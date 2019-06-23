 Мені говорили "пі#ор" люди, які називають себе націоналістами, але на війну не пішли, - боєць "Донбасу" Пилипенко на "КиївПрайді"

Про це пише "Громадське", передає Цензор.НЕТ.

"Вони прийшли підтримати рівність для всіх людей", — зазначив один з учасників Маршу, доброволець батальйону "Донбас" Віктор Пилипенко.

На питання, як бути геєм в армії, він зазначив, що "це некомфортно, бо дуже багато гомофобів".

"Саме через гомофобів, зокрема гомофобних командирів, ці люди не можуть заявити про себе. Ці люди такі самі, але вони живуть, на жаль, прихованим життям. Це дуже прикро, адже вони воюють за волю людей, за наші права зокрема", — додав він.

Щодо дискримінації, Віктор розповів, що у мережі його називали "пі*ром" люди, які називають себе націоналістами, але на війну не пішли .

Вранці 23 червня в Києві почався Марш Рівності-2019, основною темою якого цього року стала "Свобода. Єдність. Боротьба", а головним гаслом – "Наша традиція – це свобода!".