 Понад 250 тисяч людей вийшли на вулиці Праги з вимогою відставки уряду Бабіша

Протестувальники, які з'їхалися до Праги з усієї країни, вимагають відставки прем'єр-міністра Андрія Бабіша, якого підозрюють у незаконному привласненні великих коштів від ЄС для своєї фірми Agrofert, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Також чехи вимагають відставки міністра юстиції Марії Бенешової, яку пов’язують із Бабішем і корупційним скандалом, до якого він причетний. Саме Бабіш призначив Бенешову новим міністром юстиції.
Організатором демонстрації є громадська організація "Мільйон хвилин для демократії". Її лідер Мікулаш Мінарж зазначив, що в разі, "якби дійшло до відставки прем’єра, то нашу вимогу було б виконано, і саме це, очевидно, поклало б край демонстраціям".
Участь у демонстрації взяли відомі чеські актори, громадські діячі, студентська молодь, родини з дітьми, фермери, підприємці, громадяни усіх вікових категорій як зі столиці, так і з міст і сіл з усієї Чехії.
Як зазначає Громадське, акції протесту проти чинного уряду в Чехії тривають щотижня ще з кінця квітня. 4 червня, за даними організаторів, зібралося приблизно 120 тисяч осіб.
Андрій Бабіш прийшов до влади на чолі політичного руху ANO, чеський уряд очолив у 2017 році. За оцінкою "Форбс", він є другою найбагатшою людиною в Чехії зі статком у 3,7 млрд дол. 23 листопада 2018 року Сенат Чехії не зібрав достатньої кількості голосів для відставки Бабіша після скандалу з його сином. Восени минулого року стало відомо, що Андрій Бабіш-молодший незаконно відвідував окупований Росією Крим.
свой дух охраняя и честь,
мы живы не хлебом единым -
но только покуда он есть.
Игорь Губерман.
прикрутили к спинкам коек...
Часы по своему он проверял,
"вставай" повсюду он нарисовал,
Но вот хронометр его не обгонял, не отставал...
Прям тренд уже после апреля
И дай нам Боже выдержать достойно все что ещё откроется
Теперь прогнали
Не на пожизненное же царство его
инцедент...
😁
😁
Приезжайте в Грузию братья и сестры! Мы обожаем гостей, ну вы же знаете 😍🇬🇪
P.s.
Путин иди на х..!!! 🖕
(C)
@G_Valashvili
😄
Маленкое зеленое и тупое скачет по фонтанам?
😁
Ломка?
Кюсать!
🤗
🤗