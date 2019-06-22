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Все про:Волинь (329) педофіл (55) Нацполіція (7735)

 На Волині затримали педофіла

Поліція Волині затримала місцевого 41-річного жителя. За словами сусідки, односелець намагався розбестити її п'ятирічну дочку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Волині.

"Вчора, 21 червня, ввечері на лінію служби "102" поліції надійшло повідомлення від 46-річної мешканки області про вчинення односельцем розпусних дій стосовно її 5-річної доньки", - сказано в повідомленні.

Чоловіка відразу ж затримали і доставили у відділення. Виявилося, що раніше він був судимий за крадіжку.

"За фактом розбещення малолітньої особи відомості слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України. Наразі стосовно затриманого вирішується питання про невідкладне обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - повідомили у поліції.

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Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує до 8 років за ґратами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133718
 
 
 Топ коментарі
 
именно....
Сосед чем то не угодил...
По возрасту подходит, да еще сидел когда то за кражу....
Звонок ментам .., и сломанная судьба...
Сколько таких случаев было.....
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Дали відмашку (тренд такий), от про розкрадання армії перестали писати - і нікого це вже не бентежить. Це називається маніпуляція суспільством.
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Чуб - мог быть наговор соседки....

Почему мы должны ей верить без расследования....?
Цензор кидается заголовками не думая... - "На Волыни задержали педофила"
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Чуб - мог быть наговор соседки....

Почему мы должны ей верить без расследования....?
Цензор кидается заголовками не думая... - "На Волыни задержали педофила"
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это мода така. в масштабе мировом. Украина в тренде. ну и не забываем, что нужно чтоб народ поскорее забыл про убийство ментами 5-летнего Кирилла.
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Так зараз можна будь кого звинуватити в педофілії, у нас навіть в парламенті був гучний скандал пов'язаний з педофілами-депутатами! Потім за це один депутат іншому (Омельченку) бив морду прямо в кулуарах на камеру!
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тема жутко запроституирована. чтоб сохранить жизнь детей нужно делать совершенно не то, что повысит рейтинг среди муфлоноэлектората. На Волині затримали педофіла - Цензор.НЕТ 6086
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Щоб зберегти життя дітей потрібно вводити ювенальну юстицію, яка буде забирати дітей у батьків які їх б'ють, знущаються над дітьми, примушують силою дітей тяжко працювати чи жебракувати, продають дітей в рабство! Від дій батьків страждають мільйони дітей, це не зрівняється з педофілами і педофілів серед батьків також більше ніж маніяків які бігають по вулиці!
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Вполне возможно,что и во власти много педофилов, иначе как объяснить такие мизерные сроки за педофилию.а?
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Запросто.
Отдельные мамаши насмотрятся ТВ, начинаются инета, а потом все не укладывающиеся в логику педолфилы и зезидент)))
Знакомая месяц назад хвасталась, как они педофила вычислили:
-Дедушка у детской площадки сидит. Просто стабильно сидит у площадки. Никого не ждёт, никого не выгуливает. Педофил! А иначе чего он там?!
И невдомёк дебильной бабе, что дед может и совсем не педофил.
Попробовал ей объяснить. Не думаю что дошло.
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А если окажется, клевета соседку посадят?
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Украину просто захлестнула волна педофилии и преступности. Уголовный Кодекс Портнова- Януковича рулит до сих пор, его за 5 лет пэдровласть так и не удосужилась изменить,хотя на дворе война и менять рыговские законы нужно было экстренно.За убийство по нашему Кодексу могут дать 5 лет, а за педофилию 2 года.Такого беспредела нет ни в одной стране мира. Любовь к детям только на словах и показушная. А итог - рост преступности и рецидивизма. Тут уже пора Майдан устраивать.
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Лео Кот Тут з вами повністю згідний.Так можна людині зламати життя.
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ЭТО ШО, У ИЗВРАЩЕНЦЕВ ОБОСТРЕНИЕ В ЖАРУ, ЧТО ЛИ? На Волыни задержали педофила - Цензор.НЕТ 2265
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Дали відмашку (тренд такий), от про розкрадання армії перестали писати - і нікого це вже не бентежить. Це називається маніпуляція суспільством.
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Людині треба було їхати до Києва на парад. Недотерпів до зустрічі з однодумцями-збоченцями.
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То ти перепутав підарасів з педофілами... Це різні тваринки
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Знову порохососи безчинствують!
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Що ти візьмеш з зебіла? Надивилося тирнету, картинок скотських, а "Г+Г" йому мізки запудрило; і брехати, як істий зебіл навчилося...
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Он - не "зебил"(с). Он насмехался на ранеными защитниками Украины /и не раз/. Так что называется он совсем по-другому...
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То Андрій Смицький. Сепаратист. Відомий на Цензорі. Хвалиться що нік собі взяв справжнє ім'я-прізвище АТОшника, котрого ненавидить.
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Та він всіх ненавидить, просто життя в нього не склалось, невчасно родився, йому би в холопи чи лакеї до москалів.
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Видать отстал от колонны .Срочные дела задержали
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Надмірно збудився, очікуючи приємної зустрічі в колоні однодумців
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По телефонному доносу взяли і закрили. Так же можна будь-кого на 60 діб упекти.
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именно....
Сосед чем то не угодил...
По возрасту подходит, да еще сидел когда то за кражу....
Звонок ментам .., и сломанная судьба...
Сколько таких случаев было.....
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Те що сидів ролі не грає. Так можуть закрити будь-кого, найреспектабельнішого батька сімейства наприклад.
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Скажіть як би розвивався сценарій, якби донос поступив на несиділого чоловіка?
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Не будем лукавить, судьба сломана давно.
А вот по соседски....
-А я предупреждала, не ходи мимо моего огорода!!!!
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Следствие и суд должны разобраться и только потом уже вешать ярлыки - педофил, извращенец или просто ребенка обнимал.
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В принципі - справді, так. Тому свій попередній комент - знищу. Я в ньому міг бути неправим.
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ЗЕофил хвастался, что сможет рассмешить ***** (с) Леви, французский журналист. https://****.com/view/1slfiv
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156- скользкая статья, особенно если почитать научно-практический комментарий к ней. Любое неосторожное прикосновение во время игры или любое неосторожно сказанное слово - и человека можно садить. Оказывается, что даже если родители рассказывают ребенку про секс (то бишь "откуда берутся дети") - это тоже 156-я.
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Шото педофилы при зеле прям взбесились -каждый день новый...
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Можно уже делать ставки на каком месте появится первый коммент про Зе.

Поросят отогнали от корыта - они казятся и хрюкают)))
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Дык просекли что теперь можно. Они это нутром чувствуют.
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Шо то останнім часом багато педофілів розвелось... Не пора для них вже котлован готовити, чи шахту якусь занедбану, і бажано на дАМБАсе... На Волині затримали педофіла - Цензор.НЕТ 8604
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ви ще побачите...філів в майбутній ВР
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у тебя уже мозг позеленел, ни о чём другом писать не можешь.
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номернаяленавквадрате, у меня мозг позеленеть не может, я же не зебил

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согласно Фрейду каждый говорит о том чего им не хватает.
Одни о сексе, другие о деньгах, а ты о зеленском
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Судя по твоему комментарию у тебя не хватает всего. Согласно тому же старикану Зимнуду нашему Фройду. На Волині затримали педофіла - Цензор.НЕТ 9393
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Lena Lena 39feab99
согласно Фрейду каждый говорит о том чего им не хватает.
Одни о сексе, другие о деньгах, а ты о зеленском
А хтось про мозок... На Волині затримали педофіла - Цензор.НЕТ 7552

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Lena Lena 39feab99 Фрейд зловживав наркотиками і алкоголем,а ще своїм пацієнтам також виписував наркотики.
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Соседки бывают разные, у нас в доме например есть соседка с всегда удивительной точкой зрения, такое городит.. На Волині затримали педофіла - Цензор.НЕТ 9392
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Маю підозру що тепер кожного дня будуть такі новини. Україна тепер іде шляхом РФ. Увагу суспільства чимось треба відволікати, та й гайки б прикрутити...
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З підозрами, звертайся в поліцію, або до лікаря... На Волині затримали педофіла - Цензор.НЕТ 5782
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А не было подозрения что когда мусора пролобировали запрет проституции чтоб крышевать эту сферу, это приведёт к негативным последствиям, выезд путан в рашку и насилие?
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По перше- мова про відволікання суспільства від тупості та нахабності влади. По друге- ти ж не пропонуєш легалізувати дитячу проституцію?- Бо педофіл навряд чи піде до повії бальзаківського віку.
І по третє- зняти повію- абсолютно не проблема.
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От развелось извращенцев ,реально страшно за своих близких .
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Саме страшніше те, що вбивство вчинив сусід, який жив поруч 20 років, я про одеську дівчинку.
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Это бывает ,иногда смотришь на кого-то и испытываешь чувство брезгливости к человеку а потом этот человек спасает твою шкуру ,но к сожалению бывает и наоборот .
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Порохоботы, попросите чтоб ***** в новом парламенте проституцию легализовал, наконец вы будете зарабатывать на пенсию, а мусора перестанут наживаться на покалеченых детских жизнях!!
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Зенит Днепр підіслана...тобі байдуже до дітей, тобі за подальшу дескридитацію Пороха платять, чмошник!!! Тобі і в твоєму парашстані до російських дітей байдуже, бо х*йло любить задирати футболки чужим дітям та цілувати їх в животики...Пєдофіл- твій през!!
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Полечись у шыкаладного цеха было 5лет решить все проблемы, но им глубоко нацрать....а теперь вашего мнения никто не спрашивает, просто ждем выборов!
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Гадаєш, педофіл піде до дорослої повії?
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тільки закон про хімічну кастрацію!!!!
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Подали вже петицію, можете підписати.
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у шоколадных от жары крышу рвет.. уже на детей бросаются.. а може и не педофил, а просто агитировал будущего избирателя шеколядками Рошен На Волині затримали педофіла - Цензор.НЕТ 1
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Еще с одесской новости стало понятно, что вся эта чернуха про педофилов это просто попытка забить плебс бытовухой. Шокировать и отвлечь от того, что делается в политике.
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Як раз саме те, що протягом останніх років робив Г+Г (1+1)
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Это известная технология. Вопрос в размерах её применения.
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Есть такая стратегия - советской пропагандой. Как отвлечь народ от того что творит партия? Нужно вызывать у него два чувства - отвращения и возмущения. Причем оба сразу. Эту технологию СССР использовало с 20ых годов, чтобы держать общество в состоянии амеб и контролировать. Ту же технологию стал использовать Путин, когда пришел к власти. Сейчас видимо наши олигархи решили, что с украинцами можно провернуть тот же трюк. Но это всё совок. Местам желтых новостей в желтой хронике. СПИД-ИНФО и Бульваре.
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