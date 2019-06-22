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Все про:НАБУ (1999) Молдова (462) Антикорупційна прокуратура (916) Антикорупційний суд (407) Майя Санду (1)

 Молдова хоче запросити українських експертів для створення Антикорупційного бюро

Новий уряд Молдови планує створити Антикорупційне бюро та хоче залучити для цього експертів з України. Також до цієї структури увійдуть експерти з інших країн, де сектор правосуддя "вже добре працює і він є незалежним".

Про це в інтерв'ю "Громадському" повідомила прем'єр Молдови Майя Санду, інформує Цензор.НЕТ.

"Я б хотіла, щоб це бюро (антикорупційне. - Ред.) радників прем'єр-міністра створили за два тижні, і ми б хотіли запросити людей з України, з Румунії, щоб перейняти досвід цих країн", - зазначила вона.

Санду розраховує, що до цієї структури увійдуть експерти з інших країн, де сектор правосуддя "вже добре працює і є незалежним".

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"І саме тому нам потрібна ця консультативна рада, адже хочемо розуміти, як нам правильно розставити свої пріоритети, порядок денний зараз досить непростий, а очікування людей - дуже високі", - додала прем'єр Молдови.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133723
 
 
 Топ коментарі
 
Дожились сцука...уже и молдаване нас троллят... Молдова хочет пригласить украинских экспертов для создания Антикоррупционного бюро - Цензор.НЕТ 2946
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Молдова хочет пригласить украинских экспертов для создания Антикоррупционного бюро

Шо-шо?
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Пэтя отсидит лет 10-15 и приедет ... Молдова хочет пригласить украинских экспертов для создания Антикоррупционного бюро - Цензор.НЕТ 8173
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Возьміть назавжди порошенка, він добре вміє замилювати очі. Ви з ним зразу поборете корупцію, правда тільки на словах
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Когда стаду в глза говорят газ в Европе по 125 $ а нам грося продает по 300$ значит виновато набу.Но стаду не ведомо чтоб завести дело надо разрешение Холодницкого или призвести обыск тоже. Арестовать разрешение суда.Передача дело в суд обратно холодницкий. Куда то зайти мешает СБУ и МВД. Рада на подхвате.Ответ простой стаду никто ничего не должен это оно всем должно фактом своего существования.Пока люди не научатся жить по суспильному договру громадами.Никакой зеля ничего не сделает,помочь может,сделать нет.Даже всевышний помагает только тем кто сам себе помогает.
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