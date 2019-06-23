 У СІЗО, в якому утримують Бекірова, почалася епідемія кору, - Денісова

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені щойно стало відомо, що в Сімферопольському СІЗО, де утримується Едем Бекіров, епідемія кору. Про це повідомив адвокат кримського татарина. Всіх хворих із СІЗО поміщають у медсанчастину, де перебуває Едем.

Він не хворів на кір. Через відсутність імунітету ймовірність його інфікування дуже висока. Враховуючи критичний стан здоров'я Едема Бекірова, його подальше перебування в СІЗО є вкрай небезпечним", - написала вона.

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Також адвокати переконалися в тому, що Бекірова вивозили на короткострокове обстеження, аби не виконували рішення Європейського суду з прав людини, який 12 червня зобов'язав негайно госпіталізувати Бекірова до лікарні нетюремного типу для надання йому кваліфікованиї медичної допомоги. Проте, Росія до цього часу ігнорує рішення ЄСПЛ.

"Я звернулася до Уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової на виконання рішення ЄСПЛ, невідкладно госпіталізувати Едема Бекірова до лікарні нетюремного типу", - додала Денісова.

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.