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 Політика України, За кордоном
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Все про:Держдепартамент США (494) Крим (6956) релігія (232) церква (372) Донбас (12181)

 Релігійні меншини в окупованих Криму та Донбасі зазнають переслідувань від РФ, - звіт Держдепу США

Захист свободи віросповідання - центральний стратегічний пріоритет для Державного департаменту США.

Про це заявив держсекретар Майк Помпео, представляючи Звіт США про свободу віросповідання за кордоном, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Держсекретар США вказав на неприпустимість переслідування організації "Свідки Єгови" в Росії, де влада вважає цю церкву терористичною організацією.

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Протягом періоду, що охоплює звіт, значні зміни відбулись у житті релігійних громад в Україні. У звіті описується створення Православної церкви України і зазначається, що існують повідомлення про те, "що політичні спостерігачі характеризують як спроби ультраправих нападати на прибічників та майно Православної церкви Московського патріархату".

Стосовно ситуації з релігійними свободами в Україні загалом у звіті, з посиланням на інформацію правозахисників, наголошується на зниженні кількості задокументованих актів антисемітизму порівняно з минулими роками.

Водночас надходять тривожні повідомлення від ЗМІ, активістів, які захищають свободу віросповідання, Православної церкви Київського патріархату, мусульман, протестантських церков та  релігійної організації "Свідки Єгови" про те, що контрольована Росією влада на Донбасі посилила тиск на релігійні меншини. Зокрема, зазначають у Держдепі, що контрольована Росією влада вимагає від усіх релігійних організацій, крім Православної церкви Московського патріархату, отримувати "державну релігійну експертну оцінку". "Свідків Єгови" заборонили на контрольованих Росією територіях України як "екстремістську організацію".

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Керовані Росією сили продовжують окупувати релігійні споруди релігійних меншин і використовувати їх як військові об'єкти на Донбасі, йдеться у звіті.

В окупованому Криму російська влада продовжувала переслідувати і залякувати релігійні меншини, "Свідків Єгови", членів Православної церкви Київського патріархату, кримських татар-мусульман, наголошують автори звіту.

Активісти релігійних громад ставали жертвами тортур у Криму, йдеться у звіті з посиланням на дані дослідження 2014-2018 років, Комітету ООН проти тортур, Української Гельсінської спілки та Ініціативи ЗМІ за права людини.

Греко-католики повідомляли про складнощі в забезпеченні парафій через політику окупаційної влади. Православна церква Київського патріархату повідомляє про продовження захоплень церков.

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Російські ЗМІ продовжують сіяти підозру і страх між релігійними групами, особливо щодо кримських татар-мусульман, наголошують автори звіту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133732
 
 
 Топ коментарі
 
Класс ! Наша дзюдоїстка Дар'я Білодід виграла перше "золото" на ІІ Європейських іграх, що зараз проходять у Білорусі. У бою вона здолала чинну чемпіонку-росіянку.
Религиозные меньшинства в оккупированных Крыму и Донбассе подвергаются преследованиям от РФ, - отчет Госдепа США - Цензор.НЕТ 1040
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Красунечка-україночка 😍😍😍 Ой бісова дівка, от же ж русофобію затіяла - розіп'яла кацапку у трусіках! Религиозные меньшинства в оккупированных Крыму и Донбассе подвергаются преследованиям от РФ, - отчет Госдепа США - Цензор.НЕТ 8142 Религиозные меньшинства в оккупированных Крыму и Донбассе подвергаются преследованиям от РФ, - отчет Госдепа США - Цензор.НЕТ 8388
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В першу чергу в Криму переслідують мусульман та вірних ПЦУ.
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А в остальной Украине проблемы у религиозных большинств, вроде УПЦ.
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В першу чергу в Криму переслідують мусульман та вірних ПЦУ.
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І там гоміків не "празнують"?............
Ну так в цьому нічого дивного.
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Euro news: "Автобусы, которые везли мигрантов из Италии дальше в Европу были арендованы Газпромом через подставные фирмы. Это выяснили западные спецслужбы.
Путин организатор миграционного кризиса в Европе?
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А секс-меньшинства? Там даже гей-парады запрещают.
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Класс ! Наша дзюдоїстка Дар'я Білодід виграла перше "золото" на ІІ Європейських іграх, що зараз проходять у Білорусі. У бою вона здолала чинну чемпіонку-росіянку.
Религиозные меньшинства в оккупированных Крыму и Донбассе подвергаются преследованиям от РФ, - отчет Госдепа США - Цензор.НЕТ 1040
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Красунечка-україночка 😍😍😍 Ой бісова дівка, от же ж русофобію затіяла - розіп'яла кацапку у трусіках!
Цензоре! Реквестуємо новину!
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Звичайно, що вони зрадники. А ще їхні дії та цілі співпадають із Слугами народу.
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У них, майже всіх наших т.зв. політиків, цілі однакові - особисте збагачення.
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Не тільки їхня ціль збагачення. Є спільне бажання спрямувати Україну у бік росії та віддати *****.
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За п'ять років можна ж було прийняти закони, які обмежували діяльність такої наволочі. Натомість мали постійні ситуативні голосування за будь-що, що давало можливість їм збагатитися, але не за державотворчі закони.
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А тепер нова ВР і близько не буде розглядати подібні закони😣
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Не виключено. Але за будь-яких умов треба міняти не просто політичну систему, але й викидати на смітник усіх т.зв. політиків, що паразитують лише.
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Так якраз у нову ВР підбирають старих політиків із ПР, які увійшли не тільки до опозиційного блоку, а до Слуг народу і деяких інших політичних сил.
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Та ніхто не сумнівається, що найбільш пілі та цинічні будуть лізти звідусіль, де є для них шпаринка. Але українцям слід припиняти внутрішні чвари наволо порохобот-зєлєбот тощо. А вимагати дотримання вже існуючих законів, як мінімум. Бо те що відбувається на руку саме наволочі.
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Чвари можна було би припинити, якщо Зе вибачиться за всі свої слова про Україну, Томосу..., а Портнов пояснить коли він почне будувати фільтраційні табори😣
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Хай вибачається чи не вибачається, то його справа. Я просто хочу донести просту думку - все що відбувається не береться ні звідки. Риги в нас завжди мали свою частку держави, як феодали. За часів Порошенка так само.
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А знаєте чому риги мали цю частку і Порошенко нічого не зробив?
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Знаю. Бо Ахметов погрожував зіллятися під кацапів.
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100% - всі 5 років Офшоренко слухняно виконував забаганки кремля і вітчизняного олігархату !
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Тепер теж саме робить Зе, який на критиці цього прийшов до влади. Тому і Петя, для тих хто розуміє, зробив більше ніж планувалося. Далі тільки погіршення ситуації. А от вибачення від зекомандине їхня особиста справа.
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НАСЕЛЕНИЕ! хватит про Медведчука фуфло гонять! он такой как есть, у него железные убеждения, которые он не меняет всю свою жизнь!!! с 20 лет стукач, агент КГБ, для него как в песне--"была бы страна родная, и нету других забот"! ВЫ ОТВЛЕКАЕТЕ ВНИМАНИЕ ОТ ГЛАВНОГО ПОД ВИДОМ клоунов, шутов, откровенных идиотов, в наш УКРАИНСКИЙ парламент, как крысы и тараканы, лезут циничные подонки, без убеждений, "без родины и флага".будут прислуживать тому, кто больше даст, и Медведчуку в том числе. именно они развалят и продадут за 30 сребреников. это не "новые лица", это "новые твари" и "новые хари".
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Госдеп превратился при трамадоле в смех.При чучме били татар,а они единственные,кто вступился за Украину.Тут и коментариев никаких не нужно.
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ПАТРИОТ-ИДИОТ?
«Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую» - любит говорить Путин.
Но, он умалчивает, что, у народа НЕТ "своей армии" - есть армия Путина. И, кто согласен её кормить, тот кормит и полковников ФСБ, и олигархов, и росгвардию, которая ИХ защищает ОТ НАС.
(C)
@per4atki
🤔
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Дивіться бл&ді, яким хотілось шоб було весело і ті, кому "хуженєбудєт". Вулиця Жукова в Харкові, визнання азовського моря російським, мураєв на всіх телеканалах з відкритими погрозами українцям то тільки початок! Нехай вам особисто буде кара за вашу неповагу до болю свого ж народу! за вашу глухоту, сліпоту і тупість! Медведчук - кат Василя Стуса, сьогодні почав винищувати вас усіх, руками свого клоуна.

То дуже правильно, що рабів до раю не пускають. Мені соромно і боляче за 70 відсотків тупих придурків які, захоплюючись внутрішньою боротьбою, піарячись на ній, ЗНОВУ привели власноруч мокшан з їх цепними псами без роду і племені у саме серце України і лишили її і нас без тила.

Маруся Звіробій
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Петю вже не повернути до повноцінного політичного життя замовляннями та прокльонами ворогів.
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Та хай буде, якщо вам чи йому буде від того легше. Пмиання не в тому - хто буде, а питання - що будуть робити.
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будуть садити Хряка і всю його соєву Будку ...))
ну , і звісно розгонять мінстець з оприлюденням всіх його кацапських порохофілів !
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Тобто примирення не буде. Тому і ви плануйте тікати, бо все ще повернеться проти вас.
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Хряк з кумами можливо втече , а порохофіли залишаться ... куди ж вам тікати ?
все тільки починається !
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Лякай побільше, щоб усі побачили вашу тоталітарну суть. Настрої і переконання у людей залишаться, а вас шавок приберуть свої.
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все вірно - вас шавок приберуть свої...))
он , як типову порохобілку Баласинович - свої ж і викинули з партії ПЕСиків ... ! :D
продовжуйте в тому ж дусі - з 23% скотитися до 5% - це треба постаратися ! не зупиняйся ... ))
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Не виключаю. Але й те що було на словах одне, а на ділі інше, того замало для перемоги.
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А легкої та швидкої перемоги тут не буде, бо сили нерівні.
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Якщо віддати шантажистам щось раз, то вони й вдруге, й втретє будуть вимагати. Ахметов було тоха зачах, але його підгодували та він знову попер робити своє - пропихати своїх ставлеників всюди. І відбулось це не вчора...
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Не все так просто, бо Ахметова є чим шантажувати. Зе вже це зрозумів і почав із ним домовлятися і паралельно закидує лайном партію Голос, говорячи про її об'єднання з Слугами народу.
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Я намагаюсь пояснити, що треба болт давно забити на олігархіічні пректи, а не вираховувати їхні шанси та справжні наміри. Бо справжні наміри у них не змінились та не зміняться.
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Так ви розумієте, що проект Слуг народу є олігархічним?
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Вже роблять повертаючи всіх ригів, сепарів та любителів руського миру влади в Україні....
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Чотирьох п'ятидесятників-християн піддали тортурам, а потім по звірячому вбили
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Был в Крыму перед Войной... -- татры очень понравились -- улыбчивые, ваежливые, общительные, продукты качественные... ...вино! -- Одесса отдыхает...*
...даже любовь была с одной татарочкой.
Украинцы к татарам, как русские к украинцам -- высокомерно.
В общем: землю кпестьянам, фабрики рабочим, пулю кацапам -- Крым татарам! *)
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А я бачив нормальне спілкування українців із кримськими татарами. А росіяни усіх ненавидять.
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...хы... В Турции, заехала украинская группа громадян... ...а зона ж русская. Говорят чисто по-украински! На пляже с одной дивчыной разговорились: Тю! Та турки ж українську розуміють -- я кажу, що мені треба -- все гаразд! *)
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Є такі турки, які вивчили українську мову. А є кримські татари, які теж добре володіють українською і своєю кримськотатарською, яка близька до турецької.
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Ой, звыняйтэ, кумэ! в конце Рамадана, за неделю до Байрама. ...но у турок какая-то накладка в 2 дня -- типа, пост ещё не кончился, а разговенье началось? ...я ничего не понял...
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Кстати -- чисто из справедливости -- слямзили у меня телефон и зажигалку в отеле. Обслуга подсуетилась -- в первый же день -- я ж гансюк расслабленный, нюх потерял...*)
Я заявление в рецепшен накалякал, номер мой охрана обыскала -- нифига не нашла.
Потом, через пару дней, мне официант даёт прикурить от моей же зажигалки! -- я офуел... ...наглость третьей степени...
Я к Гл. мененеджеру -- вызывайте полицию -- зажигалка моя нашлась, а там и телефон должен быть!
...3 часа ехала полиция, час разбирались, час я требовал протокола -- хрен на рыло!
В общем, разбежались при своих... -- мне, за 300 евриков, отпуск портить тоже не хотелось -- но так было!
Так шо, вот так шо, дорогой -- ...а нефиг с парашными зонами связываться... -- мне наука, вам на ус мотать...*)
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Жалко, что я рановато заехал -- перед Рамоданом за неделю -- там Расссея гуливанила -- мам не горюй. Потом уже местные не из бедных подтянулись и из Украины много семей с детьми. В основном западэнцы... ...а русаки съехали -- много москвичей было.
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"политические наблюдатели характеризуют как попытки ультраправых нападать на сторонников и имущество Православной церкви Московского патриархата
Источник: https://censor.net.ua/n3133732"

Это картинка для кремлёвской пропаганды или минус Украине в США?
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От суки ці рашисти! Ганьба їм! А от мене і моїх колег, на підставі змін до ПКУ ім.южаніної-порошенка безпричинно гнобить рідна ДФСУ! Слава Україні! Южаніна, порошенко,дфсу -ПНХ!!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРелігійні меншини в окупованих Криму та Донбасі зазнають переслідувань від РФ, - звіт Держдепу США
 
 
 
 
 
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