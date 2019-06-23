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Все про:Клюєв Андрій (52) ЦВК (640) ОПОРА (107)

 Центрвиборчком відмовив у реєстрації кандидатом у депутати ексглаві АП часів Януковича Клюєву, - "Опора"

Центральна виборча комісія 23 червня відмовила в реєстрації кандидатами в депутати майже двом десяткам людей, серед яких колишній глава Адміністрації Президента Андрій Клюєв, який висувався від Ліберальної партії України.

ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у депутати через те, що він не проживав на території України з 2014 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку громадянської мережі "Опора".

"Водночас представник Ліберальної партії України заявив під час засідання, що останні 5 років Клюєв мешкає у Донецьку, а Донецьк - це українська територія. Тому, за його словами, немає підстави відмовляти Клюєву в реєстрації кандидатом", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: ЦВК оскаржила рішення суду про реєстрацію Онищенка кандидатом у депутати

Також відмовили в реєстрації народним депутатам Володимиру Парасюку й Аркадію Корнацькому через невідповідність поданих документів вимогам законодавства.

Центрвиборчком відмовив у реєстрації кандидатом у депутати ексглаві АП часів Януковича Клюєву, - Опора 01

Читайте також: Генпрокуратура викликала на допит екс-главу АП часів Януковича Клюєва

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133790
 
   
 Топ коментарі
 
та здрасьте! он может вместе с онищенкой на конных соревнованиях соревновался...))))
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ага.. Клюев - конь, а Онищенко/Кадыров - всадник.. Зашибись картинка!
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Непосаженное в тюрьму воровское кодло хочет назад во власть.
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та здрасьте! он может вместе с онищенкой на конных соревнованиях соревновался...))))
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ага.. Клюев - конь, а Онищенко/Кадыров - всадник.. Зашибись картинка!
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А шо у нас есть такая партия ? Либеральная --- єто как сепарокацапская Центрвиборчком відмовив у реєстрації кандидатом у депутати ексглаві АП часів Януковича Клюєву, - "Опора" - Цензор.НЕТ 3451
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либеральная партия Жириновского, шо делает в Украине
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В Парасюка на черевики документів не виявилось? Центризбирком отказал в регистрации кандидатом в депутаты экс-главе АП времен Януковича Клюеву, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 8113
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Тю, ручних портновських судів вистачає: баришівський, печерський, окружний, шостий...
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Непосаженное в тюрьму воровское кодло хочет назад во власть.
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Заголовок такой, что разжевали, проглотили, переварили, испражнились и за тебя уже двиче подумали. И написать больше нечего.
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Какая тупорыло-топорная "работа"! Дауны, пля!
1. Регистрируйте.
2. Дожидайтесь прибытия в Украину.
3. Хватайте тварь!
4. Закрывайте и ключ выбрасывайте. Навсегда.
5. Профит. Все радуются, все счастливы.
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Хто закриє, якщо суд одразу випустить і визнає конюхом-джурою, який супроводжував Оніщенка на змаганнях
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Почему это сепарское быдло до сих пор не за решеткой.
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возле презедента, где раньше наполеон был.
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Ну теперь зебобику и карты в руки...он посадит...по просьбам трудящихся...😀
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Через коломойский суд легко оспорит! Центризбирком отказал в регистрации кандидатом в депутаты экс-главе АП времен Януковича Клюеву, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 143
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У Міністерстві юстиції України заявляють, що Андрій Богдан не може очолювати Адміністрацію президента, бо підпадає під закон про люстрацію.
«Посада голови Адміністрації президента прямо вказана у частині 5 статті 2 закону, як така, щодо якої здійснюються заходи з очищення влади (люстрація)… Якщо хтось вважає люстраційний закон несправедливим, то це не звільняє його від обов'язку його виконувати. Люстрація була однією з перших вимог Революції Гідності, і Міністерство юстиції робило все для належного впровадження ухваленого закону», - написав у Facebook заступник міністра юстиції Андрій Пєтухов.
Він додав, що Міністерство юстиції надає роз'яснення і контролює виконання закону про очищення влади. «Ми готові це зробити і в цьому випадку», - сказав він.
Президент України Володимир Зеленський 21 травня призначив головою своєї адміністрації Андрія Богдана. У команді президента заявили, що Богдан не підпадає під закон про очищення влади.

Відповідно до закону України «Про очищення влади», Андрій Богдан не може протягом 10 років працювати на держслужбі з часу вступу закону в силу (тобто до жовтня 2024 року). Він потрапляє під обмеження, бо двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича.https://www.radiosvoboda.org/a/news-minjust-bohdan-lustratsia/29957098.html
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Отменили администрацию и перенесли рядом с мумией иллича.
Теперь это офис!
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все граждане украины согласно конституции имеют право голоса и право быть избранным в противном случае запрет выдвигаться ущемление гражданских прав...... это фашизм.
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Мы как- нибудь сами разберёмся без кацапов. Ну вы просто поймите, что вас вычисляют по лексике. Про фашизм у себя можете кукарекать, где путен бессменный царь и отец нарассеи. У нас, где президентом стал простой парень из Кривого Рога, где произошло две революции - да вы и мечтать не можете о таком. Вы можете только выпендриваться на наших форумах под прокси.
В рашке иди и организуй одиночный пикет - тогда узнаешь, что есть фашизм
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Вы действительно думаете, что две революции -- это то чем следует гордится?
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Не, реальный повод для гордости - фюрер *****, 20 лет правящий страной-помойкой.
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Вы слыхали, как поют дрозды?
Нет, не те дрозды, не полевые,
А получившие п........ды,
Всякие дебилы из России.
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Уважаемая никто Вас не агитирует за россию постарайтесь немного приблизится к Европе, к их ценностям, в противном случае Вам её не видать, а то что простой парень стал президентом .... почувствует народ своим горбом.... из грязи да в князи....результат как всегда печальный.
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В рашке иди и организуй одиночный пикет - тогда узнаешь, что есть фашизм

Правильно.
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Этот шоколадно-соевый Центризбирком не считается с мнением народа!
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я как ылита заявляю протезд.
доколе 73% будут диктовать свою волю 24%?
это волюнтаризм!
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Судя из того,что у судейского корпуса испуг прошел и наступили жнива бабла,они поборятся за обращение,клюева,в суд.Пример онищенко тому доказательство.
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Народ желает царева и азирова в парламент!
Не простим Волынскую резню!
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Петєфіли, куди подівалися щоденні звіти про кількість храмів, що перейшли до УПЦ? Центрвиборчком відмовив у реєстрації кандидатом у депутати ексглаві АП часів Януковича Клюєву, - "Опора" - Цензор.НЕТ 3531
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не удивлюсь, если на манер онищенко сделает.
Сюр какой-то. онищенко "кандидат". ППЦ. лошади и бл.ди
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 58 мин.58 минут назад

Шут Зеленский, если бы не паясничал перед оккупантами и не снимал с ними кино, знал бы, что один из БРЕНДов современной Украины - ПУТИН Х@ЙЛО.
А девушки - это гордость и достояние Украины.
На фото - Тбилиси, июнь 2019.


Центрвиборчком відмовив у реєстрації кандидатом у депутати ексглаві АП часів Януковича Клюєву, - "Опора" - Цензор.НЕТ 2993

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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦентрвиборчком відмовив у реєстрації кандидатом у депутати ексглаві АП часів Януковича Клюєву, - "Опора"
 
 
 
 
 
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