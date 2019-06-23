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 Окупанти вчора 31 раз атакували позиції ОС: загинув боєць, знищено БПЛА противника

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 31 раз порушили режим припинення вогню. З них вісім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у фейсбук.

"Противник відкривав вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 21 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:
тричі поблизу Водяного– з міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
тричі район населеного пункту Старогнатівка– з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
тричі поблизу Широкиного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
околиці Красногорівки– міномету калібру 120 мм та автоматичного гранатомету;
поблизу Гнутового стріляли зі станкового протитанкового гранатомету;
тричі в районі Павлополя – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
поблизу Новотроїцького – з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
двічі околиці Лебединського– з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
два рази біля населеного пункту Опитне застосував міномети калібру 120 та 82 мм, великокаліберний кулемет;
біля Авдіївки стріляв із ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
поблизу Пісків – зі 120- мм міномету.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні десять разів:
район населеного пункту Піщане – з 82-мм міномету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
околиці Південного– гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поряд Новолуганського– великокаліберних кулеметів;
чотири рази поблизу Луганського - з міномету калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
околиці Майорська – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
поблизу Зайцевого – з 82-мм міномету, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
біля Новоолександрівки– з ручного протитанкового гранатомету.
За минулу добу один український військовослужбовець загинув, вісім були поранені. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки, 22 червня одного окупанта було поранено, знищено БПЛА противника та пошкоджено 1 бронемашину.
Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту Павлопіль із міномету калібру 120 мм.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:
околиці Шумів – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
поблизу Південного– з автоматичних гранатометів.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - зазначається в повідомленні.

Окупанти вчора 31 раз атакували позиції ОС: загинув боєць, знищено БПЛА противника 01
Окупанти вчора 31 раз атакували позиції ОС: загинув боєць, знищено БПЛА противника 02
Окупанти вчора 31 раз атакували позиції ОС: загинув боєць, знищено БПЛА противника 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133751
 
 
 Топ коментарі
 
Царство Небесне Герою
співчуття родині...
/
горіть у пеклі москалі (с)...і вата-дурнувата, яка закликала в наш дім чужого солдата
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Беспилотник за жизнь нашего бойца - очень неравнозначно. Надеюсь, ответка еще впереди.
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Царство Небесне Герою
співчуття родині...
/
горіть у пеклі москалі (с)...і вата-дурнувата, яка закликала в наш дім чужого солдата
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Беспилотник за жизнь нашего бойца - очень неравнозначно. Надеюсь, ответка еще впереди.
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Рузгие накаляют нипадеццки... в ад козлов
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За сутки один погиший и восемь раненых.Как там говорило одно дарование - россия потеряла контроль над сепарами?Вот они и показывают,что не подконтрольные.Самое прискорбное,после самих потерь то,что и претезий не предъявишь рф.Сам ведь сказал,что ордло не подконтрольное.
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те кто хотят мира и или перемирия 31 раз не обстреливают, а " об'єднанні сили надійно контролюють противника на лінії зіткниння, дотримуючись при цьому умов припинення вогню"
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Царствие Небесное погибшему...Раненным -ЖИТЬ и выздороветь! Всем кацапским кацапам и всяким медведчукам с шуфричами - гореть ***** в Аду
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