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 Били ногами вчотирьох із криками "пі#раси", - на активіста з Маріуполя напали після "КиївПрайду"

Активіста, який спеціально приїхав до Києва для участі в Марші рівності, разом із другом побили невідомі біля станції метро "Чернігівська".

Про це повідомила у фейсбуці користувачка на ім'я Діана Берг, інформує Цензор.НЕТ.

"Після прайду хлопці поїхали на "Чернігівську" і прямували до друзів, у яких вони зупинилися. Чотири людини підбігли, спочатку оббризкали газом, а коли Сергій упав, били ногами вчотирьох із криками "пі#арас", наостанок розірвали на ньому футболку. Хлопці шоковані, але почуваються нормально, чекаємо поліцію", - написала вона.

Били ногами вчотирьох із криками пі#раси, - на активіста з Маріуполя напали після КиївПрайду 01
Били ногами вчотирьох із криками пі#раси, - на активіста з Маріуполя напали після КиївПрайду 02
Били ногами вчотирьох із криками пі#раси, - на активіста з Маріуполя напали після КиївПрайду 03
Били ногами вчотирьох із криками пі#раси, - на активіста з Маріуполя напали після КиївПрайду 04

Сьогодні в Києві відбувся Марш рівності. За оцінками організаторів, у ньому взяли участь 8000 осіб, за оцінками поліції - 3000. І організатори, і поліція після завершення маршу повідомили, що він відбувся спокійно.

Читайте також: Мені говорили "пі#ор" люди, які називають себе націоналістами, але на війну не пішли, - боєць "Донбасу" Пилипенко на "КиївПрайді"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133787
 
   
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Били ногами вчетвером с криками "пи#расы", - на активиста из Мариуполя напали после "КиевПрайда" - Цензор.НЕТ 8224Дмитро Корчинський
2 год ·

Кажуть, сьогодні в параді ворогів Христа, нації і раси брала участь колона(!) з п'ятнадцяти гомосексуалістів, які нібито брали участь в АТО.

Можливо, і брали. Проте, за належного фінансування, будьхто міг би організувати десятитисячну колону атошників-алкоголіків, або тисячну колону атошників-наркоманів.

На жаль, є такі прикрі явища в АТО-ООС.

Те, що серед атошників трапляються демонстративні гомосексуалісти гоаорить не за те, що гомосексуалізм - це добре, а за те, що в наших збройних силах ще є багато поганого, того, що треба викорінювати.
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Ну так тебя на зоне и не трогали же! Какие претензии?
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А активист активный,или пассивный? Может ОНО не туда били?И не тем?
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Вот это их били?) Да они сами себе в задницах больше вавки понатирают!))
Если приехали на парад, значит хотели чтобы их другие "приласкали")) Иначе, сидели бы молча дома, и друг дружке натирали такие покраснения в заднем проходе)
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Мудило ты что урод ходишь по Киеву и показываешь своё уродство.....кругом дети нормальных людей....мало тебе пилюлей дали....збочинець.
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Тут языковая проблема... Геи это те которые кохают свой пол... ******** это те которые в Кремле и потдерживают их политику
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********* советских сцыкотно бить ,так они гомиков бьют.
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Да чего уж там, сегодня ЛГБТ, завтра левши, потом евреи, потом сектанты, потом негры, концлагеря, лагеря смерти. А знаете откуда все тянется? От Советсконо Союза, КПСС, РПЦ, Русского мира. Это они привыкли насаждать ненависть, нетерпимость как фундамент государства, дай только повод, а врагов в Русском мире искать наловчились.
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Вище написав, продублюю тут: до теми ЛГБТ абсолютно індіферентний (бо гетеросексуал), але оця тваринна агресія до будь-кого, хто "не відповідає стандартним вимогам" (не так вдягнений, не ту музику слухає, не така зачіска...) - це свинособача сутність кацапщини.
Що характерно, саме в кацапів розквітли смердючою пліснявої "маладьожниє двіжєнія" на кшталт "модный приговор" - це така наволоч, що б'є, калічить на навіть вбиває тих, хто якось не так вдягнений. Там шукають БУДЬ-ЯКУ причину для насильства (був випадок, коли підлітка скалічили за "********* глаза").
Не те щоб дуже шкода було кацапських жертв. Але сама тенденція не має перекидатися до нас. В них концтабірний менталітет - ото хай там і залишається. З усіма "модними патрулями", АУЄ та іншою гнилухою.
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Нет, на полном серьезе сейчас скажите мне, чем гомик хуже совка? Неужели они такие страшные? Я думал совки общество уничтожают, реально физически убивают, всячески извращают пропагандой. Запрещают все украинское ,переворачивает понятия с ног на голову, называют добро злом, зло добром, смерть жизнью, а что из этого делают гомики кроме как долбятся в задницу? Почему бьют каких-то гомосеков, а не врагов народа?
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Що ти скиглиш ти повинен з гордістю нести цінності Європи в Україну, ти герой збоченго фронту, ти на передові прогресу людства.....
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