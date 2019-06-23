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Все про:Крим (6961) Порошенко (9098) кримські татари (1369)

 Реваншисти атакують, а питання Криму зникає з порядку денного, - Порошенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Звільнення Криму від російської окупації передбачає програма лише однієї політичної сили – партії "Європейська Солідарність", а реваншисти з команди Януковича атакують усі європейські реформи.

Про це заявив лідер політсили Петро Порошенко під час спілкування з кримськими переселенцями, передає Цензор.НЕТ.

"За всіма напрямками – армія, мова, віра – йде наступ. Ліквідують децентралізацію, ліквідують судову систему. Ключовий реванш – це коли всі бандити Януковича зараз поприїжджали. При мені вони носа боялися показати, зараз вони почуваються господарями. І наша тверда і принципова позиція – ми будемо захищати наші надбання, ми будемо захищати нашу державу. Не випадково питання Криму перебуває в програмі лише нашої партії", – наголосив Порошенко.

"Зараз не можна мовчати, необхідно об’єднати усіх довкола "Європейської Солідарності", бо це єдина команда, яка здатна захистити країну і відстояти здобутки останніх п’яти років. Саме тому я не можу кинути політику і йти відпочивати, бо крім нас цього ніхто не здатен зробити", – переконаний Петро Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не можна продовжувати війну, не вказуючи суспільству її мету, не визначаючи постмінську реальність, - Бутусов

Реваншисти атакують, а питання Криму зникає з порядку денного, - Порошенко 01
Реваншисти атакують, а питання Криму зникає з порядку денного, - Порошенко 02
Реваншисти атакують, а питання Криму зникає з порядку денного, - Порошенко 03

Реваншисти атакують, а питання Криму зникає з порядку денного, - Порошенко 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133768
 
   
 Топ коментарі
 
Он нас пять лет дурил агрессией Раши, а оказалось - там гражданская война с повстанцами!
Бабы - бренд Украины!
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Петя - заткнись..Реванш стався з твоїм обранням в 2014 році.. Жодного голосу за ПЄС 21-го липня.. Петя - таке ж зло для України як і бойко-медведчук-рабіновіч та вілкул-гєпа-труха..
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после крсной икры и хамона давятся народной едой нужно глотать,а она не идет
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угу - особлива Марисю так скрутило від простої їжі , що вона аж посиніла Реваншисти атакують, а питання Криму зникає з порядку денного, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1682....))
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марина явно борется с рвотным рефлексом
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то таке ..))
уявляю , як її знудить через пару тижнів , коли вона зрозумію що ПЕСики знову пролетять !
Реваншисти атакують, а питання Криму зникає з порядку денного, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2462.............
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Это типа:Дайте воды попить, а то есть хочется, что и переночевать негде. Реваншисти атакують, а питання Криму зникає з порядку денного, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8120
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Порох звичайно брехун , така його генетика як і у вулі , але відносно пташенят Януковича він має рацію на всі 100 % . На жаль до свідомості зазєлів не доходить що потяг Україна вже розвернуто на москву . На кожне критичне зауваження до зєлєбєні у них одна відповідь : " А вот соевий за 5 лет ......... " . Звичайно вони мають рацію , але те що почалося воно жахливіше від того що творилося за Пьордича і дона ПєрдО . Дупоголові , ваше кацапське "вивсьоврьотє " не дає вам критично зважити ситуацію . Хворі люди . Хворі люди це не біда для суспільства , а біда для суспільства це те що робить бєня з Україною , одержавши з ваших рук повну владу .
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пример разворота . приведите пожалуйста пример . ну хоть один.
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Порох звичайно брехун - далі можна не читати ...

порохофіли типу "прозріли" - чого і слід було очікувати ...
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Предложили народу затянуть пояса, а сами не затянули, а развязали.
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ворюга ...п"ять років чим займався ? ...кум ***** ...рудий кнур (що здав Донецьк) сидять ...ні ?
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Свина за грати!
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а тобі , цапа , там одному нудно ?..))
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а зараз всіх соєвих нудить - і це лише початок ...
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Та шо ж сегодня за день такой? То геи, то пэтя!
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" Я хочу звернутися до людини яка займає дуже серйозний пост - пост президента України.
Пане Порошенко, я дуже хочу, щоб ви від "Я почув" перейшли до "Я зроблю", а саме - згадали про те, що ви забули про наших полонених моряків, які сидять за ґратами і чекають поки ви набігаєтеся по каналах у пошуках Зеленського, наздаєтеся аналізів всім і накричитеся на стадіоні. Будь ласка, зробіть це. Це ваші справи.Шоумен може стати президентом, а президент, який став шоуменом, - це прикро. " (с)


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И єто пишут фанатьі подонка, пославшего ребят в пасть врагу ради своих корьістньіх интересов
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Так теперь Зелемойский освободит моряков? Он где-то посередине договора с ******?
уЗелемойский тебе сообщил, что Азовское море это внутренние воды паРаши или ты ещё этого не услышала?
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из той статьи на инфорезист

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання звільнення українських моряків не ставиться, тому що вже є рішення міжнародного трибуналу. Про це розповіла прес-секретар президента Юлія Мендель у коментарі NEWSONE.

В чем зрада, соя?
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У зе-фанов і конторських, гарно бомбануло, особливо на фоні падіння рейтингів так званого "СН". Це видається початком неминучої агонії беніного проекту і лавиною розчарувань.
Пройде місяць і що тоді залишиться від рейтинга Голобородька?
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Даже дебилу понятно, что Зелемойский объединил тех, кто до победного конца в войне с паРашей и тех, что хотят идти на уступки паРаше и даже назвать войну гражданской, тех, кто за таёжный союз и тех, кто за ЕС.
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реваншик начался в 2014 году....в Вене....на тайной вечере с фирташем....где дона пЭдру короновали на трон Украины,думали надолго,НО просчитались.
Самое гнусное - это предать Майдан и погибших людей, лелея и защищая обрыганных и воскресить восставшего из ада мертветчука.
Кстати у Вовы задача не из легких....этого восставшего из ада,загнать обратно в ад прихватив с собой афериста рабиновича.
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Диви, шоб твій "Вова" не загнав до пекла тебе в твойому Октябрську чи де ти там, віддавши його ХНР імені Хійла.
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Реванш, наблюдательный ты наш, начался, когда Фиртош, Фукс, Кернес объединились с Коломойским против Порошенко.
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Да се чуди човек на някои дебилни коментари--- Порошенко ли е враг и е нападнал Раша, или е обратното!

САДОМАЗОХИЗЪМ ЗЕЛЕН.
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Были бы наши можновладцi справжнi патриоты,вони б не створювали схем,яки шкодять Украине.Не виводили гроши з Украины по офшорам,а дбали б,щоб вони залишались в Украине,та робили на Украину.Тому,як,що ти гнилой по сути з коррупционным нутром,нащо ти пхаэшься строить справжню европейську Украину?!З таким нутром,ти лише шкодиш стране.Це касается всех нуворишей з 90х,яки прутся в политику,не для працi на Батькiвщiну,а для захисту свого бизнеса,та росту свого капиталу.Яку користь ви несете Державi?А нiякоi
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Ви, треба сподіватись, уже в курсі, що т.зв. "Квартал 95" - це ціла низка офшорних фірм на Кіпрі, в Італії тощо?
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Тодi чому Луценко,их не притягуэ за несплату податкiв?
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Ну то яки питання до Зели?Як,що можновладцiв весь час устраивало те,що в Украине нема Закона про офшоры Реваншисти атакують, а питання Криму зникає з порядку денного, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2728
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У Петі був тільки один ворог-Міхо,всі інші були партнерами.З яких пір він своїх партнерів став ображати різними модними словами
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організм, за каденцію якого не було заґратовано ні одного топового сепара чи рига, раза нам розповідає про реванш..нічого у його сивій макітрі не змінилося..той самий цинізм та брехня..
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этот "патриот" 5 лет своей власти

крышевал коррупцию

создавал преференции олигархам ахметову и фирташу Роттердам+ Франкфурт+ облэнерго облгазы...

кроме того из-за халатности высшего руководства ВСУ взорвались 5 складов с боеприпасами в результате чего Украина потеряла 50% свех боеприпасов страны!!! и это когда в стране война!!!

назначил коррупционера Свинарчука способности которого знал более 25 лет занимаясь с ним бизнесом который занимался воровством в "Укроборнпроме"!!! и это во время войны!!!

25 февраля 2019 года сайт журналистский расследований «Бигус Инфо» опубликовал информацию о том, что сын Олега Гладковского Игорь причастен к коррупционной[16][33] закупке российских запчастей для украинской военной техники. Продажа этих деталей по завышенным ценам принесла участникам схемы 250 млн гривен[33].
Согласно представленным в расследовании документам, сделки организовывались через три основные подставные фирмы, одна из которых принадлежала президенту Украины Петру Порошенко. В схеме участвовали Олег Гладковский, его сын Игорь, знакомые Игоря - Виталий Жуков и Андрей Рогоза, Павел Букин (в то время глава ГК «Укрспецэкспорт», в настоящий момент Генеральный директор ГК «Укроборонпром»), Вадим Шкавро (директор Киевского бронетанкового завода), Яков Мормыло (директор Харьковского бронетанкового завода), Роман Тымкив (директор Львовского бронетанкового завода)[34]. Компания-посредник ООО «Оптимумспецдеталь» через цепочку посредников поставляла на три украинских бронетанковых завода детали для техники. Как правило, это были либо списанные детали из России, либо низкокачественные комплектующие, снятые со списанной или подлежащей ремонту украинской же техники. Для поставок использовались и другие компании-посредники, в частности, ООО «Фирма Ренал»[35][36][37].
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Вы еще забыли приснопамятный антиконституционный НКРЭКУ упомянуть, который гилячил посполитым тарифы, чтобы домбасят бесплатно содержать, ну и офшорные счета конечно пополнять. Чисто Петина заслуга.
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Ни одного голоса украинца ПЕСу под хвост!
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Все правильно сказал. Вся рыго- анальнвя шваль возвращаеться из-за поребрика и других щелей,где при порохе сидели.
Этой .... места в жопоблоковских последышах не хватает,но всех слуга принимает.
Самые тупые запоребрики вопят "Почему еще не всю Укрраины сдал?"
От Петя как рашистов бесит,сильнее,чем "бендеровцы"!
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Самый главный реваншист заикается о реванше. Бесстыдник, брехло.
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Из написанных зебилами комментариев следует - в Украине не рашистская агрессия,а гражданская война,которую организовал Порох,Крым надо признать российским,все равно виноваты будут Турчинов и Порошенко,реванш рыгов - это очень хорошо,ведь виноват не Зеля,который начал этот реванш,а все равно Порох,и вообще,путлер не х...до,а хороший человек.Правильно, Зе-билы?Вы хотите уничтожить Украину,а обвиняете в этом Порошенка,мрази.
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Соевые, вы главное не останавливайтесь! Удваивайте силы! И пэтю ви зробите разом на парламентських виборах. У вас даже опыт остался после президентских выборов.
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Кацапи ненавидять Порошенка вже дужче ніж Бандеру.
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может потому, что порох "циничный Бандера" ? Реваншисти атакують, а питання Криму зникає з порядку денного, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1506
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Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/psblog
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРеваншисти атакують, а питання Криму зникає з порядку денного, - Порошенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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