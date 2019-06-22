 Росія заборонила польоти грузинських авіакомпаній

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті Міністерства транспорту РФ, інформує Цензор.НЕТ.
"Причина припинення польотів - необхідність забезпечення достатнього рівня авіаційної безпеки, а також наявність простроченої заборгованості за аеронавігаційну діяльність перед ФДУП "Держкорпорація з ОрПР", - сказано в повідомленні.
"Наразі загальний розмір заборгованості грузинської сторони (без урахування накопиченої пені) становить 792 543,19 дол. США та 592 251,95 руб. Грузинська сторона визнала заборгованість ще в 2008 році, але відтоді так і не погасила її", - уточнили в Мінтрансі РФ.
Російська влада обіцяє відновити авіасполучення після погашення заборгованості та проведення аудиту програм безпеки грузинських авіаперевізників.
Напередодні президент Росії Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям літати в Грузію і доручив повернути додому росіян, які перебувають у цій країні.
Наразі в Грузії тривають антиросійські протести. Вони спалахнули після того, як російський депутат Сергій Гаврилов сів у крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.
Да пошли вы все.
Ездит одна знакомая семья на отдых постоянно. Они просто в восторге от кухни и от людей.
А вы все по себе судите?
Кому - что, как говорится))
Видать, жизнь вас побила и выкинула
не был ,не поеду ,но все про них знаю!!
не одна страна мира не зависима экономически.
Тут багато хто користується, і навіть тягне сюди всю мразоту з парашинських зливних бачків.
"Злой дух победил… нацисты празднуют: нет больше Грузии".
...
Та ні, Грузія є і буде. А от Стуруа скоро не буде... старуа вже...
(зпетросянив, знаю)
А наверняка!
Украина, Беларусь, Грузия... Вот к этому он готовится...
британия тоже использует эту "лабораторию "
причина оказания помощи Украине Великобритания изучает технику отражения российских атак Источник: https://censor.net.ua/p3133597
вас уже носом тыкают ,а вы не видите
...
Ти диви, якесь неабияке цабе в лісі здохло, що ***** таку добру справу зробило.
Дальше будет остановка потока денег, эмиграционная полиция начнет массовые высылки, поток туристов из России, которые были на первом месте по количеству, уже останавливается.
Итог всего этого, Россия ничего не проигрывает от этого, вообще ничего и нигде.