 Релігійні меншини в окупованих Криму та Донбасі зазнають переслідувань від РФ, - звіт Держдепу США

Про це заявив держсекретар Майк Помпео, представляючи Звіт США про свободу віросповідання за кордоном, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Держсекретар США вказав на неприпустимість переслідування організації "Свідки Єгови" в Росії, де влада вважає цю церкву терористичною організацією.
Протягом періоду, що охоплює звіт, значні зміни відбулись у житті релігійних громад в Україні. У звіті описується створення Православної церкви України і зазначається, що існують повідомлення про те, "що політичні спостерігачі характеризують як спроби ультраправих нападати на прибічників та майно Православної церкви Московського патріархату".
Стосовно ситуації з релігійними свободами в Україні загалом у звіті, з посиланням на інформацію правозахисників, наголошується на зниженні кількості задокументованих актів антисемітизму порівняно з минулими роками.
Водночас надходять тривожні повідомлення від ЗМІ, активістів, які захищають свободу віросповідання, Православної церкви Київського патріархату, мусульман, протестантських церков та релігійної організації "Свідки Єгови" про те, що контрольована Росією влада на Донбасі посилила тиск на релігійні меншини. Зокрема, зазначають у Держдепі, що контрольована Росією влада вимагає від усіх релігійних організацій, крім Православної церкви Московського патріархату, отримувати "державну релігійну експертну оцінку". "Свідків Єгови" заборонили на контрольованих Росією територіях України як "екстремістську організацію".
Керовані Росією сили продовжують окупувати релігійні споруди релігійних меншин і використовувати їх як військові об'єкти на Донбасі, йдеться у звіті.
В окупованому Криму російська влада продовжувала переслідувати і залякувати релігійні меншини, "Свідків Єгови", членів Православної церкви Київського патріархату, кримських татар-мусульман, наголошують автори звіту.
Активісти релігійних громад ставали жертвами тортур у Криму, йдеться у звіті з посиланням на дані дослідження 2014-2018 років, Комітету ООН проти тортур, Української Гельсінської спілки та Ініціативи ЗМІ за права людини.
Греко-католики повідомляли про складнощі в забезпеченні парафій через політику окупаційної влади. Православна церква Київського патріархату повідомляє про продовження захоплень церков.
Російські ЗМІ продовжують сіяти підозру і страх між релігійними групами, особливо щодо кримських татар-мусульман, наголошують автори звіту.
Ну так в цьому нічого дивного.
Путин организатор миграционного кризиса в Европе?
Цензоре! Реквестуємо новину!
марья епта
«Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую» - любит говорить Путин.
Но, он умалчивает, что, у народа НЕТ "своей армии" - есть армия Путина. И, кто согласен её кормить, тот кормит и полковников ФСБ, и олигархов, и росгвардию, которая ИХ защищает ОТ НАС.
(C)
@per4atki
🤔
То дуже правильно, що рабів до раю не пускають. Мені соромно і боляче за 70 відсотків тупих придурків які, захоплюючись внутрішньою боротьбою, піарячись на ній, ЗНОВУ привели власноруч мокшан з їх цепними псами без роду і племені у саме серце України і лишили її і нас без тила.
Маруся Звіробій
ну , і звісно розгонять мінстець з оприлюденням всіх його кацапських порохофілів !
все тільки починається !
он , як типову порохобілку Баласинович - свої ж і викинули з партії ПЕСиків ... ! :D
продовжуйте в тому ж дусі - з 23% скотитися до 5% - це треба постаратися ! не зупиняйся ... ))
...даже любовь была с одной татарочкой.
Украинцы к татарам, как русские к украинцам -- высокомерно.
В общем: землю кпестьянам, фабрики рабочим, пулю кацапам -- Крым татарам! *)
Я заявление в рецепшен накалякал, номер мой охрана обыскала -- нифига не нашла.
Потом, через пару дней, мне официант даёт прикурить от моей же зажигалки! -- я офуел... ...наглость третьей степени...
Я к Гл. мененеджеру -- вызывайте полицию -- зажигалка моя нашлась, а там и телефон должен быть!
...3 часа ехала полиция, час разбирались, час я требовал протокола -- хрен на рыло!
В общем, разбежались при своих... -- мне, за 300 евриков, отпуск портить тоже не хотелось -- но так было!
Так шо, вот так шо, дорогой -- ...а нефиг с парашными зонами связываться... -- мне наука, вам на ус мотать...*)
Источник: https://censor.net.ua/n3133732"
Это картинка для кремлёвской пропаганды или минус Украине в США?