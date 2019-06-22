 Новинський передумав йти в Раду за списком "Опоблоку" і вирішив спробувати мажоритарку

Про це повідомив очолює список партії Євген Мураєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Опоблоку".

Він заявив, що на одномандатних округах від партії йдуть "гідні представники", зокрема ексрегіонали Борис Колесников і Вадим Новинський.

Раніше "Опоблок" оголосив перші номери свого списку: це Мураєв, Новинський, заступник голови фракції "Опоблок" Олександр Вілкул, мер Харкова Геннадій Кернес і мер Одеси Геннадій Труханов.

На якому саме окрузі буде балотуватися Новинський, не повідомляється.

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Як відомо, війну на Донбасі Новинський називає громадянським конфліктом і пропонує вести прямі переговори з терористами "ДНР" і "ЛНР".

Напередодні повідомлялося, що Новинський їздив на Міжпарламентську Асамблею православ'я в Грузії разом із єпископом Баришівським УПЦ Московського патріархату Віктором Коцабою, якого на заході представляли як представника Російської православної церкви.