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 Противник Майдану від "Слуги народу", людина Медведчука і тезка глави АП йдуть у Раду від 25 округу на Дніпропетровщині (виправлено)

У 25 окрузі від "Слуги народу" в Раду балотується блогер Макс Бужанський, який не любить Майдан і сумує за СРСР.

Про це пише Тетяна Ніколаєнко в статті на Цензор.НЕТ, присвяченій кандидатам від "Слуги народу" в мажоритарних округах.

"У 2014 -му в ньому обрався кандидат в мери Дніпра Максим Курячий. Незважаючи на те, що він був конкурентом Бориса Філатова, судячи з усього, саме представника партії Порошенка підтримає мер Дніпра.

Іншого вибору просто немає - тут балотується блогер Макс Бужанський – "принциповий противник Майдану та Революції Гідності".

Бужанський був одним з трьох, кого партія оголосила на зїзді і "Слуга народу" і попри критику в соцмережах не передумала знімати його з виборів.

На цей же округ перейшов одіозний Загід Краснов, якого називають як соратником Павла Лазаренка, так і Віктора Медведчука. Ну і в рамках тролінгу – тут від ТОВ "Слуга народу" піде Андрій Богдан, тезка голови офісу президента", - пишет Николаенко.

Про решту кандидатів у нардепи у мажоритарних округах від "Слуги народу" читайте  тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133780
 
 
 Топ коментарі
 
Мене дивує лише реакція Цензора і його шановного головного редактора. Невже вони іншого очікували? Розумні люди, маститі журналісти вірять, що таке сміття у ці списки випадково попало? Це якраз не випадково. Це партія реваншу. І цей факт видно по ревіщіоністських діях новообраного і його команди щодо історії, мови і важливості армії.
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Читаєш новини - все одно що хроніки з життя божевільні.

Оце здобули.
Щодня - нові досягнення і звершення.
А =ліца=, =ліца= які - очей не відірвать.

І теперішні потуги українських "журналістів" виглядають так смішно ... як згадаєш їхню "діяльність" і писанину зовсім недалекого минулого ... Це навіть не те, як їх називають ...

Прикормку вам ще згадають.
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Ба всьо знайомі обличчя, а казали НОВІ.
Розумію в Сватах не знімались, мона казати, що нові...
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одно мразье кацапское+ ватники лузет в эту 'слугу урода'
закончит зеЛя плохо и быстро Фанат СРСР від "Слуги народу", людина Медведчука і тезка глави АП йдуть у Раду від 25 округу на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 3409
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Важно попытаться сделать так, чтобы для Украины это не кончилось быстро и очень плохо. Впечатление такое, что сейчас всё висит на волоске. Недаром они так торопятся с выборами в Раду вопреки Конституции, пока народ ещё не понял, что к чему.
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Крах блоку панамських патріотів - це не крах України. Влада в Україні тільки краде, тому Україна вже три десятиліття існує без центральної влади. Населення купує у місцевої сурогатної влади паспорти, водійські права і дозвільні документи. Щоб не ускладнювати собі стосунки з нею час від часу ходить на ритуальні вибори.
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Этому специалисту по эссеру было при развале совка где то 15 лет, так он может ностальжить и по динозаврам, один хрен, он при нём не жил взрослым.
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нехай їде в Кацапію, атм йому СРСР і дадуть
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Как можно с такой рожей баллотироваться в депутаты? Лживая донельзя. Сразу видно - трепач, лгун и любитель прихватить при возможности. Что за критерии выбора у Зеленского?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПротивник Майдану від "Слуги народу", людина Медведчука і тезка глави АП йдуть у Раду від 25 округу на Дніпропетровщині (виправлено)
 
 
 
 
 
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