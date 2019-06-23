 Центрвиборчком відмовив у реєстрації кандидатом у депутати ексглаві АП часів Януковича Клюєву, - "Опора"

ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у депутати через те, що він не проживав на території України з 2014 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку громадянської мережі "Опора".
"Водночас представник Ліберальної партії України заявив під час засідання, що останні 5 років Клюєв мешкає у Донецьку, а Донецьк - це українська територія. Тому, за його словами, немає підстави відмовляти Клюєву в реєстрації кандидатом", - йдеться в повідомленні.
Також відмовили в реєстрації народним депутатам Володимиру Парасюку й Аркадію Корнацькому через невідповідність поданих документів вимогам законодавства.
1. Регистрируйте.
2. Дожидайтесь прибытия в Украину.
3. Хватайте тварь!
4. Закрывайте и ключ выбрасывайте. Навсегда.
5. Профит. Все радуются, все счастливы.
«Посада голови Адміністрації президента прямо вказана у частині 5 статті 2 закону, як така, щодо якої здійснюються заходи з очищення влади (люстрація)… Якщо хтось вважає люстраційний закон несправедливим, то це не звільняє його від обов'язку його виконувати. Люстрація була однією з перших вимог Революції Гідності, і Міністерство юстиції робило все для належного впровадження ухваленого закону», - написав у Facebook заступник міністра юстиції Андрій Пєтухов.
Він додав, що Міністерство юстиції надає роз'яснення і контролює виконання закону про очищення влади. «Ми готові це зробити і в цьому випадку», - сказав він.
Президент України Володимир Зеленський 21 травня призначив головою своєї адміністрації Андрія Богдана. У команді президента заявили, що Богдан не підпадає під закон про очищення влади.
Відповідно до закону України «Про очищення влади», Андрій Богдан не може протягом 10 років працювати на держслужбі з часу вступу закону в силу (тобто до жовтня 2024 року). Він потрапляє під обмеження, бо двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича.https://www.radiosvoboda.org/a/news-minjust-bohdan-lustratsia/29957098.html
Теперь это офис!
В рашке иди и организуй одиночный пикет - тогда узнаешь, что есть фашизм
Нет, не те дрозды, не полевые,
А получившие п........ды,
Всякие дебилы из России.
Правильно.
доколе 73% будут диктовать свою волю 24%?
это волюнтаризм!
Не простим Волынскую резню!
Сюр какой-то. онищенко "кандидат". ППЦ. лошади и бл.ди
Шут Зеленский, если бы не паясничал перед оккупантами и не снимал с ними кино, знал бы, что один из БРЕНДов современной Украины - ПУТИН Х@ЙЛО.
А девушки - это гордость и достояние Украины.
На фото - Тбилиси, июнь 2019.