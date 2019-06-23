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Все про:Бойко (233) розвідка (1410) Росія (17694)

 "Вишки Бойка" використовуються Росією для радіотехнічної розвідки, - ІС

РФ переобладнала українські вишки для видобутку нафти і газу на Чорноморському шельфі, відомі, як "вишки Бойка", у військові об'єкти для забезпечення контролю над захопленими активами України.

Про це повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На бурові платформи були закуплені і встановлені системи спостереження за надводною обстановкою... Застосовувані на бурових системи спостереження типу "Нева-БС" (у вигляді РЛС) призначені для радіолокаційного виявлення і супроводу кораблів, суден і цілей низького польоту... В РЛС реалізований прийом і перехоплення даних на каналах міжнародної автоматизованої системи ідентифікації суден (Automatic Identification System), яка підлягає обов'язковому використанню усіма країнами, що входять до Міжнародної Морської Організації", - йдеться в повідомленні.

У групі ІС заявляють, що таке розміщення систем і конфігурація точок розташування бурових платформ забезпечують агресору практично повний контроль за трафіком комерційних суден і військових кораблів, які прямують у порти України. "Можна говорити про блокаду морського сполучення з використанням об'єктів цивільної інфраструктури. Така стратегія Кремля покликана послабити ефект присутності військового контингенту НАТО в Чорному морі", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фігурантка справи про "вишки Бойка" Цибульська пішла на угоду з прокурором і отримала умовний термін

Також РФ поставила на чергування установку гідроакустичного контролю за підводною обстановкою: за 61 км від мису Тарханкут на об'єктах МСП-4 Голіцинського родовища, за 72 км від цього ж мису на МСП-17 Штормового родовища, за 66 км на північний схід від острова Зміїний на БК-2 Одеського родовища.

В ІС зазначають, що РФ реалізує наступальну стратегію економічної і військової ізоляції регіону в Чорному морі і формує таким чином полігон для відпрацювання придушення економічної свободи навігації та торгового мореплавання загалом.

Нагадаємо, в 2011-2012 рр. "Чорноморнафтогаз" придбав дві бурові установки п'ятого покоління ("Петро Годованець" і "Незалежність", вироблені в Сінгапурі компанією Keppel), заплативши за них суму, що вдвічі перевищує їхню реальну вартість. Операцією займалася Міненерго Юрія Бойка (тому їх ще називають "вишками Бойка") і його менеджери в "Нафтогазі України" Євген Бакулін і Сергій Кацуба. Піл час окупації Криму Росія захопила ці вишки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133775
 
 
 Топ коментарі
 
А бойко , замість того щоб відбувати свій термін ув'язнення вже років зо три - є і кандидатом в президенти України, і очолює список жОПи .. "Потужно" боровся петя з реваншизмом кацапні та регіоналів всі п'ять років своєї каденції.. Зате зараз верещить як недорізаний підсвинок..
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Пока Украина разоружалась, РФ вооружалась.
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так наші люди були впевнені, що якщо хтось нападе - нас росія захистить !
так дурники і говорили і всіх запевняли.
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Пока Украина разоружалась, РФ вооружалась.
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так наші люди були впевнені, що якщо хтось нападе - нас росія захистить !
так дурники і говорили і всіх запевняли.
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а почему бы "вышки бойка " не использовать как цели для испытаний "нептуна" ? ))
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Невже Народному Сонечку не дозволяє? Та ти ж порохобот!
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Саме так і було . Це було розповсюджене поняття - навіщо нам утримувати свою армію , якщо росія нікому не дасть на нас напасти ? Але зараз так вхе ніхто не подумає .
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А на фантиках рошен слита секретная информация пуйлу. Выборы понеслись как говно по трубам Разоблачай или иди нах- наша национальная идея когда экономике- ж*па...
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Захваченные украинские вышки Бойко - а самого Бойко это 5 лет не колышет . Этот тип точно украинец ? В смысле гражданин Украины .
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Бойко наварил 300% на покупке вышек за казенный счет. А судьба самих вышек его не колышет. А почему это не колышет СБУ и ГПУ - странно. Может Зеля разберется? Получит свой откатик с 300% и закроет дело.
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В Сети можно увидеть оригинальный видеоролик о нашем городе. Цель видеоработы - рассказать о том, что «Днепр - европейский город». Видео длится всего несколько минут, но за это время мы можем увидеть наш Днепр во всей красе, снова вспомнить о его достопримечательностях
Герои сюжета - туристы из США. Американская молодежь любуется красотами города, сравнивая его с крупнейшими мировыми мегаполисами.
- Это местный Гудзон мама, называется Днепр, как и город, - рассказывает о нашей реке по видеосвязи один из героев ролика своей маме.
На что женщина восхищенно отвечает:
- Очень красиво! Чем-то напоминает Нью-Йорк!
- Местные так и говорят: «Мы строим новый Нью-Йорк - европейский Нью-Йорк», - отмечает сын.https://youtu.be/JUqPw-Hx6Nk
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Европейский Нью-Йорк уже построили в Масквабаде
"Вишки Бойка" використовуються Росією для радіотехнічної розвідки, - ІС - Цензор.НЕТ 9954
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копія завжди гірша за оригінал.
москалям би своє вигадати, а не ідеї тирити.
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"Во-Во" не может без рекламы своей рашки /как он называет собственную страну/. Ой, чуть не ошиблась, он ее называет паРашкой, чтобы парашют не отстегивать "Вишки Бойка" використовуються Росією для радіотехнічної розвідки, - ІС - Цензор.НЕТ 6972
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А я так і здогадалась, що це він.
Мало звертала на нього увагу. Знаю, що Во-Во часто ніки змінює, але саме під цим його не пригадую.
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Согласен. Лучше строить просто Днепр, а не европейский Нью-Йорк или украинский Мельбурн.
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Хотя, посмотрел - не вижу трущоб. Вижу обычные для любого города экс-Совка 5-этажные "хрущобы", которых после 2022 года в Масквабаде по планам не останется (ну может сохранят чуток в качестве памятников архитектуры 2-й половины ХХ века
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А бойко , замість того щоб відбувати свій термін ув'язнення вже років зо три - є і кандидатом в президенти України, і очолює список жОПи .. "Потужно" боровся петя з реваншизмом кацапні та регіоналів всі п'ять років своєї каденції.. Зате зараз верещить як недорізаний підсвинок..
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Весь этот сброд расцвел при поддержке Порошенко
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как поддерживал? 5 депутатов выбрали в 2014. а 2 месяца назад их избиратели голосовали против Порошенко, за шестерку.
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и все то кум, то торговый партнер, то товарищ по партии.

від СДПУо , Наша Україна, ПР, БПП, до ЕСсучених.
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Помидоры при Пете и баригам среди зимы стоили 60 гривен за кило при Узеленском и новых лицах среди лета по 40 гривен скажите это уже закончилась эпоха бедности или только первые ласточки чудных времён ?
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Это где по 40, 15-20 сейчас помидоры, но скоро еще упадут как поспеют на открытом грунте.
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****** грунт давно уже открыт и теплицы не используют отопление а цена в Днепре на базаре
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Что значит грунт открыт, сейчас на базарах тепличные.
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Бедолага, отойди от компьютера и поедь хоть раз в село. Сейчас еще нету грунтовых помидор. Есть только привозные и гидропоника выращеная на химии
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бойко молодчинка украинцев мокнул украв на вышках теперь еще раз мокнет став примьером при ЗЕ. оце здобулы "Вышки Бойко" используются Россией для радиотехнической разведки, - ИС - Цензор.НЕТ 1868
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Хох...а сам Бойко используется как что? Будущий партнер по коалиции?
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Необхідно всім небайдужим українцям, які мешкають за кордоном, допомагати пані Зеркаль з міжнародними позовами до РФ про стягнення збитків, в тому числі і з підстав незаконного захоплення "вишок" ( якщо вишки включили до позову).
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За те , що ті вишки (разом з покладами газу в шельфі Чорного моря...) просто віддали без жодного пострілу ХТО буде відповідати ? "Вишки Бойка" використовуються Росією для радіотехнічної розвідки, - ІС - Цензор.НЕТ 1254
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Ну цэ вы вжэ загнулы Вышки Бойко на военной службе у врага...Бгг! А в конфетах рошен на фантиках слита секретная информация пуйлу
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Зелеботи зря на Бойка квакают. Им еще с бойками и мертвечуком коалу мастырить.
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100% рабінович нещодавно на тб заявив що особисто голосував за ЗЕ і чекає співпраці з ним, на що зірвав бурхливі оплески.
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А запасні частини до тих вишок з неба падають? А там щодня потрібно запасні частини. Хіба що імпортнозаміна)))). Те що вкрав бойко то має компенсувати Україні кацапстан Бо офіційно вишки куплені дорого
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Так вроде Йугик Луценко наш гениальный пгокугог доказал что Бойко не причастен к вышкам Бойка? Я ничего не перепутал свинорылые порохосвинi?
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Сывочолый гетьман все русское уничтожил!!!, не успел разбомбить эти вышки!)
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А Петя Мародер за 5 лет хоть удосужился подать в европейские суды за кражу наших вышек? Или как в анекдоте, она кричала но очень тихо...
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Петя не подавал...и не должен был подавать...а вот Нафтогаз подавал..
https://delo.ua/business/naftogaz-podal-novyj-isk-protiv-gazproma-315758/
Так что увы и ах...ты как обычно пукнул в лужу..
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Анусники кореша барыги разве их он мог сажать в тюрьму он с ним смагу хлестал до обрыгона...
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Сейчас зебобики покажут мастер-класс ...возьмут и посадят...ты главное ждуна по жирнее купи...и жди...😀
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Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/psblog
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Цензор.НЕТНовиниПодії"Вишки Бойка" використовуються Росією для радіотехнічної розвідки, - ІС
 
 
 
 
 
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