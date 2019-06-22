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Все про:авіація (428) ВПС (98) ремонт (529)

 Ремонт МіГ-29 завершили у Львові

Львівський авіаремонтний завод успішно завершив випробування навчально-бойового літака МіГ-29УБ після ремонту на підприємстві. Найближчим часом літак буде приймати командування Повітряних сил ЗС України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу підприємства.

Як повідомляється, найближчим часом літак прийматиме командування Повітряних сил ЗС України.

Після завершення деяких обов'язкових процедур (оформлення документації, ознайомлювального польоту, передачі авіаційної техніки та наземного обладнання фахівцям військової частини тощо) ще один МіГ стане на відновлене крило.

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Міг-29УБ - навчально-тренувальний літак, який створено на базі МіГ-29. Має два місця - для льотчика-інструктора і льотчика-курсанта.

Раніше зі Львівського авіаремонтного заводу стягнули 2,9 млн гривень штрафу за недотримання терміну ремонту. Договір на ремонт і модернізацію двох літаків МіГ-29 підприємство уклало з Міноборони ще в березні 2018 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133731
 
   
 Топ коментарі
 
Такие новости унижают украинскую армию. Ещё бы написали что солдаты окоп вырыли .
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Бомбическая новость во всех смыслах.
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та ты шо...тож по мнению зелебенцев свинарчюкизм,если если по миру или у рашки через подставных...они скорее самолеты продадут,как излишнее майно.
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Потрібні нові українські двигуни для Міг-29, без цього ми воювати не зможемо! Так само потрібні нові двигуни для найбільш масових літаків ЗСУ Су-25, Су-24 та Су-27. За 5 років війни в цьому напрямку не зроблено нічого! Ремонтувати російські двигуни літаків неможливо безкінечно!
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Нет своих движков для МиГ-29 и не будет в ближайшие 10-15 лет. Можно пока покупать их по миру, ну или из паРашки через подставные конторы, как они запорожские движки покупают.
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та ты шо...тож по мнению зелебенцев свинарчюкизм,если если по миру или у рашки через подставных...они скорее самолеты продадут,как излишнее майно.
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Мотор-Січ зробив двигуни для китайського винищувача-штурмовика і може зробити двигуни і для українських літаків, потрібно лише держфінансування та держзамовлення!
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И 10-15 лет работы/испытаний. В итоге получим движок к полностью устаревшему самолёту.
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С кем Вы спорите? Со сратегом дивана Игорком?
Тогда Вы дауны))))
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Угу... Як - первый полёт в 96 году. Китаец - в 2006... Видимо в будущее слетали.

Кстати говоря: в РФ боевые возможности самолёта сочли недостаточными, и специально приспособили его под учебный (даже двигатели поставили без форсажа, чтоб дешевле было эксплуатировать). А Китайцы всерьёз лепят из него боевой.
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Як 130 создавался вместе с итальянцами. Потом итальянцы вышл из проэкта забрав всю технологическую документацию 9попросту кинули кацапов). Его кличут М-346 "Мастер"
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...тем не менее итальянский полетел аж в 2004 году, через 8 лет после первого Як 130...

Ничего подобного. Да русские с помощью итальянцев разрабатывали самолёт (примерно по той же схеме как хотели ПАКФА с индусами). Но для себя - учебный. Разработали и вышли. А итальянцы ещё 8 лет допиливали проект под боевой (что русские считали нерациональным).
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туго у вас с шутками... Ремонт МіГ-29 завершили у Львові - Цензор.НЕТ 3797тем не менее это весьма разные самолеты.разве что вес примерно одинаков.а так и скорость и потолок и дальность весьма отличаются в пользу китайца.не говоря уже об оборудовании и все таки наличия у китайцев доступа к движкам ТРДД АИ-222-25Ф
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Та невже???................ Ремонт МиГ-29 завершили во Львове - Цензор.НЕТ 2319
Оце так досягнення!
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Видел , вчера взлетал . Шумит сильнее , чем Боинг.
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Такие новости унижают украинскую армию. Ещё бы написали что солдаты окоп вырыли .
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Надо отметить что этих "супержутей" с начала года сделали уже 11, а всего - под 200. А сколько самолётов произвели у вас за последние 5 лет?
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а бой и стеклотару обратно принимаете? Ремонт МіГ-29 завершили у Львові - Цензор.НЕТ 3917
мы на вяличие не претендуем...то ты не по адресу.
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А сколько произведено до начала агрессии паРаши, разрушившей экономику Украины?
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Отличная машина, отцы летали и внукам придется.
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а ша там з ПО 2?Єтакі на озброєнні?Хлам треба утілізувати,та купувати ******* техніку.
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-- шо бы купить что-то современное, низкооплачиваемый рабочий, должен зарабатывать, хотя бы 1700 евр. -- чистыми. Не получать -- а зарабатывать!
...а "за неимением гербовой, пишут на простой" ...
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Давненько , ще в Кіровограді , один фанат реставрував . Сила ! Новий видає 134 км/год при 115 к.с. і вагою 890 кг .
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Камброд,при всем уважении - Вы тут Сп....дели.
УТ -2 , это двухместный моноплан ( двигатель М-11 как и на По-2 (У-2)) УТ-2 разработка КБ Яковлева (редкого урода).
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Он хоть будет летать или как музейный экспонат для курсантов...
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Со Староконстантинова наш и америкос в том году на подобном насмерть. Скорее всего:
- а я ещё и вот так умею!
И...
Небо не прощает ошибок. В отличии от электората зеленсЬкого.
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А когда в Украине станет на крыло эскадрилья F-16 ???.
Рябята, на мотлохе МИГ вам удачи не видать.
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Есть куча нормальных самолетов, если бомбер то Б-1 или класика Б-52, если истребитель то Ф-15 (со списком 100 побед и без поражений) или Ф-22, если штурмовик, то А-10, если палубник то Супер Хорнет. Но где нужно, а где не нужно втыкают одномоторный Ф-16.
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Эскадрилья F-16 на крыло в Украине не станет наверное никогда. Перестроить всю авиаинфраструктуру ради этого устаревшего самолёта (он 70х годов, а Миг-29 уже начала 80х) страна в нынешнем состоянии не потянет. Хорошо хоть поддерживают имеющееся
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Её всё равно необходимо перестраивать под стандарты НАТО. И не F16, а более свежие модели. И это обязательно нужно делать, и как можно быстрее ! Только НАТО сможет защитить Украину от кацапстана
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не понял к чему вообще было ремонтировать это гнилое совковое ведро ?? Военный бюджет вполне позволяет строить или покупать современную технику НАТОвского образца. А этот хлам только кацапам на смех
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Фигня в том - что данный завод не сможет ремонтировать НАТОвскую технику (правообладатели просто не позволят). Так что отказавшись от советской техники - можно смело закрывать и заводы по её ремонту. Ремонт МіГ-29 завершили у Львові - Цензор.НЕТ 2411
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Почему не позволят ? Я думаю вполне можно договориться с НАТО о ремонте и их техники. США ведь во всём поддерживают Украину
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Терзают меня по этому поводу смутные сомнения... Ремонт МіГ-29 завершили у Львові - Цензор.НЕТ 9172
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>Я думаю вполне можно договориться
зеля, ты? ) все лехко, за два дня...
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