 Повернення РФ у ПАРЄ: в російській делегації є депутати, які перебувають під персональними санкціями

Про це повідомив у фейсбук депутат литовського парламенту Емануеліс Зінгеріс, інформує Цензор.НЕТ.

"Виявилося, що 4 з 18 членів нової російської делегації (Ігор Лебедєв, Леонід Калашников, Світлана Сергєєва і Леонід Слуцький) підпадають під персональні санкції ЄС щодо агресії Росії проти України - заборона на в'їзд у ЄС (не стосується міжнародних організацій). Очевидно, що Росія намагається використовувати ПАРЄ, щоб обійти ці персональні санкції ЄС", - написав Зінгеріс.

Він нагадав, що Росія не виконала жодної резолюції ПАРЄ щодо ситуації в Україні, не дотримується Мінських угод і продовжує агресію проти України. Українських моряків, захоплених в Керченській протоці, продовжують утримувати у в'язниці. А в Донецьку і Луганську відбувається незаконне роздавання паспортів РФ.

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"Тому дуже важливо, щоб члени ПАРЄ залишалися принциповими і не підтримували резолюцію, яка дозволила б російській делегації повернутися в ПАРЄ. В іншому разі це не тільки підірвало б авторитет цієї організації, але і стало б додатковим аргументом для того, щоб Росія прагнула скасувати санкції ЄС", - зазначив депутат.

Нагадаємо, Росія перестала брати участь у роботі ПАРЄ в 2016 році. Це сталося після того, як російську делегацію позбавили права голосу через приєднання Криму. Після цього Москва також припинила виплату членських внесків до організації.

3 червня 2019 року регламентний комітет ПАРЄ затвердив проект резолюції, яким пропонується внести зміни в регламент, що може ускладнити накладення санкцій на російську делегацію і забезпечити її можливе повернення в ПАРЄ без виконання міжнародних зобов'язань.

Асамблея розгляне затверджений комітетом проект резолюції в кінці червня.

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