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Все про:Альфа (18) СБУ (4427) ювілей (29) Баканов Іван (25)

 Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України відзначає 25-річчя

Бійці ЦСО "А" за роки незалежності провели безліч спецоперацій і врятували життя тисяч мирних громадян. А з початком російської агресії саме вони стали авангардом протистояння ворогу.

З 25-річчям Центр спецоперацій "А" привітав т. в. о. глави СБУ Іван Баканов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Двадцять п’ять років бійці "Альфи" перебувають на передовій захисту української державності та віддають власні життя за спокій мирних громадян", - наголосив Іван Баканов.

За його словами, не забуто подвиг жодного із співробітників Центру спеціальних операцій "А", які загинули під час виконання бойових завдань.

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У боротьбі з агресором поклали своє життя двадцять сім співробітників СБУ, серед яких дев'ять бійців ЦСО "А". Двом із них, Олександру Аніщенку та Руслану Лужевському, посмертно присвоєно звання Героїв України.

"Для нас є справою честі зберігати пам'ять про наших героїв та розповідати суспільству про їхній подвиг. Бороніть нас,  і нехай береже вас Бог. Тільки разом ми сила", - підкреслив Іван Баканов.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133779
 
   
 Топ коментарі
 
Керманичі країною можуть змінюватись...
Сподіваюсь, Альфа буде служити народу України, боронити державу, а не прислуговувати тимчасовим президентам та іншим очільникам.
Не ЗРАДЬ !
пс. Вітаю з професійним святом !
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Поцікавтесь що було з спецслужбами в Криму і на Донбасі, коли там були керманичі зразка 2010-2014 (березень) років.
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Это те самые клоуны которые отказались штурмовать захваченные сепаратистами 6 апреля 14 года здания в Донецке и Луганске ,и которых Гиркин пострелял 12 апреля 14 года под Славянском как куропаток , после чего под Славянск послали армию .Вот и все "подвиги" "авангарда противостояния врагу"
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Це ті що нестали штупмувати Донецьку ОДА?Після чого почалась війна?
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Керманичі країною можуть змінюватись...
Сподіваюсь, Альфа буде служити народу України, боронити державу, а не прислуговувати тимчасовим президентам та іншим очільникам.
Не ЗРАДЬ !
пс. Вітаю з професійним святом !
 показати весь коментар
 
 
Поцікавтесь що було з спецслужбами в Криму і на Донбасі, коли там були керманичі зразка 2010-2014 (березень) років.
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Вже цікавились.
Але зараз там повинні бути патріотичні кадри.
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Звідки взятись патріотичним кадрам, без патріотичного керівництва?
Яке керівництво, такі й кадри.
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Это те самые клоуны которые отказались штурмовать захваченные сепаратистами 6 апреля 14 года здания в Донецке и Луганске ,и которых Гиркин пострелял 12 апреля 14 года под Славянском как куропаток , после чего под Славянск послали армию .Вот и все "подвиги" "авангарда противостояния врагу"
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЦентр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України відзначає 25-річчя
 
 
 
 
 
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