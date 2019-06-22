 Ремонт МіГ-29 завершили у Львові

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу підприємства.
Як повідомляється, найближчим часом літак прийматиме командування Повітряних сил ЗС України.
Після завершення деяких обов'язкових процедур (оформлення документації, ознайомлювального польоту, передачі авіаційної техніки та наземного обладнання фахівцям військової частини тощо) ще один МіГ стане на відновлене крило.
Міг-29УБ - навчально-тренувальний літак, який створено на базі МіГ-29. Має два місця - для льотчика-інструктора і льотчика-курсанта.
Раніше зі Львівського авіаремонтного заводу стягнули 2,9 млн гривень штрафу за недотримання терміну ремонту. Договір на ремонт і модернізацію двох літаків МіГ-29 підприємство уклало з Міноборони ще в березні 2018 року.
Тогда Вы дауны))))
Кстати говоря: в РФ боевые возможности самолёта сочли недостаточными, и специально приспособили его под учебный (даже двигатели поставили без форсажа, чтоб дешевле было эксплуатировать). А Китайцы всерьёз лепят из него боевой.
Ничего подобного. Да русские с помощью итальянцев разрабатывали самолёт (примерно по той же схеме как хотели ПАКФА с индусами). Но для себя - учебный. Разработали и вышли. А итальянцы ещё 8 лет допиливали проект под боевой (что русские считали нерациональным).
Оце так досягнення!
мы на вяличие не претендуем...то ты не по адресу.
...а "за неимением гербовой, пишут на простой" ...
УТ -2 , это двухместный моноплан ( двигатель М-11 как и на По-2 (У-2)) УТ-2 разработка КБ Яковлева (редкого урода).
- а я ещё и вот так умею!
И...
Небо не прощает ошибок. В отличии от электората зеленсЬкого.
Рябята, на мотлохе МИГ вам удачи не видать.
зеля, ты? ) все лехко, за два дня...