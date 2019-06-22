 Україна не відправляла Онищенка на змагання з кінного спорту, - міністр спорту

Про це він заявив кореспонденту "Громадського", інформує Цензор.НЕТ.
"Міністерство молоді та спорту з серпня 2016 року і досі не направляло і не фінансувало участь Олександра Онищенка в міжнародних змаганнях. Також, згідно з наказом Міністерства молоді та спорту №5286 від 28.12.2018 року, зазначена особа не входить в основний або резервний склад національної збірної команди України з кінного спорту на 2019 рік. Отже, він не може офіційно представляти Україну на міжнародних змаганнях. Всеукраїнська федерація кінного спорту також не погоджувала з Міністерством жодних відряджень Онищенка для участі в спортивних змаганнях", - зазначив Жданов.
Раніше Шостий адміністративний суд Києва зобов'язав ЦВК зареєструвати депутата-втікача Олександра Онищенка кандидатом у народні депутати попри те, що він не жив в Україні останні 5 років.
У рішенні суду зазначено, що Онищенко перебував за межами країни з поважної причини. До рішення додається лист від громадської організації "Всеукраїнська федерація кінного спорту України", в якому зазначено, що Онищенко представляв Україну на змаганнях із кінного спорту "в статусі наїзника".
Нагадаємо, в липні 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомляло про завершення досудового розслідування у справі Онищенка. За версією слідства, депутат причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень із 2013 по 2016 рік. Збиток підприємству "Укргазвидобування" оцінюється в понад 740 млн грн.
У розшуку в Україні Онищенко перебуває з 2016 року. Сам депутат говорить, що він перебуває в Іспанії, і всі звинувачення на свою адресу відкидає.
з козломордої Мокшандії краще видно?
Скакал скакал Онищенко года три а то и четыре, пока скакалка не сломалась. Правда до Украины он почти таки доскакал. да, ЗеДауны? Скоро и убийцу Лозового выпустят, как узника кровавого режима Петруччо. А если он ещё пару ЗеДаунов отстреляет, то это на рейтинге фигляра не отразится.
тепер суди для зеленого поносу чесні.
- Изя, а что это за такое странное имя - Зеля?
- Ой, Сёма, это просто написанное с двумя ошибками имя Беня.
Спасибо атцу нации！
https://www.youtube.com/watch?v=1ERajfn_UU8
Ну а сейчас он янычара сбежал во вражескую паРашу и там засыпает видно под гудение кремлёвских фашистов - рашистов, наших лютых врагов оккупантов суверенной украинской земли Крыма и Донбасса из банды опричников кровавого маньяка ...уйла - путлина. А вкуснейший украинский мёд он Иуда сменил на неподражаемую пареную репу москалей - кацапов.