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 Епіфаній закликав молитися за жертв воєн

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній закликав українців молитися за жертв воєн, репресій і голодоморів і опублікував відповідну молитву.

Із закликом до молитви владика виступив на своїй сторінці в фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Україні відзначають День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. Вбивство – великий гріх, а війна – велике зло. Ці істини вже неодноразово доведені історією. Здавалося б, жахіття війни не мають повторюватись більше ніколи, проте сьогодні наша держава знову потерпає від зовнішньої агресії. На жаль, знову гинуть люди, наші захисники..." - написав він.

"Пам’ятаймо та шануймо безвинно убієнних синів та доньок України, які загинули як в попередніх війнах, так і вже в наш час. Молімося сьогодні за них і просімо Господа наставити живих на шлях миру, єдності, добра й любові", - підсумував Епіфаній, опублікувавши текст відповідної молитви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми зробили все, щоб патріарх Філарет почувався в лоні нової церкви комфортно і духовно, і матеріально, і фізично, але йому виявилося цього замало", - Епіфаній

Епіфаній закликав молитися за жертв воєн 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133717
 
   
 Топ коментарі
 
Порося отспиваешь с басурманом Ахиетной . Потом приходи .Может быть .
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Щось знову поперла церковна тема........... Епифаний призвал молиться за жертв войн - Цензор.НЕТ 6259
До чого б це?
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скорее военно-церковная
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пусть о душе своей помолиться если она есть
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Порося отспиваешь с басурманом Ахиетной . Потом приходи .Может быть .
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Гарна украинька куля,краще будь якои молитви ))
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Ой, да с именеМ бобА столько рабов егО замочили верозавроиды, что Сталин не дотянул до этого числа. Бормотать заклинания чтобы тот, чьим именем прикрывалась большая часть убийц в истории, упокоил убитых..... Епифаний призвал молиться за жертв войн - Цензор.НЕТ 7683
Епифан, респект что ты хотя бы не проржался и на нас не смотрит мир(пока что) как на совсем дикарей. Но вы сможете - беснуйтесь, товарищи, это сейчас модно. А на Марс пусть бесбошники летят. Они будут "гореть вечно" за то что небесную твердь делают ..... порочной Епифаний призвал молиться за жертв войн - Цензор.НЕТ 187
своими святыми ухами ракетами)
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А вот петя к кому теперь ходит в ПЦУ или по старинке до московских.
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Він своїм указом, назначив себе Богом і собі ж і молиться... Епіфаній закликав молитися за жертв воєн - Цензор.НЕТ 8457

Епіфаній закликав молитися за жертв воєн - Цензор.НЕТ 6067
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А Захарченко ,Гиви ,Моторолер ,они тоже жертвы войны или всё-таки жертвы аборта ? Епіфаній закликав молитися за жертв воєн - Цензор.НЕТ 7455
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Наші люди завжди молилися,ніколи це не допомагало.Допомогти можуть тільки розум і технології.
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Да, ПЕТЮНИ тоже не помогло, а все равно молются.
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Кремлёвский фюрер проснулся сегодня и сразу вызвал к себе министра Шайбу и говорит когда наступление на Киев сегодня как по Гитлеру или как по Сталину 10-11 июля?
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