 Родичі жертв МН17 вимагають не допустити повернення Росії в ПАРЄ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Росія не може просто взяти і отримати право голосувати у Раді Європи. Це можливо лише за умови та наявності сильних гарантій того, що Росія буде співпрацювати у розслідуванні катастрофи МH17", - йдеться у повідомленні.
Фонд направив листа до ПАРЄ і закликає до дискусії. У ньому наголошується, що Росія не співпрацює зі слідством щодо катастрофи МН17, а також, що в РФ розповсюджується неправдива інформація щодо трагедії. У фонді також нагадали, що Росія була позбавлена права голосу в 2014 році, після окупації Криму.
Нагадаємо, Росія перестала брати участь у роботі ПАРЄ в 2016 році. Це сталося після того, як російську делегацію позбавили права голосу через приєднання Криму. Після цього Москва також припинила виплату членських внесків до організації.
3 червня 2019 року регламентний комітет ПАРЄ затвердив проект резолюції, яким пропонується внести зміни в регламент, що може ускладнити накладення санкцій на російську делегацію і забезпечити її можливе повернення в ПАРЄ без виконання міжнародних зобов'язань.
Асамблея розгляне затверджений комітетом проект резолюції наприкінці червня.
Ненависть це іньше, вже дістали плутати усе в одне.
Хтось справу тормозить і дає путлерові шанс.
Лише суспільний резонанс втримує деяких політиків від палких обіймів з фуйлом.
Хотя в ЕС поговаривают, что паРаша не будет определять цены для отдельных стран ЕС...
"Россия не может просто взять и получить право голосовать в Совете Европы. Это возможно только при условии и наличии сильных гарантий того, что Россия будет сотрудничать в расследовании катастрофы МH17", - говорится в сообщении.
Источник: https://censor.net.ua/n3133797
13000 загиблих - "жінки України є туристичним брендом" (с)
Ваня купил бутылку "Боржоми" и демонстративно вылил её в унитаз.
Теперь у Миши хорошее настроение и пищеварение.
А у Вани патриотизм и несварение.
(C)
@_U_R_I_c
🤔
То есть, если вдруг будет сотрудничать по поводу убийства 298 пассажиров Боинга, то тогда можно закрыть глаза на убийство 13000+ граждан Украины и таки вернуть ОПГ "Россия" в ПАСЕ. Это я просто пытаюсь перевести на простой обывательский язык так называемые "европейские ценности"
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/309975-v_minoborony_ozvuchili_poteri_vsu_v_mae