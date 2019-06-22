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Все про:Волинь (329) Одеська область (1018) УПЦ МП (545) ПЦУ (392)

 Парафія на Одещині та три парафії на Волині перейшли з УПЦ МП у ПЦУ

В Україні після перерви відновився перехід храмів з Московського патріархату в ПЦУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

У селі Гетьманівка Савранського району Одеської області місцева релігійна громада вирішила приєднатися до Православної церкви України, повідомляє UA|TV з посиланням на дані Релігійно-інформаційної служби України.

Зазначається, що Одеська область є лідером півдня України з приєднання храмів до ПЦУ. Це вже восьма парафія в регіоні, яка покинула УПЦ МП.

Храм у селі Гетьманівка заснований ще 1730 року, він є пам’ятником архітектури.

"Парафія вже довгий час хотіла приєднатися, але люди сумнівалися. Особисто єпископ Павло (керуючий Одеською єпархією ПЦУ) проводив там збори, коли був у Савранському районі. Після його візиту парафія провела ще одні збори, на яких ухвалила рішення приєднатися, і вже є протокол", – розповів священник Теодор Оробець.

Також у пресслужбі Волинської єпархії повідомили, що за останні дні до Помісної церкви приєдналися ще три парафії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Він абсолютно безперспективний, - архієпископ Євстратій про позов УПЦ МП щодо скасування реєстрації ПЦУ

Це громади сіл Романів, Ясенівка та Борочиче, які вийшли з Московського патріархату.

"Тож станом на 20 червня після вручення Вселенським патріархом Томосу про автокефалію наша єпархія збільшилася на 78 парафій. 13 із них увійшли в ПЦУ разом зі священниками", – підсумували в пресслужбі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133716
 
   
 Топ коментарі
 
Фух, думал процесс остановился. Введу с последними событиями. Радует что хоть понемножку но переходим.
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хорошо,скандал филарета подействовал наоборот.
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Ню-ню............ Приход на Одесчине и три прихода на Волыни перешли из УПЦ МП в ПЦУ - Цензор.НЕТ 4753
Мабуть ця інфа на правах реклами барижних "європесиків"?
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Філарет - все
Тримайте матеріал про останні «подвиги» Філарета, який колись міг увійти в історію як герой. Тепер - хіба що в історію РФ. #Трегубов

Те, про що ми писали впродовж останніх місяців, відбулося.
20 червня у Володимирському соборі Києва пройшла подія, яку її учасники - дещо неправомірно - назвали Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату. І вони проголосили:Київський патріархат не ліквідовано;він існує, ним керує патріарх Філарет, і він претендує на все, що мав до грудня 2018 року. Майно, церкви, парафії.
Це - брехня. Просто і однозначно. Київський патріархат було ліквідовано 15 грудня 2018 року самим патріархом Філаретом. Це зафіксовано документально та відзнято на відео.
На цьому «соборі» він, фактично, дезавуював власні ж твердження.
Ми писали, що на Собор Філарет вийде, скоріше за все, зі слабкими позиціями. Ми переоцінили: позиції виявилися ще слабшими.
Розповідаємо докладно.Чому?
Зараз уже очевидно: створення Помісної Православної Церкви України, визнаної світовим православ'ям, для патріарха Філарета - голови Київського патріархату - ніколи не було справжньою метою. Він її декларував як завідомо нездійсненну. Коли ж вона справді здійснилася через сподівання українських вірних, зусилля української влади та згоду Вселенського Патріархату - для нього настали важкі часи.
На початку 1990-х митрополит Московського патріархату Філарет вважався найбільш ймовірним кандидатом у предстоятелі Російської православної церкви - Патріархи Московські та всія Русі. Але так не сталося. За нього не проголосували - можливо, ще й тому, що знали його авторитарну навіть за радянськими вимірами вдачу.
Але це був момент розпаду СРСР і здобуття Україною незалежності. Ще донедавна бувши противником української державної та церковної незалежності, владика Філарет швидко змінився і зміг допомогти створити, а згодом і очолити, незалежну українську церковну юрисдикцію, що отримала назву Української православної церкви Київського патріархату.
Так буває.
Уже тоді багато хто ставив питання - скільки у діях патріарха Філарета особистої жаги влади, а скільки щирого навернення до української ідеї? Але, по-перше, ці аргументи тонули серед потоків відверто брудної критики з (про)московського боку, а по-друге, практично це було не так важливо. Щиро чи не дуже, але владика Філарет втілив мрію українців про поновлення власної церкви.
Це стало важливо згодом.
Кожній автокефальній церкві, як і кожній незалежній державі, потрібне визнання. Визнання робить її рівною серед рівних, але й накладає певні зобов'язання щодо загального співжиття.
Необхідність такого визнання усвідомлювали українські політики. Спочатку Віктор Ющенко, а потім й Петро Порошенко зробили це одним із власних політичних проектів, і, паралельно, однією зі спроб увійти у підручники з історії. Ющенку не вдалося. Порошенко діяв за сприятливіших зовнішніх обставин (Російська православна церква, проігнорувавши Всеправославний собор, дуже зіпсувала стосунки зі Вселенським патріархатом), тому в нього вийшло.
Проблема була в тому, що владиці Філарету, насправді, це визнання було, щонайменше, непотрібним. А в тій формі, у якій воно пропонувалося - ще й шкідливим. І тут його особистий інтерес цілком розходився зі стратегічним інтересом як української церкви, так і держави. Єдиний формат, який його б задовільнив - це безумовне визнання УПЦ Київського патріархату як української автокефалії.
Це було неприпустимо для Вселенського патріархату.
По-перше, вони мали хоча б спробувати доєднати до новоствореної структури інші православні церкви України, подолавши розкол. Хай би Київський патріархат став основою нової структури (як, зрештою, і відбулося), але всім, хто хотів би увійти до неї, мала б бути відкрита брама. Для владики Філарета це означало б втрату контрольованості нової структури, входження до неї «чужих».
По-друге, Вселенський патріархат не «легалізував Київський патріархат». Він поновлював стародавню Київську митрополію і, водночас, дарував їй автокефалію - церковну незалежність, відмовляючись від прав на неї. Цим Константинополь створював собі потужного союзника у православному світі. Але він не міг одразу проголосити нову церкву патріархією - для цього потрібен був час, і, бажано, об'єднання довкола неї всіх українських православних, формування власної суто української традиції, відмінної від російської не лише адміністративно, а й зовнішньо та внутрішньо. Владика Філарет не хотів позбуватися ані почесного патріаршого звання, ані звичної адміністративної (авторитарної) структури, ані зовнішніх символів влади, властивих російській церкві - на кшталт свого улюбленого білого куколя.
Зрештою, по-третє - і це головне - Константинополь не задовольняв сам владика Філарет як очільник нової церкви. Він був занадто авторитарним та занадто токсичним, а анафеми, накладені на нього Російською церквою, справедливо чи ні, навіть попри те, що Константинополь їх зрештою зняв, могли відлякати від нової церкви як єпископат інших українських церков, так і керівництво іноземних. У свою чергу, владика Філарет взагалі не сприймав ідеї відходу від влади.
Тож був компроміс. І не просто компроміс, а компроміс, наслідки якого усі сторони бачили по-різному.
Вселенський патріархат, влада України та владика Філарет дійшли такої схеми:з владики Філарета знімають усі анафеми,він розпускає Київський патріархат, але лише тоді, коли переконається, що на Об'єднавчому соборі, що створить нову церкву, усе піде згідно домовленостей,Об'єднавчий собор пройде за схемою представництва, яка дозволить єпископату Київського патріархату скласти більшість та провести свого кандидата на предстоятельство,цим кандидатом буде найбільш довірена особа патріарха Філарета - митрополит Епіфаній, якому і буде надано Томос,сам владика Філарет залишить за собою титул почесного патріарха та вплив на внутрішні процеси в церкві.Саме останній пункт, узгоджений усно, сторони бачили по-різному.
З точки зору Константинополя та української влади, 90-річний владика Філарет просто до кінця життя зберігав за собою єпископство, почесне місце в Синоді та титул патріарха - із приміткою «почесний». Як звання Президента, що згідно українського законодавства залишається як почесна титулатура на все життя, навіть коли термін повноважень збіг.
З точки зору патріарха Філарета, він усе одно залишився би очільником церкви. Владика Епіфаній був би його маріонеткою та фактично виконував би функції голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків. Владика Філарет - зараз це вже очевидно - планував одразу зневажити умови Томосу, повернувши нову церкву до старого адміністративного устрою Київського патріархату (так зване «митрополітбюро» з постійних членів Синоду замість ротації єпископів у керівному органі церкви), а згодом, якщо все вдасться, й проголосити патріархат, змінивши владику Епіфанія.
Себто, зробити з нової церкви другий Київський патріархат за рік-два.Не вийшло
Йому це не вдалося. Саме тому він зараз лютує люттю людини, яка не змогла пошити усіх у дурні - і використовує механізм проекції, звинувачуючи оточуючих у зраді.
Чому не вийшло?
По-перше, він недооцінив власних єпископів. І владику Епіфанія, і багатьох інших. Він вважав, що зможе їх контролювати навіть після втрати статусу керівника. Але так не вийшло. Навпаки, його намагання змусили їх відсахнутися. Навіть тих, хто був щиро йому вірним.
Їм не було потрібно ані повернення до старої моделі керівництва, ані зневажання умовами Томосу. Навіщо йти в минуле, коли майбутнє видається перспективнішим?
Не зумівши їх змусити, він почав злитися.
По-друге, він переоцінив власну харизму. Він просто відмовився розуміти, що вся пошана, яку йому висловлювали, трималася на його ролі будівничого незалежної української церкви. Щойно він вийшов з цієї ролі - він її втратив. Щойно увійшов у роль руйнівника вже здобутого - розвернув навпаки.
На руйнування авторитету, що заробляв десятиріччями, владиці Філарету вистачило півроку.Що відбулося і що буде далі
Тому коли владика Філарет проголосив власний «збір знамен» - «Помісний Собор», що мав би проголосити відновлення (точніше, перепрошую, «скасування розпуску») Київського патріархату, за масштабом подія скоріше нагадувала не народне віче, а збори ОСББ.
На подію у Володимирському соборі, окрім Філарета, приїхали лише два єпископи, що представлять кілька невеликих парафій Київського патріархату в Росії, а також з десяток священників та кількадесят мирян. Це фіаско. Саме ця купка людей відчайдушно удавала, що вона - повнота української православної спільноти. Не приїхали навіть люди, на яких владика Філарет розраховував до останнього і включив їх до керівних органів «собору» - епископ Фалештський та Східно-Молдавський Філарет та намісник київського Свято-Феодосійського ставропігійного монастиря архимандрит Макарій. Останній прямо перед собором визначився зі стороною - і це не була сторона владики Філарета.
Таким чином, за владикою Філаретом фактично залишилися кілька храмів у Києві, кілька храмів у Білгороді (Російська Федерація), кілька монахів та з десяток священників. Побудувати з цього нову церкву важкувато. Побудувати її, якщо тобі 90 і тебе, чесно кажучи, вже мало хто поважає - самі здогадайтесь.
Утім, владика Філарет, майже напевно, розгорне кипучу активність.
Він висвятить тих монахів, що залишилися лояльні йому, у єпископи.
Він спробує (вже намагається) потоваришувати з новою владою, розписавшись у абсолютній лояльності.
Ймовірно, він спробує заманити до нової церкви маргінальних священників - представників малих церковних структур, священників, вигнаних звідусіль за якійсь непослух, тощо.
Владика Філарет - боєць і буде битися до кінця. Але він уже не має ресурсу навіть на те, щоб серйозно накапостити. Православна Церква України вже переросла людину, що стояла біля її першов
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Філарет не збудує ніякої церкви, а буде закритий в монастирі і позбавлений спілкування до смерті. Не може людина, яка пішла проти Бога та проти Божої християнської церкви мати повагу у суспільстві та серед вірян! Для мене вже Філарет помер як Патріарх, як єпископ і як священник, лишилось дочекатись тільки його фізичної смерті.
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Фух, думал процесс остановился. Введу с последними событиями. Радует что хоть понемножку но переходим.
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ПЦУ це як Нове Чисте Джерело.-старе (лайно) упливає, а нове приходить. На додаток ще і "ТУРист від релігії" відійшов (хай 90 років живе) від справ
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Гундяевские скрепы необходимо вырывать безжалостно, любыми способами...
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хорошо,скандал филарета подействовал наоборот.
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ну и что там?2-3 десятка выживших из ума и их руководители?
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Важен факт. 5-й год войны, закон о декоммунизации. И портреты гуталина, русский мир и "Украина - это не Украина".
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Это пи*дец полный...
Посмотрите видео, прозреете
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Я не прозрел, а охренел слегонца. Встал утречком, комп включил, а там - Луганского крестами бьют напротив ВР. Парафія на Одещині та три парафії на Волині перейшли з УПЦ МП у ПЦУ - Цензор.НЕТ 9260
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Только почему же ни одна православная церковь, кроме Константинополя, так и не признала ПЦУ??????
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потому что в Украине 73%-ная эпидемия маразма разгулялась
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что-то ты безо всякого уважения. нехорошо! кака-така "секта"!
ты что не в курсах, что надо вести нудную и упорную дип. работу? у Петра это получалось, а зелёное недоразумение нагадило. дорогу осилит идущий, а не прыгающий аки козлище по фонтанам.
несколько церквей близки к признанию. нужно работать с ними. но зебам не до того.
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Тебе видимо нужна помощь специалиста. Тебе везде Зеля мерещится....
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А яке може бути визнання, коли головна діюча особа від церкви Фларет - відкрито заявив що вся ця "томасація" суцільний фарс і політизована акція.
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До цього Філарет говорив протилежне: що Бог нас почув і отримання Томоса визначна історична подія і т.д., то коли він казав правду ?
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А то вже кожен вирішує сам для себе..........
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Мне лично глубоко жаль, что хряк мальдивский превратил Святое дело в предвыборной шоу.
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Бог один . Кто как в его верит дело личное . Но козломордые гандоны , во главе с *****.
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Я дико извиняюсь,но у вас в тексте ошибка.После слова "козломордые" упущен знак тире.
И в слове,определяющем идущего во главе колонны этих самых козломордых пропущена буква "й" после "у".Тщательнее,знаете ли,надо быть.
З.Ы.
И кстати-бога нет.)))
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На поместном соборе во Владимирском храме Филарет рассказал присутствующим о том, какими ложными посылами создавалась ПЦУ. Вспомнил о том, что Томос не предоставил Украине полной автокефалии, возмутился, что название новой церкви ПЦУ само по себе свидетельствует о том, что зарубежные приходы уже не подчиняются Украине, а в довершение незлым тихим вспомнил бывшего президента, который лично его уговаривал отложить амбиции в сторону.
"Порошенко приложил немало усилий в получении Томоса, но такого, который нас не устраивал, а его устраивал, ведь ему он должен был помочь ему на выборах" - заявил Филарет, прямо таким образом подтверждая, что вся история с Томосом была исключительно предвыборным пиаром Порошенко.
"Мы благодарим Вселенского патриарха за Томос, но его мы не принимаем, так как мы попали из одной зависимости - Московской - в другую - Константинополя" - заявил Филарет.
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Ось так на московитській мові Філарет це і казав ... )))
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Константинополь - колыбель православия. Где князь Владимир принимал веру?
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Пів тисячоліття назад - так і було.............
Але з того часу багато що змінилось. Якщо там нині продають томаси баригам та нарикам, то ні про яку віру не може йти мова.
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Патріарх Філарет - про важливість єдності Церкви та вдячність Вселенському Патріарху за Томос. ПРЯМА МОВА.До мене потрапила розшифровка того привітання, яке Святійший Патріарх Філарет виголосив 25 травня 2019 р. за обідом в день іменин Блаженнійшого Митрополита Епіфанія. Було багато гостей, слово Патріарха було чудовим, змістовним і зворушливим. Я сподівався, що хтось зробив запис - і нарешті знайшов.Тож публікую тут це слово - так, як воно розшифроване (дякую за працю, о. Stepan Almes). Серцем і душею поділяючи усе сказане!-
Промова Патріарха ФІЛАРЕТА:Ваше Блаженство! Дорогі гості із Вселенської патріархії, наші преосвященні архієреї і отці, дорогі браття та сестри.Насамперед, я хочу ще раз привітать Блаженнійшого владику Епіфанія з Днем ангела.Чому ми відзначаємо День ангела? В цей день ми по особливому молимось Небесному покровителю, щоб Він допоміг йому у несінні дуже тяжкого Хреста, дуже тяжкого. Поки людина не взяла цей хрест, вона не відчуває тяжкості хреста. А коли візьме цей хрест на себе, то відчуває який він тяжкий. «А я і не думав, що він такий тяжкий!»Тому ми насамперед хочемо побажать Блаженнійшому Епіфанію, щоб Господь давав йому силу витерпіть нести цей хрест достойно. Людськими силами зробить це не можливо. Не моживо! І це я знаю по собі. Не можливо хрест цей понести без допомоги Божої. Тому я насамперед бажаю Вашому Блаженству, щоб Господь допомагав Вам. Якщо Господь не допоможе, то не знаю що буде.
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Тому ми бажаємо Вам Небесної допомоги, виконать достойно свої обов'язки, як Предстоятеля.Перед нами стоїть завдання - не тільки зберегти ту єдність, яку ми сьогодні сповідуємо. Тому що є сили, які намагаються розділить нас, протиставить. Для чого? Для того, щоб нас знищить. І це треба бачить, бачить ті сили, які направлені проти нашої єдності.Але нам не достатньої тієї єдності, яка є між нами нині. Наше завдання все Православ'я в Україні об'єднать в одну Єдину Помісну Православну Церкву. Це наше завдання! Якщо ми досягнемо цього, то це буде означать, що Україна як держава непереможна. Тому що в неї є такі основи, які ніякий ворог здолать не зможе.Ми уже це виявили на ділі, бо війна почалась на сході, і Москва - агресор, думала, що може нас подолать. Але наша Церква стала на захист, об'єднала ці духовні сили - не тільки православних, і греко-католиків, і протестантів, і юдеїв, і мусульман, - і ми захистили, не дали агресору розповсюдити свою владу по всій Україні, і це заслуга нашої Церкви - нашої єдності.Так ось для того, щоб ми остаточно перемогли, нам треба зберегти ту єдність, яку ми маємо, і дальше іти цією ж дорогою. А іти нам треба дорогою прямою, не кривими дорогами. Бо якщо будемо іти кривими дорогами - значить будемо жити не по правді, а якщо будемо жити не по правді, то Бога з нами не буде, бо Бог там де правда і де добро.Я сто відсотків впевнений, що ми цієї єдності досягнемо. Зараз багато хто в це не вірить. Не вірили і в 1992 році, що ми Томос отримаємо, - не вірили, але отримали. Отримали!І ми дякуємо Святійшому Патріарху Варфоломію за те, що він приніс себе в жертву. В жертву приніс себе, тому що пішов на такий крок. І йому зараз не легко. Не легко, тяжко, і тому ми повинні молитись, по-перше дякувать, що він пішов на таке, а по-друге молитись, щоб Господь допоміг йому досягти остаточної перемоги правди над неправдою.
Тому я бажаю, Ваше Блаженство, щоб Господь дав Вам сили, розуму, терпіння, щоб ми разом з вами творили в Україні Єдину Помісну Православну Церкву. (с)
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Слива навеки!
Как же хорошо что теперь бесноваться будут не со злым попом Ываном, но с очень бобрым попом.... Ываном(он просто перестал быть злым когда перевел стадо дод других паханов(скидку оформил - больше бабла теперь оставляет себе))))

Самое прикольное что ссуществование Боба никто не доказал, но веруни визжат что оН есть.
1) Это обязательно монстр из "ветх. завета"? Приход на Одесчине и три прихода на Волыни перешли из УПЦ МП в ПЦУ - Цензор.НЕТ 5964
2) Если оН создал Вселенную, то ему уж точно побоку как Вася Пупкин на космической песчинке посмотрел на самку Вити Попкина и что при этом подумал. Если не то что надо(равнодушие) = "гореть вечно".)
Хфилософы мля Приход на Одесчине и три прихода на Волыни перешли из УПЦ МП в ПЦУ - Цензор.НЕТ 9365
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Ну, дай Боже! Хоча Саврань, вважай, це Поділля. Не Причорномор'я... Савраньський район - не русифікований...
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К атеизму, от которого и не отходили никогда со времен КПСС
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Природно! що кацапська церква замаскованна під УПЦ но ворожого нам московського патріархата на нашій українській землі вона ворожа так як у всьому підтримує в окупації українських територій, підтримує своїх кремлівських фашистів )(уйла і весь свій личаковий московський світ чомусь названий і замаскований нашими кремлівськими ворогами загабниками а тепер )(уйлом нібито (русским миром).
Ну і навіщо ******** Русі -Україні i українському народові потрібна ця сепаратистська закордонна бандитська церква МП ця філія розкольницької РПЦ яка впроваджена нам з проклятої ворожої фашистскої паРаші. І звичайно що її місце не в Україні - Русi а тільки в своїй дуже ворожій нам кацапскій підірації в паРаші.
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Ну ты злобный атеист...Наверное у тебя комуняки до 5 колена...
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Приход у наркоты это после дозы...Ну и словечко...
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Оказалось, что больше всего УПЦ МП в Хмельницкой области.
Приход на Одесчине и три прихода на Волыни перешли из УПЦ МП в ПЦУ - Цензор.НЕТ 9364
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Почему оказалось?! Всегда было есть и будет...
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Уже неактуально. Уже народ в замешательстве, переходить, или не переходить, и, главное, куда переходить. Уже Филарет Новый путь указал. Надо бы томос перечитать, может там прописано, как быть. Или в отшельники податься до поры, до времени. К Лыковым, в Саяны, в Таежный тупик.
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Новый закон позволяет приходам менять принадлежность своей церкви сколько угодно раз. Кто сильней агитацию будет агитировать, тот и службы будет служить. Еще есть такой момент как строительство церкви с нуля, и тогда она будет принадлежать кому-то конкретному, а не общине. Посчитают нужным баптисты построить церковь (евреи синагогу, мусульмане мечеть и т.д.) за свои деньги, построят, и она будет им принадлежать, никакой сход общины не изменит этого.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПарафія на Одещині та три парафії на Волині перейшли з УПЦ МП у ПЦУ
 
 
 
 
 
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