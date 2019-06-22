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Все про:Арктика (10) Конгрес США (254) Пентагон (228) США (5117)

 США побудують шість малогабаритних криголамів, щоб наздогнати Росію в чисельності парку в Арктиці

Комітет у справах збройних сил верхньої палати Конгресу США доручив Пентагону знайти місце для будівництва одного або декількох нових стратегічних портів в Арктиці.

Цей крок, заявляють сенатори, буде відповіддю на російську військову присутність у регіоні, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Міністерство оборони США й Агентство морського та річкового транспорту мають представити спільний звіт про виконану роботу протягом 90 днів, повідомляє видання  Defense News.

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Сенатори, серед іншого, звертають увагу на відновлення російської бази "Северный клевер" на острові Котельний в архіпелазі Новосибірські острови, оснащеної радіолокаційними станціями та протикорабельними ракетними комплексами.

Танення льодів відкриває потенційно нові торгові шляхи в Північному Льодовитому океані, і з огляду на це Конгрес вказує на сильне відставання Америки від Росії в плані чисельності криголамного парку, зокрема атомохода. Для подолання цього відставання Служба берегової охорони США розмістила контракт у розмірі 750 мільйонів доларів на розробку шести сучасних малогабаритних криголамів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133742
 
   
 Топ коментарі
 
Видать "пиндосы" ему снова в портки насрали
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Ну если они пиндосы, то как их называть? А поддерживают они сегодня Украину, а завтра договорятся с Россией против Китая, и перестанут поддерживать Украину. Ничего личного, одни национальные интересы.
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К счастью и в отличии от многих стран, экономика США не зависит от того кто Президент😄
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опзідали, піндоси....
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после очередного развала рашки скупят ледоколы у россияшек как всегда за тушенку
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Идренной бондой их навернуть один раз, шоб как тараканы в арктику не лезли. Будут в море лаптевых радиоактивные ванны принимать
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Это о ком ты так? О пиндосах? Речь ведь идёт о том, что они хотят лезть в арктику, в том числе в российскую арктику.
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Где там о том, шо американцы собираются лезть в руснявую Арктику?
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хто про шо, а кацап про свою мокшанську помийку, хоч і не написано
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Видать "пиндосы" ему снова в портки насрали
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так це ж файно, якщо вони будут аттєль грозіть кацапу
бо кацапня всіх задовбало своїми претензіями на гегемонію з голою сракою
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Ну 6-ю маленькими ледоколами они может догонят (хорошо, перегонят) Канаду, но не более.
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С Канадой они почти одно целое и самые близкие союзники пожизненно, так что в принципе можно суммировать в плане ответки раше
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А нахрен нам ледоколы ? Добывать глубоководную нефть как росися мечтает ? Нефти на терриории США больше чем России и Саудовской Аравии вместе взятых . Недавно открыли огромное месторождение нефти и газа на границе НьюМексико и Техаса .
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Это не столько ресурсы в данный момент, сколько стратегическое противостояние.
Россия начала слишком явно показывать что считает Арктику зоной своих национальных интересов. Соперничество в Арктике набирает обороты не только между США и Россией, там еще и Европа, и каждый сам за себя.
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так вы напишите письмо в Пентагон и обоснуйте,что на ваш взгляд им нужно,а что нет
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Кого они там догонят-перегонят пока неизвестно, но бюджет освоят это точно. Опять же рабочие места и всё такое.
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Если бы американцы были бы таким ворьем как россияшки,то и минимальная зарплата у них бы была как в РФ 11150 руб ,140 Евро и пенсионеры с мусорников купали бы как в РФ
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Дело в том что у нас воруют по другому .
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При чём тут россияшки ? Мне по-барабану их воровство, зарплаты и пенсии. Если затронуть подобную тему, то меня больше беспокоит моя собственная пенсия и экономическое положение в Украине.
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Будет битва за Арктику. Льды тают, белые медведи вымирают. Подземные ресурсы Арктики становятся доступны. США построят шесть малогабаритных ледоколов, чтобы догнать Россию в численности парка в Арктике - Цензор.НЕТ 1454
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" Будет битва за Арктику "

Канешно , двух мнений тут быть не может .
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Чтоб догнать им надо построить не 6 а штук 30, учитывая что на данный момент у них всего 2
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Мне интересно другое .... А откуда гроши на строительство ледоколов у США ? Там же каждый цент на счету при принятии бюджета . Я канешно не экономист , но меня терзают смутные сомнения .
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Есть в бюджете Пентагона позиции на траты, связанные с безопасностью и т.д. Немалые.
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Ну , ок . Хотелось бы канешно посмотреть документальное подтверждение этому , а то знаете ли напрашиваются всякие разные воспоминания о том , как США грабили Африку отжимая алмазы . Если канешно отжимать алмазы у беззащитных стран , то канешно можно построить ледоколы и не только ледоколы .
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Нема грошей на календарь , Порошенко все отжал на тарифах . Только в компутере США побудують шість малогабаритних криголамів, щоб наздогнати Росію в чисельності парку в Арктиці - Цензор.НЕТ 9571
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Сочувствую. Но таки на дворе не 17-й, а вовсе даже 21-й век. И тепeрь США отжимают не алмазы у нищих туземных племен Африки, а пенсии у нищих туземных пенсионеров московии. А вот как построют 6 ледоколов, так сразу завоюют всю московитскую страну-помойку, и отберут у туземцев все их несметные богатства.
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ну у вас на кацапии не грешно якутов на алмазы грабить, да и многих других, на нефть, газ, золото, лес и прочее? так что мокша лучше в зеркало посмотри...
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" ну у вас на кацапии не грешно якутов на алмазы грабить"

Я не знал , шо Кировоградская обл уже московии принадлежит .
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Какой там в жопу каждый цент ? Пока доллар является мировой резервной валютой и станки по его печати находятся в исправном положении, то США могут выделять деньги на что им заблагорассудится.
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Я не думаю , шо США сможет безболезненно печатать горы баксов для распространения на своей территории . Но нехай об этом лучше скажут экономисты , если таковые тут имеются .
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Ну і нафіга вони треба? Куди ті морські шляхи ведуть? У Гренландію, де ніхто не живе і до підробного Путіна в гості..
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Из Европы в порты российского севера, Японию, Китай, Малайзию, Индонезию. 14тыс км по севморпути против 23тыс.км через суэцкий канал и Индийский океан.
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Глобальне потепління змінює ситуйовину, хоча, кацапам нікуди буде плавати, весь сибір перетвориться на наосяжне болото. де жити буде неможливо.
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Якщо американці за щось візьмуться...
То я кацапам не позаздрю! США построят шесть малогабаритных ледоколов, чтобы догнать Россию в численности парка в Арктике - Цензор.НЕТ 6568
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фОРУМЧАНАМ - Не корректно и не стоит называть американцев пиндосами, они как не как за нас стоят побольше всех других, а также оказывают помощь в противостоянию" дикому медведю c востока " и мы обязаны относиться к ним с уважением
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Ну если они пиндосы, то как их называть? А поддерживают они сегодня Украину, а завтра договорятся с Россией против Китая, и перестанут поддерживать Украину. Ничего личного, одни национальные интересы.
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Они уже курсе что такое было СССP и расширение раши в западном направлении на 2000 с лишним км, им ни как не по душе ,так что будут поддерживать вместе с Британией, Канадой и Австралией точно на все 100%
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Ну если они идиоты, они доведут дело до военного союза между Россией и Китаем. А Китай уже контролирует до хрена чего в Африке и Азии. Они доиграются с такой политикой.
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Ну там же не только Трамп решает, США побудують шість малогабаритних криголамів, щоб наздогнати Росію в чисельності парку в Арктиці - Цензор.НЕТ 5381 надеюсь вы поняли
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И я о конгрессе с сенатом. Это ведь они стремятся устроить из Украины язву на боку России.
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На данный момент им нужна Украина в европейском регионе, как крепкое сильное, особенно в военном плане государство союзник, которое может постоять за себя если раша "протянет по серьёзному руки", что то типа Израиля на ближнем востоке в ответ на некоторые исламские государства , но мы пока не готовы, как будет через лет там не знаю сколько, покажет время
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Так вы сами скоро станете договариваться с росией , быстрее США . Вопрос когда наши тупые политики наконец поймут что вы выбрали проросийский путь развития .
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А может лучше потопить ихние, чем делать новые?
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Нельэя , так как это 3 мировая в таком случае гарантирована
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достаточно одного попадания в котельную кацапской базы - на этом её деятельность закончится..
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Экономике США остался один месяц, чтобы показать самую продолжительную стадию роста в своей истории.🤭
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Трампономика работает?
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К счастью и в отличии от многих стран, экономика США не зависит от того кто Президент😄
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К сожалению зависит, именно в Америке это всегда сильно ощущается.
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Странно, а почему я не замечаю? Как был подъем при Обаме, так продолжается при Трампе.
А может это потому-что ФРС, как и вся экономика не зависят от дураков в Овальном Кабинете🤔
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При обаме был подъем вниз . При Трампе я ежемесячно стал больше получать только из-за его налоговой реформы . Наша контора выросла в четыре раза открыли новый завод . И это только потому что Трамп отменил обамовские ограничения в экономике .
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При втором сроке Обамы экономика шла вверх.
У меня в штате никакого уменьшения налогов не произошло, поскольку законодатели отказались принять это. Но скажу я вам, очень все прилично развивается уже на протяжении 7 лет.
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Не помню такого . Мне обамовские возвраты налогов были почти нулевые . Контора простаивала и увольняла людей весной и летом . Мониторил рынок по своей специальности практически ничего дельного . При Трампе работаем без пердышек . Рекрутеры звонят и пишут письма часто предлагая позиции , чего не было вообще при Обаме . Не знаю что там у вас в штате , его реформа касалась федерального налога . Если ваши подняли местечковый налог то вы ничего не выгадали .
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6 малогабаритных ледоколов должны догнать Рашку? Какой бред.
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Они же маленькие следовательно быстрее ходят . Догонят , может и перегонят . Конкурент должен быть иначе развитие остановиться . СССР был достойным конкурентом , росися так жулье вонючее .
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Как вариант, они будут шустро катиться по льду как снегоходы, а когда нужно - нырять и колоть его
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малогабаритный ледокол, помещается под курткой, троцкий одобряет :
США построят шесть малогабаритных ледоколов, чтобы догнать Россию в численности парка в Арктике - Цензор.НЕТ 2018
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Для преодоления этого отставания Служба береговой охраны США разместила контракт в размере 750 миллионов долларов в разработку шести современных малогабаритных ледоколов.

...отставания от 5 атомных и 39 дизельных ледоколов которые уже есть у РФ... США побудують шість малогабаритних криголамів, щоб наздогнати Росію в чисельності парку в Арктиці - Цензор.НЕТ 1779
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Коментатори звісно все знають,але чомусь сидять на форумі,а не в високих кабінетах США. США побудують шість малогабаритних криголамів, щоб наздогнати Росію в чисельності парку в Арктиці - Цензор.НЕТ 8718
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глобалісти пруться всюди
ну ну
плавали знаем
седалища не хватит
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономСША побудують шість малогабаритних криголамів, щоб наздогнати Росію в чисельності парку в Арктиці
 
 
 
 
 
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