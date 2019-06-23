EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  1075  85
Все про:Вінницька область (353) ДУСЯ (26) Крим (6961) Слуга народу (68)

 На Вінниччині від "Слуги народу" балотується дружина в.о. ДУС Борзова, яка володіє активним бізнесом в окупованому Судаку

Партія "Слуга народу" має намір висунути кандидатом у нардепи у мажоритарному округу №14 у Вінницькій області дружину в.о. глави Державного управління справами Сергія Борзова - Ірину, яка володіє бізнесом в окупованому Криму.

Про це пише Тетяна Ніколаєнко в статті на Цензор.НЕТ, присвяченій кандидатам від "Слуги народу" в мажоритарних округах.

"Від Зе!команди тут (14-й округ) іде Ірина Борзова – дружина нинішнього в.о керівника ДУС і донька колишнього соратника Олександра Маслякова по АМІК, а тепер керівника "Ліги сміху" Наума Барулі. Сергій Борзов потрапив у ДУС ще за часів Порошенка, бо свого часу допомагав і йому в агітації як керівник команди "Веселі перці". Ну і за цією ж лінією близький до Зеленського", - зазначає журналістка.

За її словами, Борзова володіє фірмою Профіль-Н в області ресторанного бізнесу, яка зареєстрована в місті Судаку на території анексованого Криму.

"Фірма переоформлена відповідно до вимог російського законодавства, а за даними податкової РФ, у 2016 році фірма Борзової отримала 600 тисяч рублів прибутку", -додає Ніколаєнко

Крім того, за її даними, програма "Наші гроші" встановила, що в 2016 році Сергій Борзов безкоштовно отримав у власність від відомства, яким керував, квартиру в центрі Києва на бульварі Лесі Українки площею 187,9 кв. м. вартістю не менше 10 млн грн.

Про решту кандидатів у нардепи у мажоритарних округах від "Слуги народу" читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133778
 
   
 Топ коментарі
 
зато без биндер Порошенко!
 показати весь коментар
 
Зяблики любую мразь выберут просто за бренд. Мозгов там никогда и не водилось.
 показати весь коментар
 
Интересно, до охлоса когда-то дойдет, шо их тупо кинули?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
зато без биндер Порошенко!
 показати весь коментар
 
 
то порошенко подбросил, - разве непонятно?
 показати весь коментар
 
 
О да ИСТИННЫЕ СЛУГИ пролазят..... как глисты.... На Виннитчине от "Слуги народа" баллотируется жена и.о. ДУС Борзова, которая владеет активным бизнесом в оккупированном Судаке - Цензор.НЕТ 7974
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Свыни --- ФАС!!!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Свинопас? Головний кнур? Дресирувальник з 85 кварталу? 😊
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Так навіщо тоді на попередників з такою силою за нерухомість у Криму хвилю цунамі гнали? 😀
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зяблики любую мразь выберут просто за бренд. Мозгов там никогда и не водилось.
 показати весь коментар
 
 
Свыни обсерут любого, говна там немеряно!
 показати весь коментар
 
 
Любимая отмазка дурака ---: Дурак! Приятно познакомиться дурак.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Так вы сами подаете кучу поводов. Ни дня без зашквара - ваше всё
 показати весь коментар
 
 
Повторюсь --...чем недовольны? Крым - это Украина!
 показати весь коментар
 
 
Кто помогает агрессору создавать ударную группировку в Крыму с двумя бригадами для морских десантов и авиацией на десятки бортов, платя налоги оккупационной власти?
ЗЕ кстати платит налог на свою элитную квартирку?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
фу, а я то думал, чего ты воняешь, теперь понял, ну ок, попробуй умыться, да да, понимаю, мытся не так свойственно зебилам, но всё таки попробуй.
 показати весь коментар
 
 
Да, и чем недовольны Крым - это Украина!
 показати весь коментар
 
 
Торговля на крови уже неактуальна, да? Вопрос снят с повестки дня?
 показати весь коментар
 
 
Уроки в пту иди доделывай, географ ****...
 показати весь коментар
 
 
Зебил, Крым это Украина, только налоги она в казну рашки платит.
 показати весь коментар
 
 
Яке "нове обличчя"! У попередньому складі ВР таких точно не було! Не було ні одного депутата, який би володів активним бізнесом в окупованому Криму. Не збрехав новообраний.
 показати весь коментар
 
 
желательно увидеть отчёт от команды зеленского о каждом скандале его кандидатов.
 показати весь коментар
 
 
Судя по всему, у нас в стране только одна партия... Про списки остальных ниче на порохоботской помойке цензор больше нет.
 показати весь коментар
 
 
Партий много, но реально сдавать Украину Путину будет "Слуга народа".
 показати весь коментар
 
 
Тоесть если у друхих манкурты в партиях то и новой честной молодой зекаманде тоже можно??? Это зеприматская птушная логика и отмазка???
 показати весь коментар
 
Интересно, до охлоса когда-то дойдет, шо их тупо кинули?
 показати весь коментар
 
 
некоторые это поняли, но притворяется, мол так хотели.
 показати весь коментар
 
 
Тільки після після нових платіжок за комуналку.
 показати весь коментар
 
Зебилы уже стали сектантами великого Зеклована.
 показати весь коментар
 
Мда... Новые лица превращают Раду в семейный бизнес похлеще старых. Такими темпами Украина скоро останется без юмористов, их жен и племянников.
 показати весь коментар
 
 
Такими темпами Украины скоро не останется.
 показати весь коментар
 
 
Таких персонажей капитуляция Украины устроит полностью, для чего их в Раду и собирают.
 показати весь коментар
 
 
Новые не коррупционные лица наступают 😀😀😀
 показати весь коментар
 
 
Оккупированная территория Украины, и вести там бизнес - это, по определению, коллаборационизм.
 показати весь коментар
 
 
Иди пту заканчивай свое, географ херов...
 показати весь коментар
 
Подождите, будет ещё и новый голодомор, и те ещё массовые репрессии.
 показати весь коментар
 
«Нам было мало уклонистов, теперь ведем мы реваншистов!»
- 73% народа населения
 показати весь коментар
 
 
Если нация твердо решила покончить жизнь самоубийством, то её не остановить.
 показати весь коментар
 
 
Розумні мають виїхати, дурні вимерти. А далі, може хтось щось і збудує на цій території.
 показати весь коментар
 
Зарплати у смартфонах, а лохи на диванах!
Слуги Фірташа, Пінчука, Коломойського, Ахмєтова, Суркісів кидають свої посади із зарплатою у 5-15 000$ і стають кандидатами від "Слуга народу", щоб потрапити у Верховну Раду де будуть отримувати зарплату у 600$.
Гарний бізнес виходить.
 показати весь коментар
 
 
А шо низя... На Виннитчине от "Слуги народа" баллотируется жена и.о. ДУС Борзова, которая владеет активным бизнесом в оккупированном Судаке - Цензор.НЕТ 6313 барыга еще выше сидел и фабрика в казлостане цукерки клепала.
 показати весь коментар
 
Клепала, но не долго, а ты мне объясни, чем тебе эти новые барги милее?
 показати весь коментар
 
нацжены уже пикетируют с надувными свиньями?
 показати весь коментар
 
Ничего личного - главное БИЗНЕС! И не стрелять...
 показати весь коментар
 
 
ворота открыли в партию, вот и лезут все подряд! А как проверить?
 показати весь коментар
 
Сидел под столом и....считал, считал, считал
 показати весь коментар
 
Ох как визжат, как визжат! А может вас уже режут? Так ещё не осень!
 показати весь коментар
 
і шо?
он, у Києві від слуги народа у президенти балотувався якийсь клован - і нічо, піпл схавал
 показати весь коментар
 
 
У скомороха тепер справка є - він тепер воїн захисник (може навіть героя вимутить), і ніразу не уклоність.
 показати весь коментар
 
 
В том, что после победы Зеленского из всех щелей повылазили украинофобы, оказывается, виноват Порошенко. Который должен был их всех посадить. А не долбойобы, которые выбрали Зеленского
 показати весь коментар
 
 
73% долб...ов.
Лаконично и точно подмечено.
НО!
самое главное - это ведь правда. На Вінниччині від "Слуги народу" балотується дружина в.о. ДУС Борзова, яка володіє активним бізнесом в окупованому Судаку - Цензор.НЕТ 4953
Вам респект!На Вінниччині від "Слуги народу" балотується дружина в.о. ДУС Борзова, яка володіє активним бізнесом в окупованому Судаку - Цензор.НЕТ 4953
 показати весь коментар
 
 
И не Зеленский, который дал присягу и поклялся на Конституции и Евангелие, что будет защищать именно Украину, а не Малороссию.
 показати весь коментар
 
Слуги народу є ребрендингом партії регіонів. У цьому нема сумнівів.
 показати весь коментар
 
 
И конкурсьі-то, конкурсьі...зеленин избавит пролетариев от тяжкого наследия проклятого царизма. Теперь каждьій комик может управлять гос -вом.
 показати весь коментар
 
Свынарник, а в выходной вам день за два идёт или уже не?
 показати весь коментар
 
бидлоклован, коли за два, а коли й за три
не переживай, вам, олям, прігожен ще грошей додасть
кризис в срєпляндії - то не для вас
 показати весь коментар
 
Зе реально же похож фейсом на Пороха, только слегка жидо_уродливей. В 40 Порох лучше выглядел чем ЗЕ сейчас. Вот и правление ЗЕ становится все больше похожим на По, только жидоуродливей или просто уродливей.
 показати весь коментар
 
Ви не зможете не тільки вести свій бізнес, але навіть продати свою нерухомість в Криму, не визнавши його Російським. Так куди ж дивиться Генпрокурор Луценко і глава СБУ Грицак? До речі, посол України в Канаді Андрій Шевченко продав свою нерухомість в Криму, а значить визнав Крим Російським. Хто призначив цього манкурта послом?
 показати весь коментар
 
Крым - это Украина! Почему там нельзя владеть бизнесом?
 показати весь коментар
 
Крым - это временно оккупированная рф территория Украины.
Поэтому и нельзя.
Тот, кто ведет свой бизнес с оккупантом - есть преступники.
 показати весь коментар
 
Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/psblog
 показати весь коментар
 
все слуги переходят в депутаты, а народ остается слугой олигархов.
 показати весь коментар
 
рейтинг зеленого на уровне 7-8% сейчас. левые, купленные социологи нагло врут в сми о рейтингах зеленых.

теперь толпа, которая проголосовала за зеленого говорит, что это они против Порошенко голосовали, а не за зеленого, но теперь, дескать, когда они увидели, как зеленое назначило люстрированного Богдана главой АП, они, вдруг, резко изменили свое мнение о зеленом и голосовать теперь будут за Порошенко или Вакарчука.

рейтинг зеленого к 21 июля будет на НУЛЕ. На Вінниччині від "Слуги народу" балотується дружина в.о. ДУС Борзова, яка володіє активним бізнесом в окупованому Судаку - Цензор.НЕТ 1719
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа Вінниччині від "Слуги народу" балотується дружина в.о. ДУС Борзова, яка володіє активним бізнесом в окупованому Судаку
 
 
 
 
 
 вгору