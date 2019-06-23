 3336 кандидатів вже зареєстровано для участі у позачергових виборах народних депутатів України, - ЦВК

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Центральної виборчої комісії, на черговому засіданні 23 червня ЦВК зареєструвала 212 кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, зокрема тих, які балотуються в порядку самовисування, - 164, висунутих політичними партіями - 48.
Отже, загалом станом на 23 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 1593 кандидати у народні депутати України, зокрема тих, які балотуються в порядку самовисування, - 1319, висунутих політичними партіями - 274.
Також Комісія зареєструвала 430 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків політичних партій, в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
Отже, загалом станом на 23 червня ЦВК зареєструвала 1743 кандидати в народні депутати України, включених до виборчих списків 12 політичних партій, в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.
почитайте о парне, который идет по мажоритрке от ЕС по 23 округу. Почитайте и пожалуйста распространите. Кто может по округу 23 - помогите!!!!
Денис Пятигорец - с Денис П'ятигорець.
14 ч. ·
- Привіт, Денис. Ми там на схід маємо їхати, можеш нам пального регульнути?
- О, Юра, привіт! Звичайно! А ти шо, теж волонтериш? Красава! Хто твої підопічні? Яка бригада?
- Еееее, ну по-різному. Так і не скажеш... (якось невпевнено відповів Юра)
І я, вже «матьорий волонтер», який на момент цієї розмови разів п`ять вже відвідував АТО з вантажем снаряги для пацанів, с посмішкою обговорював з (на мою думку) «волонтером початківцем» Юрою Сковородою деталі передачі йому пального.
І тільки через 3 роки я дізнався, що він не був початківцем, коли мені дзвонив. І що він був незвичайним волонтером. Хоча ні, надзвичайним волонтером...
Виявилося, що Юра з побратимами був у групі «Чорний тюльпан», яка займалася пошуком наших загиблих військових на окупованій території.
Вони збирали рештки наших героїв під акомпанемент прокльонів та знущань сєпарні, які завжди стояли поряд, коли волонтери «Чорного тюльпану» займалися ексгумацією та періодично стріляли над їхніми головами, або кидали під ноги гранату, змушуючи ховатися в ямі, яку щойно вирили хлопці. І так кілька років поспіль. Через біль, ненависть та жагу до помсти. І жодного разу Юра не розповів мені, чим займався в АТО. Він мовчки робив свою таку важливу справу!
І сьогодні мій друг Юра Сковорода йде в депутати ВР від Європейської солідарності. По 23 виборчому округу!
Успіху, брате!!!! Я не знаю достойніших за тебе!
И будет нам счастье...