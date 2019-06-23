EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство, Фоторепортаж
  2932  59
Все про:Київ (6202) ЛГБТ-спільнота (166)

 "Наша традиція - це свобода!" У Києві відбувся Марш рівності. ФОТОрепортаж

Марш рівності в Києві завершився, його учасники розійшлися по домівках безпечними шляхами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Марш рівності" почався близько 10:00 від Будинку вчителя вул. Володимирською. На акції були присутні депутатка Європарламенту Ребекка Хармс, посол Канади в Україні Роман Ващук і заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефедов.

Зупинилася хода на Бульварі Шевченка, ближче до будівлі Національної опери.

Учасників заходу попросили зняти символіку і розійтися. Зокрема, покинути територію проведення заходу вони могли через станцію метро "Театральна".

На самому початку один чоловік був затриманий поліцією під час спроби зриву заходу.

Всього в марші за різними оцінками взяли участь від 3 до 6 тис. осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мені говорили "пі#ор" люди, які називають себе націоналістами, але на війну не пішли, - боєць "Донбасу" Пилипенко на "КиївПрайді"

Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 01
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 02
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 03
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 04
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 05
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 06
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 07
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 08
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 09
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 10
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 11
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 12
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 13
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 14
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 15
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 16
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 17
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 18
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 19

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко

Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 20

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий

Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 21
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 22
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 23
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 24
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 25
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 26
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 27
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 28
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 29
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 30
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 31
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 32
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 33
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 34
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 35
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 36
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 37
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 38
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 39

Посол Канади в Україні Роман Ващук

Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 40
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 41
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 42
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 43
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 44
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 45
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 46
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 47
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 48
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 49
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 50
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 51
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 52
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 53
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 54
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 55
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 56

Депутатка Європарламенту Ребекка Хармс

Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 57
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 58
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 59
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 60
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 61
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 62
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 63
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 64
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 65
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 66
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 67
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 68
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 69
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 70
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 71
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 72
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 73
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 74
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 75
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 76
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 77
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 78
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 79
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 80
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 81
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 82

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефедов

Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 83
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 84
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 85
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 86
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 87

Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133761
 
 
 Топ коментарі
 
Показово, що переважна більшість учасників маршу педерастів має дегенеративну зовнішність, яку намагається всіляко приховати ідіотським гримом або зачіскою. Порадували пристаркуваті кегебісти з Канади.
 показати весь коментар
 
В Китаї успішно лікують електричним струмом. В США є навіть громадські спілки педерастів, що вилікувались.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Пропоную в наступні вихідні провести марш рівності любителям пива. Вони теж мають рівні права.
 показати весь коментар
 
 
Судячи по кількості фото, Цензор є палким прихильником ********** та інших збочень. Може, хлопці з дівчатами, переключитись вам саме на це...
 показати весь коментар
 
конечно, они имеют равные права уже давно, против протестовать никто не придет
 показати весь коментар
 
А что бы быстрее двигались пустить сразу за ними марш любителей любителей пива...
 показати весь коментар
 
Про Нефьодова і так всі кажуть що він пасивний гей, після підвищення цін на газ і вбивства хімічної промисловості України!
 показати весь коментар
 
 
за что платят там и танцуют, чтобы Украину очернить
 показати весь коментар
 
 
***
кто шагает дружно в ряд
перьями махая ?
бляха-муха... гей-парад !!!
радость-то какая !
 показати весь коментар
 
 
***
было у царя три сына!
старший - натурал-детина.
средний был и так, и сяк.
младший ...вовсе был дурак...
 показати весь коментар
 
Показово, що переважна більшість учасників маршу ********** має дегенеративну зовнішність, яку намагається всіляко приховати ідіотським гримом або зачіскою. Порадували пристаркуваті кегебісти з Канади.
 показати весь коментар
 
 
Богдан Т - "більшість учасників маршу ********** має дегенеративну зовнішність"

Ничего удивительного..
Сбой в генетики отражается на внешности и отличает их от нормальных, здоровых людей..
Их лечить нужно, а не водить парадами...
Жестокий 21-й век... "Наша традиція - це свобода!": У Києві відбувся Марш рівності - Цензор.НЕТ 3782
 показати весь коментар
 
 
Лео, ты опередил меня на пару секунд! Но мы то такое, а вот они реально больные. Но, увы, осознавать это не хотят.
 показати весь коментар
 
 
В Китаї успішно лікують електричним струмом. В США є навіть громадські спілки **********, що вилікувались.
 показати весь коментар
 
 
У дегенератов нет традиций, т.к. они терминальная стадия родовой линии.
 показати весь коментар
 
 
Уродов голубых и розовых покрошить в капусту с немецкого пулемета-пила. С контрольным в череп.
 показати весь коментар
 
не, с контрольным в главное для них место-оч ко
 показати весь коментар
 
 
Правильно, а безвиз отдать взад и всегда ездить тихонько мыть сортиры и терпеть побои от ляхов "Наша традиція - це свобода!" У Києві відбувся Марш рівності - Цензор.НЕТ 5822
 показати весь коментар
 
Свобода і вседозволеність різні речі. Нехай гомосятина не плутає одне з другим.
 показати весь коментар
 
 
Веруны же, преимущественно свирепые полусовки. Размахивают тряпками с цитатками из книги геноцидов.
 показати весь коментар
 
Влияние иностранных политиков или дипломатов на внутреннюю жизнь в Украине есть нарушение суверенитета, 1-й статьи конституции. Но дегенеративный мозг этим фактом задеть невозможно.
 показати весь коментар
 
 
Молодцы! Мне понравилось. Ярко и лозунги правильные.
А вообще, чтобы решить эту проблему достаточно ввести институт партнерства. Вне зависимости от пола человек человеку может быть партнером, как самый близкий. Потому что, представим, дети вас бросили и всю жизнь вас поддерживал только ваш друг (не обязательно гей, кстати). Делил с вами горе и радости, был для вас настоящей родней. И вы ему оставляете имущество. И что происходит? Правильно! Прибегают детки и суд, конечно, отдает всё им по праву первой линии родства. Разве это справделиво? Это так, просто пример, для тех, кто не понимает, в чем заключается неравенство и что хочет ЛГБТ. Это один из жизненных моментов, кстати.
 показати весь коментар
 
 
правильно- кто член и анус лобзал- тому и наследство
 показати весь коментар
 
Для этого нотариус есть: Я Иван Петренко пребывая в крепком здравии и завидном состоянии, завещаю! .......
 показати весь коментар
 
Ты, видать, никогда за наследство не боролся. Такая бумажка для судьи - не то чтоб филькина грамота, но бОльшую половину всё равно неблагодарным деткам отсыпет, ибо право первой линии родства.
 показати весь коментар
 
Я за геев. Потому шо телки достанутся мне )) Правда нужно будет придумать куда толстух и уродин девать...Шоб не задалбывали приставаниями... А ! Их можно тоже геями сделать ! ))
 показати весь коментар
 
 
Да ладно. Побеснуются и перестанут, больные люди же. Праздников вроде ближайшим временем не намечается, а седня как раз воскр-нье, так что в цырковь веруны уже пойдут на шабаш только через 7 дней. Хорошо что еще мощами не бросались в марширунов верячки)
 показати весь коментар
 
Блин, цензор, меньше фотографий. Пока дошел до комментариев, думал блевону.
 показати весь коментар
 
 
Лично мне до лампады, Петренко имеет в анус Нечипоренко или наоборот, Нечипоренко имеет в анус Петренко а потом и орально. Это их личная психиатрия, так сказать. Имеете и имейте друг друга, как вам нравится, в конце концов Творец всех нас создал и придёт время всех нас осудит по делам нашим. Но скажите мне, зачем же это выносить на люди? Зачем хвалиться своими сексуальными наклонностями и отклонениями? Впрочем светила психиатрии, как науки, по сей день спорят по этому вопросу, парафилия это или психическое расстройство. Я, как врач-психиатр склонен считать это явление психическим расстройством. А показательное шествие типа этого, оканчивающиеся мордобоем их участников, считаю не просто психическим расстройством, а психическим расстройством отягощенным садомазохизмом.
 показати весь коментар
 
 
Будь внимателен, на трассе - п...дарас на п..дарасе! (с)
 показати весь коментар
 
При Совке, сексуальные неформалы, тусувались в парке Шевченко... ...щас не зню.
Но где-то ихня База есть! ...*)
...я за свободу творчества -- как Классик написал:
**@тся вошь,
**@тся гнида,
**@тся бабка Стипанида,
**@тся северный олень,
**@тся все, кому не лень!

...а иначе, деток не будет... -- а можно ещё, не только неформалов запретить, а и противозачаточное и аборты -- Хитлер и Сталин это практиковали... *)
 показати весь коментар
 
 
Ахаха, Сралин что мог запретить? Разве в совке было что-то такое? Кроме возможно толченого стекла или как там рабы предохранялись то?

 показати весь коментар
 
боже, какая радость, мы в европе, теперь нужно добиться прав лобзать ч лен друга в парке ,на скамеечке, в людных местах
 показати весь коментар
 
Веропитеки свои высеры из "там написано", могут засунуть в ту же могилу, куда зарыли 40 с чем-то детей, разорванных Яхве из-за того что они .... смеялись с лысого бомжа "Наша традиція - це свобода!" У Києві відбувся Марш рівності - Цензор.НЕТ 7769
Об этом "подвиге" ведь тоже "там написано". Пожалуй, если геи не особо бегают, то они лучше чем постоянно беснующееся и отмечающее даты разных геноцидов стадо пещерных ползунов-перед-ыконками.
 показати весь коментар
 
 
Підпри разом зі спонсорами Заходу хочуть штучно нам донести що це "нормально", другий крок викладання того лайна в садочках і т.д., насаджування західних цінностей вседозволеності - "будь де, будь з ким". Бережімо Віру предків , Наші традиції сім'ї. Любімося брати, та не з підарасами. Це гріх який кличе до помсти до Бога.
 показати весь коментар
 
 
Твои настоящие предки бы плакали от твоих слов, когда бухой Вовка скидывал изваяния Перуна в Днепр. Так что не неси ахинею, ПГМнутый!
 показати весь коментар
 
Не розумію цього зараз, і не зрозумію цього ніколи.. Як на мене - краще коли хлопчик з дівчинкою, ніж хлопчик з хлопчиком.. З дітьми - минувала ця пошесть, сподіваюст - і з онуками мине..
 показати весь коментар
 
как такое вообще возможно после того, как недавно педоизвращенец убил девочку.

а теперь его "дружки" спокойно ходят в центре Киева.

https://censor.net.ua/news/3133711/prosto_vzyal_i_ubil_politsiya_obnarodovala_fragment_priznaniya_ubiyitsy_11letneyi_dashi_lukyanenko_video
 показати весь коментар
 
 
Бойтесь геев ! Теперь они по ночам будут приходить к вам )) Ваш страх их возбуждает и парализует вашу волю ))
 показати весь коментар
 
Лушпайкины клоуны позорят добровольцев.
 показати весь коментар
 
 
А вообще как-то мало ПГМнутых было. Где шествие боевых бабулек с хоругвами? Где толстож*опые попы, предающие анафеме геев? Где это всё? Не канон!
 показати весь коментар
 
 
Скільки кіпішу з-за сотні гомосеків і інших збоченців ??? та їх ще менше стало,в порівнянні з 2016-м,враховуючи велику кількість фріків і бажаючих хайпонути,показуючи свою прогресивність. Та залишити їх в спокої,у нас свої паради.
"Наша традиція - це свобода!" У Києві відбувся Марш рівності - Цензор.НЕТ 9488
 показати весь коментар
 
 
Никогда не думал, что в Украине столько извращенцев. Теперь понятно, почему мы так херово живем. Респект, Бутусов, продолжай лизать...
 показати весь коментар
 
протест против прайда более однополый, чем сам прайд))))))))
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство"Наша традиція - це свобода!" У Києві відбувся Марш рівності. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору