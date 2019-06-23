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Все про:Суми (147) Сарган (325) ЛГБТ-спільнота (166)

 Заступник мера міста Суми Галицький побажав учасникам ЛГБТ-маршу опинитися в концтаборах, прокуратура відкрила провадження

Заступник міського голови Сум Максим Галицький порівняв учасників маршу рівності на підтримку прав ЛГБТ із в'язнями нацистського концтабору. Прокуратура відкрила провадження за статтею про розпалювання ворожнечі.

Скандальне порівняння Галицький дозволив собі на сторінці у фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Він опублікував фотографію в'язнів нацистського концтабору з підписом "ЛГБТ-прайд здорової людини. Вірю - не за горами час, коли т.зв. прайди  виглядатимуть саме так".

Пізніше пост зник із його сторінки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Наша традиція - це свобода!" У Києві відбувся Марш рівності. ФОТОрепортаж

Заступник мера міста Суми Галицький побажав учасникам ЛГБТ-маршу опинитися в концтаборах, прокуратура відкрила провадження 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мені говорили "пі#ор" люди, які називають себе націоналістами, але на війну не пішли, - боєць "Донбасу" Пилипенко на "КиївПрайді"

Прессекретар Генерального прокурора Лариса Сарган повідомила, що проти Галицького відкрили провадження.

"Відомості до ЄРДР внесені 23 червня 2019 року за ч. 1 ст. 161 КК України - умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми переконаннями. Слідство доручено ГУ ПП у Сумській області", - написала Сарган.

Заступник мера міста Суми Галицький побажав учасникам ЛГБТ-маршу опинитися в концтаборах, прокуратура відкрила провадження 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133769
 
   
 Топ коментарі
 
"разжигание национальной, расовой или религиозной вражды" - я чомусь недобачаю там ні національного. ні расового, тим більше релігіозного підгрунтя...
Морально-етичне - так, бачу. А що, за це також стаття є?
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зачем цветастофлажковые ходят на марши? никто не поменял о них мнение после того как они прошлись.
кому было на них плевать-тем на них и дальше плевать.
кто их ненавидит- ненавидит и дальше.
кто их поддерживал-тот поддерживает и дальше.
не изменилось НИ-ЧЕ-ГО !
вопрос- зачем эта тупая возня?
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Полное имя и фамилия : Заммэра Сум-Галицкий...)
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Происходит плановая путинизация страны.
Война, оккупация, ползучий реванш, - все побоку. Медведчуки, портновы - пускай гуляют.
У ряженых "националистов" Белецкого главный враг - геи...
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Я из Сум, про такого кадра даже не слыхал, думаю, что он здорово пожалеет. Я не из них, но абсолютно толерантен к геям и прочим - это вопрос свободы, который для меня важен. Так что мужик вляпался, идиот.
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дарма ви хвалитесь тим , що не знаєте заступників Лисенка - це ознака інфантильності і не бажання брати участь в житті свого міста .
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для тебя вопрос свободы то что кучка ********** ради пропаганды извращений и призывов долбиться в сраку создают уйму проблем для как минимум нескольких сотен тысяч людей?

срать на мнение других и и оскорблять их чуства - это не свобода - это скотство.

ты на параде был?
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Там были послы Канады и ЕС.
Можешь высказать им в ФБ все что об этом думаешь.
Только напиши, что ты житель города Сумы.
Чтобы это не аукнулось всей Украине.
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Сумчане не сдайте своего мера По крайнем сслучае он не помидор
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обов"язково відкрити провадження ...сьогодні "прайд" до таборів а завтра "югггістов" та їх виводки ..."наказати" ...а ще краще відразу "розстріляти" нахабу ...хоча щось підсказує що тут не все "чисто" ...
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Не западло рашкинские фейки постить?
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Накормити їх свіжими огірками з молоком... нехай знають, навіщо їм Бог дав жопу! Заступник мера міста Суми Галицький побажав учасникам ЛГБТ-маршу опинитися в концтаборах, прокуратура відкрила провадження - Цензор.НЕТ 8121
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разрешить спильноте лгбт-любить друг друга- везде, даже в школе, парке, а это мер такое сказал
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Не трогайте украинцев **********, у них мужеложество.
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Раньше такого не было.

Сейчас Украина оккупирована как на востоке, так и на западе, поэтому Украину всю трясет.
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да идите вы нах со своими геями ! что проблем других нет в стране война грабительские тарифы преступность смертность на дорогах ухудшение демографической ситуации трудовая миграция скоро одни чинуши и мусора в стране останутся ! для многих нормальных людей вот такой формат пропаганды лгбд -сообществ (пидаров) является неприемлемым политики которые позиционируют что лгбд -это нормально для общества- самые настоящие ****** во всех направлениях .извиняюсь за мат просто уже задолбали
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Видимо это он имел в виду послов Канады и ЕС, принявших участие в шествии.
Буду рад, если там это отметят особо.
Ибо дебилов во власти не должно быть.
Даже на уровне города Сумы.
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Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/psblog
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЗаступник мера міста Суми Галицький побажав учасникам ЛГБТ-маршу опинитися в концтаборах, прокуратура відкрила провадження
 
 
 
 
 
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