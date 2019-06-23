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Все про:Вінниця (172) Громадянська позиція (30) Нацполіція (7738) домашній арешт (34) ДБР (311)

 Поліцейського, який побив соратника Гриценка до стану коми, відправили під домашній арешт

Хмельницький міськрайонний суд обрав поліцейському, унаслідок конфлікту з яким активіст "Громадянської позиції" Комарницький впав у кому, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

"22 червня 2019 року слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницький, оголосили поліцейському повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного орган, що супроводжується насильством)", - сказано в повідомленні.

Якщо вину поліцейського буде доведено, йому загрожує ув'язнення терміном від 3 до 8 років і позбавлення права обіймати посади терміном до 3 років.

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Крім того, чотирьох керівників поліції Вінницької області відсторонено від виконання обов'язків, повідомляє відділ комунікації Нацполіції.

"Зокрема, відсторонено начальника Київського відділення поліції Вінницького відділу, начальника управління кадрового забезпечення ГУНП, заступника начальника Вінницького ВП - начальника ВКП ГУНП, заступника начальника Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції - начальника СКП ГУНП", - сказано в повідомленні.

Готуються документи для звільнення заступника начальника поліції Вінницької області, який відповідає за підготовку особового складу.

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"Поліцейські Вінниччини переказали всю необхідну допомогу для лікування потерпілого", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, 13 червня лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив, що поліцейські побили вінницького активіста політсили Олександра Комарницького.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133783
 
   
 Топ коментарі
 
У нас наступив кінець "епохи гідності".
Вбили журналіста в Черкасах, - де октивісти які бігали за Порошенко з "Хто вбив Катю Гандзюк"?
Де журнашлюхи з ліпецькою фабрикою після Яндекса зі "Сватами"?
Де бігуси після відміни россанкцій для кучминого зятя за "перестать стрелять"?
А головне, де всі зебіли які в падучій тоді билися? Нема нікого...
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Я так понимаю у нас уже наступил феодализм. Где за убийство или увечье простолюдина феодалу или его служакам ничего не бывает. Зато не дай бог простолюдин плюнет или покажет фигу феодалу то грозит вплоть до смертной казни.
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Вже давно зе призначає нових суддів, тому ти брешеш, нова нульовка.
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Я так понимаю у нас уже наступил феодализм. Где за убийство или увечье простолюдина феодалу или его служакам ничего не бывает. Зато не дай бог простолюдин плюнет или покажет фигу феодалу то грозит вплоть до смертной казни.
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какой ты наивный мальчик,феодализм наступил еще в 1991 году,когда УССР из социализма шагнула сразу в феодализм,феодалы правят Украиной ,а не закон
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У нас наступив кінець "епохи гідності".
Вбили журналіста в Черкасах, - де октивісти які бігали за Порошенко з "Хто вбив Катю Гандзюк"?
Де журнашлюхи з ліпецькою фабрикою після Яндекса зі "Сватами"?
Де бігуси після відміни россанкцій для кучминого зятя за "перестать стрелять"?
А головне, де всі зебіли які в падучій тоді билися? Нема нікого...
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Сколько убили активистов и журналистов при Порошенко,что же ты молчало в тряпочку,не было у тебя времени,нужно было заказные комментарии писать
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За фактическое убийство человека, бандита отправили жрать, пить от пуза и запугивать свидетелей
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все вопросы к Порошенко который реформировал суды под себя
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Вже давно зе призначає нових суддів, тому ти брешеш, нова нульовка.
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Судья который вынес приговор по этому делу,назначен еще при Порошенко,а не при Зеленским,ты думаешь твою брехню никто проверять не будет?Ты наивный чукотский мальчик,который хочет брехать,но ума не хватает
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І що з того? Той с3ддя не відповідає перед Порошенком, а залежить від зе. Тому не бреши, лакей Коломойського.
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Ти перевіряв ? Може ще при Кучмі ,чи Кравчуку,до чого це ?
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Я могу предположить что ты не платный бот а правда так думаеш. Ты понимаешь что завтра єти же суди где онищенок признают участниками скачек и разрешают баллотироваться будут судить тебя? А коломойскому с его слугами ты нахер не упало.
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КСУ Порох тоже под себя реформировал, или зебло его перекупил.
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Все писали про такі події, аот вас небуло. Що ви на той час робили?
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кому нужна твоя писанина,которую никто не читает,ты на митинги выходил или тебе за это не платят,лучше возмущаться на диване?
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Тобто тиневідповідаєш, а лише задаєш питання. Я розумію, що ви з того "народу" , якому зе служить. Це ваша характерна ознака.
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ты уже набрехал про судью,с тобой врушкой разговор окончен,не потому что ты врешь,а потому что даже соврать ума не хватает,хотя бы ФИО судьи посмотрел,а не врал бездумно
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Давай цитату, де я нібито набрехав. Але те, що ти набрехав я говорю, тому що ти людину назвав платним ботом і не навів доказів. Ти лакей Коломойського.
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как вы правы, сейчас ни кому нет дела до проблем, скорее бы в Слугу записаться..
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Спам только для твоей персоны. Дал бы ответ и спамил, а так без ответа точно трыздун.
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Так может у него жона страшная. Вот и посадили чтобы на нее целый месяц смотрел и посуду мыл. Ето очень жостокое наказание для убийц и казнокрадов ворующих миллиардами.
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От Захарченко до Авакова. Первый свалил на парашу, куда Собаков бежать уедет? В Армению? очень сомневаюсь. Зеленский просто обязан этого хача отправить в отставку
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кто ж его отставит? носорог полезный, с целой армией полезных и послушных *********
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Ничем он тебе не обязан-зеля это сразу озвучил) и с какого оно вдруг авакяна уволит ради того же тебя, если они повязаны-и срать тот зеля на ту Украину хотел
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Самый лучший министр, конечно же. И привет Найему, завалившему переаттестацию. И спасибо за выгнанную Деканоидзе, которая не поняла собаковских ришучих реформ
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Ты про ту бабу, которая убийцу пассажира в суд поддерживать приезжала?!)))
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Да там круговая порука, реально посадят только в случае смерти активиста, а так максимум условкой отделается.
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І що ж тепер зе не втручається у ці справи?
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У нас впереди выборы. Смотрите, голосуйте, выбирайте. Правда феодали сделали так что и выбирать неизкого. А лохторат любит у нас голосовать за того кого в телявизоре и на бигмордах больше всего показывают. Или за поношеные штаны из гуманитарки и банку консервов за кого хощь проголосуют. В дерьме жили наши бабушки, в дерьме жили мы, походу и наши внуки в дерьме жить будут.
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Интересен другой вопрос:
- начальнечков зачем трогать?
Насколько я понимаю, раз в год мент получает справку психиатра, проходит тесты у психолога.
Далее? Паскудный кадровый отбор? На 12-15 килогривен он и не будет лучше.
Поднять зарплату? Тогда 95 квартала не хватит заполнить все вакансии.
В 225й раз реформироваться?
Но Аваков не способен, князеву не нужно...
А какой-то Василий Петрович Табуреткин, слегка коррупционер или сын обеспеченных родителей или родич ментовского большого руководства вылетает с должности из-за большего дебила чем сам.
Несправедливо!!!
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Это жутко.
Был человек, нет человека, он до сих пор в коме.
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Полицейского, избившего соратника Гриценко до состояния комы, отправили под домашний арест.

Судья возглавил колонну *****... противных, на марше : "Все равны перед Законом"!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПоліцейського, який побив соратника Гриценка до стану коми, відправили під домашній арешт
 
 
 
 
 
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