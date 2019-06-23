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Все про:апеляція (208) ЦВК (640) Онищенко Олександр (415)

 ЦВК оскаржила рішення суду про реєстрацію Онищенка кандидатом у депутати

Центральна виборча комісія (ЦВК) подала апеляційну скаргу на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, який зобов'язав зареєструвати депутата-втікача Олександра Онищенка, хоча він не жив в Україні останні 5 років.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

"ЦВК не погоджується з прийнятим судовим рішенням, вважає його незаконним, необґрунтованим та винесеним із неправильним застосуванням норм матеріального права і порушенням норм процесуального права. Також Комісія вважає, що викладені у рішенні висновки суду першої інстанції не відповідають обставинам справи. Відтак, користуючись правом, наданим Кодексом адміністративного судочинства України, Центральна виборча комісія 23 червня 2019 року подала апеляційну скаргу на вищезгадане рішення Шостого апеляційного адміністративного суду", - йдеться в повідомленні.

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ЦВК оскаржила рішення суду про реєстрацію Онищенка кандидатом у депутати 01

Нагадаємо, рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду від 21 червня 2019 року було задоволено адміністративний позов Олександра Онищенка до Центральної виборчої комісії про скасування постанови про відмову в реєстрації депутата-втікача, висунутого Соціалістичною партією України в одномандатному виборчому окрузі №93 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. Крім того, Комісія зобов'язана зареєструвати його кандидатом у народні депутати України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133786
 
   
 Топ коментарі
 
Кроме наездника Кадырова-Онищенко хотел зарегистрироваться Андрей Клюев. Но ЦВК ему отказало т.к. с 2014г живет в Хуйлобаде. Но у него не всё потеряно, суд Портнова вынесет вердикт, что яхта Клюева стояла на Москва-реке под флагом Украины, а Клюев невылазно в ней жил, значит может участвовать в выборах ВР
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Зеленский превратил Украину в проходной двор для украинофобов и "повстанцев".
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а кралсон что по фонтанам бегает жил ЦИК обжаловал решение суда о регистрации Онищенко кандидатом в депутаты - Цензор.НЕТ 2610
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все животные равны но некоторые равнее(с) ЦИК обжаловал решение суда о регистрации Онищенко кандидатом в депутаты - Цензор.НЕТ 9531
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В Грузії щас апасно. Можуть і прибити "лічного врага путіна")
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Але ж у нього є пропелер і він може переховуваться на різних дахах🙄
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Але там вже нема баночки смачного варення)
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що означає "оскаржила"? це лише подала на оскарження чи це вже вигране подане оскарження?
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Мародерське ЦВК проти ЦИК обжаловал решение суда о регистрации Онищенко кандидатом в депутаты - Цензор.НЕТ 1639
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рули, зеба, на мітінг під ЦВК, "слуг урода" абіжають.
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Біжи захищати оніщенка. Швиденько-швиденько. Не спізнися, бо не зможеш з ним представляти Україну на кінних змаганнях. (кінь зверху)
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Зеленский превратил Украину в проходной двор для украинофобов и "повстанцев".
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Вы про Европейскую Солидарность?
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Вы сейчас о ком?
О ЦВК или о Шестом апелляционном суде?
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Первые комменты на ветке, ребята, вы чего, с горя бухать начали?
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Це й не дивно - після виборів порохолизам зарплатню замість цукерок, почали спиртом давати.
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Кроме наездника Кадырова-Онищенко хотел зарегистрироваться Андрей Клюев. Но ЦВК ему отказало т.к. с 2014г живет в *********. Но у него не всё потеряно, суд Портнова вынесет вердикт, что яхта Клюева стояла на Москва-реке под флагом Украины, а Клюев невылазно в ней жил, значит может участвовать в выборах ВР
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ЦИК обжаловал решение суда о регистрации Онищенко кандидатом в депутаты - Цензор.НЕТ 4088

Или, как вариант, в лексусе сидел с укрномерами...
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Дык еще и ленка бондаренко по 131 округу баллотируется. Словом на манеже все те же
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а как же без ленки, она же проффесионалша!
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Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати Андрія Клюєва кандидатом у нардепи на позачергових парламентських виборах.
Про відповідне рішення у ЦВК повідомили 23 червня за підсумком засідання комісії.
"Відмовлено у реєстрації кандидата у народні депутати України Клюєва А.П., висунутого Ліберальною партією України в одномандатному виборчому окрузі № 46 (Донецька обл. - ред.)", - йдеться у повідомленні.
Про причини відмови не повідомляється.
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Этот чеченский коневод-скакун ещё поскачет по судам. На всякую сволочь всегда есть управа, нехай лучше едет в Монте Карло, там красота же.
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У него жена -олимпийская чемпионка, всемирно известные актрисы - его друзья. а ты гамно мушиное на оконном стекле и никто более! Это так, ради справедливости.
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Беглецам нехрен делать в депутатах, пшол вон-мразь.
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Наши хряковские реформированніе суді -- издевательство над УК УКРАИНЫ !!! ВСех разогнать а тех кто выносит такие решения под суд
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Ну так , в чём дело . ?? Почему их никто не разгоняет?? ЦВК оскаржила рішення суду про реєстрацію Онищенка кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 2676 .
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Саша , не хвылюйся ,, якшо тэбэ нэ приймэ ********* , я тэбэ визьму до сэбэ в Батькивщну . !
ЦВК оскаржила рішення суду про реєстрацію Онищенка кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 4459 . ЦВК оскаржила рішення суду про реєстрацію Онищенка кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 9464 .
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Кого еще из приглашенных новых лиц новым хидрантом не хватает? Азирова,Пшонки,остальные рыгоаналы УЖЕ здесь,если не в списке,то по спискам слуги и жопоблока и его филиалов.
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Мародер боїться Оніщенка, як вогню. Правильно боїться
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яке право має ЦИК щось діяти супроти найреформованішого та наймиролюбнішого у світі суду?
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