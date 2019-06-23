 Фанат СРСР від "Слуги народу", людина Медведчука і тезка глави АП йдуть у Раду від 25 округу на Дніпропетровщині

Про це пише Тетяна Ніколаєнко в статті на Цензор.НЕТ, присвяченій кандидатам від "Слуги народу" в мажоритарних округах.

"У 2014 -му в ньому обрався кандидат в мери Дніпра Максим Курячий. Незважаючи на те, що він був конкурентом Бориса Філатова, судячи з усього, саме представника партії Порошенка підтримає мер Дніпра.

Іншого вибору просто немає - тут балотується блогер Макс Бужанський – "принциповий противник Майдану", що "ностальгує за СРСР".

Бужанський був одним з трьох, кого партія оголосила на зїзді і "Слуга народу" і попри критику в соцмережах не передумала знімати його з виборів.

На цей же округ перейшов одіозний Загід Краснов, якого називають як соратником Павла Лазаренка, так і Віктора Медведчука. Ну і в рамках тролінгу – тут від ТОВ "Слуга народу" піде Андрій Богдан, тезка голови офісу президента", - пишет Николаенко.

Про решту кандидатів у нардепи у мажоритарних округах від "Слуги народу" читайте тут.