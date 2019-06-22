 Новинський передумав йти в Раду за списком "Опоблоку" і вирішив спробувати мажоритарку

Про це повідомив очолює список партії Євген Мураєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Опоблоку".
Він заявив, що на одномандатних округах від партії йдуть "гідні представники", зокрема ексрегіонали Борис Колесников і Вадим Новинський.
Раніше "Опоблок" оголосив перші номери свого списку: це Мураєв, Новинський, заступник голови фракції "Опоблок" Олександр Вілкул, мер Харкова Геннадій Кернес і мер Одеси Геннадій Труханов.
На якому саме окрузі буде балотуватися Новинський, не повідомляється.
Як відомо, війну на Донбасі Новинський називає громадянським конфліктом і пропонує вести прямі переговори з терористами "ДНР" і "ЛНР".
Напередодні повідомлялося, що Новинський їздив на Міжпарламентську Асамблею православ'я в Грузії разом із єпископом Баришівським УПЦ Московського патріархату Віктором Коцабою, якого на заході представляли як представника Російської православної церкви.
Вот КТО за это чудовище голосует？
Корми и благодтвори для нищих ватников.
Православной ***** этого ****** назвал Порошенко и это к нему приклеилось.Но в любом случае-защищать любую религию не имеет никакого смысла,ибо она сама себя с помощью своих попов дискредитировала по самое "не могу".
Но самое главное,что все согласны,что Новинский таки "****".Хотя собачек обидели зря.))
ТОЛЬКО ФАКТАМИ.
Или вы не в курсе за приговор Сулугуни Коксовичу оглашённый ему судом Грузии?
И при чём тут Соболев? И какого Соболева вы имеете в виду? серожу подельника старухи-колясочницы, она же газовая принцесса и подельница Пашки Лазаренко или Егорку Соболева, того, что НАРУШИВ ЗАКОН через границу волок в мою страну одного балабола с непогашенной отсидкой судимостью трёхлетний срок, с грузинским акцентом, а потом ходил с ним в обнимку и верещал -Киев вставай?
ФАКТЫ В СТУДИЮ.
И где ФАКТЫ опровергающие мои слова?
Кстати, вы в курсе, что у него нет даже высшего образования и он работал на Ахметова?
да и не Соболев он вообще, а Зимин. По родному папе. И родился он в Московии и в Украину приехал после 93-го года. Ну, правда немного в Юзовке пожил, до Сахалина.
А вот это недоразумение не мой президент по причине моего не восприятия фигляра с фшором на Кипре, тремя фирмами в Московии, уклонившемся от службы в ВСУ и рубящем бабло с московитов в Турции, Греции и Юрмале путём обстирания моей страны сравнивая её с проституткой и говорящего о том, что Ху..ло войну не начинало, Крым не оккупировало, а просто немного передвинуло границы. Оно президет тех, кто за него голосовал. Президент ЗеДебилов, подтирающийся Конституцией и ДЕЙСТВУЮЩИМ законодательством Украины. ОНО ВАШ президент.
К слову, предложение начинать надобно с буквы заглавной. В ЛЮБОМ ЯЗЫКЕ МИРА.
Надо носить розовые очки с огромными диоптриями, что бы в нём разглядеть порядочность.
К слову, спорю, что вы даже его биографию не читали.
Перечислите его положительные дела в то время когда он скрывался в Украине от реформированного им же в Грузии, грузинского правосудия. не бла бла бла и общие фразы, а 1., 2, 3, .... Езда на велосипеде по Одессе и снос кусочка забора (который ночью восстановили) прошу не упоминать.
а ось її лохторат:
Киев славит Сталина
в тебе не сповна розуму
не пиши більше, будь ласка
Новинский: Основанием для предоставления мне гражданства Украины была просьба Порошенко
Тем более, что они ничего и никому не обещали.
А о чём там себе нафантазировал охлос, то таке...