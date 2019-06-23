 Били ногами вчотирьох із криками "пі#раси", - на активіста з Маріуполя напали після "КиївПрайду"

Про це повідомила у фейсбуці користувачка на ім'я Діана Берг, інформує Цензор.НЕТ.
"Після прайду хлопці поїхали на "Чернігівську" і прямували до друзів, у яких вони зупинилися. Чотири людини підбігли, спочатку оббризкали газом, а коли Сергій упав, били ногами вчотирьох із криками "пі#арас", наостанок розірвали на ньому футболку. Хлопці шоковані, але почуваються нормально, чекаємо поліцію", - написала вона.
Сьогодні в Києві відбувся Марш рівності. За оцінками організаторів, у ньому взяли участь 8000 осіб, за оцінками поліції - 3000. І організатори, і поліція після завершення маршу повідомили, що він відбувся спокійно.
Если приехали на парад, значит хотели чтобы их другие "приласкали")) Иначе, сидели бы молча дома, и друг дружке натирали такие покраснения в заднем проходе)
Що характерно, саме в кацапів розквітли смердючою пліснявої "маладьожниє двіжєнія" на кшталт "модный приговор" - це така наволоч, що б'є, калічить на навіть вбиває тих, хто якось не так вдягнений. Там шукають БУДЬ-ЯКУ причину для насильства (був випадок, коли підлітка скалічили за "********* глаза").
Не те щоб дуже шкода було кацапських жертв. Але сама тенденція не має перекидатися до нас. В них концтабірний менталітет - ото хай там і залишається. З усіма "модними патрулями", АУЄ та іншою гнилухою.