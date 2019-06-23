 Чотирьох керівників поліції Вінниччини відсторонено через поліцейського, що застосував фізичну силу до чоловіка, який відмовився бути свідком

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НПУ, зав'язався словесний конфлікт, поліцейський застосував фізичну силу, чоловік впав і вдарився головою об асфальт. Співробітник поліції надав першу медичну допомогу і викликав швидку. Потерпілого госпіталізували.

За фактом було розпочато кримінальне провадження за ст.128 Кримінального кодексу України.

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Також за фактом було призначено службове розслідування. Відтак за розпорядженням голови Національної поліції наказом ГУНП у Вінницькій області було відсторонено від виконання службових обов'язків самого порушника, а також чотирьох керівників поліції Вінницької області, зокрема начальника Київського відділення поліції Вінницького відділу, начальника управління кадрового забезпечення ГУНП, заступника начальника Вінницького ВП - начальника ВКП ГУНП, заступника начальника Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції - начальника СКП ГУНП.

Матеріали розслідування передано до Державного бюро розслідувань.

22 червня слідчі ДБР оголосили співробітнику поліції Вінницької області про підозру за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України. Йому вручили повістку для прибуття до суду з метою обрання запобіжного заходу.

23 червня суд обрав поліцейському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Готуються документи для звільнення заступника начальника поліції Вінницької області, який відповідає за підготовку особового складу.

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Поліцейські Вінницької області переказали всю необхідну допомогу для лікування потерпілого, зазначається в повідомленні.