 Поліцейського, з участю якого у ДТП у Херсонській області загинула сім'я з дитиною, відпустили під заставу

Про це "Громадському" повідомили в Державному бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.
20 червня слідчі ДБР направили клопотання про тримання підозрюваного під вартою без права внесення застави. Таку ж позицію сторона обвинувачення відстоювала в суді.
"Незважаючи на це, слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду виніс рішення про обрання запобіжного заходу з правом внесення застави в розмірі 191 тис. грн", - розповіла прессекретар ДБР Анжеліка Іванова.
Прокуратура і захисник потерпілих подали апеляцію на запобіжний захід.
ДТП з участю оперуповноваженого сталася 18 червня неподалік від Мелітополя. BMW, за кермом якого був поліцейський, зіткнувся з автомобілем ВАЗ-21099. Унаслідок зіткнення пасажири автомобіля ВАЗ-21099 - чоловік і жінка - загинули на місці, 9-річна дівчинка зазнала численних травми і згодом померла в лікарні
Судью за такие решения брать за задние ноги и х--ярить об бетонную стену,пока тварь блевать кровью не перестанет,а мусора этого должны сразу на петушиный уголок пресхаты закидывать,чтоб на общак заходил ширинкой сзади и с погремушкой Наташка.
Что вы натворили, уроды...
петебляхахжигулях не ездят.
Потом, почему такая маленькая сумма залога за убийство 3х человек?
Судья, ты законами, или понятиями пользуешься при решениях?
Вижу ситуацию, как: ладно, будем считать откупился, беги Сеня...