 Заступник мера міста Суми Галицький побажав учасникам ЛГБТ-маршу опинитися в концтаборах, прокуратура відкрила провадження

Скандальне порівняння Галицький дозволив собі на сторінці у фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
Він опублікував фотографію в'язнів нацистського концтабору з підписом "ЛГБТ-прайд здорової людини. Вірю - не за горами час, коли т.зв. прайди виглядатимуть саме так".
Пізніше пост зник із його сторінки.
Прессекретар Генерального прокурора Лариса Сарган повідомила, що проти Галицького відкрили провадження.
"Відомості до ЄРДР внесені 23 червня 2019 року за ч. 1 ст. 161 КК України - умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми переконаннями. Слідство доручено ГУ ПП у Сумській області", - написала Сарган.
Война, оккупация, ползучий реванш, - все побоку. Медведчуки, портновы - пускай гуляют.
У ряженых "националистов" Белецкого главный враг - геи...
срать на мнение других и и оскорблять их чуства - это не свобода - это скотство.
ты на параде был?
Можешь высказать им в ФБ все что об этом думаешь.
Только напиши, что ты житель города Сумы.
Чтобы это не аукнулось всей Украине.
Сейчас Украина оккупирована как на востоке, так и на западе, поэтому Украину всю трясет.
Буду рад, если там это отметят особо.
Ибо дебилов во власти не должно быть.
Даже на уровне города Сумы.