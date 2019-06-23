 Помер житель Хмельницького Сергій Королюк, якого поранили на Майдані в Києві 2014-го. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ініціативну групу постраждалих/поранених на Майдані.

"З 11 грудня 2013 року брав участь у подіях у Києві у лавах 1 Хмельницької сотні.



18 лютого 2014 року був побитий беркутом у Кріпосному провулку. Після надання медичної допомоги у Будинку офіцерів був перевезений киянами до будинку Профспілок. Але після того, як Профспілки вночі підпалили, допомагав тримати оборону Майдану біля сцени.



Лікувався у Хмельницькому та Чеській Республіці. З квітня 2014 року повернувся в Україну та до останнього дня займався волонтерською діяльністю із забезпечення українських воїнів у російсько-українській війні.



Був депутатом Хмельницької міської ради, де чесно та безкомпромісно боровся за українців. Указом президента України нагороджений орденом "За мужність".

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Прощання відбудеться 23 червня, о 10:00 у приміщенні Хмельницької ритуальної служби (вул. Толстого, 5а).



Поминальна панахида відбудеться об 11:00 у Храмі святого Архистратига Божого Михайла (вул. Курчатова, 4а).



Похорон буде в його рідному селі Велика Калинівка Хмельницького району після панахиди, приблизно о 12:30.









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