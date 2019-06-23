 Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України відзначає 25-річчя

З 25-річчям Центр спецоперацій "А" привітав т. в. о. глави СБУ Іван Баканов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Двадцять п’ять років бійці "Альфи" перебувають на передовій захисту української державності та віддають власні життя за спокій мирних громадян", - наголосив Іван Баканов.

За його словами, не забуто подвиг жодного із співробітників Центру спеціальних операцій "А", які загинули під час виконання бойових завдань.

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У боротьбі з агресором поклали своє життя двадцять сім співробітників СБУ, серед яких дев'ять бійців ЦСО "А". Двом із них, Олександру Аніщенку та Руслану Лужевському, посмертно присвоєно звання Героїв України.

"Для нас є справою честі зберігати пам'ять про наших героїв та розповідати суспільству про їхній подвиг. Бороніть нас, і нехай береже вас Бог. Тільки разом ми сила", - підкреслив Іван Баканов.

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