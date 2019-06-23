 "Наша традиція - це свобода!" У Києві відбувся Марш рівності. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Марш рівності" почався близько 10:00 від Будинку вчителя вул. Володимирською. На акції були присутні депутатка Європарламенту Ребекка Хармс, посол Канади в Україні Роман Ващук і заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефедов.
Зупинилася хода на Бульварі Шевченка, ближче до будівлі Національної опери.
Учасників заходу попросили зняти символіку і розійтися. Зокрема, покинути територію проведення заходу вони могли через станцію метро "Театральна".
На самому початку один чоловік був затриманий поліцією під час спроби зриву заходу.
Всього в марші за різними оцінками взяли участь від 3 до 6 тис. осіб.
Начальник поліції Києва Андрій Крищенко
Перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий
Посол Канади в Україні Роман Ващук
Депутатка Європарламенту Ребекка Хармс
Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефедов
Олег Богачук
кто шагает дружно в ряд
перьями махая ?
бляха-муха... гей-парад !!!
радость-то какая !
было у царя три сына!
старший - натурал-детина.
средний был и так, и сяк.
младший ...вовсе был дурак...
Ничего удивительного..
Сбой в генетики отражается на внешности и отличает их от нормальных, здоровых людей..
Их лечить нужно, а не водить парадами...
Жестокий 21-й век...
А вообще, чтобы решить эту проблему достаточно ввести институт партнерства. Вне зависимости от пола человек человеку может быть партнером, как самый близкий. Потому что, представим, дети вас бросили и всю жизнь вас поддерживал только ваш друг (не обязательно гей, кстати). Делил с вами горе и радости, был для вас настоящей родней. И вы ему оставляете имущество. И что происходит? Правильно! Прибегают детки и суд, конечно, отдает всё им по праву первой линии родства. Разве это справделиво? Это так, просто пример, для тех, кто не понимает, в чем заключается неравенство и что хочет ЛГБТ. Это один из жизненных моментов, кстати.
Но где-то ихня База есть! ...*)
...я за свободу творчества -- как Классик написал:
**@тся вошь,
**@тся гнида,
**@тся бабка Стипанида,
**@тся северный олень,
**@тся все, кому не лень!
...а иначе, деток не будет... -- а можно ещё, не только неформалов запретить, а и противозачаточное и аборты -- Хитлер и Сталин это практиковали... *)
Об этом "подвиге" ведь тоже "там написано". Пожалуй, если геи не особо бегают, то они лучше чем постоянно беснующееся и отмечающее даты разных геноцидов стадо пещерных ползунов-перед-ыконками.
а теперь его "дружки" спокойно ходят в центре Киева.
https://censor.net.ua/news/3133711/prosto_vzyal_i_ubil_politsiya_obnarodovala_fragment_priznaniya_ubiyitsy_11letneyi_dashi_lukyanenko_video