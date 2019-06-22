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Все про:спека (41) Київ (6196)

 У парках Києва з'явилися водяні арки для порятунку від спеки. СПИСОК

У столичних парках встановили арки, які розпилюють воду, щоб перехожі могли рятуватися від спеки.

Про це повідомляє комунальне об'єднання "Київзеленбуд", передає Цензор.НЕТ.

"Водяні арки встановлені в таких парках:

"Рильського" у Голосіївському районі,

"Перемога", "Шумського", "Аврора" у Дніпровському районі,

"Відрадний" та ім. Островського у Соломʼянському районі,

парк "Молодіжний" та "Деснянський" у одноіменному районі,

парк ім.Т. Шевченка у Шевченківському районі,

Маріїнський і Хрещатий у Печерському районі,

сквер на Щекавицькій та Сагайдачного у Подільському районі та на проспекті Перемоги, 97 біля адміністрації у Святошинському районі,

а також у сквері на вул. М. Тимошенко біля адміністрації Оболонського району.

До речі, усі арки виконані з деревини, взятої з аварійних дерев після санітарної рубки. На них встановлено по 10 форсунок для розпилення води. Всі арки підключені до систем поливу парків. Тож приходьте та охолоджуйтсь, бо така водяна завіса може врятувати від теплового і сонячного удару", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У країні через спеку склалася загрозлива ситуація з балансом виробництва і споживання електроенергії, - Укренерго

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133714
 
   
 Топ коментарі
 
Днями поцупив десь у мережі загадку:
Мале, дурне, зелене, плигає у фонтані - але не жаба.
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Файна тема. Сьогодні пройшовся десь об 11 годині на місцевий ринок - мало не йопнувся від спеки. Ось така арка була б просто в кійф...
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Днями поцупив десь у мережі загадку:
Мале, дурне, зелене, плигає у фонтані - але не жаба.
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Пидалика под арку для проверки . Шучу . Это правильно и здорово . Если под это дело не списали лярды из бюджета .
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Хоть одна позитивная новость за день)
Это здорово)
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Файна тема. Сьогодні пройшовся десь об 11 годині на місцевий ринок - мало не ******** від спеки. Ось така арка була б просто в кійф...
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Класс! Интересно, это Украинское изобретение, или где-то в Европе такое тоже уже есть?
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В Европе при жаре по городу ездят машини и разбрызгивают воду.
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Такое и тут делают, шоб охладить поверхность дорожного покрытия. А вот распылителей, как в статье я тут ни разу не видел...и не слышал.
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В ИЗРАИЛЕ НЕ ТАКОЕ КУСТАРНОЕ, А ВЕНТИЛЯТОР С ВОДОЙ
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Необхідно облаштовувати у великих містах місця для безкоштовної роздачі людям питної води
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У нас в городе такая рамка простояла на площади ровно сутки. Кто-то зачем-то сломал.
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Кожну арку має урочисто відкрити фонтанний стрибунець.
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Если нам так жарко, то представляете, как братьям нашим меньшим? Моего собакина спасает бассейн и кондер. Напоите бездомных животинок, тогда и вам кто-нибудь подаст стакан воды перед смертью.
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В парках Киева появились водяные арки для спасения от жары

Почти что, как в Афинах -- но там, почти везде и не так жирно воду распыляют -- там водяной туман... ...ещё, в Киеве нет Акрополя, но скоро будет -- на Банковой...*)
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А в Кракове еще горводоканал местный выгоняет днем водовозы и поит бесплатно людей водой!
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соевым туда вход воспрещён! Они противники фонтанчиков. По всей Италии летом такие встретите.
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Почему Нет Дарницького Района .Например парк Партизанской славы. Весь район в выходные там. Строят фонтаны на зиму.
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Цензор.НЕТНовиниКиївські новиниУ парках Києва з'явилися водяні арки для порятунку від спеки. СПИСОК
 
 
 
 
 
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