 Списки було затверджено значно раніше призначення дати виборів, - ЦВК відмовила в реєстрації кандидатам від партії Саакашвілі

Як повідомляється на сайті ЦВК, не зареєстровано і висунутих зазначеною політичною партією кандидатів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, а також в одномандатних виборчих округах, передає Цензор.НЕТ. Також відмовлено в реєстрації представника партії у ЦВК із правом дорадчого голосу.
"Під час розгляду цього питання Комісія зазначила, що позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня 2019 року Указом Президента України від 21 травня 2019 року "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів".
Отже, розгляд 8 травня 2019 року на засіданні ради політичної партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі питань, пов’язаних з участю партії в позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, не могло бути здійснено.
Комісія констатувала, що скликання та проведення позачергового з’їзду політичної партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі 10 червня 2019 року, а також затвердження на ньому виборчого списку кандидатів у народні депутати України в багатомандатному виборчому окрузі та висування кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах відбулось у порушення вимог статуту цієї партії", - наголошується в повідомленні.
ЦВК направить до Національної поліції України для перевірки копію постанови, протоколу засідання ради політичної партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі від 8 травня 2019 року і протоколу позачергового з'їзду політичної партії "Рух нових сил" від 10 червня 2019 року.
Під час засідання відмовлено в реєстрації двох кандидатів у народні депутати України, висунутих у порядку самовисування, в ОВО.
Кандидатов от РНС не будет ни по списку, ни по округах.
Что творит этот Порошенко - уму непостижимо!
(С)
@_Fashington
🤔
І тим що ЦВК бортануло Ссаку воно додало 3-4% особливо дрімучих даунів-ссакашвілістів до лохторату ПСУ (партії слуг урода).
Чисто випадково так вийшло...
Когда в Бердянске очередной раз услышу разговор, про то какой путен хороший, а в Украине хунта, пройду мимо. В Киеве под Радой с портретом Сталина бабки ходили, смысл мне кому-то что-то доказывать. Пусть каждый живёт как хочет
(C)
@From_Sector_B
А солодку кісточку ми схомячим самі.
Не допуская кислорода к мозгу,
Лишь пятачок краснее стал,
И хрюкнул ты на форум что-то..
То завтра це істеричне вилізе і вищатиме =далой баріґу зєлєнскаґа= ?
І погрожуватиме судом ? СУДОМ !
А там незадовго і депортація на =істарічєскую родіну= в казенний дім ?
Воно ж всі мізки винюхало, хоч їх і так там була крапелинка.
Нічого робити не здатне, скавуліло, щоб знову пустили жити на халяву і не здатне зрозуміти, що нікому не потрібне, бо порожнє і підле, самостійною особою не було і не є.
Ще придурок згадуватиме Пецю, який пожалів цього бомжа.
Пусть вылезет...хотя..., кому он интересен после того, что проигнорировал события последних дней в Грузии.
Еще не украинец - и не будет
Уже не грузин - нечем доказать
Видати його можна преспокійно - злочини він скоїв на території Грузії під час виконання службових обов*язків, - і я довго сміятимуся, якщо так і станеться.
Якби було нормальне - знайшло б роботу і працювало спокійно. Нам тут ідолопоклонники очі запльовували його "лекціями"-"університетами" і "дружбою" з Трампом. І де це все ?
Пшик, як і сам "герой".
И таки загонит и превратит в безродного маргинала...
Зря Миша в зеленой майке по фонтанам прыгал...
Позор то какой... - мокрый, без власти, без должности, и без родины...
Но не жалко его, раз он потерял свое достоинство.....
Який "чесний" рушик-"нових-сил"
Як і їхнє грузинське барило.
Михо пора включать пластинку «БАРЫГИ!»
«Слуга» «народа» прикинул, что Михо будет пастись не на поле Порошенко, а пощипает зеленый элехторат...
И решил, что Боливар не вынесет двоих.
Экс-тра-сен-со-ри-ка, называется
Коли там ідеться про дострокові вибори, то теж why not? А ось коли вказано дату 21 липня, то треба негайно викинути Зеленого, як зіпсуту шавурму та призначити нові вибори президента. Телепатія - сила!
Парадокс, в Грузии Саакашили подследственный, а в Украине пролазит а Парламент.
Неужели Зе не понял, что допустил ошибку, дав Саакашвили гражданство Украины?
І цікавитеся =розумінням= ...
Чувак таким не заморочується.
Пару десятков человек...?
в стране дураковв лагере порохоботов кипела работа... (с)
Вот Мишка прекрасно знает, что это его Бэня не пустил, но на хозяина поднять голос свой боится...
Гонит на Пэтю..., хотя Пэтя сам в опале ...
@OSkobeeva
Ой, как смешно. Президент Грузии (та самая, которая «Россия- наш враг и оккупант») выступила за сохранение потока российских туристов. «туристы должны иметь возможность приезжать к нам, потому что они обожают Грузию»,- заявила Зурабишвили. Очень смешно, очень-очень смешно
@nutvox
Смотри, не подавись от смеха-то. Ты еще до международного трибунала должна дожить.
(C)
"Я прожил в Грузии несколько лет при Саакашвили, видел его реформы, его плюсы и минусы. Потом видел невероятную агрессию и ненависть к нему и восторженную встречу новой власти. ... Искренне желаю грузинам счастья при Иванишвили и, судя по всему, это счастье есть - ведь не может народ раз за разом выбирать ненавистную власть, ведь Грузия не Россия - грузинский народ никто не заставляет голосовать за одного и того же кандидата. Значит, при Иванишвили людям хорошо. Это подтверждает и избрание президентом г-жи Зурабишвили, а она человек Иванишвили, не так ли? (только не говорите, что не так). Так что, Грузия сейчас живёт счастливо, у неё мудрые лидеры, которые ведут страну к счастью и процветанию.
Однако, события последних дней с православным коммунякой и запретом авиасообщения, всё же заставляют меня дать вашей счастливой стране один совет.
...украинская политолог Олеся Яхно в сегодняшней статье, характеризуя реванш пророссийских сил в Украине, написала такую фразу: "Они стараются построить Россию внутри Украины". Я смело могу поздравить Грузию, что Россия внутри Грузии давно построена. Российские телеканалы, на которые официально можно подписаться и, на одном из которых этот православный коммунист прямо сейчас объяснял, что грузины хотели убить всю российскую делегацию; российские туристы - "заходи, дорогой, гостем будешь!" - всё это грузины объясняет нехитрой сентенцией: "Да, агрессия была! Да, мы все помним. Но что нам делать? Рядом Турция, Армения - от них туристов почти нет. Остаётся Россия - они нужны нам, иначе мы от голода умрём! Но мы берём их деньги и тратим на поход а НАТО! И, в конце концов, мы же не установили дипотношения!"
В переводе на русский язык, это означает признание в том, что за 7 лет! новая власть так и не поняла и не придумала, что будет делать Грузия, если Путин лишит их руссо-туристо. Понимаю, что это не просто, но Украина, к примеру, практически полностью прекратила торговлю с Россией но увеличила торговлю с Европой на 46%. Что бы сейчас не предпринимал Путин, кроме прямой бомбардировки Киева, он ничего с Украиной сделать не может. В отличие от Грузии, где простая отмена авиасообщения может привести к коллапсу турристической отрасти и обнищанию целого слоя людей, которые кормятся от руссо-туристо.
Так вот, построить Россию внутри Грузии (Украины) - это означает зависеть от соседа агрессора в ключевых вопросах, не построить альтернативу и позволять врагу определять собственную жизнь. Построить Россию внутри Грузии - это считать произошедшее тем, что само рассосётся и не собрать Совет Национальной Безопасности, чтобы оценить произошедшее и наметить выход из него, а такой Совет в Грузии есть. В общем, вам, грузинам, всё это удалось."
"НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ГРУЗИИ" - Матвей Ганапольский, - стаття повністю на https://spektrnews.in.ua/news/neskol-ko-slov-o-gruzii---matvey-ganapol-skiy/81616
Wings of ******* @************* 2 ч.2 часа назад
Саакашвили в очередной раз пролетел. Мне иногда его даже как-то вот жалко, реально. Ну, вот как жалеешь бедного, мокрого, брошенного щенка, который сидит под дождем и скулит.
Надо доводить дела до конца. Это не мстительность и не злоба. Просто или мы систему, или она нас.
А Михо пусть в суд подает.