 Релігійні меншини в окупованих Криму та Донбасі зазнають переслідувань від РФ, - звіт Держдепу США

Про це заявив держсекретар Майк Помпео, представляючи Звіт США про свободу віросповідання за кордоном, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Держсекретар США вказав на неприпустимість переслідування організації "Свідки Єгови" в Росії, де влада вважає цю церкву терористичною організацією.

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Протягом періоду, що охоплює звіт, значні зміни відбулись у житті релігійних громад в Україні. У звіті описується створення Православної церкви України і зазначається, що існують повідомлення про те, "що політичні спостерігачі характеризують як спроби ультраправих нападати на прибічників та майно Православної церкви Московського патріархату".

Стосовно ситуації з релігійними свободами в Україні загалом у звіті, з посиланням на інформацію правозахисників, наголошується на зниженні кількості задокументованих актів антисемітизму порівняно з минулими роками.

Водночас надходять тривожні повідомлення від ЗМІ, активістів, які захищають свободу віросповідання, Православної церкви Київського патріархату, мусульман, протестантських церков та релігійної організації "Свідки Єгови" про те, що контрольована Росією влада на Донбасі посилила тиск на релігійні меншини. Зокрема, зазначають у Держдепі, що контрольована Росією влада вимагає від усіх релігійних організацій, крім Православної церкви Московського патріархату, отримувати "державну релігійну експертну оцінку". "Свідків Єгови" заборонили на контрольованих Росією територіях України як "екстремістську організацію".

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Керовані Росією сили продовжують окупувати релігійні споруди релігійних меншин і використовувати їх як військові об'єкти на Донбасі, йдеться у звіті.

В окупованому Криму російська влада продовжувала переслідувати і залякувати релігійні меншини, "Свідків Єгови", членів Православної церкви Київського патріархату, кримських татар-мусульман, наголошують автори звіту.

Активісти релігійних громад ставали жертвами тортур у Криму, йдеться у звіті з посиланням на дані дослідження 2014-2018 років, Комітету ООН проти тортур, Української Гельсінської спілки та Ініціативи ЗМІ за права людини.

Греко-католики повідомляли про складнощі в забезпеченні парафій через політику окупаційної влади. Православна церква Київського патріархату повідомляє про продовження захоплень церков.

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Російські ЗМІ продовжують сіяти підозру і страх між релігійними групами, особливо щодо кримських татар-мусульман, наголошують автори звіту.