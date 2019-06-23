 Повернення РФ у ПАРЄ: в російській делегації є депутати, які перебувають під персональними санкціями

Про це повідомив у фейсбук депутат литовського парламенту Емануеліс Зінгеріс, інформує Цензор.НЕТ.
"Виявилося, що 4 з 18 членів нової російської делегації (Ігор Лебедєв, Леонід Калашников, Світлана Сергєєва і Леонід Слуцький) підпадають під персональні санкції ЄС щодо агресії Росії проти України - заборона на в'їзд у ЄС (не стосується міжнародних організацій). Очевидно, що Росія намагається використовувати ПАРЄ, щоб обійти ці персональні санкції ЄС", - написав Зінгеріс.
Він нагадав, що Росія не виконала жодної резолюції ПАРЄ щодо ситуації в Україні, не дотримується Мінських угод і продовжує агресію проти України. Українських моряків, захоплених в Керченській протоці, продовжують утримувати у в'язниці. А в Донецьку і Луганську відбувається незаконне роздавання паспортів РФ.
"Тому дуже важливо, щоб члени ПАРЄ залишалися принциповими і не підтримували резолюцію, яка дозволила б російській делегації повернутися в ПАРЄ. В іншому разі це не тільки підірвало б авторитет цієї організації, але і стало б додатковим аргументом для того, щоб Росія прагнула скасувати санкції ЄС", - зазначив депутат.
Нагадаємо, Росія перестала брати участь у роботі ПАРЄ в 2016 році. Це сталося після того, як російську делегацію позбавили права голосу через приєднання Криму. Після цього Москва також припинила виплату членських внесків до організації.
3 червня 2019 року регламентний комітет ПАРЄ затвердив проект резолюції, яким пропонується внести зміни в регламент, що може ускладнити накладення санкцій на російську делегацію і забезпечити її можливе повернення в ПАРЄ без виконання міжнародних зобов'язань.
Асамблея розгляне затверджений комітетом проект резолюції в кінці червня.
у нього інші справи.
не заважай.ТЕ
Це як двійочника-переростка витягли до дошки розказать закон Бойля-Маріота. Він тужиться, щось пригадує, слухає підказки а сам тоскуючи дивиться в вікно де весна, пиво, шаурма...
відхід Петі від справ пришвидшить повернення росії та зніме міжнародну ізоляцію, саме тому кацапи і наполягали - хто завгодно, аби не Петя.
Пам'ятаємо! Не забудемо!
Кривава Москва нас вбивала повсюдно та повсякчас!
22 червня 1941 року - початок масових розстрілів у в'зницях Західної України, що тривали цілий кривавий тиждень! На момент вибуху німецько-радянської війни львівські тюрми сбули переповнені. Наприклад, у тюрмі на Лонцького при ліміті 1500 осіб перебувало 3638 українських патріотів! Розстріли розпочалися вранці 22 червня. Радянські кати використовували різні страхітливі способи страти. Згідно зі звітом начальника тюремного управління НКВД УРСР «Про евакуацію в'язнів з тюрем Західної України та інших областей УРСР» від 12.07.1941 року, у Львові протягом 22-28 червня 1941 знищено 2464 в'язнів. У Львівській області розстріляно 4140 осіб. Спочатку убивали в'язнів пострілом у потилицю у спеціальній камері, а трупи вивозили за межі міста. До сьогодні ці місця не віднайдено. Фронт швидко наближався, і процес розстрілу «спростили». Одна розстрільна команда закидала в камеру гранати, а інша - добивала тих, хто вцілів. Тому останки людей були сильно понівечені. Спочатку мертвих виносили із камер і ховали у подвір'ях тюрем. Часто не встигали замести сліди. Близько 700 тіл було поховано у зовнішньому дворі тюрми на Лонцького у трьох ровах. Знищували евакуйованих в'язнів і в центрально-східних областях України - у пересильних тюрмах Умані, Києва та Харкова. Одне із масових знищень заарештованих відбулося на Тернопільщині (Заліщицька трагедія). Тоді з обох боків зруйнованого залізничного моста через Дністер пригнали 14 вагонів із в'язнями, в кожному з яких знаходилося від 50 до 70 людей. Вагони облили пальним, підпалили та скинули у ріку. Ніхто не вижив. Радянська пропаганда приписала всі ці злочини нацистам. Загалом у перші тижні війни в тюрмах Західної України було умертвлено близько 22 тисяч українських патріотів. Світла пам'ять!
На світлині:родичі розшукують серед жертв своїх близьких...
интересно: сейчас мародёру порохоскот вновь залижет очко и тот, получив
на выборах свои законные 4,9%, епанётся окончательно, будучи уверенным,
что у него рейтинг 45%! Порохососы, пожалейте кумира.