 Убитий в бійці з вірменами спецназівець ГРУ Бєлянкін виявився учасником боїв у Зайцевому і під Авдіївкою, - Бутусов

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав у фейсбук.

24-річний Бєлянкін загинув через кілька місяців після завершення чотирирічного контракту з бригадою спецназу ГРУ з Новосибірська.

"Але нам це цікаво насамперед вказівками "бойового шляху", про який пишуть друзі і знайомі покійного. Виявляється, Бєлянкін брав участь у боях на Донбасі - а конкретно в Зайцевому і під Авдіївкою, на "промзоні". Чергове свідчення, що у війні на Донбасі РФ досі широко застосовує "відпускників" - а простіше кажучи, кадрові підрозділи військовослужбовців, що діють під виглядом "ополченців", - пише Бутусов.

Контактні бої в промзоні Авдіївки почалися в 2016-му році, так що 24-а бригада ГРУ застосовувалася не тільки в 2014-му, підкреслив журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вчора 31 раз атакували позиції ОС: загинув боєць, знищено БПЛА противника

Пост з інформацією про те, що Бєлянкін воював на Донбасі написав під псевдонімом "Владлен Татарський" реальний бойовик Максим Фомін з 4-ї мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі.

"Ну що сказати - найманець, який повернувся в РФ витрачати свою підвищену премію за війну проти України і народу Сирії, поніс заслужену кару у себе вдома, туди йому й дорога. Ось ця бійка в підмосковному селі і є "громадянський конфлікт". А гроші найманець отримував за окупацію України і тероризм. Ну, нарешті Микита в усьому розібрався", - підсумував Бутусов.