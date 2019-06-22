 У парках Києва з'явилися водяні арки для порятунку від спеки. СПИСОК

Про це повідомляє комунальне об'єднання "Київзеленбуд", передає Цензор.НЕТ.

"Водяні арки встановлені в таких парках:

"Рильського" у Голосіївському районі,

"Перемога", "Шумського", "Аврора" у Дніпровському районі,

"Відрадний" та ім. Островського у Соломʼянському районі,

парк "Молодіжний" та "Деснянський" у одноіменному районі,

парк ім.Т. Шевченка у Шевченківському районі,

Маріїнський і Хрещатий у Печерському районі,

сквер на Щекавицькій та Сагайдачного у Подільському районі та на проспекті Перемоги, 97 біля адміністрації у Святошинському районі,

а також у сквері на вул. М. Тимошенко біля адміністрації Оболонського району.

До речі, усі арки виконані з деревини, взятої з аварійних дерев після санітарної рубки. На них встановлено по 10 форсунок для розпилення води. Всі арки підключені до систем поливу парків. Тож приходьте та охолоджуйтсь, бо така водяна завіса може врятувати від теплового і сонячного удару", - йдеться в повідомленні.

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