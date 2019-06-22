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Все про:реформи (1578) Зубко (270) децентралізація (231)

 Зубко виступає за укрупнення районів: щоб на область припадало 4 райони, а не 26

Віцепрем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко ратує за якнайшвидше ухвалення закону "Про засади адміністративно-територіального устрою".

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Лівий берег", інформує Цензор.НЕТ.

"Вони (райони. - Ред.) нараховуватимуть понад 150 тис. осіб разом із містом обласного значення. І це дозволить практично підняти рівень РДА. Хоча, на моє переконання, має бути не лише райрада і її виконком, а й префект, який працює в цій райраді", - сказав віцерем'єр.

За його словами, ця територіальна реформа акумулює в собі такі поняття, як госпітальний округ, який практично має збігатися з районним рівнем. І тут питання безпеки, яке пов’язане з територіальним підрозділом ДСНС, питання екстреної медицини, дорожньої інфраструктури, старших шкіл.

"Ще раз повертаюсь до того, чому нам потрібен 2020 рік як горизонт.  Якщо закон не буде прийнято, ми знову отримаємо 26 районів у кожній області з щонайменше п’ятдесятьма депутатами районних рад. Перетворивши ці райони на більш укрупнені, всі депутати районних рад до наступних виборів зайдуть до районної ради, і це буде 150 осіб. Вони проіснують так до виборів і згодом наберуть знову 50 осіб. Але це вже буде 50 людей, які реально працюватимуть у великому районі й опікуватимуться його проблемами", - заявив Зубко.

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За його словами, у малих міст завжди є можливість об'єднатися, отримати статус громади і мати не лише фінансові надходження, а ще й нести відповідальність. При цьому Зубко визнав, що нині існує проблема приєднання анклавів навколо великого міста безпосередньо до нього. "Тут питання тільки в тому, що сільський голова має гроші і не хоче об'єднуватися. А люди позбавлені можливості управляти своєю громадою. Ті, хто не приєднаються, не матимуть взагалі жодної перспективи на розвиток", - переконаний віцепрем'єр.

Зубко також наголосив на необхідності нівелювати дублювання повноважень районної та місцевої влад у районах, покритих ОТГ. "І це можливо лише законодавчо", - сказав чиновник.

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"Зараз ми розірвані по системі менеджменту. У нас є голова ОТГ, який керує, і глава райдержадміністрації, який саботує. Або, наприклад, є 17 районів, повністю покритих ОТГ, і відбувається дублювання повноважень районної та місцевої влад. Відповідь має дати зміна законодавства, але парламент не розглядає ці питання", - заявив Зубко.

Торкаючись термінів так званої примусової децентралізації, віцепрем'єр підкреслив, що для цього потрібна політична воля і буквально пів року, щоб поставити крапки над "і": маючи перспективні плани, затвердити межі нових громад, із ЦВК підготувати дільничні комісії з виборів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133730
 
   
 Топ коментарі
 
Децентрализация в стране победившего криминала выглядит не реформой, а издевательством. Теперь гепы и труханы имеют гарздо больше возможностей воровать...
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Да никак... это просто фантазия свидетелей покращення от рошен
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Дебільність якась................
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Все нормально. В Польщі колись воєводства мали по 350-400 тис населенні і було тиз воєводств їх як бліх на собаці. Зараз вони порівнялись з нашими областями по чисельності населення ну і повітів в них менше
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Не,уважаемые.История показывает такой пример,опубликованный даже в газете "ПРАВДА".Было министерство угольной промышленности УССР в Донецке. И решили в Кремле,что есть Министерство угольной промышленности СССР и не надо его дублировать в УССР. Надо его переформировать.Сказано-сделано.Расформировали министерство угольной промышленности УССР и на месте его создали два треста.Разница в том ,что в министерстве угольной промышленности УССР работало 250 человек,а в двух трестах стало 400.Есть над чем подумать?
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Польша меньше по территории в 2 раза а районов у них 380. и около 3000 гмин. В то время как у нас по плану оставить 800 отг. И еще одно важное замечание - в Польше и любой в другой цивилизованной стране громады имеют статую юрлица. В Украине же как и в росии и других отсталых постсовковых странах коммуны-громады статуса юрлица не имеют.
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А как жи рехформа дицинтрализаци?111
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Да никак... это просто фантазия свидетелей покращення от рошен
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Я так и не понял, в чем её смысл. Дополнительные выборы только каждые три месяца проводятся. Мало чиновников же в стране.
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Децентрализация в стране победившего криминала выглядит не реформой, а издевательством. Теперь гепы и труханы имеют гарздо больше возможностей воровать...
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ну не зря же неконституционные новообразования отг называются
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В каждом районе есть райсовет. райгосадминистрация со своими непомерно раздутыми штатами
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французы правильно сделали. берите ее модель.
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Предлагаю сделать вапше адин район з центром у Киеви - а шо?! може вдавляться!!
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недавн шото такое у кацапов было с их сраными "губерниями"...
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Не об этом речь
Статью внимательно прочтите, пожалуйста
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То есть теперь шоб подписать бумажку у чиновника в райцентре, надо будет ехать на 20 км, а 100 км?
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Нет, не нужно будет ехать 100км
Если всё правильно сделают, то вообще не нужно будет ехать куда-то...
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А когда у нас правильно делали? Вопрос риторический. Достаточно на новый паспорт гражданина Украины посмотреть (айди карту) к которой кучу справок в комплекте таскать надо и о прописке и о семейном положении и о количестве детей.
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у себя в громаде будешь подписывать...и ваще,зелебеня сказал,шо теперь страна в смартфоне-не надо и с дивана вставать.
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бачу діван то твоє всьо...кому про шо а діду про діван
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Идея реально интересная!
Если правильно всё сделать, то это будет действительно хорошая реформа!

Я просто эту статью внимательно прочёл, потому и имею право на такое высказывание
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это правильно.давно пора.меньше депутатов-больше порядка
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при чем тут депутаты? тем более районного уровня? они все равно бесплатно работают, кроме глав райсоветов и секретарей.
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За справкой скоро придётся ездить в Нью Йорк,или Сидней!Правду шукать в ООН.Нафих с пляжу!5 лет наследство не могу оформить с такими властями.
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оформлення спадку не має відношення до адмінреформи
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У нас уже и так де-факто идет формирование новых структур, не предусмотренных в Конституции (имею в виду объединенные территориальные общины), так теперь еще придумали "перетасовать" районы. Мне кажется, что все это кабинетные игры или какая-то другая "революционная целесообразность" под выборы..
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нет это возможность воровать без лишних глаз. Я сужу по тому где я живу,начали асфальтировать и освещать улицы,чисто более менее кругом,выделятся на помощь неимущим. Это децентрализация,когда сельсовет заработал и на месте решили,что за эти деньги надо делать в первую очередь для громады. Что предлагают,опять свалить все кучу и клянчить на то или это,за то 50 человек гораздо проще проще купить или запугать,чем большее количество
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да и пофиг мне проблемы села которое находится ,где то там далеко
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Ну что сказать ,идиот он и в Африке идиот ! Зубко выступает за укрупнение районов: чтобы на область приходилось по 4 района, а не по 26 - Цензор.НЕТ 432
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как же как же.Дело реформатора Хрущёва нужно продолжить, расширить и углубить.В 1962 году было проведено укрупнение районов и совнархозов. В РСФСР вместо 67 районов стало 24.Число совнархозов сократилось со 105 до 43. К сожалению, реваншисты -папередники, порохоботы по новому, не дали вызреть урожаю от реформ. А то мы бы давно жили при обещанном Хрущёвым коммунизме.
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ну да армія чинуш в 300000 тис.проти японских 9 тис це круто Зубко выступает за укрупнение районов: чтобы на область приходилось по 4 района, а не по 26 - Цензор.НЕТ 9810
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откуда бред про 9 тысяч? там только в парламента на 300 человек больше чем у нас
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Вся Україна - вже суцільний 95 квартал. Які ще укрупнення ???
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Никто не понял в чем причина такого предложения? А причина одна бабло и его аккумулирование в одних руках. Децентрализация наоборот. 50 человек депутатов легче контролировать чем 150. И зайдут в райсовет именно те депутаты которые нужно. Думаю что именно это им движит. Получить контроль над бюджетными потоками.
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"зайдут в райсовет именно те депутаты" які ви виберете. Якщо будете вибирати вухами, тоді так. Почніть думати кого вибирати, з будинку, вулиці, мікрорайону. Зубко выступает за укрупнение районов: чтобы на область приходилось по 4 района, а не по 26 - Цензор.НЕТ 1067
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В наших реалиях зайдут те кто хорошо гречкой засеет и кто контролировать будет избиркомы.
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значить народ такий, який хоче жити в гівні з гречкою Нема на то ради, як тільки вибори, вибори і вибори Зубко выступает за укрупнение районов: чтобы на область приходилось по 4 района, а не по 26 - Цензор.НЕТ 2471
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Еще один дегенерат. Разве это главное. Главное сколько сельский голова, бургомистр имеет бабок на свою социалку. А смотрящих от власти типа глав РГА надо просто ЛИКВИДИРОВАТЬ
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мова йде за префекта, який замінить РДА Зубко виступає за укрупнення районів: щоб на область припадало по 4 райони, а не по 26 - Цензор.НЕТ 4524
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голова РДА, префект, секретар райвиконкому - це наглядачі від влади. Самоврядування як у Німетчині або у США. Все інше це пограбунок та втручання у господарську діяльність
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ну типу в тому може бути сенс - менше адміністрації не завадить. І так користі 0. Менше адміністрації - більше свободи.
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Трохи незручно, в деяких районах буде 100 км до центру, краще б залишили би щось одне, або райрада або адміністрація.
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по інтернету адмінпроблеми можна вирішувати
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Ну і що дасть зменшення кількості депутатів райрад. Вони не отримують зарплату, а апарат утримують за власний кошт. Краще скасувати чисельність депутатів облрад та ВРУ і необхідно зняти з депутатів облрад недоторканість.
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а дебил подумал какие удобства общения с госструктурами возникнут у людей районов? Это не в Киеве сел на метро и в другом районе
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Лучше по одному району на каждую область..
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Гені оби щось об'єднувати... та навіщо ті 4-и райони... краще вже один район та самий найбільший на всю область... і тоді одну лікарню, одну адміністрацію та одну школу на весь великий район та кучу автобусів, які по цьому теперішньому бездоріжжю будуть курсувати кожного ранку в одну сторону... а ввечорі назад... і так кожного дня, бо так придумав "великий реформатор" Геннадій Григорович...
Вони, тобто "реформатори" на чолі з ГГ (Геннадієм Григоровичем), дореформувалися в децентралізації, що окремі громади вже пооб'єднувалися з іншими на відстані 10...100 км, не зважаючи на територіальний поділ, який закріплений в Конституції України... тобто з порушенням основних положень Конституції України...
А чому громаді з якогось району не об'єднатися, наприклад, з містом Торонто чи містом Одесою із США, чи Барселоною... а чому ж не можна, коли вже зараз проведені об'єднання громад в Україні з порушенням Конституції України... при повній участі ГГ...
Замість того, щоб розвивати малі населені пункти України, тобто села, теперішні реформатори, такі як ГГ, своїми діями призвели до їх руйнації та поступового зникнення їх з карти України... тобто теперішньою політикою простого українця поступово виживають із його землі, щоб потім скупити та продавати і перепродавати її китайцям, індусам, арабам і т.д... тобто йде поступова політика на знищення українського села...
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Можливо реформувати все як завгодно, але якщо при цьому селянам прийдеться їхати в собез до нового райцентру не 20 км, 50 не маючи дороги і автобусного сполучення то до дупи ваші реформи.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЗубко виступає за укрупнення районів: щоб на область припадало 4 райони, а не 26
 
 
 
 
 
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