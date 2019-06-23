 Убитий в бійці з вірменами спецназівець ГРУ Бєлянкін виявився учасником боїв у Зайцевому і під Авдіївкою, - Бутусов

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав у фейсбук.
24-річний Бєлянкін загинув через кілька місяців після завершення чотирирічного контракту з бригадою спецназу ГРУ з Новосибірська.
"Але нам це цікаво насамперед вказівками "бойового шляху", про який пишуть друзі і знайомі покійного. Виявляється, Бєлянкін брав участь у боях на Донбасі - а конкретно в Зайцевому і під Авдіївкою, на "промзоні". Чергове свідчення, що у війні на Донбасі РФ досі широко застосовує "відпускників" - а простіше кажучи, кадрові підрозділи військовослужбовців, що діють під виглядом "ополченців", - пише Бутусов.
Контактні бої в промзоні Авдіївки почалися в 2016-му році, так що 24-а бригада ГРУ застосовувалася не тільки в 2014-му, підкреслив журналіст.
Пост з інформацією про те, що Бєлянкін воював на Донбасі написав під псевдонімом "Владлен Татарський" реальний бойовик Максим Фомін з 4-ї мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі.
"Ну що сказати - найманець, який повернувся в РФ витрачати свою підвищену премію за війну проти України і народу Сирії, поніс заслужену кару у себе вдома, туди йому й дорога. Ось ця бійка в підмосковному селі і є "громадянський конфлікт". А гроші найманець отримував за окупацію України і тероризм. Ну, нарешті Микита в усьому розібрався", - підсумував Бутусов.
Судя по фамили ты не наш. Из Польши? А чё лезешь в наши украинские дела, оскорбляешь нашего Президента? Я же твоего Дударика не трогаю. Га, говно?
граждан россіі і украіни...
Гдє там армянє «у нас»?
У нас убівал украінцев гражданін россіі, которого оні замочілі.
Если не убили на войне в Украине, не сделали рабом в Чечне, то зарежут дома армяне)
привет))
А затем що вони тут вбивали українців.
І не треба нам розповідати, що фуйло своїм наказом їх сюди не посилало.
В россии ЧВК не существует легально,это обыкновенные наемники.
Преступники в любой стране мира.
ЧВК не могут быть на Донбассе без согласия правительства Украины.
И еще такой момент.
ЧВК несут юридическую ответственность за нарушение закона,а государство которое выдает лицензию должно их контролировать.
При не легальном ЧВК такого нет.
Это все криминал.
Но это не делает его кадровым военным рфии,как тебе вливает Бутусов.Это враньё.
Он контрактник.Преступник и тд.Но он ехал по своему желанию.
Ага, он доброволец, а другие - в отпуск приехали на Донбасс прямо на танках, а третьи - заблудились и тд. Харе туфту гнать - на Донбассе с 2014го года и по сей день воюют кадровые военнослужащие ВС РФ.
Обычная перестраховка.
Но при сегодняшнем колличистве маразма иногда стыдно говорить,что с Украины.По большому-спасибо Пете и ко
Учил их убивать россиян.
Какой заковыристый бред. Кадровые части могут и должны состоять из контрактников...внезапно.
Отдел Следственного комитета по городу Красногорску Московской области возбудил дело об убийстве 24-летнего бойца спецназа Минобороны Никиты Белянкина. Он был зарезан в драке, которая произошла в микрорайоне Путилково. По информации знакомых погибшего, он вступился за двух молодых людей, на которых напали выходцы с Кавказа. Как удалось выяснить News.ru, Белянкин был известен в радикальных политических кругах и прошёл путь от антифашиста до сторонника Эдуарда Лимонова.
Чим менше москалів, тим краще.
Народний президент Зеленский начал сокращать непомерно роздутую при Порошенко армию.
21 червня 2019 11:34
Минобороны сокращает более 1000 военных врачей и медсестер
Министерство обороны Украины издало указ о сокращении более тысячи медицинских должностей в военных госпиталях
Расходимся, это дешевая утка, рассчитанная на дебилов, читающих только заголовки.
А товарищи этого Никиты исключают вероятеость того, что его убили родственники или друзья тех кого он убил на Донбассе или в Сирии?
Спиралька то закручивается.
Бутусов, июль ещё через неделю. Тогда и зарежут.
У них траур!
Упс!
Автобусы, которые везли мигрантов из Италии дальше в Европу были арендованы Газпромом через подставные фирмы. Это выяснили западные спецслужбы. Путин организатор миграционного кризиса в Европе?
Чтобы группу, отделение, взвод, роту задвухсотили.
Чтобы полк на раше чем-то серьезным заболел...
Чтобы в дивизии какой-то новичок погулял.
Мало, мало позитива в новости...