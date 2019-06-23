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Все про:Денісова (308) Крим (6961) кримські татари (1369) Москалькова (135) кір (177) Бекіров (46)

 У СІЗО, в якому утримують Бекірова, почалася епідемія кору, - Денісова

Хворих на кір відправляють до медсанчастини СІЗО, в якій перебуває Едем Бекіров. У нього немає імунітету, він ризикує заразитися, що критично з його станом здоров'я.

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені щойно стало відомо, що в Сімферопольському СІЗО, де утримується Едем Бекіров, епідемія кору. Про це повідомив адвокат кримського татарина. Всіх хворих із СІЗО поміщають у медсанчастину, де перебуває Едем.

Він не хворів на кір. Через відсутність імунітету ймовірність його інфікування дуже висока. Враховуючи критичний стан здоров'я Едема Бекірова, його подальше перебування в СІЗО є вкрай небезпечним", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Політв'язня Бекірова вивозили з СІЗО в лікарню Сімферополя для 30-хвилинного обстеження, - адвокат

Також адвокати переконалися в тому, що Бекірова вивозили на короткострокове обстеження, аби не виконували рішення Європейського суду з прав людини, який 12 червня зобов'язав негайно госпіталізувати Бекірова до лікарні нетюремного типу для надання йому кваліфікованиї медичної допомоги. Проте, Росія до цього часу ігнорує рішення ЄСПЛ.

"Я звернулася до Уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової на виконання рішення ЄСПЛ, невідкладно госпіталізувати Едема Бекірова до лікарні нетюремного типу", - додала Денісова.

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133766
 
 
 Топ коментарі
 
Готуються до прийняття Вовиних аналізів.
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В СИЗО, в котором содержат Бекирова, началась эпидемия кори, - Денисова - Цензор.НЕТ 6244RoksolanaToday&Крым25%‏ @KrimRt 3 ч.3 часа назад
Кстати,люди говорят,что на Севере Крыма (Яни Капу район) вовсю реконструируют канал-чистят,ремонтируют,красят-мажут.
Готовятся принимать воду
Говорят-вот-вот и как пойдет!
Бородатая израильская бабушка наверняка хочет дорого и себе в карман торговать водичкой фото-архив

В СИЗО, в котором содержат Бекирова, началась эпидемия кори, - Денисова - Цензор.НЕТ 3601
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много чего говорят,например что порошенко брата заказал,его бизнес прикарманил,а где факты что воду готовятся дать?только вбросы порохоботов
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robot vertier - ваш пост полон противоречий, идиотизмов, демагогии и передергивания фактами...

Как вам это удалось?
У кого вы учились риторики..?
Кто этот великий учитель?... В СИЗО, в котором содержат Бекирова, началась эпидемия кори, - Денисова - Цензор.НЕТ 6400
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противоречия только у тебя в голове,если ты говоришь что в крым собираются дать воду,докажи это фактами,если у тебя нет фактов,ты сделал заказной вброс
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Готуються до прийняття Вовиних аналізів.
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а кто еще?Петя противстоял россии ,охранял склады,боролся с медведчуком,ему некогда было корью заниматься
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Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/psblog
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУ СІЗО, в якому утримують Бекірова, почалася епідемія кору, - Денісова
 
 
 
 
 
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