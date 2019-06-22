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Все про:смерть (3383) Лисянський Павло (25) КПВВ (13)

 На КПВВ на Донеччині помер чоловік

70-річному чоловікові, який хотів перетнути лінію розмежування з боку окупованої території, стало зле. Лікарі не змогли його врятувати.

Про це повідомив у фейсбуці представник омбудсмена в Донецькій та Луганській областях Павло Лисянський, інформує Цензор.НЕТ.

"Він ішов із боку окупованої території Луганської області.  Поблизу Української сторони КПВВ чоловікові стало зле. Його було госпіталізовано, але, на жаль, лікарі не змогли нічого зробити", - написав Лисянський.

За попередніми даними, чоловік помер унаслідок обширного інсульту.

На КПВВ на Донеччині помер чоловік 01

Дивіться також: "На українських КПП є навіси, туалети, медпункти. У нас ставлення до людей огидне", - в ОРДО скаржаться на величезні черги і відсутність зручностей на КПВВ терористів. ВІДЕО+ФОТО

На лінії розмежування працюють 5 пунктів в'їзду-виїзду громадян: "Майорське", "Мар'їнка", "Новотроїцьке", "Гнутове", "Станиця Луганська". 8 квітня в місії ОБСЄ повідомили, що з грудня минулого року під час перетину лінії розмежування померли 18 осіб, переважно люди похилого віку. Причиною смерті в більшості випадків стали проблеми з серцем.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133725
 
 
 Топ коментарі
 
А 5 лет назад был здоров ,как бык,да ещё под украинские танки бросался,Павлик Матросов.
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Совершенно непостижимое желание покинуть свою тихую и уютную родину и ехать в лапы кровавой Хунты к злобным биньдерывцам
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орки специально создают очереди, что бы люди мучились и проклинали Украину. но эффект имеет обратный знак, проклинают их и хуйла.
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А 5 лет назад был здоров ,как бык,да ещё под украинские танки бросался,Павлик Матросов.
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Совершенно непостижимое желание покинуть свою тихую и уютную родину и ехать в лапы кровавой Хунты к злобным биньдерывцам
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орки специально создают очереди, что бы люди мучились и проклинали Украину. но эффект имеет обратный знак, проклинают их и *****.
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"Не судилося Мотрі щастя" (с) Панас Мирний
...
"Не судилося дідові шастать" (modern remix)
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Уменьшилась нагрузка СРАЗУ на два пенсионных фонда.
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Так они из за двух пенсий в месяц,в два раза меньше и живут
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Live fast, die young... so to say
(actually not so young, well... but die...)
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Велика вірогідність що так.
Ще більша вірогідність що у них сепаратистські погляди.
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А крымчане умирают на военной базе ,за то российской,как они говорят на "русской земле" какой то таёжный и глупый народишко,пришёл на готовое и .... На КПВВ на Донбассе умер мужчина - Цензор.НЕТ 2098
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Оскільки ніхто не відмітився, то треба влізти. Вся вина у смерті отієї нашої людини лежить на нехарошому Порошенку. Адже це при його владі зробили такий порядок, що треба за всякими довідками і іншим соцзахистом мотаться на неокуповану територію. Я звичайно ж співчуваю родині померлого. Але хай би вже сидів вдома та не рипався. У них же є законна вибрана власть, у них працюють підприємства і платяться налоги. Чого його їздити до отієї хунти?
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