 Філарет просить Авакова "захистити" УПЦ КП від "рейдерських дій" ПЦУ. ДОКУМЕНТ

Фотокопію його офіційного звернення опублікував на своїй сторінці в фейсбук протоієрей Микола Лагодич, повідомляє Цензор.НЕТ.

У документі зазначено, що представники ПЦУ нібито силою захопили приміщення Свято-Феодосійського монастиря Києва. У зв'язку з цим Філарет просить міністра дати оцінку таким діям і зробити все, щоб ніхто не втручався в діяльність УПЦ Київського патріархату.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми зробили все, щоб патріарх Філарет почувався в лоні нової церкви комфортно і духовно, і матеріально, і фізично, але йому виявилося цього замало", - Епіфаній

Нагадаємо, Філарет видав указ, яким призначив нового предстоятеля Свято-Феодосіївського монастиря. Однак, храм належить Православній церкві України і має свого настоятеля - отця Макарія. Суперечка за майно призвела до виклику поліції.