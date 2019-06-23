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 Повторні вибори мера відбуваються в Стамбулі, знову лідирує опозиціонер Імамоглу

На голосуванні 31 березня на виборах мера Стамбула переміг представник опозиції. У травні Вища виборча комісія Туреччини скасувала результати і призначила повторні вибори на 23 червня.

У середині квітня комісія визнала перемогу кандидата від опозиційної Республіканської народної партії Екрема Імамоглу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Таким чином владна Партія справедливості та розвитку президента Реджепа Таїпа Ердогана вперше з 1994 року поступилася владою в найбільшому місті країни. Однак прихильники Ердогана вказали на фальсифікації і вимагали скасувати результати голосування.

Як повідомляє "Эхо Москвы", представник опозиції Екрем Імамоглу після підрахунку майже всіх бюлетенів набирає 53% голосів, його суперник Біналі Йилдирим, висуванець правлячої Партії справедливості та розвитку,  - 45%. Йилдирим вже привітав із перемогою опозиційного кандидата.

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Нагадаємо, муніципальні вибори в Туреччині відбулися 31 березня 2019 року. У травні Вища виборча комісія Туреччини вирішила скасувати результати і провести повторне голосування.

Європейський Союз розкритикував рішення турецької влади провести повторні вибори мера Стамбула. Державний департамент США прямо не критикував це рішення, але заявив, що "здорова демократія" з прозорими виборами в інтересах Туреччини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133793
 
   
 Топ коментарі
 
На голосовании 31 марта на выборах мэра Стамбула победил представитель оппозиции. В мае Высшая избирательная комиссия Турции отменила результаты и назначила Источник: https://censor.net.ua/n3133793

Это все что надо знать о демократии в Турции
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Это хорошо ,пора Эрдогану на погост ! Повторные выборы мэра проходят в Стамбуле, снова лидирует оппозиционер Имамоглу - Цензор.НЕТ 7240
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Ну авторитаризм и демократия как то не сочитаються
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не факт, що оберуть когось для нас кращого
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турция никогда не была нашим союзником. локальные интересы и тур бизнесс. вот все, что интересует наташолюбов.
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А кто был бескорыстным союзником? Один небезизвестный Саня-3 сказал своему сынишке Коле-2 верные слова о союзниках, справедливые и для Украины, - армия и флот.
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І шо нам дєлать?????!
Босфор с Дарданеллами перекроют??!
Ужос!!
😁
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Вам треба пити віски до того моменту, коли на рогах какашник буде мати вигляд.
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Аггга, Саньк, це в люстерко по собі бачиш?
Співчуття... А хвіст ще не виріс, інваліде і провокаторе?
😁
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полное фуфло, знакомый повелся - только деньги на ветер
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А від жінки пробував віджиматися?
🤗
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На голосовании 31 марта на выборах мэра Стамбула победил представитель оппозиции. В мае Высшая избирательная комиссия Турции отменила результаты и назначила Источник: https://censor.net.ua/n3133793

Это все что надо знать о демократии в Турции
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Ну авторитаризм и демократия как то не сочитаються
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диалог путин- эрдоган.
- ты, *****, сбил мой самолет.
- какой из них?
- так ты сбил не один?
- нефиг шастать.
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не хвылюйтесь: султан турецкий президет Эрдоган и его диван Высшая избирательная комиссия опять отменят. пока эти глупые демократы не поймут как надо голосовать...
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И 20 девственниц в услужение, для утех и омовения ног.
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Общеизвестным является тот факт, что после пользования девственной гурией в раю, её затем выдерживают в течении трех суток в полной темноте и температуре 4 градуса по Цельсию, для полного восстановления девственности.
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Спать не буду.Буду ждать хтож пабедит.с..ка.Новость - жесть
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Напомним, муниципальные выборы в Турции состоялись 31 марта 2019 года. В мае Высшая избирательная комиссия Турции решила отменить результаты и провести повторное голосование.

Как же Порошенко до этого не догадался?!
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Че та Ахендовский вспомнился с чесно заработаным дворцом...
🤑
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Тлеба переголосувати!!

Повторні вибори мера відбуваються в Стамбулі, знову лідирує опозиціонер Імамоглу - Цензор.НЕТ 6035
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПовторні вибори мера відбуваються в Стамбулі, знову лідирує опозиціонер Імамоглу
 
 
 
 
 
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