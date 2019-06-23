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Все про:Саакашвілі Міхеіл (1269) ЦВК (643) Рух нових сил (17)

 ЦВК відмовила в реєстрації кандидатам від партії Саакашвілі: Списки було затверджено задовго до призначення дати виборів

На другому засіданні 23 червня Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку політичної партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

Як повідомляється на сайті ЦВК, не зареєстровано і висунутих зазначеною політичною партією кандидатів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, а також в одномандатних виборчих округах, передає Цензор.НЕТ. Також відмовлено в реєстрації представника партії у ЦВК із правом дорадчого голосу.

"Під час розгляду цього питання Комісія зазначила, що позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня 2019 року Указом Президента України від 21 травня 2019 року "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів".

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Отже, розгляд 8 травня 2019 року на засіданні ради політичної партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі питань, пов’язаних з участю партії в позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, не могло бути здійснено.

Комісія констатувала, що скликання та проведення позачергового з’їзду політичної партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі 10 червня 2019 року, а також затвердження на ньому виборчого списку кандидатів у народні депутати України в багатомандатному виборчому окрузі та висування кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах відбулось у порушення вимог статуту цієї партії", - наголошується в повідомленні.

ЦВК направить до Національної поліції України для перевірки копію постанови, протоколу засідання ради політичної партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі від 8 травня 2019 року і протоколу позачергового з'їзду політичної партії "Рух нових сил" від 10 червня 2019 року.

Під час засідання відмовлено в реєстрації двох кандидатів у народні депутати України, висунутих у порядку самовисування, в ОВО.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133798
 
   
 Топ коментарі
 
Партию Саакашвили не пустили на выборы
Кандидатов от РНС не будет ни по списку, ни по округах.

Что творит этот Порошенко - уму непостижимо!
(С)
@_Fashington
🤔
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Електорат РНС і "слуги урода" це одні й ті ж люмпени з промитими Г+Г мізками - "отнять подєліть".
І тим що ЦВК бортануло Ссаку воно додало 3-4% особливо дрімучих даунів-ссакашвілістів до лохторату ПСУ (партії слуг урода).
Чисто випадково так вийшло... Списки были утверждены гораздо раньше назначения даты выборов, - ЦИК отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили - Цензор.НЕТ 8091
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Це хіба недалека людина може подумати, що електорат Порошенка може голосувати за партію Саакашвілі. Все логічно - люмпенам Зєлєнскій кісточку кинув - громадянство Саакашвілі відновив. А ось допускати до виборів його партію не буде. Надто Ніколозович непередбачуваний. І електорат з ним ділити потрібно. 😊
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вы про мольдивского патриота Лоллиту ?
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Боится повторить ошибку Порошенко, делая глупости Януковича. Чему же учит история?
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Откуда в ЦВК будут претензии к Медведчуку, когда там сидит его бывшая гражданская жена, которой он купил в Пассаже квартиру. Она же и бывшая жена Ляшко. Там сидит жена Грановского. А керует всем Порошенко. И там точно нет людей Зеленского.
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Зато они Шария зарегистрировали который вообще не в Украине находится уже сколько лет!
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Не розумію, як можна голосувати за ті харі, які кожного разу мігрують з однієї партії в іншу, посіпаки олігархів, і просто зброд, який служив Януковичу, потім Коломойському,Ахметову, потім ще комусь!!! Рейтинг Зе- це свідчення того, що народ просто став тупим, дурним, які вірують у доброго царя!!! А керманич- сам марионетка!!!! Якого позитиву ви від нього чекаєте???
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що значить "став"? "Народ" завжди таким був.
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Воет оборотень-ПЕС на месяц,но свинья псом никогда не станет.Ноет ОПарыш За Жизнь мертвячуков,но мертвые покоятся в могиле!А кто по-настоящему возьмется за коррупцию, кто вытащит страну из бедности?Думаю, каждому украинцу стоит над этим задуматься перед парламентскими выборами, потому что сделать это может только тот,кто на собственном опыте доказал что-то миру,несмотря на то, что лакеи путана иванюшепорохы-беспредельщики его отовсюду гнали, не гнушаясь беззакония.Думайте,кто-бы это мог быть?Зачемь устраиват то,что сейчас в Грузии,если есть шанс мирно сделать свой выбор и избавиться от оборотней старой феодальной системы?Слава Украине!
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Цвк создана и полностью подчинена барыге!
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сЦИКо барыжная наволочь в лобовую на народ,как ПЕТух на зеркало?Ничего мы им ход конём такой устроим-припомнят-кто грузин из Украины экстрадировал,границу от Саакашвили минировал,похищал,депортировал.Ждите!
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хм, посмотрим что суд скажет на такое решение
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И тут придрались. Раньше нельзя, позже тем более...
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боятся воры М.Саакашвили и поэтому ставят палки в колеса его партии. а толпа рада. хохлы! вы были хохлами хохлами и останетесь. Украина вам не нужна. печально.. вы сами ложитесь под империю сохраняя воровской строй. никто вам не виноват... вы ущербные и государство ваше - ФЕЙК. уверяю вас скоро будете лизать башмаки у *****.
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Надеюсь, все образумится, и партия Михеила пройдет в Раду.
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Породроци-тупые защеканы,воют на луну да и только. Ничего кроме пиара Саакашвили они не добются.Не обращайте внимания!Достают?Пособолезнуте!Вредять?На цепь,убогих!
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Сколько веревочке не виться...А Саакашвили все равно ее обрежет )))
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Доки Зепень не обсерется, то однаково Карлсону нічого не світить.
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Вопрос, а почему сей пламенный борец за счастье народа, великий реформатор всех времен прилип к Украине как говно к подошве? В Грузии ему сейчас самое время. Почему он родину не защищает? ****, задрал этот 3,14здабол.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦВК відмовила в реєстрації кандидатам від партії Саакашвілі: Списки було затверджено задовго до призначення дати виборів
 
 
 
 
 
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