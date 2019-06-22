 Петиція за хімічну кастрацію педофілів набрала потрібну кількість голосів

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт парламенту.
Петицію було опубліковано 27 травня. Її автор - юрист-кримінолог Ганна Маляр. Серед співавторів документа - заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.
У тексті петиції зазначається, що 2 роки тому колектив авторів розробив законопроект №6607 щодо посилення покарання за педофілію. Відтоді документ проходить доопрацювання.
Законопроект передбачає три новації. Перша - створення Єдиного реєстру осіб, засуджених за статеві злочини стосовно дітей. Мета реєстру - не допустити таких людей до роботи з дітьми.
Друга новація - посилення відповідальності за статеві злочини проти дітей. І третя - застосування хімічної кастрації.
"Це не покарання, а добровільний захід медичного характеру, передбачений для осіб, які здійснили особливо тяжкий статевий злочин проти дитини; мають поставлений психіатрами діагноз - педофілія. Хімічна кастрація - це введення медичних препаратів в організм людини, які знижують статевий потяг і діють протягом певного часу", - сказано в тексті петиції.
"Звертаємося до народних депутатів. Зволікання з прийняттям законопроекту №6607 має дуже високу ціну - покалічені життя дітей. Хіба це не привід об'єднатися всім, незалежно від політичних поглядів, і захистити наших дітей", - підсумували автори петиції.
Но... По отношению к педофилам, особенно с рицедивами, нужно применять именно стерилизацию, то есть полное удаление (умертвление) половых желез.
Но, опять же... Если у человека стойкое психическое отклонение, даже стерилизация может быть не эффективна.
На Николаевщине 57-летний педофил умер в СИЗО спустя две недели после ареста
Преступление это было совершено еще в феврале 2019 года.
Оперативники полиции задержали гражданина, которому уже объявлено о подозрении по ч. 4 статьи 152 УК Украины - «Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста». Фигуранту дела грозило до 15 лет лишения свободы. Однако мужчине не довелось дожить даже до подготовительного заседания суда. Как значится в определении Казанковского районного суда, заседание которого состоялось на днях, смерть обвиняемого наступила спустя две недели после его ареста.
О причинах смерти пока не сообщается.
Но известно, что подследственные и осужденные по таким статьям в местах лишения свободы, мягко говоря, авторитетом не пользуются.