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 Повернення РФ у ПАРЄ: в російській делегації є депутати, які перебувають під персональними санкціями

4 з 18 членів російської делегації в ПАРЄ перебувають під персональними санкціями Євросоюзу за агресію проти України та анексію Криму.

Про це повідомив у фейсбук депутат литовського парламенту Емануеліс Зінгеріс, інформує Цензор.НЕТ.

"Виявилося, що 4 з 18 членів нової російської делегації (Ігор Лебедєв, Леонід Калашников, Світлана Сергєєва і Леонід Слуцький) підпадають під персональні санкції ЄС щодо агресії Росії проти України - заборона на в'їзд у ЄС (не стосується міжнародних організацій). Очевидно, що Росія намагається використовувати ПАРЄ, щоб обійти ці персональні санкції ЄС", - написав Зінгеріс.

Він нагадав, що Росія не виконала жодної резолюції ПАРЄ щодо ситуації в Україні, не дотримується Мінських угод і продовжує агресію проти України. Українських моряків, захоплених в Керченській протоці, продовжують утримувати у в'язниці. А в Донецьку і Луганську відбувається незаконне роздавання паспортів РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідери ЄС готові розглянути заходи у відповідь на роздачу РФ паспортів на Донбасі і закликали Кремль звільнити військовополонених українських моряків, - висновки саміту ЄС

"Тому дуже важливо, щоб члени ПАРЄ залишалися принциповими і не підтримували резолюцію, яка дозволила б російській делегації повернутися в ПАРЄ. В іншому разі це не тільки підірвало б авторитет цієї організації, але і стало б додатковим аргументом для того, щоб Росія прагнула скасувати санкції ЄС", - зазначив депутат.

Нагадаємо, Росія перестала брати участь у роботі ПАРЄ в 2016 році. Це сталося після того, як російську делегацію позбавили права голосу через приєднання Криму. Після цього Москва також припинила виплату членських внесків до організації.

3 червня 2019 року регламентний комітет ПАРЄ затвердив проект резолюції, яким пропонується внести зміни в регламент, що може ускладнити накладення санкцій на російську делегацію і забезпечити її можливе повернення в ПАРЄ без виконання міжнародних зобов'язань.

Асамблея розгляне затверджений комітетом проект резолюції в кінці червня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повернення Росії в ПАРЄ: Держдума сформувала свою делегацію

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133777
 
 
 Топ коментарі
 
та шо там чуть. - "Порошенко віноват" і трава не рости
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шо апять"Порошенко віноват"? Перевір штанці може він і туди тобі наклав)
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Хотілось би почути, що наш клован-зебіл на це заявить...
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та шо там чуть. - "Порошенко віноват" і трава не рости
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він поки не переймається
у нього інші справи.
не заважай.ТЕ
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Йому то просто нафік не треба.
Це як двійочника-переростка витягли до дошки розказать закон Бойля-Маріота. Він тужиться, щось пригадує, слухає підказки а сам тоскуючи дивиться в вікно де весна, пиво, шаурма...
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арьєв просрав все, за що петя і присвоїв йому ранг посла під завісу своєї нікчемної каденції.. Добре хоч Героя України не успів присвоїти..
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шо апять"Порошенко віноват"? Перевір штанці може він і туди тобі наклав)
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до речі, європейці поспішають повернути росію в ПАРЕ, бо Петі вже немає і він не завадить, а Вовчка ще нічого не знає і не вміє.
відхід Петі від справ пришвидшить повернення росії та зніме міжнародну ізоляцію, саме тому кацапи і наполягали - хто завгодно, аби не Петя.
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Ну, тепер зєбіли будуть голосити, що Зєлєнскому на виправлення зробленого Петром потрібно буде два терміни. А може і три! 😀
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Арьев три года держал оборону, но посыпалось всё именно после того, как мыролюбивые моральные уроды избрали блазня. Это четкий сигнал, что Украина хочет закрыть вопрос с РФ, а не сражаться.
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ПАСЕ не меньшее говно чем роися и пуйло, послать их как дармоедов и синекуру чья деятельность- проедание бабла народа. Ничего их решения незначат и все на них болт ложили...
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=842222806155870&id=100011044745444
Пам'ятаємо! Не забудемо!
Кривава Москва нас вбивала повсюдно та повсякчас!
22 червня 1941 року - початок масових розстрілів у в'зницях Західної України, що тривали цілий кривавий тиждень! На момент вибуху німецько-радянської війни львівські тюрми сбули переповнені. Наприклад, у тюрмі на Лонцького при ліміті 1500 осіб перебувало 3638 українських патріотів! Розстріли розпочалися вранці 22 червня. Радянські кати використовували різні страхітливі способи страти. Згідно зі звітом начальника тюремного управління НКВД УРСР «Про евакуацію в'язнів з тюрем Західної України та інших областей УРСР» від 12.07.1941 року, у Львові протягом 22-28 червня 1941 знищено 2464 в'язнів. У Львівській області розстріляно 4140 осіб. Спочатку убивали в'язнів пострілом у потилицю у спеціальній камері, а трупи вивозили за межі міста. До сьогодні ці місця не віднайдено. Фронт швидко наближався, і процес розстрілу «спростили». Одна розстрільна команда закидала в камеру гранати, а інша - добивала тих, хто вцілів. Тому останки людей були сильно понівечені. Спочатку мертвих виносили із камер і ховали у подвір'ях тюрем. Часто не встигали замести сліди. Близько 700 тіл було поховано у зовнішньому дворі тюрми на Лонцького у трьох ровах. Знищували евакуйованих в'язнів і в центрально-східних областях України - у пересильних тюрмах Умані, Києва та Харкова. Одне із масових знищень заарештованих відбулося на Тернопільщині (Заліщицька трагедія). Тоді з обох боків зруйнованого залізничного моста через Дністер пригнали 14 вагонів із в'язнями, в кожному з яких знаходилося від 50 до 70 людей. Вагони облили пальним, підпалили та скинули у ріку. Ніхто не вижив. Радянська пропаганда приписала всі ці злочини нацистам. Загалом у перші тижні війни в тюрмах Західної України було умертвлено близько 22 тисяч українських патріотів. Світла пам'ять!
На світлині:родичі розшукують серед жертв своїх близьких...
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Пусть остальных 14 членов под санкции тоже подведут )) Тогда нормуль.
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І Бідність не минула..і гідність втрачено ?
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Переймайся збереженням власних чеснот, ксюшєнька..
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Де саме ви її втратили? Це точно була гiднiсть а не цнота чи совiсть? Возвращение РФ в ПАСЕ: в российской делегации есть депутаты, находящиеся под персональными санкциями - Цензор.НЕТ 3203
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Як там у класика, - Хто між війною і ганьбою обирає ганьбу...
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Шо
интересно: сейчас мародёру порохоскот вновь залижет очко и тот, получив
на выборах свои законные 4,9%, епанётся окончательно, будучи уверенным,
что у него рейтинг 45%! Возвращение РФ в ПАСЕ: в российской делегации есть депутаты, находящиеся под персональными санкциями - Цензор.НЕТ 4811 Порохососы, пожалейте кумира.
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як тільки ********** "запустять" Україні у тому зборищі №,14дарасів робити нічого ...
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Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/psblog
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПовернення РФ у ПАРЄ: в російській делегації є депутати, які перебувають під персональними санкціями
 
 
 
 
 
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