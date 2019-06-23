 Родичі жертв МН17 вимагають не допустити повернення Росії в ПАРЄ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія не може просто взяти і отримати право голосувати у Раді Європи. Це можливо лише за умови та наявності сильних гарантій того, що Росія буде співпрацювати у розслідуванні катастрофи МH17", - йдеться у повідомленні.

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Фонд направив листа до ПАРЄ і закликає до дискусії. У ньому наголошується, що Росія не співпрацює зі слідством щодо катастрофи МН17, а також, що в РФ розповсюджується неправдива інформація щодо трагедії. У фонді також нагадали, що Росія була позбавлена права голосу в 2014 році, після окупації Криму.

Нагадаємо, Росія перестала брати участь у роботі ПАРЄ в 2016 році. Це сталося після того, як російську делегацію позбавили права голосу через приєднання Криму. Після цього Москва також припинила виплату членських внесків до організації.

3 червня 2019 року регламентний комітет ПАРЄ затвердив проект резолюції, яким пропонується внести зміни в регламент, що може ускладнити накладення санкцій на російську делегацію і забезпечити її можливе повернення в ПАРЄ без виконання міжнародних зобов'язань.

Асамблея розгляне затверджений комітетом проект резолюції наприкінці червня.

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