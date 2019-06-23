 Мені говорили "пі#ор" люди, які називають себе націоналістами, але на війну не пішли, - боєць "Донбасу" Пилипенко на "КиївПрайді"

Про це пише "Громадське", передає Цензор.НЕТ.
"Вони прийшли підтримати рівність для всіх людей", — зазначив один з учасників Маршу, доброволець батальйону "Донбас" Віктор Пилипенко.
На питання, як бути геєм в армії, він зазначив, що "це некомфортно, бо дуже багато гомофобів".
"Саме через гомофобів, зокрема гомофобних командирів, ці люди не можуть заявити про себе. Ці люди такі самі, але вони живуть, на жаль, прихованим життям. Це дуже прикро, адже вони воюють за волю людей, за наші права зокрема", — додав він.
Щодо дискримінації, Віктор розповів, що у мережі його називали "пі*ром" люди, які називають себе націоналістами, але на війну не пішли .
Вранці 23 червня в Києві почався Марш Рівності-2019, основною темою якого цього року стала "Свобода. Єдність. Боротьба", а головним гаслом – "Наша традиція – це свобода!".
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ЗНАМЕНИТОСТИ, УМЕРШИЕ ОТ СПИДА
01.12.2010 #4991
Фредди Меркьюри
1 декабря - Международный день по борьбе со СПИДом. Эту болезнь назвали чумой 20-го века.
Ей не важно, сколько у кого денег и поклонников, каково положение в обществе - перед ней равны все. СПИД унес жизни тысячи людей - как из простого народа, так и кумиров миллионов. Одним из первых знаменитостей, умершим от этой болезни, стал американский исполнитель-авангардист Клаус Номи. Это было 6 августа 1983 года.
Но самым известным в списке жертв СПИДа является, конечно, Фредди Меркьюри - музыкант и солист легендарной группы Queen.
Певец несколько лет боролся с болезнью и скрывал ее от окружающих. На пресс-конференции в ноябре 1991 года в Лондоне певец сделал официальное признание: «Я говорю о своем СПИДе, чтобы прекратить всякого рода слухи в средствах массовой информации и чтобы защитить покой моих близких. Пресса должна сконцентрировать свое внимание на помощи жертвам, чтобы предупредить более широкое распространение болезни, а не изничтожать бедных, несчастных людей, часто совсем не виноватых в том, что они заразились. Больные и умирающие и так чрезвычайно уязвимы».
Единственный верный друг Фредди Меркюри - Мэри Остин - вспоминала: «Когда он узнал, что заражен СПИДом, он был потрясен. Но ни в чем не раскаивался… Он понимал, что конец близок, но выглядел невообразимо храбрым. Он работал как одержимый. Даже когда он очень страдал от болей, он продолжал записывать последний альбом… Он испытывал ужасные мучения, не только физические, но и умственные, эмоциональные. Последние два дня он не мог даже говорить, практически потерял зрение. Он был очень-очень худым и не мог есть. Мы ждали конца. Но он пришел так внезапно».
Фредди Меркьюри умер 24 ноября 1991 года. А 20 апреля 1992 года состоялся концерт в память певца. И музыканты его группы QUEEN создали благотворительный фонд имени своего друга, кумира миллионов. Фонд получает средства от концертов и издания дисков. Он сотрудничает с самыми разными организациями, от Всемирной организации здравоохранения до первичных объединений волонтеров, помогающих ВИЧ-больным в разных странах. Средства постоянно направляются в благотворительные общества США, которые поддерживают больных ВИЧ/СПИДом.
В числе погибших от страшной болезни:
Рок Хадсон - американский актер, первая знаменитость, публично раскрывшая свой ВИЧ-статус. 1925- 1985 гг.
Мишель Фуко - французский философ, 1926-1984 гг.
Джиа Каранджи - супермодель, 1960-1986 гг.
Ондрей Непела - олимпийский чемпион по фигурному катанию среди мужчин 1972 года, трехкратный чемпион мира и пятикратный - Европы. 1951-1989 гг.
Том Фогерти - ритм-гитарист Creedence Clearwater Revival, 1941-1990 гг.
Айзек Айзимов - писатель-фантаст, 1920-1992 гг.
Денхольм Эллиот - английский актер, 1922-1992 гг.
Рудольф Нуреев - выдающийся балетный танцовщик, 1938-1993 гг.
Артур Эш - знаменитый теннисист, первый афроамериканец, выигравший чемпионат США. 1943-1993 гг.
Офра Хаза - певица, меццо-сопрано. 1957-2000 гг.
Карен Диор - актер-трансвестит, режиссер фильмов для взрослых с транссексуальными персонажами. 1967-2004 гг.
Макгато Мандела - юрист, сын Нельсона Манделы, президента ЮАР, лаурета Нобелевской премии. 1950-2005 гг.
Так сказать репрезентативный срез...
Жил человек во земле Уц!
Почему геи должны это скрывать? И причём тут секс? Я думаю всем пофиг, как вы с девушкой занимаетесь сексом. Дело в социальном приятии, неотторжении.
Почему цензор распространяет фейки?
Поки не виходиш на парад, ніхто піаром тебе ж не називає.
1 хв ·
Глазачов Віталій , учасник бойових дій з 25 бригади, був поранений. Їхав на християнську акцію проти гейпараду.
Сильно побитий при затриманні. Перебуває в Голосіївському райуправлінні.
Затримано ще дев'ятеро. Їм пред'являють якусь маячню.
Хочуть посадити надовго, аби дати урок християнам.
И чего бегать на такие парады? Создают из этого шумиху, и в результате создают этому событию рекламу.
А не было бы противников таких парадов, так мало кто и узнал бы о них.