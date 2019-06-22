 США побудують шість малогабаритних криголамів, щоб наздогнати Росію в чисельності парку в Арктиці

Цей крок, заявляють сенатори, буде відповіддю на російську військову присутність у регіоні, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Міністерство оборони США й Агентство морського та річкового транспорту мають представити спільний звіт про виконану роботу протягом 90 днів, повідомляє видання Defense News.

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Сенатори, серед іншого, звертають увагу на відновлення російської бази "Северный клевер" на острові Котельний в архіпелазі Новосибірські острови, оснащеної радіолокаційними станціями та протикорабельними ракетними комплексами.

Танення льодів відкриває потенційно нові торгові шляхи в Північному Льодовитому океані, і з огляду на це Конгрес вказує на сильне відставання Америки від Росії в плані чисельності криголамного парку, зокрема атомохода. Для подолання цього відставання Служба берегової охорони США розмістила контракт у розмірі 750 мільйонів доларів на розробку шести сучасних малогабаритних криголамів.