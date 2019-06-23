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 Нового главу поліції Київщини призначать наступного тижня, - Князєв

Наступного тижня керівник Національної поліції Сергій Князєв збирається узгодити з міністром внутрішніх справ кандидатуру нового глави поліції Київщини і підписати наказ про його призначення.

Про це Сергій Князєв заявив на брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Відповідаючи на запитання щодо справи про загибель 5-річного хлопчика на Київщині, він зазначив, що працівники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ супроводжують Державне бюро розслідувань у розслідуванні цього правопорушення, і "все, що вимагає від нас слідство, ми негайно виконуємо".

"Щодо роботи з особовим складом. З дня на день виконуючий обов’язки керівника поліції Київщини прибуде до мене на доповідь, це буде  наступного тижня, із закінченням службового розслідування, яке проводило як Головне управління поліції Київської області, так і з залученням фахівців із Національної поліції. Ми визначимося із превентивними заходами щодо роботи з особовим складом у Переяславському кущовому відділі поліції, і взагалі у поліції Київщини. І мабуть анонсуємо суспільству представлення нового керівника поліції Київщини, призначення якого на тижні маю намір узгодити з міністром і підпишу наказ про призначення керівника поліції Київщини", - уточнив Князєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після смерті 5-річного Кирила думав про відставку, але це найлегший шлях уникнути відповідальності, - Князєв

За його словами, "ми вважаємо, що не двоє людей причетні до цієї події".

"Але, будь ласка, щодо коментаря про хід розслідування – до ДБР, це їхня сьогодні юридична парафія", - зазначив очільник Нацполіції.

Нагадаємо, працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформа поліції - довгий шлях. У наших лавах є негідники, але ми їх викорінюємо, - Князєв

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133776
 
 
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А коли буде новий Голова поліції України? Коли буде новий міністр МВС?
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після перевиборів.
аваков йде в міністри від "слуги народу"
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Порохоботы опустили рейтинг Порошенко с 53% до 25%,потом до 5%,полет проходит нормально ждем парламентских выборов
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Аваков не буде міністром від партії Зеленського, це абсолютно зрозуміло! Аваков це токсична політична фігура, замішана у багатьох махінаціях та злочинах і до того ж Аваков асболютно бездарний міністр МВС як і взагалі бездарний керівник! Брати таку людину в свою команду нікому не потрібно, тим більше Зеленському, який може поставити будь якого нового міністра і перекладати на себе негатив від минулих злочинів Авакова.
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дурік, глянь списки "слуг урода") Там мінімум десяток аваковських фігур від бувшого начальника ДАІ до співробітників його "Інституту майбутнього" яким рулить Тоха Геращенко.
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вот бы петра лексеича на все три должности.
прокурор, мвд и зсу.
вот заживем!
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Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/psblog
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоНового главу поліції Київщини призначать наступного тижня, - Князєв
 
 
 
 
 
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