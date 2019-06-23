 Нового главу поліції Київщини призначать наступного тижня, - Князєв

Про це Сергій Князєв заявив на брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Відповідаючи на запитання щодо справи про загибель 5-річного хлопчика на Київщині, він зазначив, що працівники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ супроводжують Державне бюро розслідувань у розслідуванні цього правопорушення, і "все, що вимагає від нас слідство, ми негайно виконуємо".

"Щодо роботи з особовим складом. З дня на день виконуючий обов’язки керівника поліції Київщини прибуде до мене на доповідь, це буде наступного тижня, із закінченням службового розслідування, яке проводило як Головне управління поліції Київської області, так і з залученням фахівців із Національної поліції. Ми визначимося із превентивними заходами щодо роботи з особовим складом у Переяславському кущовому відділі поліції, і взагалі у поліції Київщини. І мабуть анонсуємо суспільству представлення нового керівника поліції Київщини, призначення якого на тижні маю намір узгодити з міністром і підпишу наказ про призначення керівника поліції Київщини", - уточнив Князєв.

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За його словами, "ми вважаємо, що не двоє людей причетні до цієї події".

"Але, будь ласка, щодо коментаря про хід розслідування – до ДБР, це їхня сьогодні юридична парафія", - зазначив очільник Нацполіції.

Нагадаємо, працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

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