 Чотирьох керівників поліції Вінниччини відсторонено через поліцейського, що застосував фізичну силу до чоловіка, який відмовився бути свідком

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НПУ, зав'язався словесний конфлікт, поліцейський застосував фізичну силу, чоловік впав і вдарився головою об асфальт. Співробітник поліції надав першу медичну допомогу і викликав швидку. Потерпілого госпіталізували.
За фактом було розпочато кримінальне провадження за ст.128 Кримінального кодексу України.
Також за фактом було призначено службове розслідування. Відтак за розпорядженням голови Національної поліції наказом ГУНП у Вінницькій області було відсторонено від виконання службових обов'язків самого порушника, а також чотирьох керівників поліції Вінницької області, зокрема начальника Київського відділення поліції Вінницького відділу, начальника управління кадрового забезпечення ГУНП, заступника начальника Вінницького ВП - начальника ВКП ГУНП, заступника начальника Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції - начальника СКП ГУНП.
Матеріали розслідування передано до Державного бюро розслідувань.
22 червня слідчі ДБР оголосили співробітнику поліції Вінницької області про підозру за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України. Йому вручили повістку для прибуття до суду з метою обрання запобіжного заходу.
23 червня суд обрав поліцейському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Готуються документи для звільнення заступника начальника поліції Вінницької області, який відповідає за підготовку особового складу.
Поліцейські Вінницької області переказали всю необхідну допомогу для лікування потерпілого, зазначається в повідомленні.
А в Англии министр опоздал на заседание и подал в отставку!!!
А два - проблема понятым поприсутствовать?
Или все за закон и порядок, пока тебя не попросят?
Мусор не прав, но.... Проблема-то в чем была?
Первого кого нужно было посадить и надолго-это человека проводившего ментам аттестацию на полиграфе. А то по результатам его тестов практически все менты "порядочные, честные и не брали никогда взяток"
Второго-десятого это тех кто ему поверил.
Миллиарды бюджетных денег и годы работы коту под хвост, в итоге практически все менты оказались "честные и непорочны". Аналогично "почистили" прокуратуру и суды.
Ройтман говорил про этих тварей. Гелетей - еще тот бандюга. И Петко не мог этого не знать. Плюс - прикол с закрытой ручкой и высер о ядерных ударах. Оно еще и тупое как пробка оказалось.
Совковое пушмясо не особо за Афган судят. Да и руководство тоже, а следовало бы. Если солдату приказали - стреляй туда и он попал в Мариуполь, то это одно
Если Ваше руководство не хочет Вас видеть на этой работе, Вы хоть 100 раз восстанавливайтесь, Вам создадут такие условия, что Вы сами будите просить чтоб уволили по согласию сторон.
Руководитель собирал подчиненных и прямо говорил: пару человек нужно уволить, чтоб не 3,14здели, через неделю восстановитесь через суд, там всё договорено.
🤗
А в вашей стране понятые нужны?
А отмазки у них ничего. Завалятся в хату бандиты, начнут избивать и резать, а застрелишь - ооочень повезет если всего годик в СИЗО и потом отпустят с условкой.
А тут - выразился некорректно, да за такой ужас всю семью мужика надо линчевать до 25-го колена, не, Аваков? Ну твари какие-то, а не полиццейские попались. Надеюсь там таких немного. Тысяч 50, не больше.
Антиколорадос писал что в провале реформы - виноват Михо и прочие грузины, ну и Аваков конечно(ибо пошел против "Пороха"))
да ещё, если падает, то голову отбивает, так что сила удара уже не важна.
🤔
"Вінницький активіст Олександр Комарніцький, потерпілий після розмови з поліцейськими, помер 23 червня. Про це повідомив Анатолій Гриценко, голова партії «Громадянська позиція», членом якої був Комарніцький, а також активісти з Вінниці."
https://www.radiosvoboda.org/a/news-pomer-vinnytskyi-aktyvist-komarnitskyi/30015470.html
Так що, з усього судячи (з тексту інфи), дарма судять поліцая, і знімають його начальство... Хіба що... але це - по-друге: там явне перевищення сили, застосованої поліцаєм... Хіба що так...
Але: поліцай має владу, і він має поважатися пересічним! Бо, зазвичай, коли трапляється якась біда - саме поліцай лізе першим піставляти свої груди під кулі, заточки чи іншу біду...
Да, буває всяке: в сім'ї, як кажуть не без виродка... Але в цьому випадку я чомусь думаю, що це - не той випадок...
НЕ!
И в дыню..
и исчо виноватый...
🤔
У Києві, біля озера Вирлиця, знайшли тіло дев'ятирічного Захара Черевка, який зник 22 червня. За попередньою інформацією, хлопчика вбили.
Про це повідомили в телеграм-каналі "Киев.Оперативний". "За попередньою інформацію, його було жорстоко вбито. Наразі на місці працюють криміналісти. Деталі цієї жахливої події встановлюються", - йдеться в повідомленні.
Як повідоміли на сторінці "Вартові еспресо" в Facebook, за попередньою інформацією, хлопчика спочатку зарізали, а потім втопили. Також в мережі опублікували першу фотографію з місця трагедії.