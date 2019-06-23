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 Київські новини, Суспільство
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Все про:ЛГБТ-спільнота (166) Хармс Ребекка (67)

 Євродепутатка Хармс прийшла на "КиївПрайд": "Пишаюся тим, наскільки Україна готова захищати права"

Депутатка Європейського парламенту Ребекка Хармс прийшла на Марш рівності в Києві і заявила, що "Україна готова захищати права".

Про це вона сказала в коментарі "Громадському", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дуже важливо, що в демократії ви захищаєте плюралізм і різні точки зору. Як і в попередні роки, так і цього року, поліція готується захищати Прайд. Пишаюсь тим, наскільки Україна готова захищати права. Що я хочу додати — тут є дипломати з інших країн, і влада Києва і Мінохорони здоров'я", — зазначила Хармз.

Євродепутатка Хармс прийшла на КиївПрайд: Пишаюся тим, наскільки Україна готова захищати права 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противники "КиївПрайду" готували провокацію з фекаліями і презервативами, - Крищенко. ФОТО

Вранці 23 червня в Києві почався Марш рівності-2019, основною темою якого в цьому році стала "Свобода. Єдність. Боротьба", а головним гаслом - "Наша традиція - це свобода!"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133757
 
   
 Топ коментарі
 
Вже відбувся марш і нічого страшного не сталося.А от де були націоналісти,коли вчора йшли москофіли з портретами вбивць?
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Чим менше звертати на них увагу тим краще, але таке враження що в ЗМІ всі геї сидять.
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почему гордиться защитой именно... этого... права?
а не защитой права на труд, на отдых, на доступность образование и лечение, на справедливый суд, на счастливое детство и обеспеченную старость, право на семейные ценности и свободу вероисповедания ....на право быть хозяином в своем доме, и наше законное право - стать навсегда избавленным от маразмов и миазмов северного соседа... на право (международное) на неприкосновенность наших территорий и границ????
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Логично Євродепутатка Хармс прийшла на "КиївПрайд": "Пишаюся тим, наскільки Україна готова захищати права" - Цензор.НЕТ 7052
Вот и нашёлся общий знаменатель между геями и пид@расами
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адженда дегуманизации в действии... окно все шире...
ценности my ass
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Марши ********* это провокации!
Ходить маршами и бороться за свободу или равенство это означает что єтого у нас нет, а это не соответсвует действительности! Равенство закреплено в Конституцией и оно работает!
Никто, нигде ни при приеме на работу ни в поликлинике, ни в магазине, ни в учебном заведении ни в любом сервисе никто и никогда не выясняет сексуальные предпочтения ! Также никто никому не запрещает пороться в жопу или другое место!
Этот бред пора прекращать!!!

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Завтра веганы (еще те извращенцы) на марш вздумают выйти. Куда катиться мир.
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а где эта граница, если два дяди семья это нормально то почему б этой семье не усыновить мальчика? неужели не понятно как только мы привыкнем к гомосекам то дальше будет ещё не пойми что.
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А у цього хлопчика два шляхи: або повбивати обох "пап", або самому таким стати.
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почему нельзя двум дядям или двум тетям усыновить ребенка, а одному дяде или тете можно?
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Потому что у ребенка не спрашивают согласен ли он на то чтобы его вырастили гомосексуалисты? Почитай в интернете, какой это трагедией становится для ребенка, когда он узнает что такое его "семья" на самом деле.
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гомсексуализм не может вопитаться у ребенка, он только предается по наслдсвту.
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Ты нарочно притворяешься дурачком? Разве я об этом писал?
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тебе этого не нужно делать, и так видно. Сексуальная ориенатцике датся с рождения и проявлятся только в период плового созревания. Не всгда она соотвтсвует внешним половым органам.
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"он только предается по наслдсвту."

А откуда ты знаешь что это передается по наследству? Это что генетическая болезнь?
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это не болезнь, а генетическое отклонение..
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пара дядей могла бы приучить тебя к жопным "ласкам" попади ты к ним ребёнком , даже не сомневайся .
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у ребенка не спрашивают, согласен ли он чтобы родители его были наркоманами или продали его в сексуальное рабство
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это никак не связано с сексуальной ориентацией родителей.
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Молоец Хармс! Покажи пример нашим дикарям.
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ну уж хватит...наелись по макушку ваших эвропэйских "ценностей" - ИЗВРАЩЕНСТВА, ДВОЙНЫХ СТАНДАРТОВ, ПРОВОКАТИВНЫХ СОГЛАШЕНИЙ, МЕМОРАНДУМОВ, ЭВРОКОРРУПЦИИ - путин это хорошо знает и покупает ИХ всех подряд.
Если будет референдум по поводу вступления в ЕС будем голосовать против - пусть Порох со своими мародерами туда и вступает- достойные будут ЧЛЕНЫ.
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А-ха-ха...вот и тувинские ботьі😂 Какая вам Европа, азиатьі дикие.
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Лупоглаза жаба з підкоченими очима і щелепою не тієї системи.
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Вот они - результаты потужных реформ шоколадных педиков..А где собственно Ляшко? Почему не во главе?
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Респект Ребеці Хармс. Цей політик справжній друг України а зелені завжди солідарні з Україною..
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В поширенні ЛГБТ-ідеології беруть участь не лише британці, а й молодші партнери (німота).
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у сотий раз повторю, якщо у вас тверді переконання, вам не загрожують люди з іншим світоглядом. Найбільше реагують латентні, всім іншим байдуже хто там йде, геї чи бісексуали, лісбійки чи нудисти
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пара дядей могла бы приучить тебя к жопным "ласкам" попади ты к ним ребёнком , даже не сомневайся .
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Хотят своими шествиями противопоставить себя обществу, пускай тогда на лбу себе тавро ГЕЙ делают.
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в своей паРаше можешь хоть ***** себе набить....только в Украине с козломордыми советами не суйся
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Цензор.НЕТНовиниКиївські новиниЄвродепутатка Хармс прийшла на "КиївПрайд": "Пишаюся тим, наскільки Україна готова захищати права"
 
 
 
 
 
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