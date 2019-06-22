EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  3313  71
Матеріали за темою:
Все про:Жданов (102) Онищенко Олександр (413)

 Україна не відправляла Онищенка на змагання з кінного спорту, - міністр спорту

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов заявив, що депутат-утікач Онищенко не міг представляти Україну на змаганнях із кінного спорту.

Про це він заявив кореспонденту "Громадського", інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерство молоді та спорту з серпня 2016 року і досі не направляло і не фінансувало участь Олександра Онищенка в міжнародних змаганнях. Також, згідно з наказом Міністерства молоді та спорту №5286 від 28.12.2018 року, зазначена особа не входить в основний або резервний склад національної збірної команди України з кінного спорту на 2019 рік. Отже, він не може офіційно представляти Україну на міжнародних змаганнях. Всеукраїнська федерація кінного спорту також не погоджувала з Міністерством жодних відряджень Онищенка для участі в спортивних змаганнях", - зазначив Жданов.

Раніше Шостий адміністративний суд Києва зобов'язав ЦВК зареєструвати депутата-втікача Олександра Онищенка кандидатом у народні депутати попри те, що він не жив в Україні останні 5 років.

Читайте також: Суд дозволив депутатові-втікачеві Онищенку балотуватися в Раду: Він представляв Україну на перегонах

У рішенні суду зазначено, що Онищенко перебував за межами країни з поважної причини. До рішення додається лист від громадської організації "Всеукраїнська федерація кінного спорту України", в якому зазначено, що Онищенко представляв Україну на змаганнях із кінного спорту "в статусі наїзника".

Нагадаємо, в липні 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомляло про завершення досудового розслідування у справі Онищенка. За версією слідства, депутат причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень із 2013 по 2016 рік. Збиток підприємству "Укргазвидобування" оцінюється в понад 740 млн грн.

У розшуку в Україні Онищенко перебуває з 2016 року. Сам депутат говорить, що він перебуває в Іспанії, і всі звинувачення на свою адресу відкидає.

Читайте також: ЦВК відмовила в реєстрації для участі у виборах у Раду нардепові-утікачу Онищенку

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133721
 
   
 Топ коментарі
 
Педра це твій коханець, кацап? Яке дивне чеченське ім'я!
 показати весь коментар
 
Тётя Роза‏ @Anakoyher 21 июн.

- Изя, а что это за такое странное имя - Зеля?
- Ой, Сёма, это просто написанное с двумя ошибками имя Беня.
 показати весь коментар
 
А суду в Барышевке пофиг. Украина не отправляла Онищенко на соревнования по конному спорту, - министр спорта - Цензор.НЕТ 5341
Скакал скакал Онищенко года три а то и четыре, пока скакалка не сломалась. Правда до Украины он почти таки доскакал. да, ЗеДауны? Скоро и убийцу Лозового выпустят, как узника кровавого режима Петруччо. А если он ещё пару ЗеДаунов отстреляет, то это на рейтинге фигляра не отразится. Украина не отправляла Онищенко на соревнования по конному спорту, - министр спорта - Цензор.НЕТ 8480
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
***** це твій коханець, кацап? Яке дивне чеченське ім'я!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а хіба не видно? дивні питання Украина не отправляла Онищенко на соревнования по конному спорту, - министр спорта - Цензор.НЕТ 8029
 показати весь коментар
 
 
З ческа-будка видніше,хто й скільки кому дав на лапу?
 показати весь коментар
 
 
А ти мабуть думаєш що тобі
з козломордої Мокшандії краще видно?

 показати весь коментар
 
 
С этим Онищенко такой цирк, и все из-за наших странных коррумпированных судов и еще более странного ЦИК. Теперь,что они скажут народу по поводу нарушения закона о регистрации кандидата? Как можно явную ложь принять от пройдохи, не проверить и зарегистрировать? Рада у нас и дальше будет сбродом проходимцев, которые пишут для народа ублюдочные геноцидные законы или организация уважаемых людей? Что за дебилизм?
 показати весь коментар
 
Прошу еще учесть что эта **** до сего момента была в розыске, кроме регистрации, заурыто и уголовное дело. Антикорупционное бюро прекратило свое существование.
 показати весь коментар
 
5 лет дурили народ, а он, Онищенко, оказывается чист и никто не в ответе за его изгнание. НЕ ПОРЯДОК. Пэтруху и его коман, не банду, к ответу. 5 лет получали зарплату, льготы, премии ЗА ШО?
 показати весь коментар
 
Вижу вы таки разбираетесь в лошадях. Но своего жеребца еще не встретили.
 показати весь коментар
 
 
мабуть не дает покоя слава екатерины 2? Украина не отправляла Онищенко на соревнования по конному спорту, - министр спорта - Цензор.НЕТ 7372
 показати весь коментар
 
 
ой мамочки - а деньги уже оприходовали - возврата не будет))))
 показати весь коментар
 
 
Це що, остання промова мародера ц якості свідка на суді?
 показати весь коментар
 
Не відправляла, ну і що? А якому суду в умовах узурпації влади зебілом це цікаво знати? Якщо від Портнова "є сигнал"...
 показати весь коментар
 
 
А суду в Барышевке пофиг. Украина не отправляла Онищенко на соревнования по конному спорту, - министр спорта - Цензор.НЕТ 5341
Скакал скакал Онищенко года три а то и четыре, пока скакалка не сломалась. Правда до Украины он почти таки доскакал. да, ЗеДауны? Скоро и убийцу Лозового выпустят, как узника кровавого режима Петруччо. А если он ещё пару ЗеДаунов отстреляет, то это на рейтинге фигляра не отразится. Украина не отправляла Онищенко на соревнования по конному спорту, - министр спорта - Цензор.НЕТ 8480
 показати весь коментар
 
 
Тётя Роза‏ @Anakoyher 21 июн.

- Изя, а что это за такое странное имя - Зеля?
- Ой, Сёма, это просто написанное с двумя ошибками имя Беня.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Суд рэформованый же, а если бы не рэформованый пэтькой, то вообще б хана была.
Спасибо атцу нации！
 показати весь коментар
 
 
Вы не правильно прочитали это чмо отправилось на соревнования в качестве скаковой лошади, теперь боится возвращаться шоб не здали на колбасу)))
 показати весь коментар
 
 
Його не вершником відправляли, а тягловим какуном.
 показати весь коментар
 
 
Кінний спорт, коні. Компрадорська худоба мавпує своїх британських панів, вважаючи себе в глибині своєї підлої також аристократами.
 показати весь коментар
 
 
Сегодня грузинская авиация будет ******* Москву
 показати весь коментар
 
шо цей онищенко, шо порошенко - одна гоп компанія жадібних расхітітєлєй народной собствєннасті!
 показати весь коментар
 
 
Шось я не понял ... Шо , в Киеве уже " русссский мир " , чи шо

https://www.youtube.com/watch?v=1ERajfn_UU8
 показати весь коментар
 
 
Так человек сам проявил инициативу .. Украина не отправляла Онищенко на соревнования по конному спорту, - министр спорта - Цензор.НЕТ 5427верней не сам а вместе с конём ..
 показати весь коментар
 
Надо пригласить коня на пресс конференцию и выяснить.
 показати весь коментар
 
 
А суддям нас-ти на Закон й дійсність, в них свої мотиватори!!!
 показати весь коментар
 
 
Один всадник оседлал миллион зебилов. Скачите, зебилы, аллюром. Или предпочитаете галоп, а может рысью? Способов много, для каждого из вас найдется свой. И так будет пока не поумнеете и не начнете различать реальность от представления.
 показати весь коментар
 
 
Ну таки и Ренат Кузьмин числящийся в розыске идёт в депутаты от жопоблоков .
 показати весь коментар
 
 
я Вас поправлю- кузьмин числиться под №35 в списке жопоплатформы "За життя" (медведчук-рабинович).Жопоблок- это другая " песня"- вилкуловско-мураевско-новинская
 показати весь коментар
 
Та все они из жопы партии регионов выросли! На х... такие тонкости!
 показати весь коментар
 
 
Честно говоря может и неправильно написал я разницы между ними не осознаю. все те кто хочет здесь видеть ублюдочный рускимир для меня в одной колоне
 показати весь коментар
 
Конник, епи его мать...Вся падаль недобитая возвращается в Украину.
 показати весь коментар
 
 
Яке має значення - представляв чи ні? Дав грошей - і суд так вирішив! Дайте більше грошей - і суд вирішить ще раз - по-вашому....
 показати весь коментар
 
 
Ну писать, что наши суды действуют в рамках Законов, это все равно, что рассказывать очередной анекдот.
 показати весь коментар
 
 
всьо було не так. вин прийшов на скачки. та заметив, шо развязався шнурок. коли завязував,хтось кинув йому на поперек сидло. пришов другим.
 показати весь коментар
 
Це золото важить значно більше ніж просто золото , остільки в фіналі вона придушила кацапку з рф . Слава Україні !
 показати весь коментар
 
Тим більше що кацапка БУЛА чинною чемпіонкою Європи . Але бєні ця перемога як кістка в горлі , бо путєн лютуватиме осільки умови Пакту Бєні-Путєна порушено .
 показати весь коментар
 
При порошенко данные индивидумы были в бегах, сейчас я так понимаю все дела закрыты и они спокойно вернулись в Украину. Печально....
 показати весь коментар
 
Прокуратура перестала ганяти понти.Доказів навіть для рехвормованих Педрою судів катма.
 показати весь коментар
 
 
Ну, что ж пришло время Пете подаваться в бега! Все, как в Библии!
 показати весь коментар
 
Коновод -конник? А были у нас высокие личности и пчеловодами Ющ и ЗЭК . Этот сбежавший продажный кацапский холуй, кремлёвский п...резидент прихвостень матёрый кровавый ЗЭК в бегах в.янукович, признавался что он засыпал, "оздоравливаясь" от психологических стресов полученных от отсидке на ЗОНЕ только под запись гудения пчел...
Ну а сейчас он янычара сбежал во вражескую паРашу и там засыпает видно под гудение кремлёвских фашистов - рашистов, наших лютых врагов оккупантов суверенной украинской земли Крыма и Донбасса из банды опричников кровавого маньяка ...уйла - путлина. А вкуснейший украинский мёд он Иуда сменил на неподражаемую пареную репу москалей - кацапов.
 показати весь коментар
 
Заманить в Украину ,пусть приезжает и посадить в тюрьму на 25 лет .Он же убегал что б в тюрьме не сидеть .
 показати весь коментар
 
Все правильно, только посадку надо начать с других, которые пока в Украине и тоже рвутся в нардепы! Неприкасаемость - она такая штука, всякую дрянь тянет, как магнит! Да и Онищенко судьи дали разрешение не за красивый экстерьер его коня...
 показати весь коментар
 
Судьи сделайте так, чтобы хоть одна ветка власти не была смешной. Не позорьте свою профессию и великое призвание "ПРАВОСУДИЕ"
 показати весь коментар
 
 
Я знаю некоторых судей ещё с 90 х с ихними тарифами которые открыто озвучивались и секретом не являлись 2 т. баксами за 1 год скостить . и ни чё до сих пор судят хотя уже 4 презика реформатора сменилось
 показати весь коментар
 
Судді самі з грошовитих крісел не підуть і самі себе не звільнять. Пєтя офшоренко зробив все, щоб корупція допомагала щому як наймога довше залишатись у влади і ті судді - то його заслуга. Тому цей весь цирк - результат діяльності шоколадного бариги... Й виникає питання - хто справжній клоун : зе чи параша?
 показати весь коментар
 
Похоже все правоохранители, участники выборного процесса и ЦВК забили болт на абсурдные судебные решения по выборам. Решили не мешать счастливым 73% видеть в Раде новые лица. А то ещё обзовут порохоботами.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУкраїна не відправляла Онищенка на змагання з кінного спорту, - міністр спорту
 
 
 
 
 
 вгору