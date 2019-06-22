 Росія заборонила польоти грузинських авіакомпаній

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті Міністерства транспорту РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Причина припинення польотів - необхідність забезпечення достатнього рівня авіаційної безпеки, а також наявність простроченої заборгованості за аеронавігаційну діяльність перед ФДУП "Держкорпорація з ОрПР", - сказано в повідомленні.

"Наразі загальний розмір заборгованості грузинської сторони (без урахування накопиченої пені) становить 792 543,19 дол. США та 592 251,95 руб. Грузинська сторона визнала заборгованість ще в 2008 році, але відтоді так і не погасила її", - уточнили в Мінтрансі РФ.

Російська влада обіцяє відновити авіасполучення після погашення заборгованості та проведення аудиту програм безпеки грузинських авіаперевізників.

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Напередодні президент Росії Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям літати в Грузію і доручив повернути додому росіян, які перебувають у цій країні.

Наразі в Грузії тривають антиросійські протести. Вони спалахнули після того, як російський депутат Сергій Гаврилов сів у крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.

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