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 Політика України, Події
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Все про:вибори (4008) Миколаївська область (379) підкуп (175) Нацполіція (7735) ОТГ (41)

 Кандидатка на посаду голови ОТГ на Миколаївщині роздавала одяг і воду в сільському клубі, поліція відкрила кримінальне провадження

Інформацію про імовірний підкуп виборців до Первомайського відділу поліції надала мешканка одного з сіл 22 червня.

Жінка повідомила, що на території сільського клубу кандидатка на посаду голови об'єднаної територіальної громади роздавала одяг, що був у вжитку, і воду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції. Заявниця розцінила це як спробу вплинути на реалізацію виборцями їхнього виборчого права під час голосування і примус людей віддати свій голос за певного кандидата.

За цим фактом слідчі Первомайського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 160 КК України (підкуп виборця, учасника референдуму). Санкція статті передбачає обмеження волі терміном до трьох років або позбавлення волі на той самий термін із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном від одного до трьох років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133737
 
 
 Топ коментарі
 
Хрякоботы, а хряк забыл какой сегодня день. На всех каналах есть свеча, на 5 анале, анале хряка её нет. Почему?
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Единая россия, ой, слуги народа, а может узурпаторы народа, время покажет.
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Так,це аналізи які повернули з ВАДА.З назвою "божа роса".
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ні-це сциклиння-яке клован надув в кремлівському русада.
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Анализы в Евролабе затмили божью росу, теперь в ходу будет - "результаты - позавчера".
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оце вже ПЄСики пролізти до корита хочуть.. Нічим не гребують
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Хрякоботы, а хряк забыл какой сегодня день. На всех каналах есть свеча, на 5 анале, анале хряка её нет. Почему?
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Зебилы, почему ваш вождь уподобляется Царьову когда за вторую мировую говорит?
https://prm.ua/prezident-zelenskiy-ne-znaye-koli-pochalas-druga-svitova-viyna/
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Кандидатка на посаду голови ОТГ на Миколаївщині роздавала одяг і воду в сільському клубі, поліція відкрила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 5728
Пєтя очєнь грустний..Гатовиться жрать макарони в Качановкє
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Угу, ща эта стряпня ему поперек горла станэ.
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-- дело должно открываться, не только против взяткодателя, а против взяткобрателя! ...но тут уже высокая Политика начинается...*)
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Единая россия, ой, слуги народа, а может узурпаторы народа, время покажет.
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Та пусть раздают, только люди должны голосовать потом по-своему.
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Да за воду - це предел... ви шо подуріли, жара яка.
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Прочитала вначале «разорвала одежду»

Учитывая накал страстей на этих выборах, даже не удивило бы уже
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В Україні це звична справа,а люди цього самі хочуть.
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Пора бы уже каким то образом наказывать и "берущих". Не будет спроса - не будет и предложения.
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Я не буду писать название твоей болезни, ибо админы почему-то очень снисходительны к таким персонажам как ты. И да, когда твой нарид в очередной раз выберет "гречку" - не вой.
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Я разрешаю и прошу модераторов не удалять его ответ мне, скажи ка мне мою болезнь? Гречки не было, это миф для россиян, у нас все давно дороже чем в РФ. Была мат помощь, факт, это и спасибо.
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Да уж,что тут сказать? Лично тебя не смущает тот факт, что все случаи выдачи "материальной помощи" происходят в аккурат перед выборами? Тебя не смущает то, что твой нарид, в период между выборами, предоставлен сам себе, и его проблемы интересуют можновладцев так же как и проблемы индейцев их вождя? Секрет твоей "болячки" пока не раскрою, так как анамнез еще не полный.
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Ты обещал другое, назови название болезни!
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Даже интересно стало что там за одежду она раздавала.))
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ну райфл, лі купер всяку муйню, шо в місті не пішло...
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да пох. В Житомире чиновники папуасов оставили без води. 2 дня без води в жару. у детей випуск. По ходу прийдется бежать ср-ть в лес.
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Що за тайни??? Фамілія, місто, від якої партії, явки, паролі... Так можна писати - йшов дощ, всі намокли(
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дайте ссылку(кто знает) на росийский "цензор нет" на котором так же как и тут легко вставляются комментарии. Где можно так же лихо собачиться как и тут. Где царит такое же жаркое "прение" как и тут. Короче, - я хочу "ТАМ" подымать себе тонус ругаясь с ватой , выясняя кто прав и кто виноват, кто Козел, а кто Мессия. Именно российский сайт! Плиз!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКандидатка на посаду голови ОТГ на Миколаївщині роздавала одяг і воду в сільському клубі, поліція відкрила кримінальне провадження
 
 
 
 
 
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