 Військовослужбовець Олексій Карлаш, поранений в зоні ООС 19 червня, помер, не приходячи до тями

Смерть настала близько 10:00. Про загибель воїна на своїй сторінці у фейсбуці повідомив волонтер Книги пам'яті полеглих за Україну Святослав Смук, інформує Цензор.НЕТ.

Олексій Карлаш (позивний Карлсон) - житель Богуслава Київської області. Служив на Донбасі з 2014 року. 19 червня він зазнав у зоні проведення операції Об'єднаних сил осколкового поранення в голову.

Військовослужбовця доставили в госпіталь у Харкові. Лікарі зробили Олексію операцію, але врятувати його не вдалося. Він помер, не приходячи до тями.

Про дату і час прощання буде повідомлено додатково.

Дивіться також: Воїн 57-ї ОМПБр Віталій Мaлозовенко загинув на Донбасі в ніч з 12 на 13 червня під час виконання бойового завдання. ФОТО