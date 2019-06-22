 Депутат БПП, представник Кабміну в Раді Денисенко йде на вибори зі Смешком "на знак протесту проти корупції"

Про це він написав на facebook-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

"На певному етапі БПП зіграв дійсно позитивну роль в економічному розвитку країни. І головне, що завдяки зусиллям уряду Гройсмана була запущена і стала майже незворотною децентралізація. Але ключова проблема, яка стала причиною провалу проекту БПП, - корупція", - підкреслює він.

Нардеп пояснює, що наразі в Україні корупція має дві частини: "одна - це крадіжки в держсекторі під прикриттям силовиків, а інша - це "кошмаріння" бізнесу силовиками".

Дивіться також: Я не вибирав Зеленського для того, щоб забудовника Столара поміняли на забудовника Вавриша, - Лещенко розкритикував кандидатів "Слуги народу". ВIДЕО

Про першу частину багато говорять, підкреслює Денисенко, тоді як друга майже невідома широкому загалу.

"Як тільки твій бізнес має обіг понад 50 тис. доларів на місяць, ти стаєш мішенню для силовиків (всіх без винятку, незалежно від підслідності того чи іншого органу). Як правильно свого часу сказав один наш генпрокурор: "Найкраще, що вміє робити силовик, - це відкривати кримінальну справу". Як тільки справу порушено, ти починаєш відкуповуватися. Але, відкупившись від одного, ти потрапляєш до рук іншого силового органу", - пояснює нардеп.

Він зазначає, що для зменшення корупції став ініціатором закону "Маски-шоу стоп", який мав "заборонити силовикам ходити колом". Однак силовики почали ігнорувати цей закон, і "єдине, чого вдалося домогтися, так це те, що судді перестали пачками і без аудіофіксації підписувати прокурорські рішення".

Читайте також: Новинський передумав йти в Раду за списком "Опоблоку" і вирішив спробувати мажоритарку

Пізніше Денисенко ініціював прийняття закону "Маски-шоу стоп-2", але і він не має визначальної сили.

"Чому я так багато про це пишу? Насамперед, щоб пояснити, чому протягом останнього року на всіх ефірах, де порушувалося це питання, я говорив і продовжую говорити, що ми в нашій антикорупційній політиці припустилися ключової помилки: замість того, щоб реформувати і зміцнити те, що є, ми почали плодити нові антикорупційні органи, які, на жаль, нічого нового в боротьбі з корупцією не принесли", - зазначає політик.

Денисенко вважає, що його нова політсила зможе боротися з корупцією, тому він до неї приєднався.