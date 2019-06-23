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Все про:УПЦ КП (188) Філарет (222) Епіфаній (167) ПЦУ (395)

 ПЦУ відсторонила двох ієрархів, які брали участь у "соборі" Філарета. ДОКУМЕНТ

Православна церква України тимчасово відсторонила ієромонаха Іллю (Ігоря Зеленського) й архімандрита Андрія (Маруцака), які підтримали рішення Філарета про відмову від Томосу.

Відповідні укази опубліковано на сторінці Православної церкви України у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Архімандрит Андрій (Маруцак) із 22 червня, а ієромонах Ілля (Зеленський) з 21 червня 2019 заборонені у священнослужінні за дії, спрямовані на розділення Церкви", - сказано в повідомленні.

Згідно з текстом указу, архімандрит Андрій заборонений в служінні на три місяці за "безпосередню активну участь у заходах, спрямованих на розділення Церкви, спробу захопити керівництво монастирем".

ПЦУ відсторонила двох ієрархів, які брали участь у соборі Філарета 01

Ієромонаха Іллю заборонили в служінні на пів року і звільнили з посади настоятеля парафії Святого Архистратига Михаїла в Барвінковому Харківської області за "участь у діях, спрямованих на розділення Православної церкви України, порушення Статуту Церкви".

ПЦУ відсторонила двох ієрархів, які брали участь у соборі Філарета 02

Читайте також: "Ми зробили все, щоб патріарх Філарет почувався в лоні нової церкви комфортно і духовно, і матеріально, і фізично, але йому виявилося цього замало", - Епіфаній

Нагадаємо, 20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП.

Після цього Філарет видав указ, яким призначив нового предстоятеля Свято-Феодосійського монастиря. Однак храм належить Православній церкві України і має свого настоятеля - отця Макарія. Суперечка за майно призвела до виклику поліції.

Читайте також: Філарет: в Україні існуватимуть три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП і ПЦУ

Почесний патріарх Філарет також звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити вірян і майно Київського патріархату від "протиправних дій Православної церкви України". Він стверджує, що представники ПЦУ нібито силою захопили приміщення Свято-Феодосійського монастиря Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133782
 
   
 Топ коментарі
 
взашей обоих, а родственник зебла и тут отличился
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Але ж ви за РПЦ, то чому вас це хвилює?
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хочется предложить филе звание "Император Вселенной".
могу присвоить недорого. ПЦУ отстранила двух иерархов, участвовавших в "соборе" Филарета - Цензор.НЕТ 7017
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чем-то напоминает брежнева с его страстью к "фалеристике" в последние годы жизни
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А я починаю думати, що то у Філарета такий хитрий план - засвітити у ПЦУ прокацапських аґентів і провокаторів. 😊 Жартую, звичайно. Цей гріх описаний у Біблії, як гординя. І це - одназі слабостей людини, яка дає змогу іншим людям керувати цією людиною. Для того, щоб аощвеличиьись, потрібно стати найменшим.Так нас вчить Біблія.
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Медалькина кормили наркотиками, вот оно и не понимало само что хочет.
А Филя очень добрый, это Яхве устроил "проверкуверы"
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Имеем момент когда нам придется защищать и украинский язык, и томос и безвиз, и роспуск ВСУ, СБУ, развал полиции, даже элементарную декоммунизацию...
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ты так украинский язык защищаешь что по русски лаешь везде
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Во-первых это ты гавкаешь, во-вторых пишу для таких дятлов как ты, вы другого языка не знаете поэтому и кричите на всех углах об ущемлении, а это ложь...
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ты просто украинского языка не знаешь,а выучить ума не хватает,вот и лаешь по русски
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какая то тупая отмазка вышиватных троллей---защищать украинский на языке агрессора, прикрываясь тем, что русскоязычные плохо понимают украинский
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И да, робот Вертер придуман в совке, а точнее скопирован с итальянских порноактеров, вата, такая вата
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А що в тому поганого? Головне - людина захищає українську мову. До речі, кацапе, по-русски пишеться через дефіс.
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под кровать себе загляни, вдруг там тоже Зеленский,хочет над тобой надругаться
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Они там наверное скоро перережут друг друга. ПЦУ отстранила двух иерархов, участвовавших в "соборе" Филарета - Цензор.НЕТ 8663
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Перетравят мощами, передушат плащаницами, перемесятся кадилами, перетопят св. водой, перекормят плотью боха, переклянут анафемами, перечитают заклинаниями....
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14:19, 16 мая 2019
Раскрыта точность прогнозов погоды России.
В настоящее время в России способны дать «более-менее [ 50:50] достоверный прогноз погоды» только на сутки..В феврале глава «Росгидромета» Максим Яковенко заявил, что у России «нет [метеорологической] спутниковой составляющей, российская группировка просто умерла».
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Они там наверное скоро перережут друг друга.

Смешно смотреть...Так я скоро и за коммунистами начну скучать.
Тем более, что они теперь "православные", как в РФ...
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взашей обоих, а родственник зебла и тут отличился
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Але ж ви за РПЦ, то чому вас це хвилює?
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Найдите хоть один мой комментарий в поддержку УПЦ МП!!!!! Я был против церковной войны в Украине. Но случилось самое страшное, это когда началось выяснение отношений между УПЦ КП и ПЦУ. Что касается церкви как таковой, я не против любой православной церкви, которая есть в Украине, и у которой есть свои прихожане, которые её добровольно выбрали.
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не обманюйте..
роки чотири тому ви виступали проти повернення українських святинь справжній українській церкві і захищали мп.
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роки чотири тому ви виступали проти повернення українських святинь справжній українській церкві і захищали мп.
недевичья память или "у нас все ходы записаны"? ПЦУ відсторонила двох ієрархів, які брали участь у "соборі" Філарета - Цензор.НЕТ 3650
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Не обманюйте, бо добре відомо когови підтримували.
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Не успели пощупать Томос а уже пересрались и делят баблос
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Так их было всего двое? Писали, что священников на том сборще было до десятка.
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На три місяці...
Нехай за цей час подумають добре
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А разве можно запрещать Богу молится?
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заборонили не молитЬся, а проводити богослужіння.
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интересно, а есть храмы, еще подконтрольные КП, несмотря на то, что он якобы уже влит в ПЦУ?
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Дайош бой кадилами и газовая аттака фемиами!
😇
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Ну и кликухи и ранги у них ПЦУ отстранила двух иерархов, участвовавших в "соборе" Филарета - Цензор.НЕТ 6799
Сами горлопанят о "проверкеверы" и "провидении Яхве", да еще и о "маловерили", и сами же в это не верят. Можид Яхве попросил(о)(а) раба своегО Филю "проверитьверу"? Епифан теперь будет "гореть вечно" в одном котле со Сралиным ПЦУ отстранила двух иерархов, участвовавших в "соборе" Филарета - Цензор.НЕТ 4040 . И с Васей Пудкиным, укравшим от голода курицу и не поделившийся с попом за индульгенцию))
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Вся суть ситуации в Украине в этом противостоянии - не видеть главного, а закусить удила иметь свою правоту в раздутых до невиданных масштабов явлений, которые во всём мире есть и не имеет национальных особенностей...
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Испокон веков человечество обречено метаться между идеями объединения и противостояния…
Хотя не все имеют у себя в стране русские церкви и русских попов.
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От прекрасно тумблєр,шо ти все у нас помічаєш,та повчаєш,а путлєр наразі до вас ешелони з військовою технікою жене,ти цього не бачиш і нам не розповідаєш,чи підписка не дозволяє
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Не уходи по-кацапски от темы, ответь - Ты за Томос или за термос?
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Я за Томос звісно,але відповідати на запитання запитанням це чисто по кацапськи,хоча й так зрозуміло,все таки підписка
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Тогда чем ты недоволен, что я объединил в своём посте и УНР и нынешнюю ситуацию в Украине, где все враги и все знают - как правильно и оказываются в ж?
При чём тут эшелоны, если ты в свое голове не можешь порядок навести?
Может ты - зеб?
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Между Россией и США вскоре может разгореться мировая ядерная война, при этом президент РФ Владимир Путин уже априори считает себя ее победителем.

Такое мнение выразил в своем блоге для "Радио Свобода" российский политолог Андрей Пионтковский.
По его словам, для перехода к решающей результирующей стадии конфликта Кремль захочет ввязаться в каком-то регионе за пределами российских границ в прямое военное столкновение с США.
"Удобнее всего, географически и политически, в Прибалтике. Там американцы не смогут уклониться от столкновения, как они предпочли это сделать в Сирии, Ливии и, похоже, даже в Венесуэле. Отказ защищать Прибалтику уже означал бы их капитуляцию и поражение в мировой войне", - отметил политолог.
Россия, по его мнению, воспользуется фактором внезапности и может нанести несколько ядерных ударов по целям в Европе, чтобы убедить США и НАТО отступить.
Далее, по мнению Пионтковского, Россия поставит Вашингтону ультиматум прекратить боевые действия и оставить захваченные территории Кремлю.
"Если же американские военные всё-таки ответят соразмерным ядерным ударом по целям в России, то Москва использует уже не две-три, а с десяток боеголовок, из них парочку по целям на территории США", - заверил он.
"Эта дуэль может продолжаться по нарастающей вплоть до апокалипсиса взаимно гарантированного уничтожения. Зарядов и носителей для этого у обеих сторон предостаточно. Но в Кремле, на мой взгляд, абсолютно уверены, что первым дрогнет Запад, и что сделает он это довольно быстро, на нулевой (шантаж) или на первой ступени ядерной эскалации", - рассказал политолог.
Пионтковский выразил мнение, что Путин уже считает себя победителем возможной войны . "Он будет играть с ними не в ядерные шахматы, а в ядерный покер, повышая ставки, и они в критический момент дрогнут и отступят", - поделился он прогнозами.
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Кремль захочет ввязаться в каком-то регионе за пределами российских границ в прямое военное столкновение с США.

Так в Сирии вагнеровцы уже столкнулись.
В РФ не дураки и с 3% мирового ВВП ни куда не сунутся.
Скорое Вована угрохают, чем будут бомбить своих детей и внуков на западе.
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упс, Порошенко -Президент участвовал в получении Томоса. Пиар на Томосе зарабатывал новый Зе, правда в 95 квартале...
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это я вас не поняла, писать, ради того что бы стать президентом в тот момент когда он уже им БЫЛ.
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Всем, кроме порохоботов, понятно-очевидно, что я имел в виду "что бы стать президентом во второй раз". А Вы не поняли, но это не удивительно.
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НЕ Удивительно, что вы пытаетесь общаться посредством оскорблений....Если вы Томос считаете проблемой, то нам не о чем дискутировать.
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Где ж в моих речах было оскорбление? Ведь очевидно было что именно я хотел сказать! Ну если кто-то не понял (или сделал вид, что не понял), то причём тут я? Правильно, давайте закончим разговор. Вот тут я с Вами согласный.
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А разве это нормально, что в воюющей стране - церковь страны- агрессора. Этот Томос Филарет должен был получить еще 25 лет назад. Если он и вправду Украину хочет видеть независимой.
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Чем Томос не устраивает?

Может ещё раз процитировать Муравьёва-Вешателя? Верховный главнокомандующий не должен был принимать участие в устранение одного из инструментов оккупации?
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в религии \православии\ нет такого звания "почетный патриарх"- а Филарет всего лишь митрополит каких в церкви как собак нерезаных- что лишний раз доказывает что вся религия это борьба за деньги т.н. христиан \ христианин в переводе с французского - кретин-идиот
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Дякую . Порошенко устранил 500 - летнюю несправедливость. Еще и помог с Филарета анафему снять .
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кинули старого филарета на бабки, как молодого.
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Ну какие бабки в 90 лет? О Боге пора подумать.
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нижче темою, загинув українець грецького походження. Нас меншає з кожним днем, нащадки тих, кого депортували з Криму до Приазов'я. Сумую разом із вами
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Куда бедному крестьянину деться, если уже и церковь за баблом начала гоняться?
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Слабаки в пцу,сразу сор выносят из избы по кацапски
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Епифан жестокий инквизитор. А за счет чего эти двое филаретовцев будут харчеваться три месяца? Нужели работать пойдут на завод? Тут и партийный билет можно на стол положить!
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ну мог покаяться и вернуться в пцу или же в мп перейти
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А за счет чего эти двое филаретовцев будут харчеваться три месяца? Нужели работать пойдут на завод?

Снимут рясу - и в АТО!...
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПЦУ відсторонила двох ієрархів, які брали участь у "соборі" Філарета. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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