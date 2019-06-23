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Все про:війна (1554) Росія (17694) Донбас (12190) Бутусов Юрій (956) ГРУ (15)

 Убитий в бійці з вірменами спецназівець ГРУ Бєлянкін виявився учасником боїв у Зайцевому і під Авдіївкою, - Бутусов

Єфрейтор 24-ї бригади спецназу ГРУ з Новосибірська Микита Бєлянкін, якого на початку липня зарізали в масовій бійці з вірменами в Підмосков'ї, в 2016 році брав участь у боях на Донбасі.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав у фейсбук.

24-річний Бєлянкін загинув через кілька місяців після завершення чотирирічного контракту з бригадою спецназу ГРУ з Новосибірська.

"Але нам це цікаво насамперед вказівками "бойового шляху", про який пишуть друзі і знайомі покійного. Виявляється, Бєлянкін брав участь у боях на Донбасі - а конкретно в Зайцевому і під Авдіївкою, на "промзоні". Чергове свідчення, що у війні на Донбасі РФ досі широко застосовує "відпускників" - а простіше кажучи, кадрові підрозділи військовослужбовців, що діють під виглядом "ополченців", - пише Бутусов.

Контактні бої в промзоні Авдіївки почалися в 2016-му році, так що 24-а бригада ГРУ застосовувалася не тільки в 2014-му, підкреслив журналіст.

Убитий в бійці з вірменами спецназівець ГРУ Бєлянкін виявився учасником боїв у Зайцевому і під Авдіївкою, - Бутусов 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вчора 31 раз атакували позиції ОС: загинув боєць, знищено БПЛА противника

Пост з інформацією про те, що Бєлянкін воював на Донбасі написав під псевдонімом "Владлен Татарський" реальний бойовик Максим Фомін з 4-ї мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі.

"Ну що сказати - найманець, який повернувся в РФ витрачати свою підвищену премію за війну проти України і народу Сирії, поніс заслужену кару у себе вдома, туди йому й дорога. Ось ця бійка в підмосковному селі і є "громадянський конфлікт". А гроші найманець отримував за окупацію України і тероризм. Ну, нарешті Микита в усьому розібрався", - підсумував Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133760
 
   
 Топ коментарі
 
Трагична судьба российского солдата!
Если не убили на войне в Украине, не сделали рабом в Чечне, то зарежут дома армяне)
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Молодцьі армяне...а как они в нашу гражданскую войну попали? В Москве?
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Как говорят -- "награда нашла хероя". И поделом.
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Загинув під час "храшданского конфлікту" кацапів з вікнами, відомими у своїй масі підкацапникам. Узєлєнского таким "хражданскім" конфліктом вважають збройне протистояння на Українському Донбасі між ЗСУ і кацапською найманою армією.
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Правильно касаба замочили. Ещё бы тебя, пид@р@....
Судя по фамили ты не наш. Из Польши? А чё лезешь в наши украинские дела, оскорбляешь нашего Президента? Я же твоего Дударика не трогаю. Га, говно?
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МЕДАЛИ ГЕРОЕВ УКРАЇНИ ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ ОККУПАНТА!
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Молодцьі армяне...а как они в нашу гражданскую войну попали? В Москве?
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ну как...у нас же гражданская война ,
граждан россіі і украіни...

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Теперь уже и Армяне...трехсторонная гражданская война?
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А ти пєрєчітай новость.
Гдє там армянє «у нас»?
У нас убівал украінцев гражданін россіі, которого оні замочілі.
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ты не знал, что у них гражданская война? Вялотекущая, но по-тихоньку кацапы истребляют друг друга
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Трагична судьба российского солдата!
Если не убили на войне в Украине, не сделали рабом в Чечне, то зарежут дома армяне)
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Ой, Хап, я сижу и плачу...от горя, почему одного только мочканули, товарищи армяне? Как там писал поэт "мочить и никаких гвоздей". Так держать!не останавливаться. Иначе ои и к вам прйдут со своим "мы одна страна".
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Падаль эту давно надо было пришить ,коптил небо мудак без толку и вот закономерный и заслуженный итог. Убитый в драке с армянами спецназовец ГРУ Белянкин оказался участником боев в Зайцево и под Авдеевкой, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3809
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Кадровые подразделения и контракт-это разные вещи.Контрактники есть с обоих сторон,тут дело в идеологии.
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А зачем?Поддержка агрессии и массовой истерии?Разжигание розни?А точнее подливание масла в огонь.Не совсем понятный ход.Но пипл хавает..
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Як то зачем ?
А затем що вони тут вбивали українців.
І не треба нам розповідати, що фуйло своїм наказом їх сюди не посилало.
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Не посылал.Он добровольно приехал по своей личной инициативе.Я с 18 лет на контрактах.Пол жизни.Никто никогда меня никуда не посылал до моего выбора.
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Угу...а контракт ему кто дает? Снабжением обеспечивает? Не МО РФ? Тем более,что потом снова в кадровьіе возвращается. А вместо войньі ему учения ставят официально.
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Контракт им дают местные.Снабжение тоже.Если ты намекаеш на то,откуда?Из-за поребрика.Но это никто не скрывал.Какие учение?Он не КАДРОВЫЙ военный!Он отслужил и приехал на заработки.
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Контракт может давать МО или ЧВК.
В россии ЧВК не существует легально,это обыкновенные наемники.
Преступники в любой стране мира.
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Пусть так.Написаного мной-не меняет.
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Меняет.
ЧВК не могут быть на Донбассе без согласия правительства Украины.
И еще такой момент.
ЧВК несут юридическую ответственность за нарушение закона,а государство которое выдает лицензию должно их контролировать.
При не легальном ЧВК такого нет.
Это все криминал.
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Иии?Не могут.Криминал.Ок.
Но это не делает его кадровым военным рфии,как тебе вливает Бутусов.Это враньё.
Он контрактник.Преступник и тд.Но он ехал по своему желанию.
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Разница кроме всего прочего что ЧВК нельзя наеимать без согласия правительства той страны где они действуют.
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Да верно все.Но это другая ответственность и наказание.Речь о том,что он доброволец и никто его не присылал. А насколько это законно-вопрос 23тий.
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"Речь о том,что он доброволец и никто его не присылал"

Ага, он доброволец, а другие - в отпуск приехали на Донбасс прямо на танках, а третьи - заблудились и тд. Харе туфту гнать - на Донбассе с 2014го года и по сей день воюют кадровые военнослужащие ВС РФ.
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где-то была фоточка Х#йла с террористами "чвк" после того как американцы их отправили в рай, или до того. хоть бы не фоткался, что ли, а то про "не присылал" как то не верится.
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кто такие израильтяне, воюющие в Донбассе на стороне террористов -кадровые или наёмники- не известно./Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз.
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Моя сестренка была 2 месяца от Израиля в 2015 на Донбассе инструктором ВСУ. Незнаю что потом случилось,но сегодня,солдатам срочникам запрещенно посещать Украину во время прохождения срочной службы.
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пророссийская пропаганда и деньги РФ-стимулы для убийств украинцев израильтянами , воюющими с ВСУ в составе банд терорристов ДНР.
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Ну точно не кадровые.Я знаю одного грузина,дак он ездит время от времени на Донбасс,контракты по 2 месяца.Правда за кого-не говорит.
Но при сегодняшнем колличистве маразма иногда стыдно говорить,что с Украины.По большому-спасибо Пете и ко
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Сотрудник Моссада, Цви Ариели, был официально инструктором украинской Нацгвардии.
Учил их убивать россиян.
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"Кадровые подразделения и контракт-это разные вещи"

Какой заковыристый бред. Кадровые части могут и должны состоять из контрактников...внезапно.
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Кадровый контракт-это как договор о работе.Военный контрак-ваще другое.Ты мне про контракты расскажи)))У меня их было больше чем тебе лет.
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Грубо говоря он был "лимоновцем".

Отдел Следственного комитета по городу Красногорску Московской области возбудил дело об убийстве 24-летнего бойца спецназа Минобороны Никиты Белянкина. Он был зарезан в драке, которая произошла в микрорайоне Путилково. По информации знакомых погибшего, он вступился за двух молодых людей, на которых напали выходцы с Кавказа. Как удалось выяснить News.ru, Белянкин был известен в радикальных политических кругах и прошёл путь от антифашиста до сторонника Эдуарда Лимонова.
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«По информации знакомых погибшего, он вступился за двух молодых людей, на которых напали выходцы с Кавказа [после слов одного из них : «Смотри сколько тут черн *опих»].
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Всех нельзя, есть статьи по которым не положена амнистия, только помилование, это нужно переберать каждое дело... тяжелый труд на самом деле, быть главным судьей и не ошибиться ибо от не правильного решения могут пострадать невинные люди.
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Чудово.
Чим менше москалів, тим краще.
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дада. они и украинцев режут когда им надо.
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Карма многих догонет, если не их то их детей.
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каждому воздается по заслугам. Есть Бог на свете.
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Наконец-то!

Народний президент Зеленский начал сокращать непомерно роздутую при Порошенко армию.

21 червня 2019 11:34

Минобороны сокращает более 1000 военных врачей и медсестер
Министерство обороны Украины издало указ о сокращении более тысячи медицинских должностей в военных госпиталях
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Прочитал статью чуть не упал с дивана, они за 5 лет приняли более 12 тысяч человек... 12/5=2.4 человека в год на одного врача... наконец-то, нарыли бездельников.
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Министерство обороны Украины издало указ, которого нет! )))
Расходимся, это дешевая утка, рассчитанная на дебилов, читающих только заголовки.
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Интересный текст.
А товарищи этого Никиты исключают вероятеость того, что его убили родственники или друзья тех кого он убил на Донбассе или в Сирии?
Спиралька то закручивается.
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...в начале июля зарезали©
Бутусов, июль ещё через неделю. Тогда и зарежут.
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нажрался скорей всего и такие же уродцы-кореша его прибили, или наворованное-намородерничатое на Донбассе не поделили, а на армян пытаются свалить. очень типично, еще и семьям угрожают
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Как то не видно ни одного активного зебилоида!
У них траур!
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Мало але новина приемна - русню тільки різати !
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pani Walewska‏ @pani_walewska 21 ч.21 час назад



Упс!
Автобусы, которые везли мигрантов из Италии дальше в Европу были арендованы Газпромом через подставные фирмы. Это выяснили западные спецслужбы. Путин организатор миграционного кризиса в Европе?
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Об этом еще несколько лет назад говорили, но не было доказательств.
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А рожа "Кадета" -точная копия фашистского зольдата со старых немецких открыток. ЗЕМЛЯ ЕМУ ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ!!!
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Обидно конечно. Хочется позитива.
Чтобы группу, отделение, взвод, роту задвухсотили.
Чтобы полк на раше чем-то серьезным заболел...
Чтобы в дивизии какой-то новичок погулял.
Мало, мало позитива в новости...
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Армянское отделение "Правого сектора" действует в тылу врага. Сержант Гаспаряненко представлен к награде.
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Парашстан,только и может нападать на Грузин и Украинцев.Отгребают потом конечно,но гордятся,отняли теретории.
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Вот и спи теперь Херой!!!! Черти ***! За что ? За что Россияне? Да неужели вы все епа...нутые?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУбитий в бійці з вірменами спецназівець ГРУ Бєлянкін виявився учасником боїв у Зайцевому і під Авдіївкою, - Бутусов
 
 
 
 
 
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