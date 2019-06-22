EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  3266  86
Матеріали за темою:
Все про:вибори (4008) Новинський (223) мажоритарний округ (16)

 Новинський передумав йти в Раду за списком "Опоблоку" і вирішив спробувати мажоритарку

Голова фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський не піде на вибори в парламент за списком "Опозиційного блоку", а буде балотуватися на мажоритарному окрузі.

Про це повідомив очолює список партії Євген Мураєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Опоблоку".

Він заявив, що на одномандатних округах від партії йдуть "гідні представники", зокрема ексрегіонали Борис Колесников і Вадим Новинський.

Раніше "Опоблок" оголосив перші номери свого списку: це Мураєв, Новинський, заступник голови фракції "Опоблок" Олександр Вілкул, мер Харкова Геннадій Кернес і мер Одеси Геннадій Труханов.

На якому саме окрузі буде балотуватися Новинський, не повідомляється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Набори ліків роздавали на Харківщині від імені кандидата в нардепи у 169-му округу

Як відомо, війну на Донбасі Новинський називає громадянським конфліктом і пропонує вести прямі переговори з терористами "ДНР" і "ЛНР".

Напередодні повідомлялося, що Новинський їздив на Міжпарламентську Асамблею православ'я в Грузії разом із єпископом Баришівським УПЦ Московського патріархату Віктором Коцабою, якого на заході представляли як представника Російської православної церкви.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133712
 
 
 Топ коментарі
 
Ахах, значит не проходит жопоблок, еще бы. За Жиддя! так
 показати весь коментар
 
мурло кацапское.
Вот КТО за это чудовище голосует？
 показати весь коментар
 
новінскому треба йти по спіску "православних блятей"
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ахах, значит не проходит жопоблок, еще бы. За Жиддя! так
 показати весь коментар
 
 
По Україні не проходить. Тому по мажоритарці, десь у Харкові, чи в Одесі таки пройде. Мається на увазі, там, де "русскій дух".
 показати весь коментар
 
 
"Жиддя" захопило майже всю країну. А ми радо здаємо.
 показати весь коментар
 
 
мурло кацапское.
Вот КТО за это чудовище голосует？
 показати весь коментар
 
 
Та же вата,котороя проголосут за жопоблок,за жиддя и прочую пророссийскую нечисть.Вот посмотрите-эта **** православная пролезет таки в раду.
 показати весь коментар
 
 
ЖИДОВСКАЯ МОРДА новинский----ПОКАЙСЯ В СИНАГОГЕ ЗА СВОЮ СРАМОТУ И УБЛЮДОЧНОСТЬ
 показати весь коментар
 
новінскому треба йти по спіску "православних ******"
 показати весь коментар
 
 
Вертайся Вадя в зад, на рассею.
Корми и благодтвори для нищих ватников.
 показати весь коментар
 
 
Чому націоналісти не йдуть до його будинку,а йдуть на гей марш? Такі як ця людина знищують Україну,а не геї.
 показати весь коментар
 
 
Так для этих "националистов" именно геи враги, новинские - из одного с ними клуба 3.14дарасов.
 показати весь коментар
 
 
Какая окладистая борода православного у етого яврея.
 показати весь коментар
 
 
Так это они на людях так фоткаются. А шо творят без людей ! ))
 показати весь коментар
 
Он пусть в гос думу баллотируется выслужился уже
 показати весь коментар
 
 
В думє він нікому не впав, він шістка. А тут він може лобіювати імперсько-православнуті закони та рашення на еористь фсб-рпц
 показати весь коментар
 
Кома в цьому реченні зайва.Ви ж не звертаєтесь до православної.)
Православной ***** этого ****** назвал Порошенко и это к нему приклеилось.Но в любом случае-защищать любую религию не имеет никакого смысла,ибо она сама себя с помощью своих попов дискредитировала по самое "не могу".
Но самое главное,что все согласны,что Новинский таки "****".Хотя собачек обидели зря.))
 показати весь коментар
 
 
4ідарас новинський незаконно отримав українське громадянство, бо на той час не мешкав в Україні 5 років. Депутаном відповідно ця волохата кацапська гнида теж стала незаконно. Але сивого мародера це мало хвилювало, бо новинський його не критикував. Більш того, вони є прихожанами однієї бісовської сєкти - рпц мп.
 показати весь коментар
 
 
Да там рейтинги 1,5%, конечно он передумал, а с его баблом запросто купит голоса на округе.
 показати весь коментар
 
Знайшов округ в якому все й всіх придбав. Тепер так можна.
 показати весь коментар
 
Всем известно о ваших кремлевских провокациях. Ты путинский агент.И тебе нужно обливать Саакашвили,Соболева грязью. Иначе они посадят парашенко. Прыть твоя понятна ))
 показати весь коментар
 
 
Опровергните фактами мои слова.
ТОЛЬКО ФАКТАМИ.
Или вы не в курсе за приговор Сулугуни Коксовичу оглашённый ему судом Грузии? Новинський передумав йти в Раду за списком "Опоблоку" і вирішив спробувати мажоритарку - Цензор.НЕТ 1538
И при чём тут Соболев? И какого Соболева вы имеете в виду? серожу подельника старухи-колясочницы, она же газовая принцесса и подельница Пашки Лазаренко или Егорку Соболева, того, что НАРУШИВ ЗАКОН через границу волок в мою страну одного балабола с непогашенной отсидкой судимостью трёхлетний срок, с грузинским акцентом, а потом ходил с ним в обнимку и верещал -Киев вставай?
ФАКТЫ В СТУДИЮ.
 показати весь коментар
 
 
А за, что?
И где ФАКТЫ опровергающие мои слова?
 показати весь коментар
 
 
Твоя осведомленность по Грзии,крайне подозрительна.Зачем украинцу разбираться в их делах. А какой там режим - мы сейчас уже узнали. -Проросийский.А значит и лживый.
 показати весь коментар
 
 
Ни чего подозрительного. просто я интересуюсь всеми, кто лезет в политику и управление моей страной. Поэтому я знаю, что Сулугуни получил три года за свои преступления когда был у власти и светит ему ещё десяточка. Погуглите. Это не сложно.
 показати весь коментар
 
Так, что там с Егоркой?
Кстати, вы в курсе, что у него нет даже высшего образования и он работал на Ахметова?
да и не Соболев он вообще, а Зимин. По родному папе. И родился он в Московии и в Украину приехал после 93-го года. Ну, правда немного в Юзовке пожил, до Сахалина. Новинський передумав йти в Раду за списком "Опоблоку" і вирішив спробувати мажоритарку - Цензор.НЕТ 1238
 показати весь коментар
 
Кто не любит Украину,так хорошо как он не говорит по украински.Это факт.О многом говорящий.
 показати весь коментар
 
Исходя из вашего "постулата" об умении говорить на украинском языке, ваш президент-фигляр Украину не любит.
 показати весь коментар
 
 
цікаво, удмурд, а хто ваш президент? хоча не кажи..і єжу зрозуміло Новинський передумав йти в Раду за списком "Опоблоку" і вирішив спробувати мажоритарку - Цензор.НЕТ 5777
 показати весь коментар
 
 
А у нас, тайна голосования, болезный. Новинський передумав йти в Раду за списком "Опоблоку" і вирішив спробувати мажоритарку - Цензор.НЕТ 5243
А вот это недоразумение не мой президент по причине моего не восприятия фигляра с фшором на Кипре, тремя фирмами в Московии, уклонившемся от службы в ВСУ и рубящем бабло с московитов в Турции, Греции и Юрмале путём обстирания моей страны сравнивая её с проституткой и говорящего о том, что Ху..ло войну не начинало, Крым не оккупировало, а просто немного передвинуло границы. Оно президет тех, кто за него голосовал. Президент ЗеДебилов, подтирающийся Конституцией и ДЕЙСТВУЮЩИМ законодательством Украины. ОНО ВАШ президент. Новинський передумав йти в Раду за списком "Опоблоку" і вирішив спробувати мажоритарку - Цензор.НЕТ 1022
К слову, предложение начинать надобно с буквы заглавной. В ЛЮБОМ ЯЗЫКЕ МИРА. Новинський передумав йти в Раду за списком "Опоблоку" і вирішив спробувати мажоритарку - Цензор.НЕТ 409
 показати весь коментар
 
 
И далее по тексту, - может быть эта **** "православная" Вадик Новинский не московит и не подельник Ахметова - Гудка, или может быть это не он НЕЗАКОННО получил гражданство Украины при Януковиче? А может быть это не он летает в Московию и не встречается по дружески с Гундяем и всякими миллерами с медведевыми?
 показати весь коментар
 
 
Ну сейчас ты правильно пишешь. А до этого ,впутывал порядочных людей.Ясно ,шо не без умысла.
 показати весь коментар
 
 
Кого вы подразумеваете под порядочными людьми которых я куда то впутывал?
 показати весь коментар
 
Да Бог с вами, где вы у него увидели порядочность.
Надо носить розовые очки с огромными диоптриями, что бы в нём разглядеть порядочность. Новинський передумав йти в Раду за списком "Опоблоку" і вирішив спробувати мажоритарку - Цензор.НЕТ 7114
К слову, спорю, что вы даже его биографию не читали.

 показати весь коментар
 
 
Я смотрю на дела. Он враг олигархов и парашенко. Он мог бы воровать с ним как тот предлагал,но прямо отказался.Это не показатель ? Иначе почему из друга ,превратился во врага ?
 показати весь коментар
 
 
Он враг Порошенко на Бенино и Курченко бабло. Всё.
 показати весь коментар
 
 
Завтра ему другой олигарх подкинет, он будет врагом кого угодно. А лохи будут умиляться - какой бравый, боевой и заботливый о народе. ТАК гадить на страну которая ведёт войну и которая его приняла, вместо ИТК в Грузии, как делал он, надо иметь талант. ТАЛАНТИЩЕ!
 показати весь коментар
 
 
ДЕЛА???? Новинський передумав йти в Раду за списком "Опоблоку" і вирішив спробувати мажоритарку - Цензор.НЕТ 7529 Хорошие его дела? Новинський передумав йти в Раду за списком "Опоблоку" і вирішив спробувати мажоритарку - Цензор.НЕТ 9551
Перечислите его положительные дела в то время когда он скрывался в Украине от реформированного им же в Грузии, грузинского правосудия. не бла бла бла и общие фразы, а 1., 2, 3, .... Езда на велосипеде по Одессе и снос кусочка забора (который ночью восстановили) прошу не упоминать. Новинський передумав йти в Раду за списком "Опоблоку" і вирішив спробувати мажоритарку - Цензор.НЕТ 4437
 показати весь коментар
 
 
Я был в Грузии до Мишико и после него. Это две АБСОЛЮТНО разные страны. Это о делах....
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Пусть и Ирышой Геращенко обнимется. Для рейтингу...
 показати весь коментар
 
Надеюсь что эта православная гнида больше в парламенте не появится или его избиратели полные дятлы. Новинский передумал идти в Раду по списку "Оппоблока" и решил попробовать мажоритарку - Цензор.НЕТ 177
 показати весь коментар
 
 
Хотелось бы верить. Однако мы с вами знаем, за кого голосуют просто дебилы, а за кого Зедебилы.
 показати весь коментар
 
 
А за кого порохоботы... привет грановскому, свинарчуку и прочим насировым
 показати весь коментар
 
ну теперь еще вилкул с мураевым объявят о походе на мажоритарку ибо социология (любая) дает жопоблоку 0, х... десятых. Искренне желаю, чтобы этот квартет пролетел мимо Рады.
 показати весь коментар
 
 
Нехай краще у гундяя "святой лЄдЄнЄц" попробує. Новинский передумал идти в Раду по списку "Оппоблока" и решил попробовать мажоритарку - Цензор.НЕТ 5808 Чи вже пробував?...
 показати весь коментар
 
Ищут возможности подстраховаться, хотя конец один ( хоть по спискам, хоть по мажоритарке), потом сольются в едином экстазе с "братьями по разуму" во главе с Медведуком.. Больше вариантов все равно нет. Тем более у Новинского, он же всеми мыслями и фибрами своей православной души с "ними" и их верховным патроном, ампиратором севера и блаженнейшим и просветленным патриархом Пу.
 показати весь коментар
 
Нужно публиковать списки,кто за это голосует.Не по европейски,ну хоть знать.
 показати весь коментар
 
 
Как-то на Цензоре была его молодая фотка- похож на гея. Может это и есть его маленький секрет?
 показати весь коментар
 
но все же очень просто лишить гражданства....есть за что с лихвой....потом судить и конфисковать все активы в доход Украины.....а он наворовал ....на 100 жизней....
 показати весь коментар
 
 
Новинський - клятий москаль - засланий козачок !
 показати весь коментар
 
 
Всё равно все пролезут . Демократия и здравый смысл не работают . Тут можно надеяться только на какие нибудь государственные службу , как в Америке или Израиле .
 показати весь коментар
 
 
Цікаво, що ця **** православна не пішла з мертвечуком, а залишилася з рижою мраззю... Але я не впевнений, що надовго залишилася.
 показати весь коментар
 
Все очень просто. Мертвечук настолько токсичен, что даже этот упырь не хочет с ним связываться...
 показати весь коментар
 
А он намедни в Грузии был, на съезде православных фашистов. Таперича к нам, в банановую республику, за Русский Мир бороться.
 показати весь коментар
 
есть на цензоре почитатели это православного фашиста? отзовитесь?
 показати весь коментар
 
***, оно выбирает: жопоблок или мажоритарка? Реально выбор должен быть по какой статье сидеть: сепаратизм или госизмена. Суицид или депортация тоже подойдут.
 показати весь коментар
 
Блин, не вижу проблемы та пускай себе идут куда хотят....во первых по мажоритарке ни одна православная ***** не пройдет, а во вторых Зеленский сделает для Мертвечука Бойка Пети невыносимые условия работы в раде, они там в парашу по расписанию ходить будут, что заставит их пожалеть что туда попёрлись вааще!!!
 показати весь коментар
 
важко повірити, що таку муйню можна на повному серйозі писати
в тебе не сповна розуму
не пиши більше, будь ласка
 показати весь коментар
 
 
Этот прикупит народец легко ,где нибудь в луганской области ..
 показати весь коментар
 
Почему Зе не заберет у него украинский паспорт. Говорят, что Новинский получил его незаконно, по просьбе кондитера. А зебилы. Клоун отменил уже сотню указов попередников, а этого упыря обходит стороной, почему.?
Новинский: Основанием для предоставления мне гражданства Украины была просьба Порошенко
 показати весь коментар
 
 
ЗеБеня на это пойти не могут, сезон "игры в прятки" ещё не завершен...
Тем более, что они ничего и никому не обещали.
А о чём там себе нафантазировал охлос, то таке... Новинський передумав йти в Раду за списком "Опоблоку" і вирішив спробувати мажоритарку - Цензор.НЕТ 5159
 показати весь коментар
 
 
А не кажется тебе, дядя, что твое место на паРаше?
 показати весь коментар
 
 
Будем надеяться шо народ не подведет и нахер его выбросит, наверно где-то на Донбассе будет пробовать пролезть, где ваты поболее.....
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНовинський передумав йти в Раду за списком "Опоблоку" і вирішив спробувати мажоритарку
 
 
 
 
 
 вгору