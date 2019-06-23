 Окупанти вчора 31 раз атакували позиції ОС: загинув боєць, знищено БПЛА противника

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у фейсбук.

"Противник відкривав вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 21 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:

тричі поблизу Водяного– з міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

тричі район населеного пункту Старогнатівка– з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

тричі поблизу Широкиного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

околиці Красногорівки– міномету калібру 120 мм та автоматичного гранатомету;

поблизу Гнутового стріляли зі станкового протитанкового гранатомету;

тричі в районі Павлополя – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Новотроїцького – з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;

двічі околиці Лебединського– з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

два рази біля населеного пункту Опитне застосував міномети калібру 120 та 82 мм, великокаліберний кулемет;

біля Авдіївки стріляв із ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

поблизу Пісків – зі 120- мм міномету.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні десять разів:

район населеного пункту Піщане – з 82-мм міномету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

околиці Південного– гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поряд Новолуганського– великокаліберних кулеметів;

чотири рази поблизу Луганського - з міномету калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

околиці Майорська – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

поблизу Зайцевого – з 82-мм міномету, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

біля Новоолександрівки– з ручного протитанкового гранатомету.

За минулу добу один український військовослужбовець загинув, вісім були поранені. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки, 22 червня одного окупанта було поранено, знищено БПЛА противника та пошкоджено 1 бронемашину.

Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту Павлопіль із міномету калібру 120 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

околиці Шумів – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

поблизу Південного– з автоматичних гранатометів.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - зазначається в повідомленні.





