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 Петиція за хімічну кастрацію педофілів набрала потрібну кількість голосів

Розміщену на сайті Верховної Ради петицію за посилення покарання педофілів і застосування щодо декого із них хімічної кастрації підписали майже 28 тисяч осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт парламенту.

Петицію було опубліковано 27 травня. Її автор - юрист-кримінолог Ганна Маляр. Серед співавторів документа - заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

У тексті петиції зазначається, що 2 роки тому колектив авторів розробив законопроект №6607 щодо посилення покарання за педофілію. Відтоді документ проходить доопрацювання.

Законопроект передбачає три новації. Перша - створення Єдиного реєстру осіб, засуджених за статеві злочини стосовно дітей. Мета реєстру - не допустити таких людей до роботи з дітьми.

Друга новація - посилення відповідальності за статеві злочини проти дітей. І третя - застосування хімічної кастрації.

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"Це не покарання, а добровільний захід медичного характеру, передбачений для осіб, які здійснили особливо тяжкий статевий злочин проти дитини; мають поставлений психіатрами діагноз - педофілія. Хімічна кастрація - це введення медичних препаратів в організм людини, які знижують статевий потяг і діють протягом певного часу", - сказано в тексті петиції.

"Звертаємося до народних депутатів. Зволікання з прийняттям законопроекту №6607 має дуже високу ціну - покалічені життя дітей. Хіба це не привід об'єднатися всім, незалежно від політичних поглядів, і захистити наших дітей", - підсумували автори петиції.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133724
 
   
 Топ коментарі
 
Петиція

Щодо перенесення
Адміністрації президента в будівлю цирку

 https://petition.president.gov.ua/petition/62306?fbclid=IwAR3PZIu0fIWuK1_aGKmVbNGZL00Eb3cwpiMgYnQUCRg-HpsRL7zjVw6HZj0
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Наконец -то люди стали понимать,что в стране Уголовный Кодекс не соответствует законам цивилизованных стран и имеет геноцидное содержание - за убийство 5-6 лет - это практически ничего, в ЕС и Америке за убийство дают не менее 26 лет и зачастую выносится смертный приговор или пожизненное заключение. Кодекс Портнова- Януковича направлен на взращивание преступности и рецидивизма. И мне особенно удивительно,что уходящая Рада его сохранила и не изменила.Ганьба. Ни один депутат из прошлой Рады только из-за этого не достоен войти в следующую Раду. Из-за сохранения геноцидного Кодекса очень много украинцев уже убито, а их убийц зачастую выпускают по амнистии через 5 лет. Жизнь украинцев не стоит и копейки и это позор позорный.
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А чому б цим порохососам відразу ж не відтинати бошки?
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Кастрация - это хирургическая стерилизация. Процесс не обратим. Кроме хирургической стерилизации, есть ещё химическая, биологическая, физическая и механическая (перкутанная). Это всё средства полного прекращения продукции половых гормонов. Авторы законопроекта очевидно имели ввиду применение специальных гормонов (мегестрола ацетат, например), которые действительно временно понижают либидо.
Но... По отношению к педофилам, особенно с рицедивами, нужно применять именно стерилизацию, то есть полное удаление (умертвление) половых желез.
Но, опять же... Если у человека стойкое психическое отклонение, даже стерилизация может быть не эффективна.
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На Николаевщине 57-летний педофил умер в СИЗО спустя две недели после ареста

Преступление это было совершено еще в феврале 2019 года.
Оперативники полиции задержали гражданина, которому уже объявлено о подозрении по ч. 4 статьи 152 УК Украины - «Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста». Фигуранту дела грозило до 15 лет лишения свободы. Однако мужчине не довелось дожить даже до подготовительного заседания суда. Как значится в определении Казанковского районного суда, заседание которого состоялось на днях, смерть обвиняемого наступила спустя две недели после его ареста.
О причинах смерти пока не сообщается.
Но известно, что подследственные и осужденные по таким статьям в местах лишения свободы, мягко говоря, авторитетом не пользуются.
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Но в педофилии могут и обвинить незаслуженно. Могут подставить. Так что доказательства должны быть неопровержимыми. Петиція за хімічну кастрацію педофілів набрала потрібну кількість голосів - Цензор.НЕТ 4915
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в этом трудно обвинить не заслужено, речьидет о рецидивах.
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Путлер знервовано очікує що буде далі. Україна знову подає "поганий" приклад.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПетиція за хімічну кастрацію педофілів набрала потрібну кількість голосів
 
 
 
 
 
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