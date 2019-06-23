 Противник Майдану від "Слуги народу", людина Медведчука і тезка глави АП йдуть у Раду від 25 округу на Дніпропетровщині (виправлено)

Про це пише Тетяна Ніколаєнко в статті на Цензор.НЕТ, присвяченій кандидатам від "Слуги народу" в мажоритарних округах.
"У 2014 -му в ньому обрався кандидат в мери Дніпра Максим Курячий. Незважаючи на те, що він був конкурентом Бориса Філатова, судячи з усього, саме представника партії Порошенка підтримає мер Дніпра.
Іншого вибору просто немає - тут балотується блогер Макс Бужанський – "принциповий противник Майдану та Революції Гідності".
Бужанський був одним з трьох, кого партія оголосила на зїзді і "Слуга народу" і попри критику в соцмережах не передумала знімати його з виборів.
На цей же округ перейшов одіозний Загід Краснов, якого називають як соратником Павла Лазаренка, так і Віктора Медведчука. Ну і в рамках тролінгу – тут від ТОВ "Слуга народу" піде Андрій Богдан, тезка голови офісу президента", - пишет Николаенко.
Про решту кандидатів у нардепи у мажоритарних округах від "Слуги народу" читайте тут.
Оце здобули.
Щодня - нові досягнення і звершення.
А =ліца=, =ліца= які - очей не відірвать.
І теперішні потуги українських "журналістів" виглядають так смішно ... як згадаєш їхню "діяльність" і писанину зовсім недалекого минулого ... Це навіть не те, як їх називають ...
Прикормку вам ще згадають.
Розумію в Сватах не знімались, мона казати, що нові...
закончит зеЛя плохо и быстро