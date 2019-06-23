 ПЦУ відсторонила двох ієрархів, які брали участь у "соборі" Філарета. ДОКУМЕНТ

Відповідні укази опубліковано на сторінці Православної церкви України у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Архімандрит Андрій (Маруцак) із 22 червня, а ієромонах Ілля (Зеленський) з 21 червня 2019 заборонені у священнослужінні за дії, спрямовані на розділення Церкви", - сказано в повідомленні.
Згідно з текстом указу, архімандрит Андрій заборонений в служінні на три місяці за "безпосередню активну участь у заходах, спрямованих на розділення Церкви, спробу захопити керівництво монастирем".
Ієромонаха Іллю заборонили в служінні на пів року і звільнили з посади настоятеля парафії Святого Архистратига Михаїла в Барвінковому Харківської області за "участь у діях, спрямованих на розділення Православної церкви України, порушення Статуту Церкви".
Нагадаємо, 20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП.
Після цього Філарет видав указ, яким призначив нового предстоятеля Свято-Феодосійського монастиря. Однак храм належить Православній церкві України і має свого настоятеля - отця Макарія. Суперечка за майно призвела до виклику поліції.
Почесний патріарх Філарет також звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити вірян і майно Київського патріархату від "протиправних дій Православної церкви України". Він стверджує, що представники ПЦУ нібито силою захопили приміщення Свято-Феодосійського монастиря Києва.
могу присвоить недорого.
А Филя очень добрый, это Яхве устроил "проверкуверы"
Раскрыта точность прогнозов погоды России.
В настоящее время в России способны дать «более-менее [ 50:50] достоверный прогноз погоды» только на сутки..В феврале глава «Росгидромета» Максим Яковенко заявил, что у России «нет [метеорологической] спутниковой составляющей, российская группировка просто умерла».
Смешно смотреть...Так я скоро и за коммунистами начну скучать.
Тем более, что они теперь "православные", как в РФ...
роки чотири тому ви виступали проти повернення українських святинь справжній українській церкві і захищали мп.
недевичья память или "у нас все ходы записаны"?
Нехай за цей час подумають добре
😇
Сами горлопанят о "проверкеверы" и "провидении Яхве", да еще и о "маловерили", и сами же в это не верят. Можид Яхве попросил(о)(а) раба своегО Филю "проверитьверу"? Епифан теперь будет "гореть вечно" в одном котле со Сралиным . И с Васей Пудкиным, укравшим от голода курицу и не поделившийся с попом за индульгенцию))
Хотя не все имеют у себя в стране русские церкви и русских попов.
При чём тут эшелоны, если ты в свое голове не можешь порядок навести?
Может ты - зеб?
Такое мнение выразил в своем блоге для "Радио Свобода" российский политолог Андрей Пионтковский.
По его словам, для перехода к решающей результирующей стадии конфликта Кремль захочет ввязаться в каком-то регионе за пределами российских границ в прямое военное столкновение с США.
"Удобнее всего, географически и политически, в Прибалтике. Там американцы не смогут уклониться от столкновения, как они предпочли это сделать в Сирии, Ливии и, похоже, даже в Венесуэле. Отказ защищать Прибалтику уже означал бы их капитуляцию и поражение в мировой войне", - отметил политолог.
Россия, по его мнению, воспользуется фактором внезапности и может нанести несколько ядерных ударов по целям в Европе, чтобы убедить США и НАТО отступить.
Далее, по мнению Пионтковского, Россия поставит Вашингтону ультиматум прекратить боевые действия и оставить захваченные территории Кремлю.
"Если же американские военные всё-таки ответят соразмерным ядерным ударом по целям в России, то Москва использует уже не две-три, а с десяток боеголовок, из них парочку по целям на территории США", - заверил он.
"Эта дуэль может продолжаться по нарастающей вплоть до апокалипсиса взаимно гарантированного уничтожения. Зарядов и носителей для этого у обеих сторон предостаточно. Но в Кремле, на мой взгляд, абсолютно уверены, что первым дрогнет Запад, и что сделает он это довольно быстро, на нулевой (шантаж) или на первой ступени ядерной эскалации", - рассказал политолог.
Пионтковский выразил мнение, что Путин уже считает себя победителем возможной войны . "Он будет играть с ними не в ядерные шахматы, а в ядерный покер, повышая ставки, и они в критический момент дрогнут и отступят", - поделился он прогнозами.
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