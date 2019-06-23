EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство
  3009  112
Все про:Аваков (1151) УПЦ КП (188) Філарет (220) ПЦУ (395)

 Філарет просить Авакова "захистити" УПЦ КП від "рейдерських дій" ПЦУ. ДОКУМЕНТ

Почесний патріарх Філарет звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити вірян і майно Київського Патріархату від "протиправних дій Православної церкви України".

Фотокопію його офіційного звернення опублікував на своїй сторінці в фейсбук протоієрей Микола Лагодич, повідомляє Цензор.НЕТ.

У документі зазначено, що представники ПЦУ нібито силою захопили приміщення Свято-Феодосійського монастиря Києва. У зв'язку з цим Філарет просить міністра дати оцінку таким діям і зробити все, щоб ніхто не втручався в діяльність УПЦ Київського патріархату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епіфаній закликав молитися за жертв воєн

Філарет просить Авакова захистити УПЦ КП від рейдерських дій ПЦУ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми зробили все, щоб патріарх Філарет почувався в лоні нової церкви комфортно і духовно, і матеріально, і фізично, але йому виявилося цього замало", - Епіфаній

Нагадаємо, Філарет видав указ, яким призначив нового предстоятеля Свято-Феодосіївського монастиря. Однак, храм належить Православній церкві України і має свого настоятеля - отця Макарія. Суперечка за майно призвела до виклику поліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133756
 
 
 Топ коментарі
 
Совсем у старца купол протек.
 показати весь коментар
 
Шкода, що таке з Вами сталося, Ваша Святосте.. Дуже шкода..
 показати весь коментар
 
Жадность и гордыня затмила разум старика.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Церква відділена від влади, яке "официально"... не робіть лиха, бо буде горе.
 показати весь коментар
 
Владний злочинець використовував тематику для смердючого піару! ПЦУ смердить зі створення Філарет просить Авакова "захистити" УПЦ КП від "рейдерських дій" ПЦУ - Цензор.НЕТ 930
 показати весь коментар
 
Падлорошенко зробив злочин усунувшись в справи церковні з корисними намірами. Отримали 'державну',нав'язану конструкцію й війну не з рпц
 показати весь коментар
 
 
Опиум для нарида своего производства уже разучились делать? Тогда курите привозной.😂 21 век... обнаруженньі планетьі, идентичньіе практически нашей с вами. Найденьі лекарства от ВИЧ и рака, роботизация человека идет полньім ходом. У дикарей все так же попьі делят паству😅
 показати весь коментар
 
"сходи в церковь. помолись. бог защитит" (из советов крёстных отцов)
 показати весь коментар
 
От це справді стає цікаво.Для чого наші ЗМІ тиражують заяви старого маразматика ? У нас мало подій відбувається ?
Філарет просить Авакова "захистити" УПЦ КП від "рейдерських дій" ПЦУ - Цензор.НЕТ 7717
 показати весь коментар
 
Або яким чудодійним способом Саак відновив громадянство ? А просто.Подавав позов доти,доки він не потрапив до потрібного портновського судді,знаменитого чудотворця Вовка !
Філарет просить Авакова "захистити" УПЦ КП від "рейдерських дій" ПЦУ - Цензор.НЕТ 4221
 показати весь коментар
 
Ой, да успокойтесь... Там не Филарет ""бучу поднял"... Его "под руки водят" и его рукой "водят"... Просто, то "шобло", которое его окружало, надеялось, что они продолжат Церковью руководить... А когда поняли, что "оказались на обочине", то пытаются сейчас, "бузя", "урвать "кусок пирога"...
 показати весь коментар
 
Все эти десятилетия Филарет,для меня, был непререкаемым религиозным авторитетом,который,ради украинской поместной церкви пошел на анафему.Думал,что всё это народа и страны.Ошибался,каюсь.Оказывается всё это он делал ради СЕБЯ.Вот так наступает крах авторитета и его падение, до уровня базарной бабы.Очень жаль.
 показати весь коментар
 
КТО то МОЖЭТ мне объяснить ??
.
Почему слуга 0ЛИГАРХ-хода ТАК СПЕШИТ с ИЗМЕНИТЬ КОНСТЕТУЦЫЮ ?,,,,,,,,,,,,,,,,? .
.
.

.
Языковые и донбасские законы - ПРОТОЛКНУТЬ ???,,, ?????????????????!!!!!.....................

.
.
.
.
.
.
.
.....
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоФіларет просить Авакова "захистити" УПЦ КП від "рейдерських дій" ПЦУ. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
 вгору