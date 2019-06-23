 Фанат СРСР від "Слуги народу", людина Медведчука і тезка глави АП йдуть у Раду від 25 округу на Дніпропетровщині

Про це пише Тетяна Ніколаєнко в статті на Цензор.НЕТ, присвяченій кандидатам від "Слуги народу" в мажоритарних округах.
"У 2014 -му в ньому обрався кандидат в мери Дніпра Максим Курячий. Незважаючи на те, що він був конкурентом Бориса Філатова, судячи з усього, саме представника партії Порошенка підтримає мер Дніпра.
Іншого вибору просто немає - тут балотується блогер Макс Бужанський – "принциповий противник Майдану", що "ностальгує за СРСР".
Бужанський був одним з трьох, кого партія оголосила на зїзді і "Слуга народу" і попри критику в соцмережах не передумала знімати його з виборів.
На цей же округ перейшов одіозний Загід Краснов, якого називають як соратником Павла Лазаренка, так і Віктора Медведчука. Ну і в рамках тролінгу – тут від ТОВ "Слуга народу" піде Андрій Богдан, тезка голови офісу президента", - пишет Николаенко.
Про решту кандидатів у нардепи у мажоритарних округах від "Слуги народу" читайте тут.
Существует серьезная угроза нового кремлевского варианта, и здесь уроки Грузии очень своевременны, и очень в помощь Украине.
Андрей Пионтковский, «Новое время»
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Сдрысни, робот-политолух!
Слово "объясни", пиши с твёрдым знаком, андруля, либо рідною мовою, добре?
Аферист-регионал Ростислав Мельник идет в Раду от «Слуги народа» за $3 млн
Сын известного застройщика-афериста и регионала с миллионами Мельник Ростислав Леонидович идет в Совет от политсилы новой власти. Ростислав Мельник уже одной ногой в Верховной Раде. За 3 миллиона долларов взял и купил себе лояльность «Зе».
Засновник будівельної компанії «РІЕЛ» та син львівського екс-регіонала Ростислав Мельник всупереч здоровому глузду реформаторської риторики партії «Слуга народу» висунутий пропрезидентською політичною силою кандидатом в народні депутати України по одномандатному виборчому округу № 116 в місті Львові.
Новоспечений кандидат розпочав передвиборчу діяльність без жодної згадки на політичний авантюризм свого батька в Партії регіонів та без намагання приховати скандальний будівельний бізнес, який збагачує через руйнування історичного ансамбля м. Львова.
Що спільного у Володимира Зеленського та Ростислава Мельника? Нічого. Однак найрейтинговіша політична партія президента України Володимира Зеленського приваблює до себе увагу амбітних дітей старої «регівської» номенклатури. Для скандальних махінаторів вона є запорукою розвитку їх бізнесу, або надійного захисту від кримінальної відповідальності за скоєне. Такого роду «нові обличчя», є фінансово самодостатніми та охоче інвестують в політичну силу, а при першій-ліпшій нагоді - купують внутрішньо-партійний статус. Батько цього кандидата в депутати Леонід Мельник добре знає таку технологію, адже в минулому пройшов шлях від члена Народного руху України до ідейного керівника передвиборчого штабу Віктора Януковичу на Львівщині в 2004 році. Амбітний Ростислав Мельник виріс в середовищі політичного авантюризму поряд з батьком, який без особливих докорів сумління змінював партійні квитки та ідеологічні переконання в залежності від ситуації.
У 2008 році Ростислав Мельник викупив та зруйнував будинок відомого композитора Ярослава Ярославенка у Львові для будівництва багатоквартирного будинку. Попри те, що будинок композитора Ярославенка належав до пам'яток історії та мистецтв Львівської області, ніхто та ніщо не зупинило нашого махінатора при знищенні будинку. Кілька кримінальних проваджень за цим фактом були закриті через недостатність доказів. Громада м. Львова була шокована бездіяльністю слідства та нахабством нашого героя.
Маленький аферист Ростислав Мельник
Сумнівний будівелиний бізнес нашого новоспеченого кандидата не може здійснюватися без особистої згоди міського голови Львова Андрія Садового. Про схему взаємодії між родиною Мельників та Андрієм Садовим раніше публікувало Інформаційне агентство ZIK та зазначали представники депутатського корпусу Львівської міської ради. Агресивна забудова в центральній частині міста Львова та руйнування унікального історичного ансамблю міста здійснюється без дозволу Міністерства культури та без уваги на інтереси територіальної громади. Лозунг «Чистий бізнес» возведено в ранг офіційно обраного курсу на збагачення нашого героя.
Проекти більшості забудов компанії нашого героя розробляли комерційне підприємство «Зелемінь» родини Павліва та «АРТБУД» Данила Швеця - сина керівника управління охорони історичного середовища Львівської міськради Лілії Онищенко-Швець.
З кожними черговими виборами ми краще розуміємо лицемірну сутність та гнилу природу одіозних львівських забудовників та махінаторів. Їх безліч, а мандат - один. Вони стають агресивніші не лише в бізнесі, але й в технологіях здобуття прихильності виборців. Саме тому ********** сплатити рахунки благодійних ярмарків, піаритися на підтримці воїнів АТО та галасливо цитувати історичних кумирів. Їх передвиборчі технології, немов юнацьких анонізм, ніколи не задовольнить людей у бажанні якісного життя без фальші та покидьків при владі.
Звідки ми знаємо Мельника Ростислава Леонідовича?
Політична реклама Мельника висить на білбордах не тільки в межах округу, а й у всьому Львові. Його передвиборча програма наполовину стосується Львова. Це значно збільшує його впізнаваність на окрузі.
Рух ЧЕСНО через сторінку політика у Facebook звернувся до Ростислава Мельника по коментар, однак на момент опублікування цього матеріалу той не відреагував на повідомлення.
ЗМІ пишуть про різні сумнівні бізнес-активності та політичні зв'язки директора «Ріел» та кількох інших компаній.
В одному з розслідувань, зокрема, згадувалося:
«Разом з дружиною Оксаною Мельник він є співвласником БІС-Банку (у них по 9,63% акцій). Ну а серед інших власників БІС-Банку ми побачимо Сергія Лагура (17,5%) і його компаньйонів по групі "Континіум" Степана Івахіва (17,5%) і Петра Димінського (5,67%)».
Димінський - один з найвідоміших львівських бізнесменів, екс-власник телеканалу «ZIK» і футбольного клубу «Карпати», учасник смертельної ДТП. Батько Ростислава Мельника був помічником Димінського, коли той був народним депутатом України. Також Леонід Мельник був екс-заступником голови Львівської ОДА, депутатом Львівської облради від «Народного руху України» та обіймав керівні посади в партії «Наша Україна». Леоніда Мельника виключили з лав «Народного руху» за співпрацю з Партією регіонів.
Політичний досвід самого Ростислава Мельника невеликий. Він був помічником народного депутата України Ярослава Кендзьора від блоку «Наша Україна» у ВРУ 4-го та 6-го скликань.
Окрім «Ріелу», Ростислав Мельник керує ТОВ «Агробудівельник». Засновником цього підприємства був також Олег Шуптар, котрий співзаснував ГО «Фонд Стрийського парку». Ще одним співзасновником цієї ГО був Степан Кубів, чинний перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економічного розвитку й торгівлі України.
Відповідно до рішення Сихівського районного суду м.Львова, 2014 року Ростислава Мельника зобов'язали відновити власним коштом зруйновану пам'ятку історії - будинок № 30 на вул. Я.Ярославенка у Львові.
2008 року управління охорони історичного середовища повідомило Мельника про те, що придбаний ним будинок є історичною пам'яткою, тому, відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини», він зобов'язаний укласти охоронний договір. Натомість власник угоди не уклав і будівельних робіт не припинив. Місцеві ЗМІ пишуть також про інші випадки сумнівних будівництв і пояснюють, чому це минається будівельній корпорації:
«Нищити пам'ятки та творити будівельне свавілля в історичному ареалі міста за повної відсутності реакції від мерії компанії "РІЕЛ" удається завдяки особливим стосункам з міським головою Андрієм Садовим. Як зазначають експерти, нескладно простежити зв'язок корпорації "РІЕЛ" з чиновниками міськради Львова, з мером».
Мельник є засновником благодійного фонду та президентом Львівської обласної федерації тенісу. Благодійний фонд опікується проектами допомоги дітям та учасникам АТО. В одному з інтерв'ю виконавча директорка фонду Дар'я Цаберяба заявила, що список бійців АТО, які проходять реабілітацію від фонду, вони отримали «від «Народної самооборони Львівщини» та «Об'єднання «Самопоміч», тобто структур, представлених іншими кандидатами на виборах у 116-му окрузі.
На своїй благодійній діяльності Мельник піарився ще з 2015 року.
1) Чому після інавгурації Зеленського простий народ не став жити краще, зате він, його друзі і олігархи стали жити краще?
2) Якщо Порошенко грабував країну, а Зеленський тепер не грабує, то чому простий народ не став жити краще? Де гроші, які тепер ніхто не грабує? Виходить, що або Порошенко не грабував або Зеленський почав грабувати.
3) Скільки це часу "треба трошки почекати" і чого саме потрібно чекати?
4) Чому в оточенні президента Зеленського, чому на посадах, немає професіоналів, які будуть робити реформи, немає простих людей з народу, зате є куми, бандити екс- ригоанали і клоуни з кварталу? Чи правду кажуть, що місця в Слугу народу купувалися за мільйони доларів за 1 місце?
5) Якщо партія Слуга народу виграє парламентські вибори, то хто буде проводити реформи? Юзик з кварталу? Артисти, борці, блогери, наркомани люди, які купили місця? Думка простих трудяг вже нікого не цікавить?
6) Чому після інавгурації Зеленського в Україну не повернувся жоден заробітчанин, а повернулися олігархи і люди Януковича?
7) Чому Зеленський не зупинив війну і хто тепер наживається на війні? І як поверне Крим і Донбас
8) Чому Зеленський зустрічається з олігархами, замість того, щоб відібрати в них награбоване, як він обіцяв?
9) Чому Зеленський говорить, що він за народ, але їздить в кортежі, перекриває вулиці, його охорона не пускає народ до Зеленському? Чому замість велосипеда на вулицях знову з'являться авто мажорів і знати з спецзнаками і мигалками?
10) Якщо Зеленський нічого не може зробити для простого робочого народу будучи президентом, розповідаючи що у всьому винен уряд і Верховна рада, чому тоді він балотувався в президенти невже щоб грабувати?
Этим узколобым лишь бы пиво с колбасой не перевелись, да никто не мешал пердеть в своем болоте, чередуя этот процесс с поеданием семечек.
Справжні патрійоти це гордони, смєшки, порошенки, тимошенки, медведчуки і бойки...
Может потому ты не назвал Коломойского среди "врагов народа"?