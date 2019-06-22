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Все про:Денисенко_Вадим (39) Сила і Честь (4) Європейська Солідарність (25)

 Депутат БПП, представник Кабміну в Раді Денисенко йде на вибори зі Смешком "на знак протесту проти корупції"

Народний депутат України фракції партії "Блок Петра Порошенка" Вадим Денисенко пояснив, чому пішов із БПП і приєднався до команди партії "Сила і честь" Ігоря Смешка.

Про це він написав на facebook-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

"На певному етапі БПП зіграв дійсно позитивну роль в економічному розвитку країни. І головне, що завдяки зусиллям уряду Гройсмана була запущена і стала майже незворотною децентралізація. Але ключова проблема, яка стала причиною провалу проекту БПП, - корупція", - підкреслює він.

Нардеп пояснює, що наразі в Україні корупція має дві частини: "одна - це крадіжки в держсекторі під прикриттям силовиків, а інша - це "кошмаріння" бізнесу силовиками".

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Про першу частину багато говорять, підкреслює Денисенко, тоді як друга майже невідома широкому загалу.

"Як тільки твій бізнес має обіг понад 50 тис. доларів на місяць, ти стаєш мішенню для силовиків (всіх без винятку, незалежно від підслідності того чи іншого органу). Як правильно свого часу сказав один наш генпрокурор: "Найкраще, що вміє робити силовик, - це відкривати кримінальну справу". Як тільки справу порушено, ти починаєш відкуповуватися. Але, відкупившись від одного, ти потрапляєш до рук іншого силового органу", - пояснює нардеп.

Він зазначає, що для зменшення корупції став ініціатором закону "Маски-шоу стоп", який мав "заборонити силовикам ходити колом". Однак силовики почали ігнорувати цей закон, і "єдине, чого вдалося домогтися, так це те, що судді перестали пачками і без аудіофіксації підписувати прокурорські рішення".

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Пізніше Денисенко ініціював прийняття закону "Маски-шоу стоп-2", але і він не має визначальної сили.

"Чому я так багато про це пишу? Насамперед, щоб пояснити, чому протягом останнього року на всіх ефірах, де порушувалося це питання, я говорив і продовжую говорити, що ми в нашій антикорупційній політиці припустилися ключової помилки: замість того, щоб реформувати і зміцнити те, що є, ми почали плодити нові антикорупційні органи, які, на жаль, нічого нового в боротьбі з корупцією не принесли", - зазначає політик.

Денисенко вважає, що його нова політсила зможе боротися з корупцією, тому він до неї приєднався.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133740
 
 
 Топ коментарі
 
Будет бороться с коррупцией которую развёл будучи в БПП 😂
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А порохнявые говорили Зеленский клоун. Та у него проффесия, а этот по жизни.
И этих шутов полно. Особенно ржал над харкающей верблюдицей блондинкой, и как она пыталась отмазаться.
Вот это был Цирк. 95 отдыхает.
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Команда уважаемого Петра Алексеевича монолитна и сильна как никогда! Депутат БПП, представитель Кабмина в Раде Денисенко идет на выборы со Смешко "в знак протеста против коррупции" - Цензор.НЕТ 3195
Кто ещё не пинал полудохлую крысу? Очередь занимайте.
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Не треба ганьбитися і щось пояснювати, і так усе зрозуміло: корабель тоне - пацюки втікають!
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человек осознал,что Петр Порошенко разводит коррупцию и отказался в этом участвовать,это похвальное решение,депутат встал на путь исправления
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Каких только мразей у Смешка в списке не встретишь)))
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Ииии, зрада. Хрякотроли а ну бегом дискредитировать чувака. Как это он посмел крошить батон на его хрякосвятейшество, да еще и перебежал к Смешко?
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хрякосвятейшество это про кого? Мне как-то *****, на кого он там что крошит! да и Смешко, это же смешно, новые лица)))
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там такой сброд собрался -который другие "послали"...
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Все идут против коррупции, и все идут в разные стороны. Это интересно.
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Яка така корупція в Україні після 21.04.? Дядько перегрівся на сонці?
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Это доказывает что Петя и Медведчук - давние соратники и бизнес-партнеры - собираются сотрудничать и на этих выборах.
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А порохнявые говорили Зеленский клоун. Та у него проффесия, а этот по жизни.
И этих шутов полно. Особенно ржал над харкающей верблюдицей блондинкой, и как она пыталась отмазаться.
Вот это был Цирк. 95 отдыхает.
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А зерада говорила, что в БПП все единогласно за Порошенко и нет примазавшихся.
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Это не примазавшийся,а идейный порохнявый. Просто лодка дала течь. И щуру надо найти новую посудину.
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Общаться с этим картофельным ид-м это моветон.
Я ему уже кучу раз писал - идиот шоколиз не пиши мне... Видимо оно или тормознутое, иди у него слабость на умных.
Оно ж тупэ як валенок.
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Ну ты и тормознутое....
Ваш батька шо кортоплю тормозной удобряет?
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Будет бороться с коррупцией которую развёл будучи в БПП 😂
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Рассмешил списком всю тухлятину собрал... Депутат БПП, представитель Кабмина в Раде Денисенко идет на выборы со Смешко "в знак протеста против коррупции" - Цензор.НЕТ 9464 в стиле Леонида Ильича.
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Хто согласовывал кандидатуру Смешко на пост главы СБУ В 2003 году ? А - ааааа Депутат БПП, представитель Кабмина в Раде Денисенко идет на выборы со Смешко "в знак протеста против коррупции" - Цензор.НЕТ 7090
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К бабке не ходи! Либо Зеля, либо Саакашвили.
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Якщо цього покидька взяв смішко, то це підтверджує що смішко проект мертвечука-потроха. Такі худоби не повинні бути в раді.
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Нехай подивиться офіційну декларацію Смешка - звичайного офіцера у якого кілька десятків ділянок землі по всій Україні. Звідки?
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Поздно батенька, поздно ,ты решил уйти ,понятно корабль ржавый и дырявый и нужно скорее бежать с него,пока совсем не потонул , да в раде почти все такого плана, Депутат БПП, представитель Кабмина в Раде Денисенко идет на выборы со Смешко "в знак протеста против коррупции" - Цензор.НЕТ 5595 так что подобное не новость,а закономерность поиска выгодной позиции
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Что скажете на эту явку с повинной, адепты свиньи ? Или 'пэтяничегонезнал'?
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Смешко - агент спецслужб РФ. Этого не знает только дурак. Точка!
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Очередной бппэшник оказался непримиримым борцом с коррупцией и слово "честь" в названии партии Смешка, как нельзя точнее характеризует внутреннюю сущность Вадима Денисенко.)
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Смешко завербован КГБ , а Денисенко - обычный коллоборант .
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ЦИК зарегистрировала кандидатами в президенты Богословскую и экс-главу СБУ
Бывший глава Службы безопасности Украины, кандидат в президенты Игорь Смешко обладает многочисленными земельными участками общей площадью более 75 тыс. кв.м в Киевской, Черкасской и Львовской областях. Также он имеет жилой дом площадью 406,6 кв. м в Киевской области и две квартиры в Киеве 37,7 и 317,5 кв.м соответственно.
В ипотеке у Смешко база отдыха на земельном участке площадью 12 960 кв.м в с. Рыбаковка Николаевской области. Также он строит два жилых дома в Киевской области площадью 510 и 143,7 кв.м.
Его жена также имеет несколько земельных участков, квартиру в Ялте площадью 127,8 кв.м, нежилое помещение в Киеве площадью 140,3 кв.м., три паркоместа. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/groshi/mnozhestvo-zemli-i-sotni-tysyach-dollarov-nalichnymi-deklaraciya-kandidata-v-prezidenty-smeshko-1289619.html
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Вот чучело! Да как он смеет наезжать на Великого Реформатора! А вообще интересно:кто будет голосовать за этот сброд?(Смешко) А по опросам,как будто,и в Раду может пройти.Чудеса,блин,да и только.
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Ні в Пороха не пройшов праймеріз, ні в Гройсмана. Довелося податися до Смешко. Така от чиновнича доля: шукатм місце для сидіння потепліше...
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очередной "переобувшийся"...ему по_х кому служить-лишь бы платили... Депутат БПП, представитель Кабмина в Раде Денисенко идет на выборы со Смешко "в знак протеста против коррупции" - Цензор.НЕТ 4110
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Ай, молодець ! Пішов з бпп після 5 років корупції і мародерства ! Безпринципний пристосуванець! Йди геть на смітник історії разом з петриком і його порохоригами і прихопи із собою отого мертвечуківського смішка, що збирає весь той використаний мотлох до себе. З цими персоналіями він зібрався ломати Систему ?
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Смешко смешной дурачок ,либо просто решил копеечку заработать вместе с Гордоном ,видно берут бабки за места в списке а если не берут ,то тогда реально дурачок ,умный человек никогда бы не взял к себе кадра пять лет вылизывавшего порошенковский зад !
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выродок поменял свыносоеве кодло на гебняве
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДепутат БПП, представник Кабміну в Раді Денисенко йде на вибори зі Смешком "на знак протесту проти корупції"
 
 
 
 
 
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