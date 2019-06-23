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Все про:акція (616) відставка (517) Прага (26) Бабіш (6)

 Понад 250 тисяч людей вийшли на вулиці Праги з вимогою відставки уряду Бабіша

Найбільша в новітній історії Чехії демонстрація відбулася в чеській столиці 23 червня.

Протестувальники, які з'їхалися до Праги з усієї країни, вимагають відставки прем'єр-міністра Андрія Бабіша, якого підозрюють у незаконному привласненні великих коштів від ЄС для своєї фірми Agrofert, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Також чехи вимагають відставки міністра юстиції Марії Бенешової, яку пов’язують із Бабішем і корупційним скандалом, до якого він причетний. Саме Бабіш призначив Бенешову новим міністром юстиції.

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Організатором демонстрації є громадська організація "Мільйон хвилин для демократії". Її лідер Мікулаш Мінарж зазначив, що в разі, "якби дійшло до відставки прем’єра, то нашу вимогу було б виконано, і саме це, очевидно, поклало б край демонстраціям".

Участь у демонстрації взяли відомі чеські актори, громадські діячі, студентська молодь, родини з дітьми, фермери, підприємці, громадяни усіх вікових категорій як зі столиці, так і з міст і сіл з усієї Чехії.

Як зазначає Громадське, акції протесту проти чинного уряду в Чехії тривають щотижня ще з кінця квітня. 4 червня, за даними організаторів, зібралося приблизно 120 тисяч осіб.

Андрій Бабіш прийшов до влади на чолі політичного руху ANO, чеський уряд очолив у 2017 році. За оцінкою "Форбс", він є другою найбагатшою людиною в Чехії зі статком у 3,7 млрд дол. 23 листопада 2018 року Сенат Чехії не зібрав достатньої кількості голосів для відставки Бабіша після скандалу з його сином. Восени минулого року стало відомо, що Андрій Бабіш-молодший незаконно відвідував окупований Росією Крим.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133794
 
   
 Топ коментарі
 
Теперь ПОРА СОБИРАТЬ КОЛОРАДСКИХ ЖУКОВ 😀😀😂
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Нтересно, узнаем мы когда нибудь сколько украл Хряк мальдивский?
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Олигархов везде гонят от власти сейчас
Прям тренд уже после апреля
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Теперь ПОРА СОБИРАТЬ КОЛОРАДСКИХ ЖУКОВ 😀😀😂
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Борьба с коррупцией во всех странах -- просто коррупция єто раковая опухоль для всех стран Понад 250 тисяч людей вийшли на вулиці Праги з вимогою відставки уряду Бабіша - Цензор.НЕТ 8481
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Себя отделив от скотины,
свой дух охраняя и честь,
мы живы не хлебом единым -
но только покуда он есть.

Игорь Губерман.
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тех, кто был особо боек,
прикрутили к спинкам коек...
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Из другой системы измерений---но автор тот же:*Вы не мнитесь---девушки, не надо нас беречь. Есть ещё у дедушки, чем кого развлечь!*
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Процитувала амеба на ставці... Ну як!!! таке можливо?
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импотент с ником "вставай", мастер по художественному висению!
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у тебя висит на пол шестого или на семь/сорок?! Понад 250 тисяч людей вийшли на вулиці Праги з вимогою відставки уряду Бабіша - Цензор.НЕТ 1854
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Сходи до лікаря. Така стурбованість і детальність говорить про твої власні проблеми у сексуальній сфері.
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Лишь пол-шестого он вставал,
Часы по своему он проверял,
"вставай" повсюду он нарисовал,
Но вот хронометр его не обгонял, не отставал...
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Олигархов везде гонят от власти сейчас
Прям тренд уже после апреля
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Хороший пример вы показали другим народам.
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Нтересно, узнаем мы когда нибудь сколько украл Хряк мальдивский?
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Не думаю. Ботоферма імбецилів і моральних уродів дуже дорого коштує і ніде в документах не відсвічує. А він її шостий рік утримує.
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Они за счёт бюджета проходят
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Советую начать с кучмы и его дочки(киевстар) с пинчуком.
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Обязательно
И дай нам Боже выдержать достойно все что ещё откроется
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это уже в прошлом!!на твоём месте надобно бы думать сколько (под всеобщее 73%-е,,одобрямс")ЗЕклован умыкнёт!!(чёт подсказывает мне что как пишеш столько, что,,ХРЯК" позавидует) (и ещё с таким наставником!!как БЕНЯ!! вся украина к ЗеБеня(м) пойти может!!)Понад 250 тисяч людей вийшли на вулиці Праги з вимогою відставки уряду Бабіша - Цензор.НЕТ 9734 Понад 250 тисяч людей вийшли на вулиці Праги з вимогою відставки уряду Бабіша - Цензор.НЕТ 4931
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Открою тебе маленький секрет. УКРАИНА банкрот. Ресурсов уже просто нет. И кого то все таки нужно повесить. Зеля кандидат номер 1. Что касается Бенин, то ему уж ничего не светит. Гривны за кордон ом Украины как то без надобности.
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Если вы про Коломойского, то уже все известно. Почти четыре годовых бюджета Украины выведены на иностранные счета на протяжении 10 лет 🤔
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Сразу после того, как увидишь бизнес Зелемойского в паРаше и его офшоры на Кипре.
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А кто это правительство выбирал в правительство ? Они же не из сундука появились ...
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Ну тогда выбрали если выборы были честными конечно
Теперь прогнали
Не на пожизненное же царство его
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Орденоносець, державний службовець першого рангу, який за свою зарплатню і родичів разом узятих міг собі за зарплату тільки курник в Кончі купити.
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Чета смутно Мне напоминает 🍫25% (??)
инцедент...
😁
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Не переживай. Через годик, другой будешь наблюдать подобное в Киеве😄
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в нулевые, ***** на дурные нехтяные бабки кучу таких европейских правителей поназакладывал на консервацию.
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Навіщо нам та Прага.там багатотисячні марші геїв дозволені.А ще Чехія зараз одна з найбільших виробників порно.Це не по православному і взагалі вона скоро вимре. Понад 250 тисяч людей вийшли на вулиці Праги з вимогою відставки уряду Бабіша - Цензор.НЕТ 5781
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Да мне похрену на марши! Если тебя к мужикам не тянет то никакая пропаганда не поможет. А ты походу латентное. Признайся хочешь ведь пососать чеченскую не карамельку!
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Не вымрет. ВОт если бы там 73% зебилёнков выбрали кремлёвскую власть при том что война с Рашкой, тогда бы конечно вымерла. Но в Чехии ведь нет 73% зебилят, так что не вымрет.
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В этом году для туристов из Украины, Польши, Литвы, Латвии и Молдовы будут действовать особые привилегии от Грузинских тур операторов.
Приезжайте в Грузию братья и сестры! Мы обожаем гостей, ну вы же знаете 😍🇬🇪
P.s.
Путин иди на х..!!! 🖕
(C)
@G_Valashvili
😄
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Особенно они обожали кацапских гостей, до недавнего времени. А до этого просили принять Грузию в состав паРашки, а до этого просили сделать себя протекторатом паРашки. Нет у меня доверия к грузинам.
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Так вы ж кацап. К вам тоже нет никакого доверия😄
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Загадка!
Маленкое зеленое и тупое скачет по фонтанам?
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Нюю и вышли... А за че- ниверю ентой инфе..
🤗
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Дуже своєчасний протест. Особливо, що відбувається одночасно з антимосковськими протестами в Грузії. Здається, епоха симпатій до путіна, з набитими баблом ватниками, добігла кінця.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПонад 250 тисяч людей вийшли на вулиці Праги з вимогою відставки уряду Бабіша
 
 
 
 
 
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