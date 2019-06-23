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Все про:Саакашвілі Міхеіл (1269) ЦВК (643) Рух нових сил (17)

 Списки було затверджено значно раніше призначення дати виборів, - ЦВК відмовила в реєстрації кандидатам від партії Саакашвілі

На другому засіданні 23 червня Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку політичної партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

Як повідомляється на сайті ЦВК, не зареєстровано і висунутих зазначеною політичною партією кандидатів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, а також в одномандатних виборчих округах, передає Цензор.НЕТ. Також відмовлено в реєстрації представника партії у ЦВК із правом дорадчого голосу.

"Під час розгляду цього питання Комісія зазначила, що позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня 2019 року Указом Президента України від 21 травня 2019 року "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів".

Дивіться також: Суд підтвердив факт безперервного проживання Саакашвілі в Україні протягом 5 років. ВIДЕО

Отже, розгляд 8 травня 2019 року на засіданні ради політичної партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі питань, пов’язаних з участю партії в позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, не могло бути здійснено.

Комісія констатувала, що скликання та проведення позачергового з’їзду політичної партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі 10 червня 2019 року, а також затвердження на ньому виборчого списку кандидатів у народні депутати України в багатомандатному виборчому окрузі та висування кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах відбулось у порушення вимог статуту цієї партії", - наголошується в повідомленні.

ЦВК направить до Національної поліції України для перевірки копію постанови, протоколу засідання ради політичної партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі від 8 травня 2019 року і протоколу позачергового з'їзду політичної партії "Рух нових сил" від 10 червня 2019 року.

Під час засідання відмовлено в реєстрації двох кандидатів у народні депутати України, висунутих у порядку самовисування, в ОВО.

Читайте також: "Рух нових сил" оприлюднив першу п'ятірку списку: Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133798
 
   
 Топ коментарі
 
Партию Саакашвили не пустили на выборы
Кандидатов от РНС не будет ни по списку, ни по округах.

Что творит этот Порошенко - уму непостижимо!
(С)
@_Fashington
🤔
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Списки были утверждены гораздо раньше назначения даты выборов, - ЦИК отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили - Цензор.НЕТ 8317

Який "чесний" рушик-"нових-сил"
Як і їхнє грузинське барило.
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 2 мин.2 минуты назад



Михо пора включать пластинку «БАРЫГИ!»
«Слуга» «народа» прикинул, что Михо будет пастись не на поле Порошенко, а пощипает зеленый элехторат...
И решил, что Боливар не вынесет двоих.
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Партию Саакашвили не пустили на выборы
Кандидатов от РНС не будет ни по списку, ни по округах.

Что творит этот Порошенко - уму непостижимо!
(С)
@_Fashington
🤔
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Ты правильно сказал, там везде люди Порошенко, поэтому и отказали.
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Електорат РНС і "слуги урода" це одні й ті ж люмпени з промитими Г+Г мізками - "отнять подєліть".
І тим що ЦВК бортануло Ссаку воно додало 3-4% особливо дрімучих даунів-ссакашвілістів до лохторату ПСУ (партії слуг урода).
Чисто випадково так вийшло... Списки были утверждены гораздо раньше назначения даты выборов, - ЦИК отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили - Цензор.НЕТ 8091
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Списки были утверждены гораздо раньше назначения даты выборов, - ЦИК отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили - Цензор.НЕТ 7017

Когда в Бердянске очередной раз услышу разговор, про то какой путен хороший, а в Украине хунта, пройду мимо. В Киеве под Радой с портретом Сталина бабки ходили, смысл мне кому-то что-то доказывать. Пусть каждый живёт как хочет
(C)
@From_Sector_B

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Це хіба недалека людина може подумати, що електорат Порошенка може голосувати за партію Саакашвілі. Все логічно - люмпенам Зєлєнскій кісточку кинув - громадянство Саакашвілі відновив. А ось допускати до виборів його партію не буде. Надто Ніколозович непередбачуваний. І електорат з ним ділити потрібно. 😊
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Ага, - ми тєбя Шарік взялі щоб ти на врагов гавкав.
А солодку кісточку ми схомячим самі. Списки було затверджено значно раніше призначення дати виборів, - ЦВК відмовила в реєстрації кандидатам від партії Саакашвілі - Цензор.НЕТ 2780
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Может пора перестать крутить старую заезженую пластинку про попередников . Это просто смешно . Сколько лет вы собираетесь повторять эту тупую мантру : во всем виноват Порошенко . У нас есть президент Зеленский гарант конституции . Может пора ему задавать вопросы ?
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Луганский - сильный шайтан , они его и крестами били, и святой водой брызгали, и молитвами его обстреливали, а ему хоть бы шо
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Наш человек. Прошёл крещение и водой и огнём и медными трубами😄
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Ты галстук слишком туго повязал,
Не допуская кислорода к мозгу,
Лишь пятачок краснее стал,
И хрюкнул ты на форум что-то..
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Зеленский боится Михо, приказал не регистрировать кандидатов избирательной комиссии 😂
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Списки были утверждены гораздо раньше назначения даты выборов, - ЦИК отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили - Цензор.НЕТ 7352

То завтра це істеричне вилізе і вищатиме =далой баріґу зєлєнскаґа= ?
І погрожуватиме судом ? СУДОМ ! Списки были утверждены гораздо раньше назначения даты выборов, - ЦИК отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили - Цензор.НЕТ 7352
А там незадовго і депортація на =істарічєскую родіну= в казенний дім ?
Воно ж всі мізки винюхало, хоч їх і так там була крапелинка.
Нічого робити не здатне, скавуліло, щоб знову пустили жити на халяву і не здатне зрозуміти, що нікому не потрібне, бо порожнє і підле, самостійною особою не було і не є.
Ще придурок згадуватиме Пецю, який пожалів цього бомжа.
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Уже почти завтра.
Пусть вылезет...хотя..., кому он интересен после того, что проигнорировал события последних дней в Грузии.
Еще не украинец - и не будет
Уже не грузин - нечем доказать
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Ну, сектанти ще лишилися, поклони далі б*ють ... Ви ж читаєте ці завивання: міхо - єдінствєнний, кто ... ***
Видати його можна преспокійно - злочини він скоїв на території Грузії під час виконання службових обов*язків, - і я довго сміятимуся, якщо так і станеться.

Якби було нормальне - знайшло б роботу і працювало спокійно. Нам тут ідолопоклонники очі запльовували його "лекціями"-"університетами" і "дружбою" з Трампом. І де це все ?
Пшик, як і сам "герой".
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Зеленский помоги Михе зарегистрировать партию.
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Бэня загоняет Мишку под лавку.....

И таки загонит и превратит в безродного маргинала...
Зря Миша в зеленой майке по фонтанам прыгал...
Позор то какой... - мокрый, без власти, без должности, и без родины...
Но не жалко его, раз он потерял свое достоинство.....
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Списки были утверждены гораздо раньше назначения даты выборов, - ЦИК отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили - Цензор.НЕТ 8317

Який "чесний" рушик-"нових-сил"
Як і їхнє грузинське барило.
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куди ж їм до геніального парашено-свинорчуківського кодла мародерів !
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Пролетел галстукоед. А нечего у слуг урода голоса одичалых отбирать
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Тебе с Рашки вообще бздеть здесь не разрешали.
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Т.е., те, кто тут бздит, имеет персональное разрешение от ваЗЕлина?
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 2 мин.2 минуты назад



Михо пора включать пластинку «БАРЫГИ!»
«Слуга» «народа» прикинул, что Михо будет пастись не на поле Порошенко, а пощипает зеленый элехторат...
И решил, что Боливар не вынесет двоих.
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Чи я добре розумію, що в протоколі від 8 мая вказано дату виборів 21 липня?!
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З повідомлення ЦВК не до кінця зрозуміло, що там. Коли партія просто розглянула питання участі в виборах, то жодного криміналу я тут не бачу: було відомо, що вибори відбудуться не пізніше осені.
Коли там ідеться про дострокові вибори, то теж why not? А ось коли вказано дату 21 липня, то треба негайно викинути Зеленого, як зіпсуту шавурму та призначити нові вибори президента. Телепатія - сила!
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Ги) Дійсно, - чи це цитата така неоковирна чи ****** по старій звичці підробив протоколи)
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Можливо не так. В протоколі дату виборів не було зазначено, а було зазначено в поданні до ЦВК. Тобто з'їзд визначив кандидатів заздалегідь, до виходу Указу, а подав після.
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Хай в Грузію їде, а не тут відсиджується!
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прикормленная барыгой порохлом цик чудит
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Короче будет опять выбор без выбора. Одни и те же уроды. Соевый Мародер вместе с рыгами тесно обступили корыто и новеньких пускать не собираются. Нужно уже принимать закон что больше 2-х сроков депутатам запрещено балотироваться.
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Будет много новых лиц. Таких как Разумков и Стефанчук. Предвкушайте уже.
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Вообще состав Рады обновится очень сильно, но предсказываю что это будут депутаты типа Лещенко или Семенченко. Короче говно-говном.
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Все заметили как соерыгоботы и кремлеботы сразу же сплотились против Саакашвили и одни и те же лозунги высерают? Значит Саакашвили единственный кто может разорвать замкнутый круг беспредела в етой стране.
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Так жопу Зеленскому целовал кто? Даже в фонтан прыгал. Так что это типичное злорадство нас порохоботов. Отчего бы не посмеятся над дурачком?
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ну да, ведь в Грузии он уже все круги разорвал... и там полный порядок сделал, честный суд, суперполицию (недавно показывали, как он в людей в упор стреляла, в том числе в женщин) и всё такое...
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Ага. И скрутили полтысячи активистов за день.
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В кого он стрелял? В сепаров которые привели проросийскую власть в Грузию а та в свою очередь привела окупантов в Грузинский парламент? Палитесь вы кремлеботы. Саакашвили единственный на просторах СНД кто выступил против кремля за что и получил статус враг Ху*ла №1 Списки було затверджено значно раніше призначення дати виборів, - ЦВК відмовила в реєстрації кандидатам від партії Саакашвілі - Цензор.НЕТ 3090
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Посмотри картинки позавчерашние. Там выбитые глаза, пробитые ноги, лужи крови. Это Грузия.
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В кого стрелял? В тех, кому не нравился беспредельный, Путин-стайл, отжим оппозиционных телеканалов, кому не нравилось грубейшее рейдерство, когда бизнесмена пакуют в тюрьму, но освобождают за отписывания 70% доли бизнеса в личный фонд Саакашвили. А открытых сторонников Путина там не было и нет. И именно Саакашвили сдал грузинскую трубу Газпрому и с 2009 года активно наращивал торговлю с агрессором (в Украине же товарооборот с Москвой упал до 8% от общего)
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ну разорвать но что то мог бы,но реально бороться за Украину,когда в Грузии протесты,это точно без роду ,без племени
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После позора с прорывом государственной границы эта фигура у меня на одном уровне с Гиркиным. И дорога ему одна - в реформированную Грузию ценной бандеролью.
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Причина висмоктана з пальця. Беззаконня.
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Пусть справку Саакашвили представит, что отсидел положенный срок в Грузии или оправдан.
Парадокс, в Грузии Саакашили подследственный, а в Украине пролазит а Парламент.
Неужели Зе не понял, что допустил ошибку, дав Саакашвили гражданство Украины?
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Ви ставите занадто складні питання для зе-влади.
І цікавитеся =розумінням= ...
Чувак таким не заморочується.
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Anatoli Lit - а вот кто придет и сколько?

Пару десятков человек...?
Списки було затверджено значно раніше призначення дати виборів, - ЦВК відмовила в реєстрації кандидатам від партії Саакашвілі - Цензор.НЕТ 409
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Закона больше нет. Жить предстоит по ЗЕкону. Что этот истеричный шашлычник предоставил исходно недостоверные данные для получения гражданства - плевать, главное политический жест с электоральным бонусом. Что этот гастролер официально уголовник, что подтверждено Верховным судом Грузии - тоже плевать. А гавкать ему разрешат только на Порошенко и ЕвроСолидарность. Иначе - последствия ему хорошо объяснили
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В Грузії проросійський режим, порохоботе. Не чув ? Як власне і режим екс-гаранта парашенка, який скоро постане перед судом за свої злочини
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намутив зі списками цей дикобраз, як з заявами про надання українського громадянства
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Решение разного рода дерьма такого как ЦИК Мишу не интересует🤣
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Зелёный барыга скоро лишит Михо гражданства😂
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Все мирные граждане спокойно спали и только в стране дураков в лагере порохоботов кипела работа... (с)
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Судя по коментам ваЗЕлинщиков, следующие 5 лет самой их популярной фразой будет "это все Пэдра виноват".
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Maxim Ak-Murza - так и есть...

Вот Мишка прекрасно знает, что это его Бэня не пустил, но на хозяина поднять голос свой боится...
Гонит на Пэтю..., хотя Пэтя сам в опале ...
Списки було затверджено значно раніше призначення дати виборів, - ЦВК відмовила в реєстрації кандидатам від партії Саакашвілі - Цензор.НЕТ 7227
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не рошенопобрехунчик, Михо всегда говорит то шо думает, это тебе не киздун рошеновский
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Списки було затверджено значно раніше призначення дати виборів, - ЦВК відмовила в реєстрації кандидатам від партії Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1726

@OSkobeeva
Ой, как смешно. Президент Грузии (та самая, которая «Россия- наш враг и оккупант») выступила за сохранение потока российских туристов. «туристы должны иметь возможность приезжать к нам, потому что они обожают Грузию»,- заявила Зурабишвили. Очень смешно, очень-очень смешно

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Списки було затверджено значно раніше призначення дати виборів, - ЦВК відмовила в реєстрації кандидатам від партії Саакашвілі - Цензор.НЕТ 5948

@nutvox
Смотри, не подавись от смеха-то. Ты еще до международного трибунала должна дожить.
(C)

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і ця мразь - в чомусь таки й права. Оскільки ... Але не буду говорити від себе, просто зацитую:
"Я прожил в Грузии несколько лет при Саакашвили, видел его реформы, его плюсы и минусы. Потом видел невероятную агрессию и ненависть к нему и восторженную встречу новой власти. ... Искренне желаю грузинам счастья при Иванишвили и, судя по всему, это счастье есть - ведь не может народ раз за разом выбирать ненавистную власть, ведь Грузия не Россия - грузинский народ никто не заставляет голосовать за одного и того же кандидата. Значит, при Иванишвили людям хорошо. Это подтверждает и избрание президентом г-жи Зурабишвили, а она человек Иванишвили, не так ли? (только не говорите, что не так). Так что, Грузия сейчас живёт счастливо, у неё мудрые лидеры, которые ведут страну к счастью и процветанию.
Однако, события последних дней с православным коммунякой и запретом авиасообщения, всё же заставляют меня дать вашей счастливой стране один совет.
...украинская политолог Олеся Яхно в сегодняшней статье, характеризуя реванш пророссийских сил в Украине, написала такую фразу: "Они стараются построить Россию внутри Украины". Я смело могу поздравить Грузию, что Россия внутри Грузии давно построена. Российские телеканалы, на которые официально можно подписаться и, на одном из которых этот православный коммунист прямо сейчас объяснял, что грузины хотели убить всю российскую делегацию; российские туристы - "заходи, дорогой, гостем будешь!" - всё это грузины объясняет нехитрой сентенцией: "Да, агрессия была! Да, мы все помним. Но что нам делать? Рядом Турция, Армения - от них туристов почти нет. Остаётся Россия - они нужны нам, иначе мы от голода умрём! Но мы берём их деньги и тратим на поход а НАТО! И, в конце концов, мы же не установили дипотношения!"
В переводе на русский язык, это означает признание в том, что за 7 лет! новая власть так и не поняла и не придумала, что будет делать Грузия, если Путин лишит их руссо-туристо. Понимаю, что это не просто, но Украина, к примеру, практически полностью прекратила торговлю с Россией но увеличила торговлю с Европой на 46%. Что бы сейчас не предпринимал Путин, кроме прямой бомбардировки Киева, он ничего с Украиной сделать не может. В отличие от Грузии, где простая отмена авиасообщения может привести к коллапсу турристической отрасти и обнищанию целого слоя людей, которые кормятся от руссо-туристо.
Так вот, построить Россию внутри Грузии (Украины) - это означает зависеть от соседа агрессора в ключевых вопросах, не построить альтернативу и позволять врагу определять собственную жизнь. Построить Россию внутри Грузии - это считать произошедшее тем, что само рассосётся и не собрать Совет Национальной Безопасности, чтобы оценить произошедшее и наметить выход из него, а такой Совет в Грузии есть. В общем, вам, грузинам, всё это удалось."

"НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ГРУЗИИ" - Матвей Ганапольский, - стаття повністю на https://spektrnews.in.ua/news/neskol-ko-slov-o-gruzii---matvey-ganapol-skiy/81616
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95 конкуренция на сцене, Рады....ой,трибуны не нужна)
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Ну это ниче, главное что ЦВК не усмотрел нарушений регламента у Онищенко, так сказать выполнили служебный долг, отстояли свободу гражданина, ВЫНУЖДЕННО пребывавшего в Англии
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Свинарчуки все еще надеятся на реванш. ХЕ*Р вас скажу я вам. Общался с многими на ету тему, пролетаете вы как фонера над кремлем.
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Вместо Саакашвили свинарчуки выбрали Онищенка. Со старыми друзьями легче договориться чем с неадекватным Михо который роет там где Система и КО десятилетиями строила Схемы.
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очень не люблю Бирюкова..., но сейчас он в точку...

Списки було затверджено значно раніше призначення дати виборів, - ЦВК відмовила в реєстрації кандидатам від партії Саакашвілі - Цензор.НЕТ 8252 Wings of *******‏ @************* 2 ч.2 часа назад
Саакашвили в очередной раз пролетел. Мне иногда его даже как-то вот жалко, реально. Ну, вот как жалеешь бедного, мокрого, брошенного щенка, который сидит под дождем и скулит.
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извини но бирюков это кусок дерьма на подошве Саакашвили, вот просто никто и ничто
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Может кому-то в последнее время показалось что Петю выперли с президентов и хватит. Так вот это прямые подтверждения что не хватит.
Надо доводить дела до конца. Это не мстительность и не злоба. Просто или мы систему, или она нас.

А Михо пусть в суд подает.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСписки було затверджено значно раніше призначення дати виборів, - ЦВК відмовила в реєстрації кандидатам від партії Саакашвілі
 
 
 
 
 
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