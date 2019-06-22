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Все про:Грузія (546) Росія (17682) авіасполучення (206)

 Росія заборонила польоти грузинських авіакомпаній

Грузинські авіакомпанії не зможуть літати на територію Росії з 8 липня. Причиною припинення польотів називають заборгованість.

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті Міністерства транспорту РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Причина припинення польотів - необхідність забезпечення достатнього рівня авіаційної безпеки, а також наявність простроченої заборгованості за аеронавігаційну діяльність перед ФДУП "Держкорпорація з ОрПР", - сказано в повідомленні.

"Наразі загальний розмір заборгованості грузинської сторони (без урахування накопиченої пені) становить 792 543,19 дол. США та 592 251,95 руб. Грузинська сторона визнала заборгованість ще в 2008 році, але відтоді так і не погасила її", - уточнили в Мінтрансі РФ.

Російська влада обіцяє відновити авіасполучення після погашення заборгованості та проведення аудиту програм безпеки грузинських авіаперевізників.

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Напередодні президент Росії Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям літати в Грузію і доручив повернути додому росіян, які перебувають у цій країні.

Наразі в Грузії тривають антиросійські протести. Вони спалахнули після того, як російський депутат Сергій Гаврилов сів у крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133727
 
 
 Топ коментарі
 
Класс! Если Грузия станет страной, где нет русскае, то туда сейчас начнут ломиться туристы со всего мира. Не зря же особо популярны отели без русских, а тут целая страна )))
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Россияне красавцы. Сначала согнули в бараний рог Грузию в 2008 году. Потом устроили зависимость Грузии от русского туриста после 2012 года. А теперь используют туризм как экономическую дубину, чтобы превратить Грузию в российский сателлит. Вот к чему приводит экономическая зависимость от России. Так что нашим "прекратить стрелять" предлагаю задуматься, так как попытки снова устроить торговые связи с Россией могут закончиться тем же, чем у грузин. Экономическим шантажом.
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Україна має також заборонити польоти російських авіакомпаній в Україну у зв'язку з низькою кваліфікацією російських пілотів та інженерів та у зв'язку з ненадійністю російських літаків.
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Выбивание долгов с мощью провокаций. Ну и наглядный урок
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А які російські авіакомпанії до нас літають?
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Игорёк с начала войны российкие авиакомпании не летают в Украину. Даже больше скажу, на самолёте в рашку из Украины улететь прямым рейсом не возможно.
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Цэ якыйсь порохобот?! Бо схожий, цуко!! Россия запретила полеты грузинских авиакомпаний - Цензор.НЕТ 1087 Россия запретила полеты грузинских авиакомпаний - Цензор.НЕТ 3946
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За мусор плати, за Чечню плати, за Грузию плати, теперь за У...
Да пошли вы все.
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Порохосвын, шо ты там дрыгаешься? Росія заборонила польоти грузинських авіакомпаній - Цензор.НЕТ 989 Разок гепну и забудэшь як хрюкать)))
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Добрі прикмети: цвинтар, морда у лайні-від долі не втечеш,
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Класс! Если Грузия станет страной, где нет русскае, то туда сейчас начнут ломиться туристы со всего мира. Не зря же особо популярны отели без русских, а тут целая страна )))
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ты первая полетишь к "Горячим кавказцам ?"
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Они такие же, как и другие люди. Летал в Грузию многократно. Страна поменялаь у меня на глазах, чему очень рад! И да, чем меньше тагила, тем лучше. Доказано не только Грузией. Вибираю отели только те, где нет русни. Ниразу не пожалел...
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Я нет. Но у меня есть одна подруга - живет в Австрии , бывшая киевлянка, ездит в Грузию в клинику , так сказать, красоты. Уже вставила себе нити аптос в лоб и ещё что- то- выглядит отлично и не скажешь, что там было что- то сделано.
Ездит одна знакомая семья на отдых постоянно. Они просто в восторге от кухни и от людей.
А вы все по себе судите?
Кому - что, как говорится))
Видать, жизнь вас побила и выкинула
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ну мне в лоб вставлять ничего не надо , бог миловал , да и жизнь не била и в Грузию совсем не хочется , да и не зачем
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от куда такие*познания*?
не был ,не поеду ,но все про них знаю!!
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Так наоборот. Пророссийская политика последних лет отпугнула из Грузии туристов и теперь грузины зависимы от России и Путин отдал команду к ноге.
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Так с чем не согласен, дорогуша? Грузины зависимы от российского туризма? Зависимы. Как это получилось что через десять лет после войны они едят с рук у России? Оттого что ничего не делали.
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Не смотри больше Вата-ТВ, бо козленочком станешь.
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вот поставил лайк , но по правде единственное "пророссийское" это изгнание Саакашвили
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Россияне красавцы. Сначала согнули в бараний рог Грузию в 2008 году. Потом устроили зависимость Грузии от русского туриста после 2012 года. А теперь используют туризм как экономическую дубину, чтобы превратить Грузию в российский сателлит. Вот к чему приводит экономическая зависимость от России. Так что нашим "прекратить стрелять" предлагаю задуматься, так как попытки снова устроить торговые связи с Россией могут закончиться тем же, чем у грузин. Экономическим шантажом.
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конечно красавцы , перечислите шаги Грузии для экономической независимости ?
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ну тык помалкивай
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Мио глобален!
не одна страна мира не зависима экономически.
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Вообще проблем не вижу. Будут летать через Эрэвань. Будут.
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Nenado tut govoryt pro ruskix turistov,oni nepopadajet cyslo zelajemix turistov v mire kotoryje potratyt xot 450 evro.U nas na takyjx turistov kak ruskije turisticyskije firmy daze vnimanije neobracajet oni nekomu neinteresny.Nemcy,japooncy,francuzy i drugyje iz razvetyx stran oni tratit bolse cem 450 evro.Eto cytajetsia turisty,a ne nycyje ruskije
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Всё определяется реакцией. Если Грузия поползет на коленях сейчас к России, то это многое говорит о том, что происходило в стране. Или не поползет?
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Епта, да шо за упоротая кацапня. Постоянно грезит, что к ней кто-то ползти на коленях будет. Ты сперва помойся, с бутылки встань, перестань говно в окна выливать -может и станешь на человека похож, а не кацапа.
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Так поползет или нет? Путин дал команду к ноге.
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Ja ne znaju kak budet s Gruzijej,no tolko skazal kak jest pro turizm.U nas ruskije turisty nekomu neinteresny.Cysto po dengam jesly smotret nemcy kak pravilo zakazyvajet Goteli na 5 dnej,prijezdajet grupami,im nuzny gidy,transport i t.d jezdyt po vsej strane.Takze i drugyje golancy,japoncy vot s nimi i rabotajut nasy turist agency i mogu skazat uspesno,
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Вот оно как, а пэтин переговорщик мертвечук напрямую летает, нарушая закон, та й такэ
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Вы одурели все,что-ли ,росия-росия-росия ,да пора уже всем давно запомнить ,нет никакой росии ,есть ватный ********* ,он же кацапский ******** и не иначе ! Россия запретила полеты грузинских авиакомпаний - Цензор.НЕТ 7880
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Свинораха, Пельменистан, Козломордия...
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Для офіційних випадків - Растікова Федераска.
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ну, да, про заборгованність ми, якраз, так і одразу повірили... Насправді - приховані парашинські санкції проти Грузії. Так само - і проти України. Хоча, для зажопів можуть надати навіть політичні "скидки"... Пропонують таку і зебілам... Подивимось, як вони сприймуть...

Тут багато хто користується, і навіть тягне сюди всю мразоту з парашинських зливних бачків.
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Смехдержава занимается любимым делом. Гадит по маленькой соседям.
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Че там нюхать?! Бетоном залить и сказать шо "так и було!"
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Во стул делов наделал, даже глазы повыбивали журналистам. Хотя я на свой стул тоже никому не разрешаю садится(кроме кошки)
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Ну и зачем ты на свой стул садишься? Его вообще-то смывать в унитаз надо.
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"Это стул, на нем сидят, Это стол, на нем едят"...
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чем меньше будет сознательных и достойных граждан и демократических журналистов. тем чище будет Родина. такой. ***, парадокс....
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Грузинский режиссер Роберт Стуруа прокомментировал протесты в Грузии.

"Злой дух победил… нацисты празднуют: нет больше Грузии".


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Для тебя нет. Зато есть Грузия для грузинов. Я имею ввиду людей, кто живет в Грузии.
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Нет ватной Грузии под сапогом рашисткого оккупанта!
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Роберт Стуруа, советский грузинский и российский театральный режиссёр. Возраст 80 лет

...
Та ні, Грузія є і буде. А от Стуруа скоро не буде... старуа вже... Россия запретила полеты грузинских авиакомпаний - Цензор.НЕТ 3332
(зпетросянив, знаю)
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Заборона Україною чартерів на улус ватастан буде моральною підтримкою Грузії
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Глядя на ***** , ЭТО ЛЕЧЕБГИЦА . ГЛИВАХА
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путин на самом деле *****. слышь *****, мы что не видим истинных причин? задолженность не вчера появилась... ух ты и тупой ублюдок.
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Можливо ***** планує нове вторгнення у Грузію😏
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новое хорошо забытое старое ,достаточно вспомнить действия РосИмперии на кавказе , все может быть
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2008 рік теж ніхто не забув. А я знаю біженців із Грузії та Абхазії...
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Не можливо!
А наверняка!
Украина, Беларусь, Грузия... Вот к этому он готовится...
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Россия превратила Донбасс в полигон и боевую лабораторию, - командующий ВС Великобритании Карлтон-Смит.

британия тоже использует эту "лабораторию "
причина оказания помощи Украине Великобритания изучает технику отражения российских атак Источник: https://censor.net.ua/p3133597
вас уже носом тыкают ,а вы не видите
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Давите кукурузу и пахлову на пляже бульдозерами .
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********* ПОКАЗИВАЕТ ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ С ТЕМИ КТО ПРЕКРАТИЛ СТРЕЛЯТЬ? КОГДА УЖЕ ДОЙДЕТ ЧТО НЕОЧЕМ ДОГОВАРИВАТСЯ С МОСКОВСКИМ УЛУСОМ, ВОТ ВАМ НАГЛЯДНИЙ ПРИМЕР ГРУЗИИ
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Пусть свиномордые в С.Осетии отдыхают, нах им Грузия?!
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А я только что послушал гимн Украины,и который подпевала такая симпатюля ,молоденькая блондиночка,украинка,и я тут же вспомнил про Цензор и быстро зашел.И пела этот гимн победительница в турнире дзюдоисток,на Европейских играх в Минске,-Дарья Белодiд! И в финале она победила кого Вы думаете? Правильно! Некую Долгову из рфии!
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Смотрю историю и вижу где к русским отношение было хорошее это Украина, Молдолва и Грузия там русские устроили войну а в тех странах в которых русских резали как свиней русские ведут себя ровно! Может мы украинцы к русским не правильно относимся?!
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НУ ТАК БИДЛО ПОНИМАЕТ ТОЛЬКО СИЛУ, А САНКЦИИ ТОЛЬКО НА ПОЛЬЗУ
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Давите пармезан и гусинный паштет тракторами . И будет вам счастье .
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Извините, но я, честно не пойму, чему так радуются братья-украинцы.. Что Грузия начнет жить хуже? Так она и до этого не сильно хорошо жила.. Немного голову начала поднимать, а сейчас их опять мордой вниз... 80% российского турпотока, кто сможет заменить? Или вы думаете, что еропейцы стройными коллонами едут в Грузию? И те что приезжают, они очень экономны. Последние три года здесь все заточено было под рос. туризм.. Люди кредиты под это брали.. Или вы, братья, поедете в Грузию? Спасать экономику Грузии.. Что то я не очень много вижу здесь украинцев..
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Любая другая реакция от России кроме "закручивания гаек", было бы намного более странной.

Дальше будет остановка потока денег, эмиграционная полиция начнет массовые высылки, поток туристов из России, которые были на первом месте по количеству, уже останавливается.
Итог всего этого, Россия ничего не проигрывает от этого, вообще ничего и нигде.
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