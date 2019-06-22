 США побудують шість малогабаритних криголамів, щоб наздогнати Росію в чисельності парку в Арктиці

Цей крок, заявляють сенатори, буде відповіддю на російську військову присутність у регіоні, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Міністерство оборони США й Агентство морського та річкового транспорту мають представити спільний звіт про виконану роботу протягом 90 днів, повідомляє видання Defense News.
Сенатори, серед іншого, звертають увагу на відновлення російської бази "Северный клевер" на острові Котельний в архіпелазі Новосибірські острови, оснащеної радіолокаційними станціями та протикорабельними ракетними комплексами.
Танення льодів відкриває потенційно нові торгові шляхи в Північному Льодовитому океані, і з огляду на це Конгрес вказує на сильне відставання Америки від Росії в плані чисельності криголамного парку, зокрема атомохода. Для подолання цього відставання Служба берегової охорони США розмістила контракт у розмірі 750 мільйонів доларів на розробку шести сучасних малогабаритних криголамів.
бо кацапня всіх задовбало своїми претензіями на гегемонію з голою сракою
Россия начала слишком явно показывать что считает Арктику зоной своих национальных интересов. Соперничество в Арктике набирает обороты не только между США и Россией, там еще и Европа, и каждый сам за себя.
Канешно , двух мнений тут быть не может .
Я не знал , шо Кировоградская обл уже московии принадлежит .
То я кацапам не позаздрю!
А может это потому-что ФРС, как и вся экономика не зависят от дураков в Овальном Кабинете🤔
У меня в штате никакого уменьшения налогов не произошло, поскольку законодатели отказались принять это. Но скажу я вам, очень все прилично развивается уже на протяжении 7 лет.
...отставания от 5 атомных и 39 дизельных ледоколов которые уже есть у РФ...
ну ну
плавали знаем
седалища не хватит