 Кандидатка на посаду голови ОТГ на Миколаївщині роздавала одяг і воду в сільському клубі, поліція відкрила кримінальне провадження

Жінка повідомила, що на території сільського клубу кандидатка на посаду голови об'єднаної територіальної громади роздавала одяг, що був у вжитку, і воду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції. Заявниця розцінила це як спробу вплинути на реалізацію виборцями їхнього виборчого права під час голосування і примус людей віддати свій голос за певного кандидата.

За цим фактом слідчі Первомайського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 160 КК України (підкуп виборця, учасника референдуму). Санкція статті передбачає обмеження волі терміном до трьох років або позбавлення волі на той самий термін із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном від одного до трьох років.

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