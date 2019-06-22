 На Волині затримали педофіла

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Волині.
"Вчора, 21 червня, ввечері на лінію служби "102" поліції надійшло повідомлення від 46-річної мешканки області про вчинення односельцем розпусних дій стосовно її 5-річної доньки", - сказано в повідомленні.
Чоловіка відразу ж затримали і доставили у відділення. Виявилося, що раніше він був судимий за крадіжку.
"За фактом розбещення малолітньої особи відомості слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України. Наразі стосовно затриманого вирішується питання про невідкладне обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - повідомили у поліції.
Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує до 8 років за ґратами.
Почему мы должны ей верить без расследования....?
Цензор кидается заголовками не думая... - "На Волыни задержали педофила"
Отдельные мамаши насмотрятся ТВ, начинаются инета, а потом все не укладывающиеся в логику педолфилы и зезидент)))
Знакомая месяц назад хвасталась, как они педофила вычислили:
-Дедушка у детской площадки сидит. Просто стабильно сидит у площадки. Никого не ждёт, никого не выгуливает. Педофил! А иначе чего он там?!
И невдомёк дебильной бабе, что дед может и совсем не педофил.
Попробовал ей объяснить. Не думаю что дошло.
Онажемать!
Сосед чем то не угодил...
По возрасту подходит, да еще сидел когда то за кражу....
Звонок ментам .., и сломанная судьба...
Сколько таких случаев было.....
А вот по соседски....
-А я предупреждала, не ходи мимо моего огорода!!!!
Поросят отогнали от корыта - они казятся и хрюкают)))
Одни о сексе, другие о деньгах, а ты о зеленском
согласно Фрейду каждый говорит о том чего им не хватает.
Одни о сексе, другие о деньгах, а ты о зеленском
А хтось про мозок...
І по третє- зняти повію- абсолютно не проблема.