EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  1525  58
Все про:Держприкордонслужба (2143) Крим (6956) зброя (1358)

 Мешканка Вінниці намагалася ввезти на територію окупованого Криму заборонений револьвер

Жінка стверджує, що прямувала до Сімферополя. Револьвер прикордонники знайшли в бардачку машини. Вінничанку затримали.

Співробітники Держприкордонслужби зупинили жінку в пункті пропуску "Каланчак", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Прикордонники повідомили представникам Каланчацького відділення Національної поліції про імовірний  факт кримінального злочину за ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) і передали знахідку правоохоронцям для проведення подальших слідчих дій", - йдеться в повідомленні.

Вінницьке видання "На Парижі" уточнює, що зброю виявили під час огляду машини. Жінка зберігала револьвер у відсіку для рукавиць в автомобілі.

Дивіться також: Гранатомет і дві гранати: поліція вилучила зброю у жителя Марганця. ФОТО

Власницю машини затримали. Зараз вирішується питання про відкриття провадження за ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами).

Після окупації Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом простягнулась формально адміністративна межа, але фактично - це справжній кордон. У Херсонській області на адмінмежі з Кримом працюють три контрольні пункти в'їзду-виїзду, зокрема "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка".

Дивіться також: Банду торговців зброєю затримали в Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133720
 
 
 Топ коментарі
 
ТЕКСТ ЗАГОЛОВКА КАК-ТО "ПО ДЭБИЛЬНОМУ НАПИСАН" - ЗАПРЕЩЕННЫЙ РЕВОЛЬВЕР Жительница Винницы пыталась ввезти на территорию оккупированного Крыма запрещенный револьвер - Цензор.НЕТ 3571
 показати весь коментар
 
Игорь, украинцы сейчас в Крым не ездят. Ездят зебилы.
 показати весь коментар
 
О бардаках и машинах...Пару лет назад работник мой приходит на работу с фонарем под глазом и вщент расцарапанной мордой Шо такое? Оказывается, жена его обнаружила на обшивке потолка машины, над задним сидением, отпечатки двух каблуков-шпилек.... Мешканка Вінниці намагалася ввезти на територію окупованого Криму заборонений револьвер - Цензор.НЕТ 3341
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
На фото револьвер фірми ;сталкер; під патрон флобера.
 показати весь коментар
 
 
Отож,пишуть й похваляються усілякою галіматьєю.За гроші платників податків ...
 показати весь коментар
 
 
До речі, в РФ револьвери під патрон флобера таки заборонені.
Ага, за посиланням більш в подробицях.

Сотрудники Госпогранслужбы Украины при въезде в Крым остановили гражданку Украины, которая пыталась провезти через админграницу с аннексированным Крымом револьвер «Stalker 2.5».
По данным ведомства, это оружие запрещено перемещать через админграницу.
 показати весь коментар
 
 
ТЕКСТ ЗАГОЛОВКА КАК-ТО "ПО ДЭБИЛЬНОМУ НАПИСАН" - ЗАПРЕЩЕННЫЙ РЕВОЛЬВЕР Жительница Винницы пыталась ввезти на территорию оккупированного Крыма запрещенный револьвер - Цензор.НЕТ 3571
 показати весь коментар
 
 
"запрещенный револьвер"😀
Это шедеврально
 показати весь коментар
 
 
"Отделение для перчаток в автомобиле" - а это где? Что? Как?
 показати весь коментар
 
 
Бардачек, что ли? Мурза, это ты журналистов консультируешь?
 показати весь коментар
 
Ты мне льстишь. Жительница Винницы пыталась ввезти на территорию оккупированного Крыма запрещенный револьвер - Цензор.НЕТ 8343 Кста, а почему "бардачек"? Бардак - это публичный дом. Зачем в машине маленький публичный дом? Жительница Винницы пыталась ввезти на территорию оккупированного Крыма запрещенный револьвер - Цензор.НЕТ 161
 показати весь коментар
 
 
О бардаках и машинах...Пару лет назад работник мой приходит на работу с фонарем под глазом и вщент расцарапанной мордой Шо такое? Оказывается, жена его обнаружила на обшивке потолка машины, над задним сидением, отпечатки двух каблуков-шпилек....
 показати весь коментар
 
 
"Бардачок"... Этот отсек, на "торпеде", именно для этой цели, когда-то, создавался, и именно так он у автомобильных дизайнеров, и сейчас именуется...
 показати весь коментар
 
Може вона його везла для самозахисту- пенсію отримала ну і...на всяк випадок.Ватники всеж по дорогам шастають...
 показати весь коментар
 
 
Ну это так, семечки. Вот синие тапочки - явный признак терроризма. А вообще-то, что делать украинцу в Крыму пока он не украинский?
 показати весь коментар
 
 
Игорь, украинцы сейчас в Крым не ездят. Ездят зебилы.
 показати весь коментар
 
 
Мудаки, одним словом. У человека в бардачке лежал аргумент последнего шанса. Если бы владельцем был реальный преступник, то нашел бы куда спрятать. Власть не способна защитить граждан, так еще и издеваются.
 показати весь коментар
 
 
Может она ввозила в Крым оружие в рамках подготовки восстания против расейских оккупантов.
 показати весь коментар
 
 
Существует под него модифицированный плутониевый патрон - 2,3 кТн ( в тротиловом эквиваленте). Внешне неотличимы
 показати весь коментар
 
 
А, це той що ще й ракетне сопло ззаду на кулі?
 показати весь коментар
 
Так. Первая ступень. Третья включается при подлёте к Крымскому мосту
 показати весь коментар
 
 
Для чого ця винничанка їхала до Криму?
 показати весь коментар
 
 
Флобер голимый, патроны конечно можно немного усилить ,но всё равно игрушка,на том посту людям похоже заняться нечем . Жительница Винницы пыталась ввезти на территорию оккупированного Крыма запрещенный револьвер - Цензор.НЕТ 5371
 показати весь коментар
 
 
Без бажання служити країні, та по спеці, вирішили дурня поклеїти !!!
 показати весь коментар
 
 
Флобер не годиться для самооборони- ним легше убити ніж зробити боляче. Коли мені влучили в руку-надімедролена куля пройшла на виліт, а я став щасливим власником флобера.
 показати весь коментар
 
 
Годится,годится ,делаешь свинцовые насечки и один удар в лоб отправляет нападающего в глубокий нокаут а возможно и подальше Мешканка Вінниці намагалася ввезти на територію окупованого Криму заборонений револьвер - Цензор.НЕТ 1060звук выстрела тоже можно усилить ,собаки боятся ,проверенно..
 показати весь коментар
 
 
Собаки шарахаются от звука шокера. Велосипедисты покупают фонарик-шокер, и светит в темноте, и собак отпугивает.
 показати весь коментар
 
Слышал о такой особенности ,но никогда сам не видел ,а вдруг брехня ,будешь шокером махать а собаки сожрут .. Мешканка Вінниці намагалася ввезти на територію окупованого Криму заборонений револьвер - Цензор.НЕТ 1601
 показати весь коментар
 
Проверено не раз - шугаются только так. Конечно, всегда есть какая-то вероятность, что собака будет натасканная на посторонние звуки, но тогда ее может и звук выстрела не испугать.
 показати весь коментар
 
Такого не пробував. А от з дімедролом грався.
 показати весь коментар
 
Зачем? Приняли бы ее ФСБшники и получала бы дура лет 20 лагерей
 показати весь коментар
 
 
Дура-недура, а в наше время ездить без оружия божевилля.
 показати весь коментар
 
 
Рогатку й карамель з плутонієвою начинкою Й ніхто не затримуватиме
 показати весь коментар
 
Чим, рогатками чи карамеллью Мешканка Вінниці намагалася ввезти на територію окупованого Криму заборонений револьвер - Цензор.НЕТ 4324 Мешканка Вінниці намагалася ввезти на територію окупованого Криму заборонений револьвер - Цензор.НЕТ 5465 Якщо мова про начинку ,то в кацапському гру-торзі...
 показати весь коментар
 
А-а-а...
Я думал Вы знаете про карамэль с плутониевою начинкою...
А Вы так, только пописдеть вышли.
 показати весь коментар
 
Це,навіть образливо.... Вам й плутоній й новачок й агентів подавай. Не куплюся,агент іфаноф,поверхом вище...

є

н
 показати весь коментар
 
Через границу со стволом? Она бы еще наркоту прихватила. Если очко жим-жим сиди дома. И счастье этой дуры, что ее наши погранцы приняли, "бояться" будет немного и возможно условно
 показати весь коментар
 
Эта женщина - мужик, а ты баба.

Ну, мысли у тебя такие.
 показати весь коментар
 
 
А ты нулевой ватный презерватив из дурдома под названием Дебиляндия. С кастратами ума не общаюсь
 показати весь коментар
 
Оружие, оружием,а вот с применением проблеми.Будете долго и нудно доказивать что защищались.За вистрел вверх готовьте 500$, а если еще и попадете то отнесете в прокуратуру все 5000.Плюс менти еще и ствол отберут, и хорошо если он зарегистрован.Такови реалии...
 показати весь коментар
 
Слушай меня внимательно.
Лучше на суде доказывать, что защищался.
Чем у фогса на пере .
 показати весь коментар
 
неправильный у Вас конь Мешканка Вінниці намагалася ввезти на територію окупованого Криму заборонений револьвер - Цензор.НЕТ 9916. Лавруха коняка двуногая
Мешканка Вінниці намагалася ввезти на територію окупованого Криму заборонений револьвер - Цензор.НЕТ 389
 показати весь коментар
 
в мордоре оружие под патрон флобера запрещено,но у нас ведь оно продается свободно,а судя по тексту,задержали ее наши погранцы...блуд какой то
 показати весь коментар
 
У нас Флобер не заборонений.У Кацапії--так.
Питання--на кого працюють наші погранци?
 показати весь коментар
 
На тебя ватница. Какое тебе дело до того что там у парашников?
 показати весь коментар
 
Фрол Фёдоров--це так романтично,по-українськи.
 показати весь коментар
 
Его может только перевозить через границу нельзя, а так можно. В принципе, хорошее дело сделали, если бы на той стороне приняли, могли бы в террористки записать.
 показати весь коментар
 
В кацапстан без револьвера я бы вообще не ехал Мешканка Вінниці намагалася ввезти на територію окупованого Криму заборонений револьвер - Цензор.НЕТ 6380
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїМешканка Вінниці намагалася ввезти на територію окупованого Криму заборонений револьвер
 
 
 
 
 
 вгору