 ЦВК оскаржила рішення суду про реєстрацію Онищенка кандидатом у депутати

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.
"ЦВК не погоджується з прийнятим судовим рішенням, вважає його незаконним, необґрунтованим та винесеним із неправильним застосуванням норм матеріального права і порушенням норм процесуального права. Також Комісія вважає, що викладені у рішенні висновки суду першої інстанції не відповідають обставинам справи. Відтак, користуючись правом, наданим Кодексом адміністративного судочинства України, Центральна виборча комісія 23 червня 2019 року подала апеляційну скаргу на вищезгадане рішення Шостого апеляційного адміністративного суду", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду від 21 червня 2019 року було задоволено адміністративний позов Олександра Онищенка до Центральної виборчої комісії про скасування постанови про відмову в реєстрації депутата-втікача, висунутого Соціалістичною партією України в одномандатному виборчому окрузі №93 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. Крім того, Комісія зобов'язана зареєструвати його кандидатом у народні депутати України.
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О ЦВК или о Шестом апелляционном суде?
Или, как вариант, в лексусе сидел с укрномерами...
Про відповідне рішення у ЦВК повідомили 23 червня за підсумком засідання комісії.
"Відмовлено у реєстрації кандидата у народні депутати України Клюєва А.П., висунутого Ліберальною партією України в одномандатному виборчому окрузі № 46 (Донецька обл. - ред.)", - йдеться у повідомленні.
Про причини відмови не повідомляється.
Ну поздравляю хоть что-то
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