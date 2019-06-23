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Все про:Держприкордонслужба (2144) Донбас (12190) Об'єднані сили (320) КПВВ (14)

 Прикордонники за тиждень оформили 287 тисяч громадян, які перетнули КПВВ на Донбасі, - пресцентр ОС

Ситуації на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування контролюється Об'єднаними силами (ОС).

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОС.

Протягом цього тижня військовослужбовці Державної прикордонної служби України зі складу ОС оформили 287 тисяч громадян і 34 тисячі транспортних засобів. Через неточності або відсутність необхідного переліку документів у пропуску через лінію зіткнення відмовили 244 особам. Прикордонники виявили 17 паспортних документів України, що містять ознаки часткової підробки.

Також оформлено 21 внутрішньо переміщену особу. Ці люди "через гуманітарну кризу і систематичні порушення прав людини з боку окупаційної адміністрації РФ змушені були залишити місця свого постійного проживання і шукати кращого життя на контрольованій українською владою території".

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До адміністративної відповідальності у контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування притягнуто 12 громадян, які перетнули державний кордон України з Російською Федерацією в недіючих пунктах пропуску на тимчасово неконтрольованій ділянці російсько-українського кордону. Також матеріали справ про адміністративні правопорушення складено щодо чотирьох іноземців, які порушили правила перебування на території України.

Прикордонники за тиждень оформили 287 тисяч громадян, які перетнули КПВВ на Донбасі, - пресцентр ОС 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133788
 
 
 Топ коментарі
 
Хай їх ахмєтов ... груддю годує. Або чимось іншим.
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зебилы со всего мира сползаются, как воши на кужух
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А Ты свою "бородатку" дустом попробуй..
Сепари так казали,..
😁
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Перекрити кордони з терористами та кацапами! Ніяких пенсій, соціальних виплат та ресурсів з України.
Хай їх ахмєтов ... г
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Хай їх ахмєтов ... груддю годує. Або чимось іншим.
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Там є багато літніх громадян України, які не можуть виїхати із-за жахливої бідності. Що з ними робити?
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Так чего ты просишь оружие в США для защиты от ***** и нефть с газом в ЕС? Пусть об этом у тебя голова болит.
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потому что есть предали а есть просто люди,они ждали *русский мир* они позвали войну,а как жрать то Украина дай??? Нет уж жрите что хотели
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Громадяги України? Серьйозно? Так власівці теж були громадянами срср. Що нн завадило їх майже всіх перевішати після війни.
P.s. в кого з домбасян немає грошей на автобусний квиток- най пішки кирздує.
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Бейша кстати будку покрасил или Зеля даун не в курсе
Нифигаче 287 тысяч туристов облико не..о пардон ...бали шастают туды сюды туды сюды а какого.... Прикордонники за тиждень оформили 287 тисяч громадян, які перетнули КПВВ на Донбасі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3002
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парашенко зрадник і мародер, порохоботи5% сідори.
Якщо Зєля почне чудити - буде сидіти в одній камері із Бєнєй. Поряд буде камера із парашенком, кананєнком, грановським, трухановим, гєпой... та іншою шоколадною пи.дотою.
Агенти кремля: ахмєтови-шуфрічі-бойки-мєдвєдчуки, сподіваюсь, до суду не доживуть.
Амінь.
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У Ахметова сиська одна. Так, что сосать донбаситы должны по очереди. Прикордонники за тиждень оформили 287 тисяч громадян, які перетнули КПВВ на Донбасі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 776
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Домбасяни, запам'ятайте: у вашої мамки даі цицьки, а у вашого рудого батька вона одна. Тому "в очєрєдь, сукіни дєті, в очєрєдь!"
Жеріть курви свій сучий "русскій мір" повною дирявою ложкою. Смачного, *****.
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минные поля и ров крокодилами. Как сами просили.

Пограничники за неделю оформили 287 тысяч граждан, пересекших КПВВ на Донбассе, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 7917
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Хто і коли зняв заборону? Докладніше, будь-ласка.
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Мабуть сам Тютюнник )
Але, що воно за звір - ХЗ Прикордонники за тиждень оформили 287 тисяч громадян, які перетнули КПВВ на Донбасі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2350
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Я вчера у этого напецюрника то же самое спрашивал. Он этот выдрист уже несколько дней по Цензору размазывает.
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зебилы со всего мира сползаются, как воши на кужух
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А Ты свою "бородатку" дустом попробуй..
Сепари так казали,..
😁
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а ты вместо зелёнки Крот попей как твой ************

Прикордонники за тиждень оформили 287 тисяч громадян, які перетнули КПВВ на Донбасі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7309
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красной шапочкой не прикидывайся, я давно на форуме
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порошенко зрадник і мародер, порохоботи сідори.
"зебіли" існують тільки у хворій уяві 5% дебільних маргиналів, адептів сивого гетьмана та батька нації Петра Сраки)
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Что бы ва там все сдохли сепары продажные горите в аду убийцы
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За пенсией и регрессом к "хунте" едут, "кормильцы" всея Украины. Прикордонники за тиждень оформили 287 тисяч громадян, які перетнули КПВВ на Донбасі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1646
ДАУНбаситская вошь,
Ты куда ползёшь?
К хунте, кормиться.

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Скажіть їм що черга за кацапськими паспортами в інший бік))
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- Домбаський сєпар, пішов нах.й!
- Я бєз пропітанія нє магу. Гдє же я харчеваться буду?
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***
храбрость и трусость... верность и предательство.... любовь и ненависть...мир и война...
спрашивайте во всех книжных магазинах страны - словарь руцких антонимов....))))
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПрикордонники за тиждень оформили 287 тисяч громадян, які перетнули КПВВ на Донбасі, - пресцентр ОС
 
 
 
 
 
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