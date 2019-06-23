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Все про:ВР (5013) вибори (4014) Дніпропетровщина (557) Слуга народу (68)

 Фанат СРСР від "Слуги народу", людина Медведчука і тезка глави АП йдуть у Раду від 25 округу на Дніпропетровщині

У 25 окрузі від "Слуги народу" в Раду балотується блогер Макс Бужанський, який не любить Майдан і сумує за СРСР.

Про це пише Тетяна Ніколаєнко в статті на Цензор.НЕТ, присвяченій кандидатам від "Слуги народу" в мажоритарних округах.

"У 2014 -му в ньому обрався кандидат в мери Дніпра Максим Курячий. Незважаючи на те, що він був конкурентом Бориса Філатова, судячи з усього, саме представника партії Порошенка підтримає мер Дніпра.

Іншого вибору просто немає - тут балотується блогер Макс Бужанський – "принциповий противник Майдану", що "ностальгує за СРСР".

Бужанський був одним з трьох, кого партія оголосила на зїзді і "Слуга народу" і попри критику в соцмережах не передумала знімати його з виборів.

На цей же округ перейшов одіозний Загід Краснов, якого називають як соратником Павла Лазаренка, так і Віктора Медведчука. Ну і в рамках тролінгу – тут від ТОВ "Слуга народу" піде Андрій Богдан, тезка голови офісу президента", - пишет Николаенко.

Про решту кандидатів у нардепи у мажоритарних округах від "Слуги народу" читайте  тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133780
 
   
 Топ коментарі
 
Мене дивує лише реакція Цензора і його шановного головного редактора. Невже вони іншого очікували? Розумні люди, маститі журналісти вірять, що таке сміття у ці списки випадково попало? Це якраз не випадково. Це партія реваншу. І цей факт видно по ревіщіоністських діях новообраного і його команди щодо історії, мови і важливості армії.
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Так и мне обидно , обидно что общество поверило брехливому ящику , не гласу разума ,, но при чём же тут Пэтя .?? Фанат СРСР від "Слуги народу", людина Медведчука і тезка глави АП йдуть у Раду від 25 округу на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 1598 .
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Я писал об этом ранее и моя мысль подтверждается. С каждым днем мы видим, как прокремлевская сволочь пролезает в украинскую Раду в качестве кандидатов партии «Слуга народа». Проект, направленный на то, чтобы создать капитулянтское меньшинство, в Украине существует. Голосуют же за Медведчука около 15% населения. Но это меньшинство, а вот проект, который сейчас задумал Кремль, заключается в том, чтобы при капитулянтском меньшинстве в Украине создать капитулянтское большинство в Раде. Ведь половина ее потенциального состава - кого ни возьми - совершенно неизвестные люди. Но если раскопать их биографии, то становится понятно, что все это люди, связанные с Коломойским, «Партией регионов» и достаточно промосковской позицией.
Существует серьезная угроза нового кремлевского варианта, и здесь уроки Грузии очень своевременны, и очень в помощь Украине.
Андрей Пионтковский, «Новое время»
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Андрей Пионтковский старый маразматик,никакие его прогнозы никогда не сбывались,в ютюбе много его выступлений,все просто бред сивой кобылы
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Лайкнул тебе по ошибке, когда петух (*****) в жопу опять клюнет, как в Крыму и на даунбасе, поздно будет пилотку сивой кобылы в овраге доёдывать и про бред вспомипать , нам , впрочем,тоже.
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robot vertier

Меня читают: 0
Я читаю: 0И это ноу нейм будет меня учить жизни?
Сдрысни, робот-политолух!
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А ты - "молодой маразматик", если не видишь того, что видит "старый маразматик" или ты за Зелемойского из тех, кто против Евромайдана?
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Ага конечно, тогда обьясни почему с каналов Мертвечука который день исключительно критика Зеленского и Слуги, а что касается кандидатов то их 500+ и естественно попадаются с гнильцой, особенно по округам.
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Объясяю, для зедебила и латентного противного : мертвечук ( писать исключительно с мааааленькой буквы) активно скупает украинские тв каналы, очередным был ZIK!, после чего с канала ушло 95% сотрудников, ( а когда скупит все! , при попустительстве зекловуна, вот тогда он ( мертвечук ) , всё тебе и объяснит, как объясняют вате на сраше :онт, ртр, нтв и тд и тп.

Слово "объясни", пиши с твёрдым знаком, андруля, либо рідною мовою, добре?
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Смешно, а при чьем попустительстве купили 112 и Ньюзван, не при твоем ли любимом Пете.
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Меня за за того пэтю банили на сайте постоянно, но зе не сделает и 10% от соевого, о чём я сожалею. Рад буду ошибиться.
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Україну врятує нова генерація героїв:Тячівські повстані, Іван Бубенчик, Бабуся і кіт, XAOS.
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В стране 73 % зебилов, какие могут быть депутаты ?
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Тільки Майдан. Коли Біла балаклава закликав до повстання, ти де сиділо?
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Била балаклава? А хто це такий? Фамилия, имя , его программа, его команда. Даже Зеленский показал и свое лицо, и фамилию, и биографию. Пусть идет на выборы эта белая балаклава.
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Это этот что ли? : "Служба безпеки України затримала Євгена Моринця, відомого в соцмережах як "Біла Балаклава". Його підозрюють у роботі на російські спецслужби і в спробі державного перевороту через організацію заворушень після першого туру виборів."
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ну сейчас тебе вышиватный поцриот скажет, что злой петя специально выдвинул такие обвинения против истинного патриота, чтоб очернить его в глазах общественности
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Ваня, що ж ти так убиваєшся... ти ж так ніколи не уб'єшся...
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макс бужанський - це ще той презерватив... але і в бпп перебірливими не були...


Фанат СРСР від "Слуги народу", людина Медведчука і тезка глави АП йдуть у Раду від 25 округу на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 7903
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Ну да , якшо бпп мона то чого низзя "слугам народа" , так что ли . ?? Смываешь дерьмо с зеко.манды . ?? Ну ну .! Фанат СРСР від "Слуги народу", людина Медведчука і тезка глави АП йдуть у Раду від 25 округу на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 3847 .
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дурко бабусин, Я про те, чому ти тоді галас не здіймав? Чому у тебе тоді був язик в сраці?
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Та нафига не твоё -тоди , сквозняк в башке ты ,, довбаный . !? Тоди - это уже в прошлом , через месяц большинство в Раде будет у сепарвы , а я буду тебе тут объяснять- чого тоди було так а не иначе ?? Ты уху ел , чы шо ? Фанат СРСР від "Слуги народу", людина Медведчука і тезка глави АП йдуть у Раду від 25 округу на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 1579 .
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У нас по Львову теж синок регіонала, рейдер і забудовник парків, аферист Ростик Мельник йде в Раду від Зеленського...

Аферист-регионал Ростислав Мельник идет в Раду от «Слуги народа» за $3 млн

Сын известного застройщика-афериста и регионала с миллионами Мельник Ростислав Леонидович идет в Совет от политсилы новой власти. Ростислав Мельник уже одной ногой в Верховной Раде. За 3 миллиона долларов взял и купил себе лояльность «Зе».

Засновник будівельної компанії «РІЕЛ» та син львівського екс-регіонала Ростислав Мельник всупереч здоровому глузду реформаторської риторики партії «Слуга народу» висунутий пропрезидентською політичною силою кандидатом в народні депутати України по одномандатному виборчому округу № 116 в місті Львові.

Новоспечений кандидат розпочав передвиборчу діяльність без жодної згадки на політичний авантюризм свого батька в Партії регіонів та без намагання приховати скандальний будівельний бізнес, який збагачує через руйнування історичного ансамбля м. Львова.

Що спільного у Володимира Зеленського та Ростислава Мельника? Нічого. Однак найрейтинговіша політична партія президента України Володимира Зеленського приваблює до себе увагу амбітних дітей старої «регівської» номенклатури. Для скандальних махінаторів вона є запорукою розвитку їх бізнесу, або надійного захисту від кримінальної відповідальності за скоєне. Такого роду «нові обличчя», є фінансово самодостатніми та охоче інвестують в політичну силу, а при першій-ліпшій нагоді - купують внутрішньо-партійний статус. Батько цього кандидата в депутати Леонід Мельник добре знає таку технологію, адже в минулому пройшов шлях від члена Народного руху України до ідейного керівника передвиборчого штабу Віктора Януковичу на Львівщині в 2004 році. Амбітний Ростислав Мельник виріс в середовищі політичного авантюризму поряд з батьком, який без особливих докорів сумління змінював партійні квитки та ідеологічні переконання в залежності від ситуації.

У 2008 році Ростислав Мельник викупив та зруйнував будинок відомого композитора Ярослава Ярославенка у Львові для будівництва багатоквартирного будинку. Попри те, що будинок композитора Ярославенка належав до пам'яток історії та мистецтв Львівської області, ніхто та ніщо не зупинило нашого махінатора при знищенні будинку. Кілька кримінальних проваджень за цим фактом були закриті через недостатність доказів. Громада м. Львова була шокована бездіяльністю слідства та нахабством нашого героя.

Маленький аферист Ростислав Мельник
Сумнівний будівелиний бізнес нашого новоспеченого кандидата не може здійснюватися без особистої згоди міського голови Львова Андрія Садового. Про схему взаємодії між родиною Мельників та Андрієм Садовим раніше публікувало Інформаційне агентство ZIK та зазначали представники депутатського корпусу Львівської міської ради. Агресивна забудова в центральній частині міста Львова та руйнування унікального історичного ансамблю міста здійснюється без дозволу Міністерства культури та без уваги на інтереси територіальної громади. Лозунг «Чистий бізнес» возведено в ранг офіційно обраного курсу на збагачення нашого героя.

Проекти більшості забудов компанії нашого героя розробляли комерційне підприємство «Зелемінь» родини Павліва та «АРТБУД» Данила Швеця - сина керівника управління охорони історичного середовища Львівської міськради Лілії Онищенко-Швець.
З кожними черговими виборами ми краще розуміємо лицемірну сутність та гнилу природу одіозних львівських забудовників та махінаторів. Їх безліч, а мандат - один. Вони стають агресивніші не лише в бізнесі, але й в технологіях здобуття прихильності виборців. Саме тому ********** сплатити рахунки благодійних ярмарків, піаритися на підтримці воїнів АТО та галасливо цитувати історичних кумирів. Їх передвиборчі технології, немов юнацьких анонізм, ніколи не задовольнить людей у бажанні якісного життя без фальші та покидьків при владі.

Звідки ми знаємо Мельника Ростислава Леонідовича?
Політична реклама Мельника висить на білбордах не тільки в межах округу, а й у всьому Львові. Його передвиборча програма наполовину стосується Львова. Це значно збільшує його впізнаваність на окрузі.
Рух ЧЕСНО через сторінку політика у Facebook звернувся до Ростислава Мельника по коментар, однак на момент опублікування цього матеріалу той не відреагував на повідомлення.

ЗМІ пишуть про різні сумнівні бізнес-активності та політичні зв'язки директора «Ріел» та кількох інших компаній.

В одному з розслідувань, зокрема, згадувалося:

«Разом з дружиною Оксаною Мельник він є співвласником БІС-Банку (у них по 9,63% акцій). Ну а серед інших власників БІС-Банку ми побачимо Сергія Лагура (17,5%) і його компаньйонів по групі "Континіум" Степана Івахіва (17,5%) і Петра Димінського (5,67%)».

Димінський - один з найвідоміших львівських бізнесменів, екс-власник телеканалу «ZIK» і футбольного клубу «Карпати», учасник смертельної ДТП. Батько Ростислава Мельника був помічником Димінського, коли той був народним депутатом України. Також Леонід Мельник був екс-заступником голови Львівської ОДА, депутатом Львівської облради від «Народного руху України» та обіймав керівні посади в партії «Наша Україна». Леоніда Мельника виключили з лав «Народного руху» за співпрацю з Партією регіонів.

Політичний досвід самого Ростислава Мельника невеликий. Він був помічником народного депутата України Ярослава Кендзьора від блоку «Наша Україна» у ВРУ 4-го та 6-го скликань.

Окрім «Ріелу», Ростислав Мельник керує ТОВ «Агробудівельник». Засновником цього підприємства був також Олег Шуптар, котрий співзаснував ГО «Фонд Стрийського парку». Ще одним співзасновником цієї ГО був Степан Кубів, чинний перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економічного розвитку й торгівлі України.

Відповідно до рішення Сихівського районного суду м.Львова, 2014 року Ростислава Мельника зобов'язали відновити власним коштом зруйновану пам'ятку історії - будинок № 30 на вул. Я.Ярославенка у Львові.

2008 року управління охорони історичного середовища повідомило Мельника про те, що придбаний ним будинок є історичною пам'яткою, тому, відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини», він зобов'язаний укласти охоронний договір. Натомість власник угоди не уклав і будівельних робіт не припинив. Місцеві ЗМІ пишуть також про інші випадки сумнівних будівництв і пояснюють, чому це минається будівельній корпорації:

«Нищити пам'ятки та творити будівельне свавілля в історичному ареалі міста за повної відсутності реакції від мерії компанії "РІЕЛ" удається завдяки особливим стосункам з міським головою Андрієм Садовим. Як зазначають експерти, нескладно простежити зв'язок корпорації "РІЕЛ" з чиновниками міськради Львова, з мером».

Мельник є засновником благодійного фонду та президентом Львівської обласної федерації тенісу. Благодійний фонд опікується проектами допомоги дітям та учасникам АТО. В одному з інтерв'ю виконавча директорка фонду Дар'я Цаберяба заявила, що список бійців АТО, які проходять реабілітацію від фонду, вони отримали «від «Народної самооборони Львівщини» та «Об'єднання «Самопоміч», тобто структур, представлених іншими кандидатами на виборах у 116-му окрузі.

На своїй благодійній діяльності Мельник піарився ще з 2015 року.
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То є зрада. Але нам потрібна перемога над московськими окупантами, тому такі дрібниці як син регіонала не варто враховувати.
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Ну та, справжні агенти кремля то ВО Свобода. : D
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Свобода допустила зебілів до влади. Де Майдан? Хіба ці покидьки зможуть отримати реванш?
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Вам як Майдан організувати, то де Свобода???!!! А як голосувати треба то пох Свобода, голосуєте за Зе, По, Ю........
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Так дійте, чого по норах сховалися мов щури? ЗЕбіли перемогли, тому що були активні.
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А "националисты" организовали Евромайдан или они к нему присоединились?
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....в 14 году было ПОНЯТНО , турчинов не введет ВОЕНН. положения в ввиду СЛАБОЙ ЛИГИТИВНОСТИ , но ПОРОШЕНКО был ОБЬЯЗАН его ВВЕСТИ и как написанно в КОНСТИТУЦИИ стоять во главе ОБОРОНЫ страны !!! а эти мински, нормандки и ПРОЧИЕ хрени УСУГУБИЛИ проблему и теперь УДИВЛЯЕМСЯ )))))) всё идет по плану москвы , как нельзя ЛУЧШЕ придумать !!! мирный план по УШАТЫВАНИЮ страны (((((
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Пока ЗЕклоун занимается своими анализами, идеолог расстрела майдана и Портнов угрожает исчезновением, расстрелами патриотов Украины.
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.....если это будет , хотя Тымчук как тому доказательство то реальность ВООРУЖЕННОЙ борьбы становится 100 % !!((((
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А что это плохо? Счастливое детство в СССР. Пусть сделает что то хорошее из того что там было. Может какие то перелёты в Грузию дешевые. Пусть тарифами занимается чтобы они стали меньше. Санэпиднадзор пусть снова заработает. Можно найти немало полезного из прошлого и сделать по новому.
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Вот. В Украине будут пластуны. Эта те же пионеры- скауты, только у них желтые галстуки и они за Украину. Такое детство тебе нравится? Почти советское !🌞🏂🚵⛹🚣🏄
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10 питань, на які ЗЕ не може (а повинен!) Дати відповіді:
1) Чому після інавгурації Зеленського простий народ не став жити краще, зате він, його друзі і олігархи стали жити краще?
2) Якщо Порошенко грабував країну, а Зеленський тепер не грабує, то чому простий народ не став жити краще? Де гроші, які тепер ніхто не грабує? Виходить, що або Порошенко не грабував або Зеленський почав грабувати.
3) Скільки це часу "треба трошки почекати" і чого саме потрібно чекати?
4) Чому в оточенні президента Зеленського, чому на посадах, немає професіоналів, які будуть робити реформи, немає простих людей з народу, зате є куми, бандити екс- ригоанали і клоуни з кварталу? Чи правду кажуть, що місця в Слугу народу купувалися за мільйони доларів за 1 місце?
5) Якщо партія Слуга народу виграє парламентські вибори, то хто буде проводити реформи? Юзик з кварталу? Артисти, борці, блогери, наркомани люди, які купили місця? Думка простих трудяг вже нікого не цікавить?
6) Чому після інавгурації Зеленського в Україну не повернувся жоден заробітчанин, а повернулися олігархи і люди Януковича?
7) Чому Зеленський не зупинив війну і хто тепер наживається на війні? І як поверне Крим і Донбас
8) Чому Зеленський зустрічається з олігархами, замість того, щоб відібрати в них награбоване, як він обіцяв?
9) Чому Зеленський говорить, що він за народ, але їздить в кортежі, перекриває вулиці, його охорона не пускає народ до Зеленському? Чому замість велосипеда на вулицях знову з'являться авто мажорів і знати з спецзнаками і мигалками?
10) Якщо Зеленський нічого не може зробити для простого робочого народу будучи президентом, розповідаючи що у всьому винен уряд і Верховна рада, чому тоді він балотувався в президенти невже щоб грабувати?
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А кто будет противостоять? Совковые инфузории, братья Светлакова ( наша раша) на примере днепровской жертвы сериалов, с любимой программой 95 квартал, такие как Павел Шелест?
Этим узколобым лишь бы пиво с колбасой не перевелись, да никто не мешал пердеть в своем болоте, чередуя этот процесс с поеданием семечек.
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повторюсь Я благодарен этим ТРУДНЫХ прошедшим 5 лет только за то , что КИВА стал КИВОЙ , что БУЖАНСКИЙ стал БУЖАНСКИМ !!!! теперь ОШИБКИ быть не МОЖЕТ .....
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...от Зе жду только ОДНО : газ по 0.70 копп. за КУБ. МЕТРИЧЕСКИЙ !!!
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Если пересчитать куб метрический на метр кубический, то как раз получится сегодняшняя цена на газ... Фанат СРСР від "Слуги народу", людина Медведчука і тезка глави АП йдуть у Раду від 25 округу на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 2022 Фанат СРСР від "Слуги народу", людина Медведчука і тезка глави АП йдуть у Раду від 25 округу на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 2022 Фанат СРСР від "Слуги народу", людина Медведчука і тезка глави АП йдуть у Раду від 25 округу на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 2022
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Головне, шо не агенти кремля ВО СВОБОДА :D

Справжні патрійоти це гордони, смєшки, порошенки, тимошенки, медведчуки і бойки...
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Твоя Свобода привела к власти Зелемойского всеми своими действиями.
Может потому ты не назвал Коломойского среди "врагов народа"?
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Что касается этого наглого, работающего на кремлёвского беса, антиукраинца, то здесь надо учесть, что Наташка с Зика, которая ведёт уже давно, двойную игру, которая как бы в противовес свободовцу Михальчишину, в данном случае, дала трибуну откровенному коллаборанту и врагу Украины, за которым давно плачет тюрьма.
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зяблики, конец этому потоку реваншистов будет или нет?
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Голосуй за Петю. Реваншисты отакуют.
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Молодець Зеленський! Все правильно робиш!
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молодец!вот только интересно их с тюлей теперь полюбовно из страны выпихнут ,посадят или на гиляку...
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Пеця мастить лижі у Лондон до Лєрусіка. Аваков каже, що фіг він куди встигне здриснути Фанат СРСР від "Слуги народу", людина Медведчука і тезка глави АП йдуть у Раду від 25 округу на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 4972
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Вань ти що здурів? ЗЕбіл твою баб БздЮлю образив, сказав що шпілі-вілі Фанат СРСР від "Слуги народу", людина Медведчука і тезка глави АП йдуть у Раду від 25 округу на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 4147 з нею в Раді після виборів робити не буде... А ти, замість того щоб проклясти ЗЕблїда до сьомого коліна кажеш йому молодець?! А як же немічна бабця БздЮля? І ти її кинув, і ЗЕблоїд сказав що до оргазму в Раді доводити не буде... Їй тепер як бути, в кого захисту шукати?
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Ванька это как какцап ему пофиг чей сапог лизать абы его любимый царь был на троне.
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Навіть не читав новину. Мене пре, коли у стецьків вибухає
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Я за одне жалію, що стільки патріотів свободівців загинуло на цій війні, поки ви всі вірите і голосуєте за всю ць кремлівську нечисть і вірите гордонам, медведчукам, тимошенка, порошенкам, ляшкам ! Будьте прокляті ви всі!!!
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А я жалею,что когда то голосовала за свободовцев,которые ,как оказалось ,выступают только за деньги - все валится к чертям,а националисты наши где?в домике,ждут кто им забашляет ,чтоб какой нибудь кипешь устроить...Фу
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Как Зелемойский пиарится на сделанном Порошенко, так Свобода уже начинает себе приписывать, что организовала Евромайдан...
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А коли Зєля казав, що це він підірвав п'ять військових арсеналів?
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свободовцы это МЕРТВОЕ !! будет НОВЫЙ национальный ГЕРОЙ за которым пойдут ЛЮДИ !!!
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Уже месяц как ЗЕбрехун обещал перестать стрелять и вернуть наших моряков, пока ЗЕбрехун вернул украинофобов Портнова и Онищенко, дальше родажа Укринской Земли и побег в Израиль.
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Ты почему пять лет молчал,а только сейчас спохватился
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Почему я не удивлён шо он идёт от слуги Бабломойского??
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниФанат СРСР від "Слуги народу", людина Медведчука і тезка глави АП йдуть у Раду від 25 округу на Дніпропетровщині
 
 
 
 
 
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