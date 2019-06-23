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Все про:Грузія (547) окупація (2079) протест (915) Росія (17694) футбол (687)

 "Наша країна окупована Росією", - грузинські футболісти вийшли на поле у футболках із написом про окупацію

Гравці декількох грузинських клубів вийшли на матчі чемпіонату Грузії у футболках із написами про окупацію Росією Грузії.

Свою позицію засвідчили клуби "Торпедо" (Кутаїсі), "Локомотив" (Тбілісі), "Руставі" (Руставі), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Грузія онлайн".

У Цхалтубо на стадіоні ім. 26 травня футболісти кутаїського "Торпедо" вийшли на поле в чорних футболках, на яких було написано, що частина території Грузії окупована Росією.

У Тбілісі на стадіоні "Михайло Месхі-2" відбувся матч між "Локомотивом" (Тбілісі) і  "Руставі" (Руставі). Вони вийшли в білих футболках з антиокупаційними написами.

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Відносини Грузії та Росії загострилися після хвилі антиросійських протестів у Тбілісі.

Протестувальники обурені тим, що російський депутат дозволив собі сісти в крісло спікера парламенту Грузії. Вони вимагали відставки голови парламенту Іраклія Кобахідзе і глави МВС Георгія Гахарії, а також відмови від мажоритарно-пропорційної системи виборів до парламенту і переходу винятково на партійні списки. Незабаром Кобахідзе оголосив, що йде з посади.

Після того, як поліція спробувала жорстоко розігнати протести, унаслідок чого сотні людей потрапили до лікарень, до вимог додалося проведення дострокових виборів.

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Росія оголосила, що з 8 червня припиняє польоти своїх літаків до Грузії і забороняє грузинській авіації літати на території Росії. Крім того, Путін доручив уряду повернути на батьківщину всіх росіян, які зараз перебувають у Грузії. Російські туроператори перестали продавати тури в Грузію.

У Грузії кілька кафе підняли ціни для відпочивальників із РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133784
 
   
 Топ коментарі
 
Грузія радує..... а куди подівся цей вічний лєворуціонер іМхо?
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А наші футболісти їдуть грати футбол в раїсю... Патамушо спорт внє палітікі...
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А потім дивуємося, чого в нас стільки зебілів...
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И кстати говоря..."Патриотизм " олигарха каламойского ,заканчивается там,где дело косается денег. - Могу покрасить два ларька )) Так,что хороший олигарх - мертвый олигарх.
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сравнивать Грузию и Украину глупо,украинцев росияни пытались не одно столетие уничтожить,ассимилировать,уничтожали культуру,язык,голодомор чего стоит и так дальше,на Грузию Россия такого влияния не имела,вот и люди с другим менталитетом,там русские им действительно чужые,у нас такого нет
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Мокши ну живите в своем комуняцком СССР и мумией на площади чего к другим странам лезите.Дебилы конченные!
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Они не дебилы - по крайней мере дело вовсе не в этом! А в том, что они наглые, агрессивные твари.
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лоханулься Сраакашвилле,мог бы сейчас вернуться в Грузию аля «спаситель» и снова занять пост президента,а так теперь будет сидеть в Украине в шестерках
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Зате наші футбольори про це і не думають.
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Радянський (російський) Т-72 є найгіршим у світі танком, вважає We Are The Mighty, пише Лента.ру.
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Два российских футболиста сыграли за грузинский клуб в майках с антироссийскими лозунгами.

Футболисты кутаисского "Торпедо" выступили с антироссийскими лозунгами перед матчем 19-го тура чемпионата Грузии с "Сиони" (7:0). Игроки и тренеры команды из Кутаиси вышли в черных майках с изображением карты и флага Грузии, а также надписью на английском языке: "Мы из Грузии. И наша страна оккупирована Россией". При этом в составе "Торпедо" числятся два игрока с двойным гражданством, одно из которых - российское. Это защитник Вахтанг Небиеридзе и хавбек Нодар Кавтарадзе.
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Украинцы, теперь вы должны вместо нароссиян ездить в Грузию. Нужно поддержать братский народ. Скажем нет Европе, Турции и Египту. У вас безвиз с Грузией есть? Есть!
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В Грузии в ответ на ограничения России для авиасообщения и туризма началась акция «Отдохни в Грузии», чтобы поддержать местный туристический бизнес.

Инициаторы говорят, что все должны проводить отпуска в Грузии.«Это не претензия на экономическое чудо. Это просто вклад в ответ на эмбарго. Хотим, чтобы, к примеру, каждый, кто хочет отдохнуть за границей, неделю отпуска провел в Грузии», - сказал телекомпании «Рустави-2» один из авторов обращения, председатель Ассоциации юрфирм Звиад Кордзадзе.
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Конечно хорошо!
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"Наша страна оккупирована Россией", - грузинские футболисты вышли на поле в футболках с надписью об оккупации. "Наша країна окупована Росією", - грузинські футболісти вийшли на поле у футболках із написом про окупацію - Цензор.НЕТ 5310
Молодцы. однако хотелось бы заметить, что 70% туристов в Грузии это, как раз представители той страны, которая оккупировала 20% территории их страны. И ни чего, это не коробит ни московитов ни грузинов. Получается, что оккупация отдельно а российское бабло отдельно. Парадокс да и только. Впрочем у нас на Прикарпатье и Закарпатье туристов-московитов то же хватает. "Наша країна окупована Росією", - грузинські футболісти вийшли на поле у футболках із написом про окупацію - Цензор.НЕТ 2832
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Ну как бы жить-то хочется. Грузины бы и рады, что бы вместо москалей к ним приезжали американцы, но они не едут! Сейчас и москали перестанут ездить, но зато массово в Грузию поедут украинцы - у них с деньгами всё хорошо.
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Да,жить оно конечно хочется. А законы морали? Как же жить с двойной моралью? А наши естественно поедут. Тарифы вот вот снизят, Роттердам+ отменят, ахметовы с пинчуками и коломойскими Донбасс восстановят, учителя по 4000 евро уже получают, что там ещё из локшины производителя "Зе", да о чём это я, ведь с 21 апреля эра бедности у нас окончилась. Правда год или там столетие ну уточнялись. "Наша країна окупована Росією", - грузинські футболісти вийшли на поле у футболках із написом про окупацію - Цензор.НЕТ 6617 "Наша країна окупована Росією", - грузинські футболісти вийшли на поле у футболках із написом про окупацію - Цензор.НЕТ 7092
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Это ещё что... Вот украинцы отдыхающие в Крыму... Вот где эпический парадокс времени и пространства в нашей звездной системе. Эту загадку природы ещё предстоит раскрыть учёным.
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Украинцы!? "Наша країна окупована Росією", - грузинські футболісти вийшли на поле у футболках із написом про окупацію - Цензор.НЕТ 4861
Не может быть! "Наша країна окупована Росією", - грузинські футболісти вийшли на поле у футболках із написом про окупацію - Цензор.НЕТ 3688
Вот граждане Украины - хохлы и малороссы да. Есть такие. Сейчас кстати многие проходят кастинг кошельков в партию "Слуга урода", по спискам и мажоритарке. "Наша країна окупована Росією", - грузинські футболісти вийшли на поле у футболках із написом про окупацію - Цензор.НЕТ 1926
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Украинец, отдыхающий в Крыму, должен получить паспорт с двуглавым петухом и пистюлей!
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Знаєш Антон...твоя росія діє підленькими методами.
Ви намагаєтесь прикормити жертву, та хоча би туристами, а потім припхаєтесь в парламент країни, громадян якої давили танками.
До чого ж бридко від вас.
Так не чинить ЖОДНА країна світу.
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Милая Ксения, ну на меня-то хотя бы не злись. "Наша країна окупована Росією", - грузинські футболісти вийшли на поле у футболках із написом про окупацію - Цензор.НЕТ 6647
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«Мы не против русских, но политика все портит».
Грузины продолжают протестовать, добившись первой реакции от властей - как грузинских, так и российских
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/22/80999-my-ne-protiv-russkih-no-politika-vse-portit

"- Мы будем выходить, пока власти не ответят за те глупости, которые натворили, - говорит Георгий. Ему около 35, пришел с друзьями. - Спецназ стрелял без предупреждения, политики молчали. Нас не предупреждали о слезоточивом газе, нас просто игнорировали. Мы хотим справедливости - и будем за нее стоять.
В толпе в пятницу выделяются молодые ребята в медицинских халатах, это - студенты-медики.
- Мы видели ночью, что скорая работала хорошо, - говорит Александр Барбакадзе. - Но мы тут, чтобы оказывать экстренную помощь, пока скорая еще не доехала. Я уже учусь шесть лет, работал в госпиталях.
Саша держит в руках пакет с медикаментами для оказания первой помощи:
- Нам вообще не интересно, что происходит там, - махнула рукой в сторону выступающих Анна-Мария, красивая высокая девушка, коллега Александра. - Мы здесь не за политику, а за людей. Я говорю по-русски, у меня русские корни. Мои родственники приезжают в Грузию и балдеют. Так что мы сюда вышли не против русских, но политика как всегда все портит."
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Лахта ,вон из Грузии и Украины,подонки ,оправдывающие подлые захватнические войны!
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В 2012 г. отдыхали в Грузии 3 недели, круто! Сменится власть путинского иванишвили, обязательно снова полетим! Контакты с грузинскими друзьями поддерживаем! Слава Украине, Слава Грузии! Путин ху@ло!!!
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звісно, я на боці цих футболістів, але міжнародні федерації (FIFA, UEFA) не схвалюють політизацію футболу й за це можуть застосувати штрафні санкції
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Хайди Тальявини, глава комиссии европейской, которая расследовала причины российско-грузинской войны и написала в итоге в своем расследовании, что «русские говорят, что начали грузины, а грузины говорят, что начали русские, а где правда, мы не знаем». Эту даму потом еще за это прекрасное расследование повысили в должности. Она от имени Евросоюза вела Минские переговоры.
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- Изя, а что такое когнитивный диссонанс?
- Как бы тебе, Сёма, по простому... Ну, например, это когда фанаты грузина Сталина ненавидят грузин за то, что они грузины.
(C)
@Anakoyher
🤔😄
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