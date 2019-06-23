 Реваншисти атакують, а питання Криму зникає з порядку денного, - Порошенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це заявив лідер політсили Петро Порошенко під час спілкування з кримськими переселенцями, передає Цензор.НЕТ.
"За всіма напрямками – армія, мова, віра – йде наступ. Ліквідують децентралізацію, ліквідують судову систему. Ключовий реванш – це коли всі бандити Януковича зараз поприїжджали. При мені вони носа боялися показати, зараз вони почуваються господарями. І наша тверда і принципова позиція – ми будемо захищати наші надбання, ми будемо захищати нашу державу. Не випадково питання Криму перебуває в програмі лише нашої партії", – наголосив Порошенко.
"Зараз не можна мовчати, необхідно об’єднати усіх довкола "Європейської Солідарності", бо це єдина команда, яка здатна захистити країну і відстояти здобутки останніх п’яти років. Саме тому я не можу кинути політику і йти відпочивати, бо крім нас цього ніхто не здатен зробити", – переконаний Петро Порошенко.
уявляю , як її знудить через пару тижнів , коли вона зрозумію що ПЕСики знову пролетять !
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порохофіли типу "прозріли" - чого і слід було очікувати ...
😁
без вазєліна тобі!
😁
😁
Пане Порошенко, я дуже хочу, щоб ви від "Я почув" перейшли до "Я зроблю", а саме - згадали про те, що ви забули про наших полонених моряків, які сидять за ґратами і чекають поки ви набігаєтеся по каналах у пошуках Зеленського, наздаєтеся аналізів всім і накричитеся на стадіоні. Будь ласка, зробіть це. Це ваші справи.Шоумен може стати президентом, а президент, який став шоуменом, - це прикро. " (с)
уЗелемойский тебе сообщил, что Азовское море это внутренние воды паРаши или ты ещё этого не услышала?
Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання звільнення українських моряків не ставиться, тому що вже є рішення міжнародного трибуналу. Про це розповіла прес-секретар президента Юлія Мендель у коментарі NEWSONE.
В чем зрада, соя?
Пройде місяць і що тоді залишиться від рейтинга Голобородька?
Самое гнусное - это предать Майдан и погибших людей, лелея и защищая обрыганных и воскресить восставшего из ада мертветчука.
Кстати у Вовы задача не из легких....этого восставшего из ада,загнать обратно в ад прихватив с собой афериста рабиновича.
САДОМАЗОХИЗЪМ ЗЕЛЕН.
крышевал коррупцию
создавал преференции олигархам ахметову и фирташу Роттердам+ Франкфурт+ облэнерго облгазы...
кроме того из-за халатности высшего руководства ВСУ взорвались 5 складов с боеприпасами в результате чего Украина потеряла 50% свех боеприпасов страны!!! и это когда в стране война!!!
назначил коррупционера Свинарчука способности которого знал более 25 лет занимаясь с ним бизнесом который занимался воровством в "Укроборнпроме"!!! и это во время войны!!!
25 февраля 2019 года сайт журналистский расследований «Бигус Инфо» опубликовал информацию о том, что сын Олега Гладковского Игорь причастен к коррупционной[16][33] закупке российских запчастей для украинской военной техники. Продажа этих деталей по завышенным ценам принесла участникам схемы 250 млн гривен[33].
Согласно представленным в расследовании документам, сделки организовывались через три основные подставные фирмы, одна из которых принадлежала президенту Украины Петру Порошенко. В схеме участвовали Олег Гладковский, его сын Игорь, знакомые Игоря - Виталий Жуков и Андрей Рогоза, Павел Букин (в то время глава ГК «Укрспецэкспорт», в настоящий момент Генеральный директор ГК «Укроборонпром»), Вадим Шкавро (директор Киевского бронетанкового завода), Яков Мормыло (директор Харьковского бронетанкового завода), Роман Тымкив (директор Львовского бронетанкового завода)[34]. Компания-посредник ООО «Оптимумспецдеталь» через цепочку посредников поставляла на три украинских бронетанковых завода детали для техники. Как правило, это были либо списанные детали из России, либо низкокачественные комплектующие, снятые со списанной или подлежащей ремонту украинской же техники. Для поставок использовались и другие компании-посредники, в частности, ООО «Фирма Ренал»[35][36][37].
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Этой .... места в жопоблоковских последышах не хватает,но всех слуга принимает.
Самые тупые запоребрики вопят "Почему еще не всю Укрраины сдал?"
От Петя как рашистов бесит,сильнее,чем "бендеровцы"!