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 Родичі жертв МН17 вимагають не допустити повернення Росії в ПАРЄ

Фонд "Авіакатастрофа", який представляє велику групу родичів жертв трагедії МН17, вимагає не допустити повернення Росії права голосу в ПАРЄ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія не може просто взяти і отримати право голосувати у Раді Європи. Це можливо лише за умови та наявності сильних гарантій того, що Росія буде співпрацювати у розслідуванні катастрофи МH17", - йдеться у повідомленні.

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Фонд направив листа до ПАРЄ і закликає до дискусії. У ньому наголошується, що Росія не співпрацює зі слідством щодо катастрофи МН17, а також, що в РФ розповсюджується неправдива інформація щодо трагедії. У фонді також нагадали, що Росія була позбавлена права голосу в 2014 році, після окупації Криму.

Нагадаємо, Росія перестала брати участь у роботі ПАРЄ в 2016 році. Це сталося після того, як російську делегацію позбавили права голосу через приєднання Криму. Після цього Москва також припинила виплату членських внесків до організації.

3 червня 2019 року регламентний комітет ПАРЄ затвердив проект резолюції, яким пропонується внести зміни в регламент, що може ускладнити накладення санкцій на російську делегацію і забезпечити її можливе повернення в ПАРЄ без виконання міжнародних зобов'язань.

Асамблея розгляне затверджений комітетом проект резолюції наприкінці червня.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133797
 
   
 Топ коментарі
 
Мені видається, що Європа сама не зацікавлена в судовому процесі над росією.
Хтось справу тормозить і дає путлерові шанс.
Лише суспільний резонанс втримує деяких політиків від палких обіймів з фуйлом.
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Сподіваюся, вони зможуть створити потужний резонанс. Бо дії України у напрямку повернення кацапів у ПАРЄ надто вже пасивні завдяки угодовській позиції новообраного.
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на сцыкунов у власти нет надежды, как и на зебилов Может голландское гражданское общество не допустит бандитов в европейские структуры
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русофобия встречается среди самих русских, то есть выступает не как ксенофобия, а как «русское самоненавистничество»
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Фобія це страх.
Ненависть це іньше, вже дістали плутати усе в одне.
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Отдельные документальные примеры русофобии можно отметить с начала XVI века.
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Ну це навряд, перші згадки про "русских" датуються XVIII століттям
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"В березні 1921 р. командуючий більшовицькими військами в Україні М. Фрунзе відзначив: «85 %» особового складу Червоної армії в УРСР складали великороси, 9 - українці, 6 - поляки, білоруси, татари, євреї, німці та інші»" - нацональність русскій ввів Сталін, який сам себе вважав чєлавєкам русскай культури. Тобто українці вже були, а русскіх ще не було...отака от тисячєлєтняя історія русскіх людєй...
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Сподіваюся, вони зможуть створити потужний резонанс. Бо дії України у напрямку повернення кацапів у ПАРЄ надто вже пасивні завдяки угодовській позиції новообраного.
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Продала шмеркеляка - подстилка путлеровская - ваших родственников, нидерландцы!
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Историк Никита Соколов так же считал, что причиной русофобии в мире являлась агрессивная внешняя политика России, в том числе и Российской Империи[23], историк Никита Петров считает, что осуждение, по его мнению, чудовищных преступлений советской власти порой неправильно воспринимают как проявление русофобии

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Мені видається, що Європа сама не зацікавлена в судовому процесі над росією.
Хтось справу тормозить і дає путлерові шанс.
Лише суспільний резонанс втримує деяких політиків від палких обіймів з фуйлом.
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европа очень многогранная, и в этом ее слабость и сила одновременно. там маленькая эстония может перечеркнуть все планы кремля
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Не может, и СП-2 - тому доказательство.
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СП-2 потрібен Німцям у першу чергу.... як тільки добудують готуйтеся Українці до великої війни з путлерастами а ЄС буде купляти газ в підерастії та виказивати "глибоку з приглибоких стурбованість " . Продажні тварюки, своя економіка їм дорожче за життя та долі іньшіх народів... тільки усе під маскою ховають цінностей якихось там.
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Национальные интересы существуют во всех странах, в том числе и в Германии!
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Ценой на газ можно поощрять лояльных, Украина теряет за транспортировку...
Хотя в ЕС поговаривают, что паРаша не будет определять цены для отдельных стран ЕС...
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там есть 3й энергопакет, который четко гласит что транпортировщик не имеет права торговать газом и 50% мощностей должны пользоваться другие компании. украина может покупать газ на границе с рашей, к чему коболев и идет. а до этого раша продавала газ в чопе и платила просто за транспортировку, и потом у нас очень большие хранилища газа и если мы будем закупать газ например у сша то мы можем зимой нормально зарабатывать
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ну допустим на границе. вот называет россия цену на газ на границе в 600 долларов за куб. а дальше суровый закон рынка - хочешь бери, хочешь нет. хочешь бери на немецком хабе. мне интересно как вы объясняете просто безумное желание торговать с агрессором? поэтому в европе в войну никто и не верит.
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_Глупец! Сегодня вы платите деньги людоеду и агрессору за нефть и газ, на которые он вооружается и убивает, в т. ч. и европейцев. А завтра вы хотите через СП-2 платить агрессору ещё больше. И убивать он придёт уже вас, близорукие, тупорылые тормоза!
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почему больше? наоборот меньше платить. ты путь на карте с ямала до германии умешь прикинуть где короче будет? и если рашка будет воевать с европой, то она разорвет все контакты сразу. так что ваш выбор не понятен.
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Не может маленькая Эстония перечеркнуть планы Кремля в принципе.
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какие планы мы перечеркнули? что-то новенькое. поподробнее с примерами. торговля растет. договора заключаются. для экономики хорошо. эстония много говорит о продлении санцкий, но сама их не торопится вводить... как то так.
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вся эта торговля это мелочи, прибалты и поляки первые заинтересованы что бы украина выстояла, потому что следующие могут быть они
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"следующие могут быть они" хахаха уморил. польша заинтересована в возврате украденных в 39 году территорий. в эстонии же видели ваш договор о дружбе с россией до марта 2019.
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вот я сученок кацапский на такой ответ и расчитывал)))) спалился малеха))брысьна чебурнет
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Иди нах, лахта! Пшёл вон, путлеровский прихвостень!
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вот эта группа сделает больше чем весь наш обновленный мид
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на сцыкунов у власти нет надежды, как и на зебилов Может голландское гражданское общество не допустит бандитов в европейские структуры
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Есть сомнения

"Россия не может просто взять и получить право голосовать в Совете Европы. Это возможно только при условии и наличии сильных гарантий того, что Россия будет сотрудничать в расследовании катастрофы МH17", - говорится в сообщении.
Источник: https://censor.net.ua/n3133797
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"Договор с Россией не стоит той бумаги на которой написан"
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Як що повернуть то покажуть усьому світу свою продажність та те усі цінності їх це пшик коли гроші на іньшій чашці ваг!
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Ну, к сожалению, пока кацапский газ дороже и европейских ценностей и морали.
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Співробітництво по МН 17 не є єдиною умовою повернення у ПАСЕ.
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Вы только посмотрите как Макрон смотрит на *****, и думает - это и есть тот самый лысый кремлёвский *******...
Родичі жертв МН17 вимагають не допустити повернення Росії в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 2432
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У жены Макрона и Трампа более выразительные физиономии.
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Вся надежда на этих людей! Горе, которое они пережили не позволит замять и забыть это страшное преступление .
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ДОСТРОЯТ СП2 И ВЕРНУТ В ПАСЕ, ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕПРИКРИТОГО ВТОРЖЕНИЯ.ГАЗ В ЕВРОПУ БУДЕТ ИДТИ, САНКЦИИ УЖЕ НЕ НАЛОЖАТ ТАК КАК ЕДИНОГЛАСНО ТАМ ГОЛОСОВАТЬ НЕ БУДУТ. ВСЯ НАДЕЖДА НА СЕБЯ И США
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298 загиблих - "вимога не допустити повернення росії в ПАРЄ ! " (с)

13000 загиблих - "жінки України є туристичним брендом" (с)
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Миша купил бутылку "Боржоми" и выпил её.
Ваня купил бутылку "Боржоми" и демонстративно вылил её в унитаз.

Теперь у Миши хорошее настроение и пищеварение.
А у Вани патриотизм и несварение.
(C)
@_U_R_I_c
🤔
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А "велике" зе щось продзявоніло з цього приводу ?
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!Россия не может просто взять и получить право голосовать в Совете Европы. Это возможно только при условии и наличии сильных гарантий того, что Россия будет сотрудничать в расследовании катастрофы МH17" Источник: https://censor.net.ua/n3133797
То есть, если вдруг будет сотрудничать по поводу убийства 298 пассажиров Боинга, то тогда можно закрыть глаза на убийство 13000+ граждан Украины и таки вернуть ОПГ "Россия" в ПАСЕ. Это я просто пытаюсь перевести на простой обывательский язык так называемые "европейские ценности"
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Небольшое уточнение - По оценкам ООН...с апреля 2014 года погибли от 12 800 до 13 тысяч человек, из них 3320 гражданских, 4 тыс. украинских бойцов и 5500 представителей российских гибридных вооруженных формирований.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/309975-v_minoborony_ozvuchili_poteri_vsu_v_mae
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