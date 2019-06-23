 Поліцейського, який побив соратника Гриценка до стану коми, відправили під домашній арешт

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

"22 червня 2019 року слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницький, оголосили поліцейському повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного орган, що супроводжується насильством)", - сказано в повідомленні.

Якщо вину поліцейського буде доведено, йому загрожує ув'язнення терміном від 3 до 8 років і позбавлення права обіймати посади терміном до 3 років.

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Крім того, чотирьох керівників поліції Вінницької області відсторонено від виконання обов'язків, повідомляє відділ комунікації Нацполіції.

"Зокрема, відсторонено начальника Київського відділення поліції Вінницького відділу, начальника управління кадрового забезпечення ГУНП, заступника начальника Вінницького ВП - начальника ВКП ГУНП, заступника начальника Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції - начальника СКП ГУНП", - сказано в повідомленні.

Готуються документи для звільнення заступника начальника поліції Вінницької області, який відповідає за підготовку особового складу.

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"Поліцейські Вінниччини переказали всю необхідну допомогу для лікування потерпілого", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, 13 червня лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив, що поліцейські побили вінницького активіста політсили Олександра Комарницького.