 На Вінниччині від "Слуги народу" балотується дружина в.о. ДУС Борзова, яка володіє активним бізнесом в окупованому Судаку

Про це пише Тетяна Ніколаєнко в статті на Цензор.НЕТ, присвяченій кандидатам від "Слуги народу" в мажоритарних округах.

"Від Зе!команди тут (14-й округ) іде Ірина Борзова – дружина нинішнього в.о керівника ДУС і донька колишнього соратника Олександра Маслякова по АМІК, а тепер керівника "Ліги сміху" Наума Барулі. Сергій Борзов потрапив у ДУС ще за часів Порошенка, бо свого часу допомагав і йому в агітації як керівник команди "Веселі перці". Ну і за цією ж лінією близький до Зеленського", - зазначає журналістка.

За її словами, Борзова володіє фірмою Профіль-Н в області ресторанного бізнесу, яка зареєстрована в місті Судаку на території анексованого Криму.

"Фірма переоформлена відповідно до вимог російського законодавства, а за даними податкової РФ, у 2016 році фірма Борзової отримала 600 тисяч рублів прибутку", -додає Ніколаєнко

Крім того, за її даними, програма "Наші гроші" встановила, що в 2016 році Сергій Борзов безкоштовно отримав у власність від відомства, яким керував, квартиру в центрі Києва на бульварі Лесі Українки площею 187,9 кв. м. вартістю не менше 10 млн грн.

Про решту кандидатів у нардепи у мажоритарних округах від "Слуги народу" читайте тут.