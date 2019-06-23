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 Мені говорили "пі#ор" люди, які називають себе націоналістами, але на війну не пішли, - боєць "Донбасу" Пилипенко на "КиївПрайді"

Понад 30 військових пройшли колоною на Марші рівності в Києві.

Про це пише "Громадське", передає Цензор.НЕТ.

"Вони прийшли підтримати рівність для всіх людей", — зазначив один з учасників Маршу, доброволець батальйону "Донбас" Віктор Пилипенко.

На питання, як бути геєм в армії, він зазначив, що "це некомфортно, бо дуже багато гомофобів".

"Саме через гомофобів, зокрема гомофобних командирів, ці люди не можуть заявити про себе. Ці люди такі самі, але вони живуть, на жаль, прихованим життям. Це дуже прикро, адже вони воюють за волю людей, за наші права зокрема", — додав він.

Щодо дискримінації, Віктор розповів, що у мережі його називали "пі*ром" люди, які називають себе націоналістами, але на війну не пішли .

Вранці 23 червня в Києві почався Марш Рівності-2019, основною темою якого цього року стала "Свобода. Єдність. Боротьба", а головним гаслом – "Наша традиція – це свобода!".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133758
 
   
 Топ коментарі
 
Да ясно всем, что до геев протестуючим дела нет: надо показать России-матушке, что Украина- тоже Россия, тут "одинарот", что Украине гейропа не нужна и, вообще, пора возвращаться в колхозное стойло совка. У тут по команде "фас" спускают "нацжен", нац дружин, всяких правобоких - в ход идут кремблядские консервы. Вот такое яблоко раздора получилось.
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Цей хлопець захищав Україну від кацапів та сепарів, а ви?
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Как он приложил диванных патриотов.
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ЗНАМЕНИТОСТИ, УМЕРШИЕ ОТ СПИДА
01.12.2010 #4991
Фредди Меркьюри
1 декабря - Международный день по борьбе со СПИДом. Эту болезнь назвали чумой 20-го века.
Ей не важно, сколько у кого денег и поклонников, каково положение в обществе - перед ней равны все. СПИД унес жизни тысячи людей - как из простого народа, так и кумиров миллионов. Одним из первых знаменитостей, умершим от этой болезни, стал американский исполнитель-авангардист Клаус Номи. Это было 6 августа 1983 года.

Но самым известным в списке жертв СПИДа является, конечно, Фредди Меркьюри - музыкант и солист легендарной группы Queen.

Певец несколько лет боролся с болезнью и скрывал ее от окружающих. На пресс-конференции в ноябре 1991 года в Лондоне певец сделал официальное признание: «Я говорю о своем СПИДе, чтобы прекратить всякого рода слухи в средствах массовой информации и чтобы защитить покой моих близких. Пресса должна сконцентрировать свое внимание на помощи жертвам, чтобы предупредить более широкое распространение болезни, а не изничтожать бедных, несчастных людей, часто совсем не виноватых в том, что они заразились. Больные и умирающие и так чрезвычайно уязвимы».

Единственный верный друг Фредди Меркюри - Мэри Остин - вспоминала: «Когда он узнал, что заражен СПИДом, он был потрясен. Но ни в чем не раскаивался… Он понимал, что конец близок, но выглядел невообразимо храбрым. Он работал как одержимый. Даже когда он очень страдал от болей, он продолжал записывать последний альбом… Он испытывал ужасные мучения, не только физические, но и умственные, эмоциональные. Последние два дня он не мог даже говорить, практически потерял зрение. Он был очень-очень худым и не мог есть. Мы ждали конца. Но он пришел так внезапно».

Фредди Меркьюри умер 24 ноября 1991 года. А 20 апреля 1992 года состоялся концерт в память певца. И музыканты его группы QUEEN создали благотворительный фонд имени своего друга, кумира миллионов. Фонд получает средства от концертов и издания дисков. Он сотрудничает с самыми разными организациями, от Всемирной организации здравоохранения до первичных объединений волонтеров, помогающих ВИЧ-больным в разных странах. Средства постоянно направляются в благотворительные общества США, которые поддерживают больных ВИЧ/СПИДом.

В числе погибших от страшной болезни:

Рок Хадсон - американский актер, первая знаменитость, публично раскрывшая свой ВИЧ-статус. 1925- 1985 гг.

Мишель Фуко - французский философ, 1926-1984 гг.

Джиа Каранджи - супермодель, 1960-1986 гг.

Ондрей Непела - олимпийский чемпион по фигурному катанию среди мужчин 1972 года, трехкратный чемпион мира и пятикратный - Европы. 1951-1989 гг.

Том Фогерти - ритм-гитарист Creedence Clearwater Revival, 1941-1990 гг.

Айзек Айзимов - писатель-фантаст, 1920-1992 гг.

Денхольм Эллиот - английский актер, 1922-1992 гг.

Рудольф Нуреев - выдающийся балетный танцовщик, 1938-1993 гг.

Артур Эш - знаменитый теннисист, первый афроамериканец, выигравший чемпионат США. 1943-1993 гг.

Офра Хаза - певица, меццо-сопрано. 1957-2000 гг.

Карен Диор - актер-трансвестит, режиссер фильмов для взрослых с транссексуальными персонажами. 1967-2004 гг.

Макгато Мандела - юрист, сын Нельсона Манделы, президента ЮАР, лаурета Нобелевской премии. 1950-2005 гг.
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Про Азимова не знал...82 года. Каким образом он его подцепил? Врачи или случайность?
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Вот вам, господа-панове, и иллюстрация...
Так сказать репрезентативный срез...
Жил человек во земле Уц!
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Из военных-геев нужно сформировать роту особого назначения, главная задача которой - допрос пленных кацапов с пристрастием
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Так вроде был уже такой, целый батальон. Торнадо назывался.
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Точно, потому что кацапы начнут сдаваться в плен этой роте целыми подразделениями)
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А гідранта в жіночих трусах не було, чи я щось пропустив поки сходив на ринок?
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Зе-трахнутый, что по любому поводу посты ему посвящаешь?
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Тема ж про педіків, а вони запрошували його на свій шабаш. Мабуть щось таки знають про нього.))) До речі, де твої докази що я соя? Бо так і залишишся тріплом.
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Пускай ЛГБТ долбятся как хотят, но зачем это выставлять на показ и ещё гордиться этим, вот это и возмущает.
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Вы ж не скрываете того, что у вас есть отношения с девушкой? Вы с ней ходите в ресторан, в театр, знакомите её с друзьями.
Почему геи должны это скрывать? И причём тут секс? Я думаю всем пофиг, как вы с девушкой занимаетесь сексом. Дело в социальном приятии, неотторжении.
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А где фотки и видео с парада? Они уже во всех украинских СМИ.

Мені говорили "пі#ор" люди, які називають себе націоналістами, але на війну не пішли, - боєць "Донбасу" Пилипенко на "КиївПрайді" - Цензор.НЕТ 1200
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Іноземна агентура пики прикриває гримом, аби не ідентифікували.
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ну и кто хотел бы себе такую жену ? ...
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Со всего мира приперлись. В каждой стране в разное время прайды проводят для создания массовости. Хитрые однако педики.
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Оце от "медведі тоже" на футболці у ********* відголосок одного з проектів ФСБ.
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А шо вы таки хотели? 73% это вам не мало. Пускай даже от 60% пришедших на выборы. Мені говорили "пі#ор" люди, які називають себе націоналістами, але на війну не пішли, - боєць "Донбасу" Пилипенко на "КиївПрайді" - Цензор.НЕТ 9600
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Где фото колонны военных-геев?
Почему цензор распространяет фейки?
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А о каком собственно "Донбассе" речь идет? О добровольческом или о ментовском. Как говорят в Одессе, это две большие разницы. 46-й отдельный батальон специального назначения "Донбасс - Украина" никакого отношения к настоящему "Донбассу" не имеет. Это рейдеры и самозванцы укравшие даже знаки отличия. Какая вера может быть представителям рейдеров?
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Чем больше пид.. ов на свете, тем чаще девки нам дают!
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все мужики как мужики , а мне одному бабы нравятся...
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Странно, что в этом шествии не участвовала нынешняя команда с улицы Банковой города Киева. На Богдан ни Розумков ни Стефанчук ни прочая камарилья из АП и "Слуг урода" не посетила парад родственных им людей. Мені говорили "пі#ор" люди, які називають себе націоналістами, але на війну не пішли, - боєць "Донбасу" Пилипенко на "КиївПрайді" - Цензор.НЕТ 2503
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Опять двадцать... Та не- два кольца два конца... Опять за какие то призрачные права. Есть сообщества разные, собаководы, любители вышивки или моделизма. Чем гомосексуалисты лучше, иначе, что для них специально нужны некие права? ЗАКОН, он един для всех и харе разводить антимонии. Закон не преследует гомосексуальные связи при соблюдении общих требований, все. Какая разница, чем заморочен- руководствуйся законом и не требуй лишнего, чем и развлекаются гей- сообщества в пику просто обществу...
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Где же здесь военные? Это гомосеки в окружении ментов.
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А зачем им заявлять о себе ? И что значит заявить о себе , тем более в армии - с транспорантом ходить или что ?
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Знаете, почему мне как бы до лампочки педики ? Потому что от них меньше вреда чем от пид.расов ! Более того, педики вряд ли несут серьёзную угрозу - так как они обречены по природным причинам на исчезновении... - они же не размножаются, слава Богу. Единственное, что я не могу понять, почему их не признают людьми с психологическим отклонением, так как не крути - гомосятина - это не есть природная норма, а значит отклонение !!!
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Мені соромно, що таке відбувається в МОЇЙ КРАЇНІ...
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ты какой неевропеец, ей богу, перезжай в рашку, там будет все скрепоносно, и без геев
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Сам напросився !
Поки не виходиш на парад, ніхто піаром тебе ж не називає.
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Забавно слышать от гомосексуалистов требование предоставить им право создавать семьи и воспитывать детей. Ну, с семьями, как говорится, бог с ними Мені говорили "пі#ор" люди, які називають себе націоналістами, але на війну не пішли, - боєць "Донбасу" Пилипенко на "КиївПрайді" - Цензор.НЕТ 6844. Но о каких детях идет речь? Каким образом они хотят их заполучить при их-то сексуальных предпочтениях? Пусть хоть одна пара гомосексуалистов воспроизведет на свет новую жизнь, прежде чем требовать невозможное с точки зрения ПСИХИЧЕСКИ НОРМАЛЬНОГО человека. Гомосексуализм - это психическое отклонение от нормы и ведет исключительно к вырождению вида человека разумного. И не факт, что это единственное психическое отклонение у гомосексуалистов. Это сугубо медицинская и психологическая проблема, которую необходимо решать профессионально, а не заниматься попустительством и даже стимуляцией развития этой проблемы. Иначе мы все просто выздохнем в обозримом будущем, поскольку дефектные гены у человека имеют свойство накапливаться со всеми вытекающими последствиями для общества. Одного не могу понять, почему педофилов хотят химически стерилизовать, а гомосексуалисты свободно пропагандируют свою извращенную сущность? Вы можете поверить, что в "семье" лесбиянок может вырасти нормальная девочка, ни разу не подвергшаяся сексуальным извращениям со стороны "мамаш"? То же можно сказать и о мальчиках. А что говорить о воспитании в гомосексуальных семьях детей противоположного пола? Не специально ли эти извращенцы берут на воспитание детей противоположного пола, чтобы плодить свою извращенную сущность в обществе? Проверьте уровень половых гормонов у этих гомосексуальных индивидуумов и сразу станет ясно, женщина или мужчина перед вами. Есть реально проблематичный контингент - гермафродиты. Это беда для личности. Но я не знаю ни одного гермафродита, кто бы с удовольствием это выпячивал перед обществом. Ну, кроме конченного люмпена, зарабатывающего на своей физиологической беде деньги. Может пора объявить все пороки человеческой психики нормой и спокойно грести в небытие?
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Мені говорили "пі#ор" люди, які називають себе націоналістами, але на війну не пішли, - боєць "Донбасу" Пилипенко на "КиївПрайді" - Цензор.НЕТ 2970Дмитро Корчинський
1 хв ·

Глазачов Віталій , учасник бойових дій з 25 бригади, був поранений. Їхав на християнську акцію проти гейпараду.
Сильно побитий при затриманні. Перебуває в Голосіївському райуправлінні.
Затримано ще дев'ятеро. Їм пред'являють якусь маячню.

Хочуть посадити надовго, аби дати урок християнам.
Мені говорили "пі#ор" люди, які називають себе націоналістами, але на війну не пішли, - боєць "Донбасу" Пилипенко на "КиївПрайді" - Цензор.НЕТ 9531
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Все эти противники таких парадов - скрытые гомосеки. Они к ним точно неравнодушны. Им страшно сознаться, что и сами ненормальны. Это хорошо показано в фильме "Красота по-американски".
И чего бегать на такие парады? Создают из этого шумиху, и в результате создают этому событию рекламу.
А не было бы противников таких парадов, так мало кто и узнал бы о них.
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Цензор.НЕТНовиниКиївські новиниМені говорили "пі#ор" люди, які називають себе націоналістами, але на війну не пішли, - боєць "Донбасу" Пилипенко на "КиївПрайді"
 
 
 
 
 
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