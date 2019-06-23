 Прикордонники за тиждень оформили 287 тисяч громадян, які перетнули КПВВ на Донбасі, - пресцентр ОС

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОС.
Протягом цього тижня військовослужбовці Державної прикордонної служби України зі складу ОС оформили 287 тисяч громадян і 34 тисячі транспортних засобів. Через неточності або відсутність необхідного переліку документів у пропуску через лінію зіткнення відмовили 244 особам. Прикордонники виявили 17 паспортних документів України, що містять ознаки часткової підробки.
Також оформлено 21 внутрішньо переміщену особу. Ці люди "через гуманітарну кризу і систематичні порушення прав людини з боку окупаційної адміністрації РФ змушені були залишити місця свого постійного проживання і шукати кращого життя на контрольованій українською владою території".
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До адміністративної відповідальності у контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування притягнуто 12 громадян, які перетнули державний кордон України з Російською Федерацією в недіючих пунктах пропуску на тимчасово неконтрольованій ділянці російсько-українського кордону. Також матеріали справ про адміністративні правопорушення складено щодо чотирьох іноземців, які порушили правила перебування на території України.
Хай їх ахмєтов ... г
P.s. в кого з домбасян немає грошей на автобусний квиток- най пішки кирздує.
Нифигаче 287 тысяч туристов облико не..о пардон ...бали шастают туды сюды туды сюды а какого....
Якщо Зєля почне чудити - буде сидіти в одній камері із Бєнєй. Поряд буде камера із парашенком, кананєнком, грановським, трухановим, гєпой... та іншою шоколадною пи.дотою.
Агенти кремля: ахмєтови-шуфрічі-бойки-мєдвєдчуки, сподіваюсь, до суду не доживуть.
Амінь.
Жеріть курви свій сучий "русскій мір" повною дирявою ложкою. Смачного, *****.
Але, що воно за звір - ХЗ
Сепари так казали,..
😁
😁
"зебіли" існують тільки у хворій уяві 5% дебільних маргиналів, адептів сивого гетьмана та батька нації Петра Сраки)
ДАУНбаситская вошь,
Ты куда ползёшь?
К хунте, кормиться.
- Я бєз пропітанія нє магу. Гдє же я харчеваться буду?
храбрость и трусость... верность и предательство.... любовь и ненависть...мир и война...
спрашивайте во всех книжных магазинах страны - словарь руцких антонимов....))))