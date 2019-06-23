 Євродепутатка Хармс прийшла на "КиївПрайд": "Пишаюся тим, наскільки Україна готова захищати права"

Про це вона сказала в коментарі "Громадському", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Дуже важливо, що в демократії ви захищаєте плюралізм і різні точки зору. Як і в попередні роки, так і цього року, поліція готується захищати Прайд. Пишаюсь тим, наскільки Україна готова захищати права. Що я хочу додати — тут є дипломати з інших країн, і влада Києва і Мінохорони здоров'я", — зазначила Хармз.
Вранці 23 червня в Києві почався Марш рівності-2019, основною темою якого в цьому році стала "Свобода. Єдність. Боротьба", а головним гаслом - "Наша традиція - це свобода!"
Вот и нашёлся общий знаменатель между геями и пид@расами
ценности my ass
Ходить маршами и бороться за свободу или равенство это означает что єтого у нас нет, а это не соответсвует действительности! Равенство закреплено в Конституцией и оно работает!
Никто, нигде ни при приеме на работу ни в поликлинике, ни в магазине, ни в учебном заведении ни в любом сервисе никто и никогда не выясняет сексуальные предпочтения ! Также никто никому не запрещает пороться в жопу или другое место!
Этот бред пора прекращать!!!
Классная песня в тему.
А откуда ты знаешь что это передается по наследству? Это что генетическая болезнь?
Если будет референдум по поводу вступления в ЕС будем голосовать против - пусть Порох со своими мародерами туда и вступает- достойные будут ЧЛЕНЫ.