 "Наша країна окупована Росією", - грузинські футболісти вийшли на поле у футболках із написом про окупацію

Свою позицію засвідчили клуби "Торпедо" (Кутаїсі), "Локомотив" (Тбілісі), "Руставі" (Руставі), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Грузія онлайн".
У Цхалтубо на стадіоні ім. 26 травня футболісти кутаїського "Торпедо" вийшли на поле в чорних футболках, на яких було написано, що частина території Грузії окупована Росією.
У Тбілісі на стадіоні "Михайло Месхі-2" відбувся матч між "Локомотивом" (Тбілісі) і "Руставі" (Руставі). Вони вийшли в білих футболках з антиокупаційними написами.
Відносини Грузії та Росії загострилися після хвилі антиросійських протестів у Тбілісі.
Протестувальники обурені тим, що російський депутат дозволив собі сісти в крісло спікера парламенту Грузії. Вони вимагали відставки голови парламенту Іраклія Кобахідзе і глави МВС Георгія Гахарії, а також відмови від мажоритарно-пропорційної системи виборів до парламенту і переходу винятково на партійні списки. Незабаром Кобахідзе оголосив, що йде з посади.
Після того, як поліція спробувала жорстоко розігнати протести, унаслідок чого сотні людей потрапили до лікарень, до вимог додалося проведення дострокових виборів.
Росія оголосила, що з 8 червня припиняє польоти своїх літаків до Грузії і забороняє грузинській авіації літати на території Росії. Крім того, Путін доручив уряду повернути на батьківщину всіх росіян, які зараз перебувають у Грузії. Російські туроператори перестали продавати тури в Грузію.
У Грузії кілька кафе підняли ціни для відпочивальників із РФ.
Футболисты кутаисского "Торпедо" выступили с антироссийскими лозунгами перед матчем 19-го тура чемпионата Грузии с "Сиони" (7:0). Игроки и тренеры команды из Кутаиси вышли в черных майках с изображением карты и флага Грузии, а также надписью на английском языке: "Мы из Грузии. И наша страна оккупирована Россией". При этом в составе "Торпедо" числятся два игрока с двойным гражданством, одно из которых - российское. Это защитник Вахтанг Небиеридзе и хавбек Нодар Кавтарадзе.
Инициаторы говорят, что все должны проводить отпуска в Грузии.«Это не претензия на экономическое чудо. Это просто вклад в ответ на эмбарго. Хотим, чтобы, к примеру, каждый, кто хочет отдохнуть за границей, неделю отпуска провел в Грузии», - сказал телекомпании «Рустави-2» один из авторов обращения, председатель Ассоциации юрфирм Звиад Кордзадзе.
В Грузии хорошо.
Молодцы. однако хотелось бы заметить, что 70% туристов в Грузии это, как раз представители той страны, которая оккупировала 20% территории их страны. И ни чего, это не коробит ни московитов ни грузинов. Получается, что оккупация отдельно а российское бабло отдельно. Парадокс да и только. Впрочем у нас на Прикарпатье и Закарпатье туристов-московитов то же хватает.
Не может быть!
Вот граждане Украины - хохлы и малороссы да. Есть такие. Сейчас кстати многие проходят кастинг кошельков в партию "Слуга урода", по спискам и мажоритарке.
Ви намагаєтесь прикормити жертву, та хоча би туристами, а потім припхаєтесь в парламент країни, громадян якої давили танками.
До чого ж бридко від вас.
Так не чинить ЖОДНА країна світу.
Грузины продолжают протестовать, добившись первой реакции от властей - как грузинских, так и российских
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/22/80999-my-ne-protiv-russkih-no-politika-vse-portit
"- Мы будем выходить, пока власти не ответят за те глупости, которые натворили, - говорит Георгий. Ему около 35, пришел с друзьями. - Спецназ стрелял без предупреждения, политики молчали. Нас не предупреждали о слезоточивом газе, нас просто игнорировали. Мы хотим справедливости - и будем за нее стоять.
В толпе в пятницу выделяются молодые ребята в медицинских халатах, это - студенты-медики.
- Мы видели ночью, что скорая работала хорошо, - говорит Александр Барбакадзе. - Но мы тут, чтобы оказывать экстренную помощь, пока скорая еще не доехала. Я уже учусь шесть лет, работал в госпиталях.
Саша держит в руках пакет с медикаментами для оказания первой помощи:
- Нам вообще не интересно, что происходит там, - махнула рукой в сторону выступающих Анна-Мария, красивая высокая девушка, коллега Александра. - Мы здесь не за политику, а за людей. Я говорю по-русски, у меня русские корни. Мои родственники приезжают в Грузию и балдеют. Так что мы сюда вышли не против русских, но политика как всегда все портит."
А у нас и не чешутся.
- Как бы тебе, Сёма, по простому... Ну, например, это когда фанаты грузина Сталина ненавидят грузин за то, что они грузины.
(C)
@Anakoyher
🤔😄