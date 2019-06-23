 Прикордонники за тиждень оформили 287 тисяч громадян, які перетнули КПВВ на Донбасі, - пресцентр ОС

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОС.

Протягом цього тижня військовослужбовці Державної прикордонної служби України зі складу ОС оформили 287 тисяч громадян і 34 тисячі транспортних засобів. Через неточності або відсутність необхідного переліку документів у пропуску через лінію зіткнення відмовили 244 особам. Прикордонники виявили 17 паспортних документів України, що містять ознаки часткової підробки.

Також оформлено 21 внутрішньо переміщену особу. Ці люди "через гуманітарну кризу і систематичні порушення прав людини з боку окупаційної адміністрації РФ змушені були залишити місця свого постійного проживання і шукати кращого життя на контрольованій українською владою території".

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До адміністративної відповідальності у контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування притягнуто 12 громадян, які перетнули державний кордон України з Російською Федерацією в недіючих пунктах пропуску на тимчасово неконтрольованій ділянці російсько-українського кордону. Також матеріали справ про адміністративні правопорушення складено щодо чотирьох іноземців, які порушили правила перебування на території України.

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